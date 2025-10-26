Поездка из Иркутска на Байкал - это незабываемое путешествие, полное удивительных открытий.В программе посещение музея под открытым небом «Тальцы», где можно узнать о жизни народов Прибайкалья.Увлекательная остановка у Шаман-камня, затем

визит в Музей Байкала, где можно увидеть нерпят и узнать о величии озера. Завершает экскурсию подъем на Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на заснеженные хребты Хамар-Дабана. Не забудьте загадать желание на берегу Байкала и насладиться чаепитием с видом на озеро

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Иркутске

Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Вы посетите музей под открытым небом «Тальцы» на берегу реки Ангары. Познакомитесь с бытом и духовной культурой народов Прибайкалья 17–19 веков.

Увидите таинственный Шаман-камень возле истока Ангары — единственной реки, вытекающей из Байкала.

В Музее Байкала узнаете о природе великого озера и истории его изучения. А ещё увидите наших удивительных нерпят.

На фуникулёре подниметесь на смотровую площадку «Камень Черского», откуда открывается великолепный вид на исток Ангары, Шаман-камень и заснеженные хребты Хамар-Дабана.

Заглянете на рыбный рынок, где можно купить байкальские сувениры и различные виды рыб — омуля, хариуса, сига.

На берегу Байкала загадаете желание, попьёте байкальского чая и сделаете красивые снимки.

Организационные детали