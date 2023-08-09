Таинственные места Байкала в Большом Голоустном

Познакомьтесь с тайнами Байкала: индивидуальная экскурсия в Большое Голоустное

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Приглашаю вас в индивидуальное путешествие в небольшой старинный поселок, который расположен на самом побережье Байкала.

Проехав на автомобиле из Иркутска до поселка Большое Голоустное, мы с вами окажемся в месте с первозданной, нетронутой цивилизацией природой. Вас ожидает знакомство с красивейшими, сакральными природными местами. Вы узнаете историю, легенды и тайны этих мест. И, конечно же, вы зарядитесь удивительной энергией великого Байкала!
Таинственные места Байкала в Большом Голоустном
Таинственные места Байкала в Большом Голоустном
Таинственные места Байкала в Большом Голоустном
Таинственные места Байкала в Большом Голоустном
Таинственные места Байкала в Большом Голоустном
Таинственные места Байкала в Большом Голоустном
Ближайшие даты:
9
авг
10
авг
11
авг
12
авг
13
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авг
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Что вас ожидает:

  • Озеро Байкал
  • Поселок Большое Голоустное
  • Сухое озеро
  • Мужской и Женский камни
  • Смотровая площадка «Кудыкина гора»
  • Свято–Никольская церковь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Первозданная, нетронутая цивилизацией природа Байкала ждет только вас! Познакомьтесь с красивейшими, сакральными местами, узнайте их историю, легенды и тайны и, конечно же, зарядитесь удивительной энергией великого Байкала.
Что вас ждетВо время экскурсии мы с вами прогуляемся по эко-тропе на территории Прибайкальского национального парка и зайдем в гости к Дедушке Лиственю — это необъятное четырехсотлетнее дерево, обладающее, по местным поверьям, особой силой. Также мы посетим Сухое озеро — сакральную природную достопримечательность, место силы на Байкале. Уникальность Сухого озера заключается в том, что водой это озеро наполняется только раз в 4 года, в остальное же время оно выглядит как живописный зеленый луг с обрамляющим его лесом. Ученые до настоящего времени так и не нашли объяснение этой природной загадке. За такую особенность озеро внесли в реестр природных памятников Иркутской области.
При желании мы проведем практики на исполнение желаний у «Мужского» и «Женского» камней, которые дают силу мужчинам, а женщинам помогают обрести радость замужества и материнства. В Свято–Никольской церкви (впервые была построена в 1701 году), являющейся символом веры и чудесного спасения рыбаков, поклонимся чудотворной скульптурной иконе Николаю Чудотворцу. Скульптурная икона творила чудеса — исцеляла больных, дарила бесплодным женщинам беременность, спасала моряков и путешественников.
Мы поднимемся на вершину горы, которая называется «Кудыкина гора» (и имеет другие названия, о которых я расскажу), и со смотровой площадки горы полюбуемся красивейшим панорамным видом на Байкал. Прогуляемся по побережью Байкала, сделаем красивые фотографии с обрывов и сопок, попьем вкусный чай с байкальскими травами на берегу Байкала и загадаем желания.

ежедневно в 09.00 (время начала может изменяться по договоренности)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Иркутск-поселок Большое Голоустное-Иркутск на комфортабельном автомобиле Nissan Juke
  • Экскурсионное сопровождение
  • Чаепитие на берегу Байкала
Что не входит
  • Плата за посещение Прибайкальского национального парка — 160 руб. /чел.
  • Обед, сувениры и др
Место начала и завершения?
Иркутск, любой удобный для вас адрес
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09.00 (время начала может изменяться по договоренности)
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Дорогие друзья, прошу вас после бронирования экскурсии сразу связаться со мной: написать или позвонить, чтобы мы с вами согласовали точное время и место (отель, адрес) с которого я вас заберу на экскурсию.
  • Что необходимо взять с собой в путешествие:
  • Удобную обувь
  • Солнцезащитные очки
  • Крем солнцезащитный
  • Головной убор от солнца
  • Куртку-ветровку
  • Если Вы принимаете какие-либо лекарства, не забудьте взять их с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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