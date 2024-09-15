Если вы хотите, чтобы знакомство с Байкалом прошло познавательно, а история и традиции края стали ближе и понятнее, то это путешествие для вас.
Вы не только полюбуетесь видами, но и побываете в этнографическом комплексе «Тальцы» и Байкальском музее. Узнаете о развитии Сибири и формировании Байкальской агломерации. Интересные истории и легенды — в программе!
Вы не только полюбуетесь видами, но и побываете в этнографическом комплексе «Тальцы» и Байкальском музее. Узнаете о развитии Сибири и формировании Байкальской агломерации. Интересные истории и легенды — в программе!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Музей «Тальцы»
По пути в Листвянку заедем в этнографический музей «Тальцы», где представлена реконструкция Илимского острога. Внутри каждой деревянной постройки, коих там множество, находятся мини-музеи, которые показывают, как раньше жили люди в Сибири.
Байкальский музей
Здесь находятся аквариумы с байкальскими рыбами и нерпами. На экскурсии вы узнаете больше о самом глубоком озере в мире.
Рыбный базар
Хорошее место, чтобы купить байкальской рыбы и сувениров.
Камень Черского
Поднимемся на канатной дороге на обзорную точку, откуда открывается вид на исток Ангары и начало Кругобайкальской железной дороги.
Дополнительные опции:
- катание на конях — в окрестностях Листвянки можно научиться верховой езде
- катание на квадроциклах: любите экстремальный отдых? На квадроциклах сквозь тайгу вы заберётесь на обзорную точку с видом на Байкал
- катание на катере — катер можно будет арендовать, например, на час и проехаться с ветерком до ближайших красивых мест — КБЖД, истока Ангары или Шаман-камня
- посещение зоопарка
Организационные детали
- Мы готовы сдвинуть время начала экскурсии по вашему запросу
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость включено:
- комфортабельный трансфер
- сопровождение гида-экскурсовода
Дополнительно оплачивается:
- Байкальский музей — 400 ₽ за взрослого, 200 ₽ за школьника
- «Тальцы» — 300 ₽
- канатная дорога — от 250 ₽ за 1 подъём
- питание
- дополнительные опции по программе (стоимость уточняйте в переписке)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Ангара» или у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 130 туристов
С самого детства мы изучали и познавали озеро Байкал с разных сторон. И сможем показать Байкал таким, каким знаем его мы — местные жители. Встретим вас как близких друзей, позаботимсяЗадать вопрос
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