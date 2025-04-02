Найдено 3 экскурсии в категории « Заповедники » в Иркутске, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 12 часов Индивидуальная до 4 чел. В Байкальский биосферный заповедник - из Иркутска Пройти через леса Хамар-Дабана, побывать на станции кольцевания птиц и сделать фото с нерпой «Посетим центральную усадьбу Байкальского биосферного заповедника в посёлке Танхой с экспозицией в виде миниатюрного Байкала» 19 990 ₽ за всё до 4 чел. На машине 12 часов Индивидуальная до 4 чел. Байкальский заповедник в Танхое Начало: По согласованию «Вы посетите Байкальский природный биосферный заповедник, где увидите первозданную красоту уникальной флоры и фауны Южного Прибайкалья» Расписание: Ежедневно, по запросу 18 000 ₽ за всё до 4 чел. На машине 13 часов Индивидуальная до 3 чел. Байкальский природный заповедник: из Иркутска на авто Погулять по экотропам, полюбоваться заповедными пейзажами и познакомиться с баргузинскими соболями «Расстояние от Иркутска до Байкальского заповедника — 217 км» от 16 000 ₽ за всё до 3 чел. Другие экскурсии Иркутска

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