Познакомьтесь с тайнами Байкала: индивидуальная экскурсия в Большое Голоустное
Приглашаю вас в индивидуальное путешествие в небольшой старинный поселок, который расположен на самом побережье Байкала.
Проехав на автомобиле из Иркутска до поселка Большое Голоустное, мы с вами окажемся в месте с первозданной, нетронутой цивилизацией природой. Вас ожидает знакомство с красивейшими, сакральными природными местами. Вы узнаете историю, легенды и тайны этих мест. И, конечно же, вы зарядитесь удивительной энергией великого Байкала!
Проехав на автомобиле из Иркутска до поселка Большое Голоустное, мы с вами окажемся в месте с первозданной, нетронутой цивилизацией природой. Вас ожидает знакомство с красивейшими, сакральными природными местами. Вы узнаете историю, легенды и тайны этих мест. И, конечно же, вы зарядитесь удивительной энергией великого Байкала!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Озеро Байкал
- Поселок Большое Голоустное
- Сухое озеро
- Мужской и Женский камни
- Смотровая площадка «Кудыкина гора»
- Свято–Никольская церковь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Первозданная, нетронутая цивилизацией природа Байкала ждет только вас! Познакомьтесь с красивейшими, сакральными местами, узнайте их историю, легенды и тайны и, конечно же, зарядитесь удивительной энергией великого Байкала.
Что вас ждетВо время экскурсии мы с вами прогуляемся по эко-тропе на территории Прибайкальского национального парка и зайдем в гости к Дедушке Лиственю — это необъятное четырехсотлетнее дерево, обладающее, по местным поверьям, особой силой. Также мы посетим Сухое озеро — сакральную природную достопримечательность, место силы на Байкале. Уникальность Сухого озера заключается в том, что водой это озеро наполняется только раз в 4 года, в остальное же время оно выглядит как живописный зеленый луг с обрамляющим его лесом. Ученые до настоящего времени так и не нашли объяснение этой природной загадке. За такую особенность озеро внесли в реестр природных памятников Иркутской области.
При желании мы проведем практики на исполнение желаний у «Мужского» и «Женского» камней, которые дают силу мужчинам, а женщинам помогают обрести радость замужества и материнства. В Свято–Никольской церкви (впервые была построена в 1701 году), являющейся символом веры и чудесного спасения рыбаков, поклонимся чудотворной скульптурной иконе Николаю Чудотворцу. Скульптурная икона творила чудеса — исцеляла больных, дарила бесплодным женщинам беременность, спасала моряков и путешественников.
Мы поднимемся на вершину горы, которая называется «Кудыкина гора» (и имеет другие названия, о которых я расскажу), и со смотровой площадки горы полюбуемся красивейшим панорамным видом на Байкал. Прогуляемся по побережью Байкала, сделаем красивые фотографии с обрывов и сопок, попьем вкусный чай с байкальскими травами на берегу Байкала и загадаем желания.
ежедневно в 09.00 (время начала может изменяться по договоренности)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер Иркутск-поселок Большое Голоустное-Иркутск на комфортабельном автомобиле Nissan Juke
- Экскурсионное сопровождение
- Чаепитие на берегу Байкала
- Что не входит
- Плата за посещение Прибайкальского национального парка — 160 руб. /чел.
- Обед, сувениры и др
- Место начала и завершения?
- Иркутск, любой удобный для вас адрес
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09.00 (время начала может изменяться по договоренности)Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Дорогие друзья, прошу вас после бронирования экскурсии сразу связаться со мной: написать или позвонить, чтобы мы с вами согласовали точное время и место (отель, адрес) с которого я вас заберу на экскурсию.
- Что необходимо взять с собой в путешествие:
- Удобную обувь
- Солнцезащитные очки
- Крем солнцезащитный
- Головной убор от солнца
- Куртку-ветровку
- Если Вы принимаете какие-либо лекарства, не забудьте взять их с собой
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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