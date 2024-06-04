1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Байкал за один день: экскурсия из Иркутска в Листвянку
Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска
Начало: По желанию заказчика
23 июня в 09:30
25 июня в 09:30
13 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
Приглашаем на незабываемое путешествие от Иркутска до Байкала с гастрономическим уклоном. Откройте для себя богатство местной кухни и красоты озера
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 15 700₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия: Байкал и Листвянка из Иркутска
Окунитесь в волшебство Байкала: музей, Шаман-камень, рыбный рынок и панорамы с камня Черского ждут вас
Начало: Заберу Вас из отеля в пределах города, из аэропорт...
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от 13 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Иркутска на Байкал: Легенды и виды
Исследуйте величие Байкала, познакомьтесь с уникальной природой и культурой Прибайкалья в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: В удобном для вас месте в центре города на правом ...
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 14 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Иркутск и Байкал за 8 часов
Насыщенная программа: исторический центр Иркутска, музей Тальцы, озеро Байкал. Увлекательные рассказы, комфортный транспорт, незабываемые впечатления
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
14 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Байкальская обсерватория Иркутска: путешествие к звездам
Откройте для себя удивительный мир астрономии и космических явлений в уникальной экскурсии на берегу Байкала
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 11 400₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на Байкал: история, природа, культура
Откройте для себя загадочный Байкал: исторические легенды, встреча с нерпой и красоты дендропарка в однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 10 989₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
14 июля в 10:00
1 сен в 10:00
8 960₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Листвянка - туристическая столица Байкала
Листвянка идеально подходит для первого знакомства с Прибайкальем. Осмотрите старинные образцы деревянного зодчества и узнайте об эпохе освоения Сибири
Начало: В вашем отеле в Иркутске
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Идеальный день на Байкале: Путешествие из Иркутска
Исследуйте величие Байкала и культурное наследие Иркутска, наслаждаясь индивидуальной экскурсией с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Иркутске
10 июня в 18:00
11 июня в 10:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Славное море, священный Байкал
Путешествие по красочной дороге в старинный прибрежный поселок Листвянка в месте истока Ангары
Начало: От отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Время трансфе...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Дайвинг на Байкале - индивидуальная экскурсия
Погружение в Байкал с опытным инструктором. Включены трансфер, оборудование и сопровождение. Подходит для начинающих дайверов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта - в Листвянку и другие места
С комфортом и под увлекательные рассказы гида-водителя добраться до нужной точки
Начало: Аэропорт
Сегодня в 22:00
Завтра в 10:00
3 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Иркутск и Байкал: культурное погружение и природные чудеса
Исследуйте Иркутск и Байкал: от исторических сокровищ до природных чудес за один день с эксклюзивным гидом
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:00
1500013 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Байкал известный и неизведанный
Порт, треккинг вдоль КБЖД, дивные пейзажи и всё-всё об озере в путешествии из Иркутска
Начало: В удобном вам месте в Иркутске
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте
Музей «Тальцы», Шаман-Камень, Листвянка, прогулка на катере и камень Черского
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
Полюбоваться деревянным зодчеством, прогуляться к Большим Котам или приоткрыть тайны тоннелей КБЖД
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
15 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день
Увидеть священное озеро и узнать о жизни сибирских народов на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Ваша гостиница в городе Иркутск
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
Проникнуть в старинные галереи трассы КБЖД, искупаться в бодрящих водах озера и узнать историю края
Начало: В Иркутске/Листвянке
16 июля в 18:30
17 июля в 06:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
Совершить трекинг вдоль Кругобайкальской дороги и изучить окрестности порта Байкал
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
12 670₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
Прогулки по берегу Байкала, дог-треккинг, канатная дорога к камню Черского и музей Тальцы за 1 день
Начало: выбирает путешественник
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1490013 410₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сибирское гостеприимство на Байкале
Побывать в деревенском доме большой семьи и поучаствовать в душевной фольклорной программе
Начало: От места вашего проживания в Иркутске
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Иркутска в посёлок Листвянка
Познакомиться с Байкалом, узнать легенду о Шаман-камне и побывать в музее
Начало: В центральной части Иркутска
Завтра в 09:00
13 июня в 10:00
от 12 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Кругобайкальская железная дорога: история, тайны и легенды
Погулять вдоль знаменитой дороги, полюбоваться Байкалом и посетить поселок Листвянка
Завтра в 08:00
10 июня в 19:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Треккинг по Большой Байкальской тропе
Увлекательная прогулка по живописным местам вдоль Байкала
Начало: Отель туриста
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Байкал-комбо: Листвянка и КБЖД - на авто, лодке и пешком
Получить яркое представление о Байкале, посетив одни из его самых интересных достопримечательностей
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай4 июня 2024Александр кладезь знаний. Когда в музее Байкала он рассказывал, вокруг нас собралась целая толпа. И ходила за ним как привязанная.
- ООлеся3 июня 2024Евгений очень замечательный гид, очень нам всё понравилось, замечательная подача, приятно слушать. Дочь от Евгения не отходила, настолько он ей понравился и слушала его с удовольствием. Спасибо за проведённый день и прекрасную экскурсию на озеро Байкал.
- ИИрина31 мая 2024Это незабываемые эмоции!!! Если совместить науку(максимально интересно с Еленой и комфортно на трансфере с Максимом), фото в инсте, покупку вкусной
- ВВалентина29 мая 2024Мы вчетвером были на экскурсии 13 мая. Спасибо Александру за продуманный маршрут, красивые рассказы о природе и большую любовью к
- ЮЮлия29 мая 2024Большое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем не менее, мы в восторге.
- ММария29 мая 2024Ольга провела экскурсию на высшем уровне, рассказывая интересно и доступно. Узнали много нового не только про Байкал, но и про
- ЕЕлена27 мая 2024Экскурсия интересная, увлекательная! Максим очень доброжелательный, увлеченный темой! Мы остались в восторге!
- ССергей27 мая 2024Отличная экскурсия. Посетили много интересных мест, услышали море информации, пофоткали, пообедали, покатали ребенка на лошади и на катере. Тальцы заслуживают особого упоминания. Все замечательно. Рекомендуем Ольгу и Дмитрия.
- ННаталья26 мая 2024В полном восторге. Индивидуальный подход, все везде успели 👍 Экскурсоводу Ольге и водителю Дмитрию большре спасибо за потрясающий день. Рекомендую.
- ссергей25 мая 2024Первый раз в Иркутске. Выбирали экскурсовода долго и не ошиблись. Не хотели брать экскурсию в фирме, потому что не понятно
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Листвянка»
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