Если вы хотите, чтобы знакомство с Байкалом прошло познавательно, а история и традиции края стали ближе и понятнее, то это путешествие для вас. Вы не только полюбуетесь видами, но и побываете в этнографическом комплексе «Тальцы» и Байкальском музее. Узнаете о развитии Сибири и формировании Байкальской агломерации. Интересные истории и легенды — в программе!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за 1-3 человека или 5000 ₽ за человека, если вас больше

от 16 000 ₽ за 1-3 человека или 5000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Музей «Тальцы»

По пути в Листвянку заедем в этнографический музей «Тальцы», где представлена реконструкция Илимского острога. Внутри каждой деревянной постройки, коих там множество, находятся мини-музеи, которые показывают, как раньше жили люди в Сибири.

Байкальский музей

Здесь находятся аквариумы с байкальскими рыбами и нерпами. На экскурсии вы узнаете больше о самом глубоком озере в мире.

Рыбный базар

Хорошее место, чтобы купить байкальской рыбы и сувениров.

Камень Черского

Поднимемся на канатной дороге на обзорную точку, откуда открывается вид на исток Ангары и начало Кругобайкальской железной дороги.

Дополнительные опции:

катание на конях — в окрестностях Листвянки можно научиться верховой езде

катание на квадроциклах: любите экстремальный отдых? На квадроциклах сквозь тайгу вы заберётесь на обзорную точку с видом на Байкал

катание на катере — катер можно будет арендовать, например, на час и проехаться с ветерком до ближайших красивых мест — КБЖД, истока Ангары или Шаман-камня

посещение зоопарка

Организационные детали

Мы готовы сдвинуть время начала экскурсии по вашему запросу

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено:

комфортабельный трансфер

сопровождение гида-экскурсовода

Дополнительно оплачивается: