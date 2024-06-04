Экскурсии в Листвянку из Иркутска

Найдено 26 экскурсий в категории «Листвянка» в Иркутске, цены от 3 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
108 отзывов
Байкал за один день: экскурсия из Иркутска в Листвянку
Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска
Начало: По желанию заказчика
23 июня в 09:30
25 июня в 09:30
13 500 за всё до 5 чел.
Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
7 часов
27 отзывов
Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
Приглашаем на незабываемое путешествие от Иркутска до Байкала с гастрономическим уклоном. Откройте для себя богатство местной кухни и красоты озера
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 15 700 за всё до 19 чел.
Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
32 отзыва
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия: Байкал и Листвянка из Иркутска
Окунитесь в волшебство Байкала: музей, Шаман-камень, рыбный рынок и панорамы с камня Черского ждут вас
Начало: Заберу Вас из отеля в пределах города, из аэропорт...
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от 13 500 за всё до 6 чел.
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
102 отзыва
Путешествие из Иркутска на Байкал: Легенды и виды
Исследуйте величие Байкала, познакомьтесь с уникальной природой и культурой Прибайкалья в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: В удобном для вас месте в центре города на правом ...
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 14 670 за всё до 4 чел.
Иркутск и Байкал за 8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
66 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Иркутск и Байкал за 8 часов
Насыщенная программа: исторический центр Иркутска, музей Тальцы, озеро Байкал. Увлекательные рассказы, комфортный транспорт, незабываемые впечатления
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
14 670 за всё до 4 чел.
Байкальская обсерватория - к тайнам Солнца
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
30 отзывов
Байкальская обсерватория Иркутска: путешествие к звездам
Откройте для себя удивительный мир астрономии и космических явлений в уникальной экскурсии на берегу Байкала
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 11 400 за всё до 16 чел.
Путешествие на Байкал
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
131 отзыв
Путешествие на Байкал: история, природа, культура
Откройте для себя загадочный Байкал: исторические легенды, встреча с нерпой и красоты дендропарка в однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 10 989 за всё до 3 чел.
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
39 отзывов
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
14 июля в 10:00
1 сен в 10:00
8 960 за всё до 3 чел.
Листвянка - туристическая столица Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
35 отзывов
Листвянка - туристическая столица Байкала
Листвянка идеально подходит для первого знакомства с Прибайкальем. Осмотрите старинные образцы деревянного зодчества и узнайте об эпохе освоения Сибири
Начало: В вашем отеле в Иркутске
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 670 за всё до 7 чел.
Идеальный день на Байкале
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
180 отзывов
Идеальный день на Байкале: Путешествие из Иркутска
Исследуйте величие Байкала и культурное наследие Иркутска, наслаждаясь индивидуальной экскурсией с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Иркутске
10 июня в 18:00
11 июня в 10:00
13 340 за всё до 4 чел.
Славное море, священный Байкал
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
18 отзывов
Славное море, священный Байкал
Путешествие по красочной дороге в старинный прибрежный поселок Листвянка в месте истока Ангары
Начало: От отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Время трансфе...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 900 за всё до 4 чел.
Дайвинг на Байкале
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
6 отзывов
Дайвинг на Байкале - индивидуальная экскурсия
Погружение в Байкал с опытным инструктором. Включены трансфер, оборудование и сопровождение. Подходит для начинающих дайверов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000 за человека
Трансфер из аэропорта - в Листвянку и другие места
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Трансфер из аэропорта - в Листвянку и другие места
С комфортом и под увлекательные рассказы гида-водителя добраться до нужной точки
Начало: Аэропорт
Сегодня в 22:00
Завтра в 10:00
3 600 за всё до 4 чел.
Иркутск и Байкал: всё самое интересное за один день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
16 отзывов
Иркутск и Байкал: культурное погружение и природные чудеса
Исследуйте Иркутск и Байкал: от исторических сокровищ до природных чудес за один день с эксклюзивным гидом
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:00
1500013 500 за всё до 4 чел.
Байкал известный и неизведанный
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Байкал известный и неизведанный
Порт, треккинг вдоль КБЖД, дивные пейзажи и всё-всё об озере в путешествии из Иркутска
Начало: В удобном вам месте в Иркутске
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
14 000 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
38 отзывов
Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте
Музей «Тальцы», Шаман-Камень, Листвянка, прогулка на катере и камень Черского
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 500 за всё до 5 чел.
Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
Полюбоваться деревянным зодчеством, прогуляться к Большим Котам или приоткрыть тайны тоннелей КБЖД
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
15 800 за всё до 4 чел.
Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день
Увидеть священное озеро и узнать о жизни сибирских народов на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Ваша гостиница в городе Иркутск
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 900 за всё до 3 чел.
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
16 отзывов
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
Проникнуть в старинные галереи трассы КБЖД, искупаться в бодрящих водах озера и узнать историю края
Начало: В Иркутске/Листвянке
16 июля в 18:30
17 июля в 06:00
12 000 за всё до 4 чел.
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
10 отзывов
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
Совершить трекинг вдоль Кругобайкальской дороги и изучить окрестности порта Байкал
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
12 670 за всё до 7 чел.
Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
Прогулки по берегу Байкала, дог-треккинг, канатная дорога к камню Черского и музей Тальцы за 1 день
Начало: выбирает путешественник
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1490013 410 за всё до 3 чел.
Сибирское гостеприимство на Байкале
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Сибирское гостеприимство на Байкале
Побывать в деревенском доме большой семьи и поучаствовать в душевной фольклорной программе
Начало: От места вашего проживания в Иркутске
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
13 340 за всё до 4 чел.
Путешествие из Иркутска в посёлок Листвянка
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Путешествие из Иркутска в посёлок Листвянка
Познакомиться с Байкалом, узнать легенду о Шаман-камне и побывать в музее
Начало: В центральной части Иркутска
Завтра в 09:00
13 июня в 10:00
от 12 990 за всё до 6 чел.
Кругобайкальская железная дорога: история, тайны и легенды
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
12 часов
Кругобайкальская железная дорога: история, тайны и легенды
Погулять вдоль знаменитой дороги, полюбоваться Байкалом и посетить поселок Листвянка
Завтра в 08:00
10 июня в 19:00
15 000 за всё до 3 чел.
Треккинг по Большой Байкальской тропе
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Треккинг по Большой Байкальской тропе
Увлекательная прогулка по живописным местам вдоль Байкала
Начало: Отель туриста
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
14 900 за всё до 4 чел.
Байкал-комбо: Листвянка и КБЖД - на авто, лодке и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Байкал-комбо: Листвянка и КБЖД - на авто, лодке и пешком
Получить яркое представление о Байкале, посетив одни из его самых интересных достопримечательностей
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
17 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    4 июня 2024
    Листвянка - туристическая столица Байкала
    Александр кладезь знаний. Когда в музее Байкала он рассказывал, вокруг нас собралась целая толпа. И ходила за ним как привязанная.
  • О
    Олеся
    3 июня 2024
    Идеальный день на Байкале
    Евгений очень замечательный гид, очень нам всё понравилось, замечательная подача, приятно слушать. Дочь от Евгения не отходила, настолько он ей понравился и слушала его с удовольствием. Спасибо за проведённый день и прекрасную экскурсию на озеро Байкал.
  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Байкальская обсерватория - к тайнам Солнца
    Это незабываемые эмоции!!! Если совместить науку(максимально интересно с Еленой и комфортно на трансфере с Максимом), фото в инсте, покупку вкусной
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    рыбы, интересные истории (в том числе коренным иркутянам) для!трёх поколений!, умывание)) в Байкале и ещё много ярчайших мелочей в один день - Максим!!! Подстился под наши возможности максимально!! и добавил нам незабываемый бонус! С уважением и благодарностью за семейную тусовку, Ирина.

  • В
    Валентина
    29 мая 2024
    Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
    Мы вчетвером были на экскурсии 13 мая. Спасибо Александру за продуманный маршрут, красивые рассказы о природе и большую любовью к
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    своему краю! Прекрасно организованная экскурсия. Всю дорогу экскурсовод рассказывал о традициях, населённых пунктах, истории. Все очень содержательно, интересно. Нам всем понравилось. Организация на отлично. Замечательная экскурсия, спасибо большое за организацию!! Всем рекомендую!! А через день поехали с Александром еще и на о. Ольхон. И эта экскурсия супер!!! Все время,а это более 12 часов,нам рассказывали о местах,которые мы видели. Сам остров тоже очень понравился. Потрясающие виды,красивая природа Байкала просто поразительна!

  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    Идеальный день на Байкале
    Большое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем не менее, мы в восторге.
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    Мы почти 3 часа ходили по музею Байкала, и это было не то, сто не скучно - мв просто не заметили, как пролетело время, настолько интересно. Яна - ходячая энциклопедия, и про геологию, и про лимнологию, и про историю освоения Сибири-- она рассказала нам столько всего! Для ужина она забронировала нам столик в "Прошлом веке"- отоичное заведение с видом на Байкал и историческим интерьером. По возвращении с Листвянки проехались по основным достопримечательностям Иркутска, хотя время экскурсии уже давно вышло. В общем, день был замечательный со всех сторон. С удовольствием будем вас рекомендовать.

    Большое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем не
  • М
    Мария
    29 мая 2024
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
    Ольга провела экскурсию на высшем уровне, рассказывая интересно и доступно. Узнали много нового не только про Байкал, но и про
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    Иркутск. Все слушали с удовольствием, было интересно погрузиться в историю. Заранее были учтены все наши пожелания. Большое спасибо Ольге и Дмитрию за знакомство с этим чудесным местом.

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
    Экскурсия интересная, увлекательная! Максим очень доброжелательный, увлеченный темой! Мы остались в восторге!
  • С
    Сергей
    27 мая 2024
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
    Отличная экскурсия. Посетили много интересных мест, услышали море информации, пофоткали, пообедали, покатали ребенка на лошади и на катере. Тальцы заслуживают особого упоминания. Все замечательно. Рекомендуем Ольгу и Дмитрия.
    Отличная экскурсия. Посетили много интересных мест, услышали море информации, пофоткали, пообедали, покатали ребенка на лошади и
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
    В полном восторге. Индивидуальный подход, все везде успели 👍 Экскурсоводу Ольге и водителю Дмитрию большре спасибо за потрясающий день. Рекомендую.
  • с
    сергей
    25 мая 2024
    Славное море, священный Байкал
    Первый раз в Иркутске. Выбирали экскурсовода долго и не ошиблись. Не хотели брать экскурсию в фирме, потому что не понятно
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    кто будет ее ведущим. Выбрали по отзывам и все получилось по Божьему промыслу как нельзя лучше. Замечательная экскурсия. Получили огромное удовольствия. Рекомендуем и гостям и я думаю и Иркутянам тоже будет интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Листвянка»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
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