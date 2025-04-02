Индивидуальная
до 4 чел.
В Байкальский биосферный заповедник - из Иркутска
Пройти через леса Хамар-Дабана, побывать на станции кольцевания птиц и сделать фото с нерпой
«Посетим центральную усадьбу Байкальского биосферного заповедника в посёлке Танхой с экспозицией в виде миниатюрного Байкала»
2 апр в 08:00
4 апр в 08:00
19 990 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Байкальский заповедник в Танхое
Начало: По согласованию
«Вы посетите Байкальский природный биосферный заповедник, где увидите первозданную красоту уникальной флоры и фауны Южного Прибайкалья»
Расписание: Ежедневно, по запросу
Завтра в 09:00
1 апр в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Байкальский природный заповедник: из Иркутска на авто
Погулять по экотропам, полюбоваться заповедными пейзажами и познакомиться с баргузинскими соболями
«Расстояние от Иркутска до Байкальского заповедника — 217 км»
1 апр в 07:00
2 апр в 07:00
от 16 000 ₽ за всё до 3 чел.
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