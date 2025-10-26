Мои заказы

Из Иркутска - на свидание с Байкалом

Откройте для себя Байкал с комфортом: от музея «Тальцы» до вида с Камня Черского. Чаепитие и сувениры на берегу
Поездка из Иркутска на Байкал - это незабываемое путешествие, полное удивительных открытий.

В программе посещение музея под открытым небом «Тальцы», где можно узнать о жизни народов Прибайкалья.

Увлекательная остановка у Шаман-камня, затем
визит в Музей Байкала, где можно увидеть нерпят и узнать о величии озера.

Завершает экскурсию подъем на Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на заснеженные хребты Хамар-Дабана. Не забудьте загадать желание на берегу Байкала и насладиться чаепитием с видом на озеро

3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Величественные виды на Байкал
  • 🏛️ Интересные музеи и история
  • 🚠 Подъём на Камень Черского
  • 🎣 Рыбный рынок и сувениры
  • 🍵 Чаепитие на берегу Байкала
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Музей «Тальцы»
  • Шаман-камень
  • Музей Байкала
  • Камень Черского
  • Рыбный рынок

Описание экскурсии

Вы посетите музей под открытым небом «Тальцы» на берегу реки Ангары. Познакомитесь с бытом и духовной культурой народов Прибайкалья 17–19 веков.

Увидите таинственный Шаман-камень возле истока Ангары — единственной реки, вытекающей из Байкала.

В Музее Байкала узнаете о природе великого озера и истории его изучения. А ещё увидите наших удивительных нерпят.

На фуникулёре подниметесь на смотровую площадку «Камень Черского», откуда открывается великолепный вид на исток Ангары, Шаман-камень и заснеженные хребты Хамар-Дабана.

Заглянете на рыбный рынок, где можно купить байкальские сувениры и различные виды рыб — омуля, хариуса, сига.

На берегу Байкала загадаете желание, попьёте байкальского чая и сделаете красивые снимки.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на автомобиле Nissan Juke, питьевая вода, чаепитие
  • Дополнительные расходы: билет в музей «Тальцы» — 300 ₽ за чел., фуникулёр — 500 ₽ за чел. в обе стороны, билет в Музей Байкала — 400 ₽ за чел., обед и сувениры — по желанию
  • Будет интересно взрослым и детям от 7 лет

Ответы на вопросы

Марина
Марина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 33 туристов
Дорогие друзья! Я люблю путешествовать и всем сердцем люблю родной город Иркутск и наш величественный Байкал. Я являюсь аттестованным гидом по Иркутской области и Байкалу. Внесена в Федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков России. После нашего путешествия вы полюбите наш город и Байкал, ведь он подарит вам удивительный заряд энергии, который навсегда останется в вашем сердце. До встречи!
Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
26 окт 2025
Незабываемую экскурсию на Байкал в Листвянку организовала нам прекрасный гид Марина! Мы в полном восторге от экскурсии, даже прохладная осенняя погода не помешала нам! Марина очень интересно и увлекательно рассказывает,
читать дальше

мы узнали много научных и исторических фактов, легенд о Байкале, Иркутске, Ангаре.
Экскурсия была очень насыщенной и четко организованной в течение всего дня. Мы побывали в музее деревянного зодчества в Тальцах, узнали, как жили сибиряки в прошлых веках. Увидели Байкал и исток Ангары. А когда мы поднялись по канатной дороге к камню Черского, то оттуда увидели просто великолепные, завораживающие виды Байкала! Приехав в поселок Листвянка, мы побывали в байкальском музее и даже успели покататься на катере по Байкалу. Благодаря четкой организации путешествия, это всё мы успели за один день! Пообедали мы в ресторане, где нас вкусно накормили местными блюдами. Наше путешествие сопровождалось интереснейшими рассказами Марины, чувствовалась её любовь к родному краю и глубокие знания! Мы рекомендуем гида Марину, так как еще ни в одном путешествии нас не окружали такой искренней заботой и вниманием. Спасибо, Марина, большое от всей нашей компании!

Nataliya
Nataliya
12 июл 2025
Если бы можно было поставить пять с двумя плюсами, я бы так и сделала.
Понравилось все!
Во-первых, гид Марина. Высокопрофессиональная, интеллигентная, эрудированная, безумно влюбленная в свой город и Байкал. Дарящая клиенту чуть
читать дальше

больше своего внимания, тепла и времени, чем положено по программе. А эта милота с чаем и бутербродиками на берегу Байкала! Да и просто обаятельнейшая женщина.
Во-вторых, программа. Для первого знакомства с Байкалом она идеальна. Виды с высоты и с побережья, знакомство с деревянным зодчеством и с экосистемой Байкала, приятные прогулки и вкуснейшая рыбка.
Огромное спасибо Марине за экскурсию!

Г
Галина
20 июн 2025
Замечательная, интересная экскурсия, прекрасный гид Марина! Марина с самого начала создала доброжелательную, душевную атмосферу общения. Марина очень интересно и увлекательно рассказывала нам об Иркутске, природе, истории и легендах Байкала. Чувствуется
читать дальше

ее любовь к городу и Байкалу и эту любовь она передавала нам. Мы увидели столько красивейших мест, посетили музей Тальцы и музей Байкала. Хочется еще отметить четкую организацию, продуманность и комфорт экскурсии. Нам не хотелось расставаться, как будто побывали в гостях у хорошего друга! Марина, спасибо вам огромное за этот чудесный день!

