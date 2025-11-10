Путешествие к южному Байкалу начинается с захватывающего серпантина через Олхинское плато.
На пути вас ждут уникальные природные пейзажи и исторические достопримечательности, такие как Кругобайкальская железная дорога и мраморный вокзал в Слюдянке. Прогулка по экотропе Байкальского биосферного заповедника откроет тайны местной флоры и фауны. Завершает экскурсию посещение станции кольцевания птиц, где можно увидеть уникальные виды
На пути вас ждут уникальные природные пейзажи и исторические достопримечательности, такие как Кругобайкальская железная дорога и мраморный вокзал в Слюдянке. Прогулка по экотропе Байкальского биосферного заповедника откроет тайны местной флоры и фауны. Завершает экскурсию посещение станции кольцевания птиц, где можно увидеть уникальные виды
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Потрясающие виды Байкала
- 🚂 Историческая КБЖД
- 🏛️ Минералогический музей
- 🐦 Станция кольцевания птиц
- 🌳 Экотропа в заповеднике
Что можно увидеть
- Кругобайкальская железная дорога
- Минералогический музей
- Станция кольцевания птиц
Описание экскурсии
- Из Иркутска мы поедем по серпантину через перевалы Олхинского плато, наслаждаясь горными пейзажами. После трудной дороги наградой для нас станет панорама Байкала с Ангасольской петли
- Спустимся к священному морю в одном из старейших поселений на его берегах и побываем на Кругобайкальской железной дороге
- Доберёмся до второго по величине города на Байкале — Слюдянки. Посмотрим на паровоз и единственный в мире вокзал, целиком облицованный ценным мрамором
- Петляя вдоль хребта Хамар-Дабан, доедем до Байкальска. По пути поговорим о нелёгких буднях строителей Кругобайкальского тракта
- Посетим центральную усадьбу Байкальского биосферного заповедника в посёлке Танхой с экспозицией в виде миниатюрного Байкала
- Прогуляемся по экотропе через разные зоны лесов западного Хамар-Дабана (1,5 км) и раскроем тайны его обитателей
- Затем отправимся к визит-центру «Байкал заповедный»: познакомимся с соболями и посетим интерактивную экспозицию
- Вспомним об уникальной ледовой переправе, которая действовала здесь до революции, и сделаем фото на фоне нерпы и истока реки Ангары
- Завершим путешествие экскурсией на единственную в Сибири станцию кольцевания птиц в посёлке Мишиха. Отсюда нам предстоит обратная дорога в Иркутск. В пути поужинаем в одном из лучших кафе на трассе с панорамным видом на вечерний Байкал
Я расскажу о Кругобайкальском тракте, который из простой дороги превратился в Великий чайный путь. Мы поговорим об уникальной природе, истории Байкала и городов, расположенных на его берегах, вспомним о геологических богатствах этих мест.
Организационные детали
- Поедем на 7-местном микроавтобусе Toyota Regius
- Программа подойдёт взрослым и детям с 4 лет
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — подробности уточняйте в переписке
- С марта по август на дорогу могут выходить медведи, поэтому необходимо быть к этому морально готовым. Вплоть до июня часто попадаются клещи. У меня есть необходимые средства защиты и репелленты
Дополнительные расходы
- Историко-мемориальный комплекс «Байкальская переправа» — 200 ₽ с человека
- Единый входной билет «Байкал заповедный» — 600 ₽ с человека
- Билет на канатную дорогу в Байкальске — 500 ₽ с человека
- Станция кольцевания птиц «Байкальская» — 3600 ₽ за группу до 5 человек, затем 400 ₽ с человека
- Специальная программа «Наблюдение за кормлением соболей в вольерном комплексе Баргузинский соболь» (по желанию) — 5000 ₽
- Напитки и еда (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 1558 туристов
Меня зовут Александр, я работаю гидом с 2010 года. Я иркутянин в 13 поколении. Мои предки, купцы, приехали в Иркутск в 17 веке и дважды возглавляли город. Я люблю свою родинуЗадать вопрос
Входит в следующие категории Иркутска
Похожие экскурсии из Иркутска
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Иркутск и Байкал: культурное погружение и природные чудеса
Исследуйте Иркутск и Байкал: от исторических сокровищ до природных чудес за один день с эксклюзивным гидом
Завтра в 06:00
11 ноя в 06:00
14 250 ₽
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Иркутска на остров Ольхон по льду Байкала
Уникальная поездка по льду Байкала на Ольхон. Исследуйте ледяные пещеры и гроты, почувствуйте мистическую энергетику и заряд адреналина
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
35 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Иркутску
Иркутск удивляет историей и культурой. Откройте для себя храмы, памятники и набережные в индивидуальной экскурсии по городу
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
8500 ₽ за всё до 5 чел.