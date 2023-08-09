Первозданная, нетронутая цивилизацией природа Байкала ждет только вас! Познакомьтесь с красивейшими, сакральными местами, узнайте их историю, легенды и тайны и, конечно же, зарядитесь удивительной энергией великого Байкала.

Что вас ждетВо время экскурсии мы с вами прогуляемся по эко-тропе на территории Прибайкальского национального парка и зайдем в гости к Дедушке Лиственю — это необъятное четырехсотлетнее дерево, обладающее, по местным поверьям, особой силой. Также мы посетим Сухое озеро — сакральную природную достопримечательность, место силы на Байкале. Уникальность Сухого озера заключается в том, что водой это озеро наполняется только раз в 4 года, в остальное же время оно выглядит как живописный зеленый луг с обрамляющим его лесом. Ученые до настоящего времени так и не нашли объяснение этой природной загадке. За такую особенность озеро внесли в реестр природных памятников Иркутской области.

При желании мы проведем практики на исполнение желаний у «Мужского» и «Женского» камней, которые дают силу мужчинам, а женщинам помогают обрести радость замужества и материнства. В Свято–Никольской церкви (впервые была построена в 1701 году), являющейся символом веры и чудесного спасения рыбаков, поклонимся чудотворной скульптурной иконе Николаю Чудотворцу. Скульптурная икона творила чудеса — исцеляла больных, дарила бесплодным женщинам беременность, спасала моряков и путешественников.

Мы поднимемся на вершину горы, которая называется «Кудыкина гора» (и имеет другие названия, о которых я расскажу), и со смотровой площадки горы полюбуемся красивейшим панорамным видом на Байкал. Прогуляемся по побережью Байкала, сделаем красивые фотографии с обрывов и сопок, попьем вкусный чай с байкальскими травами на берегу Байкала и загадаем желания.