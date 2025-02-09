Путешествие в снежную сказку: из Иркутска - в ущелье Мамай (2 дня)

Пожить в горной хижине, прокатиться по лесу на снегоходе и побыть наедине с природой
Осенью ущелья превращаются в настоящее снежное царство.

Склоны покрываются пухлыми снежными одеялами, деревья надевают искрящиеся шубы, вершины гор становятся ещё более очерченными на фоне ярко-голубого неба.

Хотите оказаться в этой сказке? Тогда приглашаем вас в поездку к одному из таких ущелий — с ночёвкой в горном домике и заброской на снегоходе.
5
1 отзыв
Путешествие в снежную сказку: из Иркутска - в ущелье Мамай (2 дня)
Путешествие в снежную сказку: из Иркутска - в ущелье Мамай (2 дня)
Путешествие в снежную сказку: из Иркутска - в ущелье Мамай (2 дня)
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

  • Мы заберём вас из отеля в Иркутске и отправимся в путешествие по Култукскому тракту через тайгу и предгорья Хамар-Дабана
  • Первую остановку сделаем на южной оконечности Байкала в небольшом посёлке Култук — отсюда открывается прекрасный вид на горы
  • Ненадолго прервёмся на обед в придорожном кафе бурятской и сибирской кухни
  • Подъедем к подножью ущелья, где нас будет ждать снегоход. Утепляемся — и вперёд! Путешествие на снегоходе займёт 20–30 минут. Поедем по заснеженному лесу, полюбуемся горным ущельем, остановимся в красивых локациях
  • Заселимся в горную хижину, растопим печь, познакомимся с бытом, попьём чай с сибирскими травами
  • После небольшого перекуса отправимся на прогулку вдоль ущелья — ориентировочно 2–3 км. Специального снаряжения не понадобится: маршрут проходит по снежной дороге, без захода на склоны
  • Вернёмся в домик, поужинаем и, когда стемнеет, совершим мини-прогулку, чтобы полюбоваться сказочно-звёздным небом. По желанию можно организовать баню и купель
  • Утром следующего дня после сытного завтрака начнём спуск из ущелья (общее расстояние — 8 км, время в пути — 2–3 ч). Добравшись до подножия, сядем в авто и отправимся в обратный путь

Примерный тайминг

1 день
8:30 — выезд из Иркутска
10:30 — остановка в Култуке
12:30 — обед
14:00 — посадка на снегоход
15:00 — прибытие в домик
16:00-19:00 — прогулка, фотосессия

2 день
9:00 — завтрак
10:00-12:00 — отдых, прогулки
13:00-15:00 — спуск, перекус, посадка в авто
15:30 — обед
18:30 — прибытие в Иркутск

Организационные детали

  • Программа доступна с ноября по конец марта-начало апреля. Подойдёт взрослым и детям с 5 лет
  • Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Land Cruiser или Honda Freed
  • В стоимость входит трансфер, услуги сопровождающего, ужин и завтрак в зимовье (готовим сами)
  • Отдельно по желанию оплачивается обед, прокат спальных мешков — 1000 ₽ с человека в сутки, спуск на снегоходах — 10 000 ₽ с группы, баня — 6000 ₽ и купель — 10 000 ₽
  • С вами поеду я или другой сопровождающий из нашей команды

Особенности программы

  • В горной хижине тепло и уютно, но удобства находятся на улице и спать мы будем в спальных мешках
  • В ущелье нет связи, поэтому будем отдыхать от телефонов и соцсетей
  • Путешествие не требует особой физической подготовки, но будьте готовы к прогулкам. Самое большое расстояние (8 км) предстоит преодолеть во второй день на спуске из ущелья

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
9 фев 2025
Прекрасная возможность провести выходные на природе в дали от цивилизации и телефонов)
По пути к месту пребывания Дарья много рассказывала об Иркутске и его быте, провела географический экскурс о местности, Байкале
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и пр.
Мы прокатились на санях, прикрепленных к снегоходу. Занятный опыт, потом много гуляли. На Мамае очень красиво. Окружают захватывающие дух пейзажи.
Обратный путь пеший, занял порядка полутора часов. Это тоже шикарная возможность полюбоваться природными красотами. Единственное что портит единение с природой - постоянно снующие снегоходы и запах выхлопных газов от них.
PS. Если вы не готовы к походным, даже где-то к спартанским условиям, то это мероприятие не для вас.

Прекрасная возможность провести выходные на природе в дали от цивилизации и телефонов)Прекрасная возможность провести выходные на природе в дали от цивилизации и телефонов)Прекрасная возможность провести выходные на природе в дали от цивилизации и телефонов)Прекрасная возможность провести выходные на природе в дали от цивилизации и телефонов)Прекрасная возможность провести выходные на природе в дали от цивилизации и телефонов)

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