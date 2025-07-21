Мои заказы

Поездка в Листвянку: панорамы, история и дух Байкала

Индивидуальная экскурсия в Листвянку подарит вам уникальную возможность насладиться красотой Байкала, его историей и культурой, а также вкусом местной кухни
Байкал - это не просто озеро, а целый мир, полный загадок и истории.

В Листвянке можно увидеть панорамы с камня Черского, посетить Байкальский музей и прокатиться по озеру на катере или
хивусе. Уникальная природа и богатая культура региона делают это место особенным. Обед в местном кафе добавит гастрономический штрих к вашему путешествию. Это отличная возможность узнать больше о Байкале и его значении для планеты

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Величественные виды на Байкал
  • 🏛️ Интересный Байкальский музей
  • 🚠 Захватывающая поездка по канатной дороге
  • 🛥️ Увлекательное катание на катере или хивусе
  • 🍽️ Аутентичные блюда местной кухни
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Набережная Листвянки
  • Байкальский музей
  • Камень Черского

Описание экскурсии

  • Набережная Листвянки — подышим свежим воздухом и полюбуемся панорамами
  • Байкальский музей — осматривая коллекцию, вы узнаете об истории изучения озера, его флоре и фауне
  • Поездка по канатной дороге — с вершины камня Черского (725 м) вам откроются виды на Байкал, исток Ангары и Листвянку
  • Путешествие по Байкалу — катаясь на катере летом и осенью, вы прочувствуете магию и величие моря-озера, а зимой исследуете его на хивусе (катер на воздушной подушке)
  • Обед в уютном кафе — также вы попробуете аутентичные блюда местной кухни

Мы расскажем:

  • О богатой истории и культуре Байкала
  • Уникальной экосистеме озера, его флоре и фауне, а также важности Байкала для региона и всей планеты
  • Древних легендах и мифах, связанных с этим священным местом, таинственных существах, обитающие в водах озера, и роли Байкала в жизни местных народов
  • Влиянии природных условий на быт жителей Листвянки
  • Традициях и ремёслах, которые передаются из поколения в поколение
  • Истории Листвянки как туристического центра, развитии рыболовства и экотуризма в регионе
  • Экологических проблемах, с которыми сталкивается Байкал сегодня, и мерах, предпринимаемых для их решения

Организационные детали

  • Трансфер включён в стоимость. Поездка проходит на минивэне Honda Stepwgn 2018 года
  • Дополнительные расходы: обед — средний чек 1000 ₽, билет в музей — 600 ₽ с чел., катание на хивусе — от 1500 ₽, катере — от 1000 ₽, канатная дорога — 350 ₽ с чел., прокат коньков — 600 ₽ за пару в день (о необходимости аренды просьба сообщить заранее)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 136 туристов
Мы команда увлечённых и опытных гидов, готовых делиться знаниями и любовью к путешествиям со всеми, кто жаждет открытий. Предлагаем увлекательные экскурсии по самым впечатляющим уголкам Байкала, Иркутской области и Бурятии.
Помогаем гостям погрузиться в неповторимую атмосферу каждого места и узнать больше о его истории, культуре и традициях. Мы постоянно совершенствуемся и изучаем новые направления, чтобы предложить наиболее яркие маршруты. Заботимся о том, чтобы каждый гость получил максимум удовольствия от поездки, поэтому всегда стараемся учесть все пожелания и предпочтения. С нами ваше путешествие станет незабываемым и полным ярких впечатлений! Присоединяйтесь к нам — и мы поможем вам открыть наш регион во всей его красе и многообразии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Агнесса
Агнесса
21 июл 2025
В Иркутске были один день. Очень хотелось полюбоваться на Байкал и познакомиться с историей края.
Выражаем благодарность Оксане за то, что отвезла нас в Листвянку, показала нам основные локации. Мы посетили канатную дорогу, гору Черского, Байкальский музей, музей Тальцы, рынок. Попробовали омуль и вкусную кухню. Оксана позитивная и весёлая. Хорошо провели время.

