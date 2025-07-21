Байкал - это не просто озеро, а целый мир, полный загадок и истории.
В Листвянке можно увидеть панорамы с камня Черского, посетить Байкальский музей и прокатиться по озеру на катере или
В Листвянке можно увидеть панорамы с камня Черского, посетить Байкальский музей и прокатиться по озеру на катере или
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Величественные виды на Байкал
- 🏛️ Интересный Байкальский музей
- 🚠 Захватывающая поездка по канатной дороге
- 🛥️ Увлекательное катание на катере или хивусе
- 🍽️ Аутентичные блюда местной кухни
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Набережная Листвянки
- Байкальский музей
- Камень Черского
Описание экскурсии
- Набережная Листвянки — подышим свежим воздухом и полюбуемся панорамами
- Байкальский музей — осматривая коллекцию, вы узнаете об истории изучения озера, его флоре и фауне
- Поездка по канатной дороге — с вершины камня Черского (725 м) вам откроются виды на Байкал, исток Ангары и Листвянку
- Путешествие по Байкалу — катаясь на катере летом и осенью, вы прочувствуете магию и величие моря-озера, а зимой исследуете его на хивусе (катер на воздушной подушке)
- Обед в уютном кафе — также вы попробуете аутентичные блюда местной кухни
Мы расскажем:
- О богатой истории и культуре Байкала
- Уникальной экосистеме озера, его флоре и фауне, а также важности Байкала для региона и всей планеты
- Древних легендах и мифах, связанных с этим священным местом, таинственных существах, обитающие в водах озера, и роли Байкала в жизни местных народов
- Влиянии природных условий на быт жителей Листвянки
- Традициях и ремёслах, которые передаются из поколения в поколение
- Истории Листвянки как туристического центра, развитии рыболовства и экотуризма в регионе
- Экологических проблемах, с которыми сталкивается Байкал сегодня, и мерах, предпринимаемых для их решения
Организационные детали
- Трансфер включён в стоимость. Поездка проходит на минивэне Honda Stepwgn 2018 года
- Дополнительные расходы: обед — средний чек 1000 ₽, билет в музей — 600 ₽ с чел., катание на хивусе — от 1500 ₽, катере — от 1000 ₽, канатная дорога — 350 ₽ с чел., прокат коньков — 600 ₽ за пару в день (о необходимости аренды просьба сообщить заранее)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 136 туристов
Мы команда увлечённых и опытных гидов, готовых делиться знаниями и любовью к путешествиям со всеми, кто жаждет открытий. Предлагаем увлекательные экскурсии по самым впечатляющим уголкам Байкала, Иркутской области и Бурятии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Агнесса
21 июл 2025
В Иркутске были один день. Очень хотелось полюбоваться на Байкал и познакомиться с историей края.
Выражаем благодарность Оксане за то, что отвезла нас в Листвянку, показала нам основные локации. Мы посетили канатную дорогу, гору Черского, Байкальский музей, музей Тальцы, рынок. Попробовали омуль и вкусную кухню. Оксана позитивная и весёлая. Хорошо провели время.
Выражаем благодарность Оксане за то, что отвезла нас в Листвянку, показала нам основные локации. Мы посетили канатную дорогу, гору Черского, Байкальский музей, музей Тальцы, рынок. Попробовали омуль и вкусную кухню. Оксана позитивная и весёлая. Хорошо провели время.
Входит в следующие категории Иркутска
Похожие экскурсии из Иркутска
Индивидуальная
до 5 чел.
Байкал за один день: экскурсия из Иркутска в Листвянку
Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска
Начало: По желанию заказчика
11 ноя в 09:30
12 ноя в 09:30
от 16 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие на Байкал
Отправиться из Иркутска в посёлок Листвянка к знаменитому озеру
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
от 13 990 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Листвянка - туристическая столица Байкала
Листвянка идеально подходит для первого знакомства с Прибайкальем. Осмотрите старинные образцы деревянного зодчества и узнайте об эпохе освоения Сибири
Начало: В вашем отеле в Иркутске
11 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
14 990 ₽ за всё до 6 чел.