Осенью ущелья превращаются в настоящее снежное царство.
Склоны покрываются пухлыми снежными одеялами, деревья надевают искрящиеся шубы, вершины гор становятся ещё более очерченными на фоне ярко-голубого неба.
Хотите оказаться в этой сказке? Тогда приглашаем вас в поездку к одному из таких ущелий — с ночёвкой в горном домике и заброской на снегоходе.
Склоны покрываются пухлыми снежными одеялами, деревья надевают искрящиеся шубы, вершины гор становятся ещё более очерченными на фоне ярко-голубого неба.
Хотите оказаться в этой сказке? Тогда приглашаем вас в поездку к одному из таких ущелий — с ночёвкой в горном домике и заброской на снегоходе.
Описание экскурсии
- Мы заберём вас из отеля в Иркутске и отправимся в путешествие по Култукскому тракту через тайгу и предгорья Хамар-Дабана
- Первую остановку сделаем на южной оконечности Байкала в небольшом посёлке Култук — отсюда открывается прекрасный вид на горы
- Ненадолго прервёмся на обед в придорожном кафе бурятской и сибирской кухни
- Подъедем к подножью ущелья, где нас будет ждать снегоход. Утепляемся — и вперёд! Путешествие на снегоходе займёт 20–30 минут. Поедем по заснеженному лесу, полюбуемся горным ущельем, остановимся в красивых локациях
- Заселимся в горную хижину, растопим печь, познакомимся с бытом, попьём чай с сибирскими травами
- После небольшого перекуса отправимся на прогулку вдоль ущелья — ориентировочно 2–3 км. Специального снаряжения не понадобится: маршрут проходит по снежной дороге, без захода на склоны
- Вернёмся в домик, поужинаем и, когда стемнеет, совершим мини-прогулку, чтобы полюбоваться сказочно-звёздным небом. По желанию можно организовать баню и купель
- Утром следующего дня после сытного завтрака начнём спуск из ущелья (общее расстояние — 8 км, время в пути — 2–3 ч). Добравшись до подножия, сядем в авто и отправимся в обратный путь
Примерный тайминг
1 день
8:30 — выезд из Иркутска
10:30 — остановка в Култуке
12:30 — обед
14:00 — посадка на снегоход
15:00 — прибытие в домик
16:00-19:00 — прогулка, фотосессия
2 день
9:00 — завтрак
10:00-12:00 — отдых, прогулки
13:00-15:00 — спуск, перекус, посадка в авто
15:30 — обед
18:30 — прибытие в Иркутск
Организационные детали
- Программа доступна с ноября по конец марта-начало апреля. Подойдёт взрослым и детям с 5 лет
- Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Land Cruiser или Honda Freed
- В стоимость входит трансфер, услуги сопровождающего, ужин и завтрак в зимовье (готовим сами)
- Отдельно по желанию оплачивается обед, прокат спальных мешков — 1000 ₽ с человека в сутки, спуск на снегоходах — 10 000 ₽ с группы, баня — 6000 ₽ и купель — 10 000 ₽
- С вами поеду я или другой сопровождающий из нашей команды
Особенности программы
- В горной хижине тепло и уютно, но удобства находятся на улице и спать мы будем в спальных мешках
- В ущелье нет связи, поэтому будем отдыхать от телефонов и соцсетей
- Путешествие не требует особой физической подготовки, но будьте готовы к прогулкам. Самое большое расстояние (8 км) предстоит преодолеть во второй день на спуске из ущелья
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Иркутске
С 2013 года мы занимаемся путешествиями и поездками по Байкалу и Монголии, знаем все секретные и необычные места, организуем программы по индивидуальному запросу. Мы влюблены в озеро Байкал и влюбляем в него всех остальных!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
9 фев 2025
Прекрасная возможность провести выходные на природе в дали от цивилизации и телефонов)
По пути к месту пребывания Дарья много рассказывала об Иркутске и его быте, провела географический экскурс о местности, Байкале
По пути к месту пребывания Дарья много рассказывала об Иркутске и его быте, провела географический экскурс о местности, Байкале
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