Поездка из Иркутска на Байкал - это незабываемое путешествие, полное удивительных открытий.
В программе посещение музея под открытым небом «Тальцы», где можно узнать о жизни народов Прибайкалья.
Увлекательная остановка у Шаман-камня, затем
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Величественные виды на Байкал
- 🏛️ Интересные музеи и история
- 🚠 Подъём на Камень Черского
- 🎣 Рыбный рынок и сувениры
- 🍵 Чаепитие на берегу Байкала
Что можно увидеть
- Музей «Тальцы»
- Шаман-камень
- Музей Байкала
- Камень Черского
- Рыбный рынок
Описание экскурсии
Вы посетите музей под открытым небом «Тальцы» на берегу реки Ангары. Познакомитесь с бытом и духовной культурой народов Прибайкалья 17–19 веков.
Увидите таинственный Шаман-камень возле истока Ангары — единственной реки, вытекающей из Байкала.
В Музее Байкала узнаете о природе великого озера и истории его изучения. А ещё увидите наших удивительных нерпят.
На фуникулёре подниметесь на смотровую площадку «Камень Черского», откуда открывается великолепный вид на исток Ангары, Шаман-камень и заснеженные хребты Хамар-Дабана.
Заглянете на рыбный рынок, где можно купить байкальские сувениры и различные виды рыб — омуля, хариуса, сига.
На берегу Байкала загадаете желание, попьёте байкальского чая и сделаете красивые снимки.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автомобиле Nissan Juke, питьевая вода, чаепитие
- Дополнительные расходы: билет в музей «Тальцы» — 300 ₽ за чел., фуникулёр — 500 ₽ за чел. в обе стороны, билет в Музей Байкала — 400 ₽ за чел., обед и сувениры — по желанию
- Будет интересно взрослым и детям от 7 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 33 туристов
Дорогие друзья! Я люблю путешествовать и всем сердцем люблю родной город Иркутск и наш величественный Байкал. Я являюсь аттестованным гидом по Иркутской области и Байкалу. Внесена в Федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков России. После нашего путешествия вы полюбите наш город и Байкал, ведь он подарит вам удивительный заряд энергии, который навсегда останется в вашем сердце. До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
26 окт 2025
Незабываемую экскурсию на Байкал в Листвянку организовала нам прекрасный гид Марина! Мы в полном восторге от экскурсии, даже прохладная осенняя погода не помешала нам! Марина очень интересно и увлекательно рассказывает,
Nataliya
12 июл 2025
Если бы можно было поставить пять с двумя плюсами, я бы так и сделала.
Понравилось все!
Во-первых, гид Марина. Высокопрофессиональная, интеллигентная, эрудированная, безумно влюбленная в свой город и Байкал. Дарящая клиенту чуть
Г
Галина
20 июн 2025
Замечательная, интересная экскурсия, прекрасный гид Марина! Марина с самого начала создала доброжелательную, душевную атмосферу общения. Марина очень интересно и увлекательно рассказывала нам об Иркутске, природе, истории и легендах Байкала. Чувствуется
Входит в следующие категории Иркутска
