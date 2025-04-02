Экскурсии по заповедникам из Иркутска

Найдено 3 экскурсии в категории «Заповедники» в Иркутске, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
В Байкальский биосферный заповедник - из Иркутска
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Байкальский биосферный заповедник - из Иркутска
Пройти через леса Хамар-Дабана, побывать на станции кольцевания птиц и сделать фото с нерпой
«Посетим центральную усадьбу Байкальского биосферного заповедника в посёлке Танхой с экспозицией в виде миниатюрного Байкала»
2 апр в 08:00
4 апр в 08:00
19 990 ₽ за всё до 4 чел.
Байкальский заповедник в Танхое
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Байкальский заповедник в Танхое
Начало: По согласованию
«Вы посетите Байкальский природный биосферный заповедник, где увидите первозданную красоту уникальной флоры и фауны Южного Прибайкалья»
Расписание: Ежедневно, по запросу
Завтра в 09:00
1 апр в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Байкальский природный заповедник: из Иркутска на авто
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Байкальский природный заповедник: из Иркутска на авто
Погулять по экотропам, полюбоваться заповедными пейзажами и познакомиться с баргузинскими соболями
«Расстояние от Иркутска до Байкальского заповедника — 217 км»
1 апр в 07:00
2 апр в 07:00
от 16 000 ₽ за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Заповедники»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В Байкальский биосферный заповедник - из Иркутска
  2. Байкальский заповедник в Танхое
  3. Байкальский природный заповедник: из Иркутска на авто
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Спасская церковь
  4. Озеро Байкал
  5. Тальцы
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в марте 2025
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