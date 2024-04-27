Дорогие друзья, приглашаю вас в индивидуальное путешествие в небольшой старинный поселок, который расположен на самом побережье нашего величественного Байкала.
Проехав на автомобиле из Иркутска до поселка Большое Голоустное по живописной дороге
Проехав на автомобиле из Иркутска до поселка Большое Голоустное по живописной дороге
Описание экскурсии
Первозданная, нетронутая цивилизацией природа Байкала ждет вас! Познакомитесь с красивейшими, сакральными местами, узнаете их историю, легенды и тайны и, конечно же, зарядитесь удивительной энергией великого Байкала! Что вас ждет• •Совершим прогулку по побережью Байкала, сделаем красивые фотографии с обрывов и сопок, попьем вкусный чай с байкальским травами на берегу Байкала, загадаем желания.
Прогуляемся по эко- тропе на территории Прибайкальского национального парка.
Прогуляемся по эко- тропе на территории Прибайкальского национального парка.
•Прогуляемся по эко- тропе на территории Прибайкальского национального парка.
- Посетим загадочное Сухое озеро — сакральную природную достопримечательность, место силы на Байкале. Уникальность Сухого озера заключается в том, что водой это озеро наполняется только раз в 4 года, в остальное же время оно выглядит как живописный зеленый луг с обрамляющим его лесом. И ученые до настоящего времени так и не нашли объяснение этой природной загадке. За такую особенность озеро внесли в реестр природных памятников Иркутской области. При желании проведем практики на исполнение желаний у «Мужского» и «Женского» камней, которые дают силу мужчинам, а женщинам помогают обрести радость замужества и материнства.
- В старинной Свято–Никольской церкви) поклонимся чудотворной скульптурной иконе Николаю Чудотворцу. Скульптурная икона творит чудеса — исцеляет больных, дарит бесплодным женщинам беременность, исполняет желания. - Поднимемся на смотровую площадку на «Кудыкину» гору и полюбуемся красивейшим панорамным видом на Байкал.
ежедневно в 09.00 (время начала может изменяться по договоренности)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Байкал
- Поселок Большое Голоустное
- Сухое озеро
- Мужской и Женский камни
- Смотровая площадка «Кудыкина гора»
- Свято-Никольская церковь
Что включено
- Трансфер Иркутск-поселок Большое Голоустное-Иркутск на автомобиле Nissan Juke
- Экскурсионное сопровождение
- Чаепитие на берегу Байкала
- Питьевая вода.
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачивается на месте:
- Катание на катере (зимой на хивусе)
- Обед в кафе, сувениры и др.
- Плата за посещение Прибайкальского национального парка.
Место начала и завершения?
Иркутск, любой удобный для вас адрес
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09.00 (время начала может изменяться по договоренности)
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
26 апреля ездили на экскурсию Хрустальный лёд Байкала в Большом Голоустном. Экскурсовод Марина невероятный человек - эрудированная, грамотная, очень трепетно и восторженно преподносила информацию. Нас было четверо - я, сестра
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И
Отзыв от двоих)
Это было невероятное путешествие, все словами не описать! Марина-гид показала всю красоту и сделала этот день волшебным. Столько тепла, заботы и счастья. Мы посетили места с необычайной энергетикой,
Это было невероятное путешествие, все словами не описать! Марина-гид показала всю красоту и сделала этот день волшебным. Столько тепла, заботы и счастья. Мы посетили места с необычайной энергетикой,
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O
Отзыв от двоих)
Это было невероятное путешествие, все словами не описать! Марина-гид показала всю красоту и сделала этот день волшебным. Столько тепла, заботы и счастья. Мы посетили места с необычайной энергетикой,
Это было невероятное путешествие, все словами не описать! Марина-гид показала всю красоту и сделала этот день волшебным. Столько тепла, заботы и счастья. Мы посетили места с необычайной энергетикой,
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О
День невероятных впечатлений!)
Экскурсия с Мариной прошла на одном дыхании) истории интересные, места неописуемо красивые, маршрут не сложный. Много интересной информации, живописные локации. На протяжении всей поездки Марина старалась, чтобы нам было максимально комфортно, не торопила, давала возможность всё спокойно посмотреть, пофотографировать. Огромная благодарность гиду за полученные эмоции и впечатления!
Экскурсия с Мариной прошла на одном дыхании) истории интересные, места неописуемо красивые, маршрут не сложный. Много интересной информации, живописные локации. На протяжении всей поездки Марина старалась, чтобы нам было максимально комфортно, не торопила, давала возможность всё спокойно посмотреть, пофотографировать. Огромная благодарность гиду за полученные эмоции и впечатления!
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А
Марина, спасибо Вам большое за невероятный день! 30.09 состоялась поездка в Б. Голоустное. Посещение храма, Сухого озера, чаепитие на берегу величественного Байкала - все это поразило меня и прочно засело в моих воспоминаниях! Слушать Ваши рассказы одно удовольствие, мурашки были неоднократно. Надеюсь, что это встреча станет одной из многих, которые мы с Вами организуем в будущем!
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Е
Впечатления от поездки потрясающие! Природа, Байкал это всегда красиво. Нисколько не пожалели,что поехали в организованную экскурсию, гид Марина-настоящий мастер своего дела! Всё рассказала и показала! Видно,что в свою работу вкладывает всю душу и любовь к этим местам. Огромное ей спасибо!
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