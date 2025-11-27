Вы увидите главные достопримечательности Ольхона: скалистые мысы, могучие вершины, красивые пляжи с чистой водой и многое другое.
Я расскажу об истории острова и народов, что живут на берегах Байкала, поделюсь интересными фактами об озере и помогу почувствовать здешнюю атмосферу — сакральную и самобытную.
Описание экскурсии
День 1. Северная часть острова Ольхон
- Мыс Хобой — северный мыс острова с потрясающим видом на Байкал. Место, где Малое море соединяется с большим Байкалом
- Мыс Шунтэ — северо-восточный мыс с красивыми скалами и видами на Байкал. Находится напротив самой глубокой точки Байкала
- Скульптура «Хранитель Байкала» — работа известного бурятского скульптора Даши Намдакова
- Скала Шаманка, мыс Бурхан и 13 столбов Сэргэ — сакральное место острова и визитная карточка Байкала
День 2. Южная часть острова Ольхон
- Залив Тодактэ — протяжённый песчаный пляж с прозрачной водой
- Секретный пляж — уединённое место с песком и галькой
- Изумрудная лагуна в окружении скалистых мысов
- Вершина Перевал с панорамным видом на Малое море
- Вершина Трезубец с видом на южный залив острова Ольхон
Тайминг
День 1
7:00 — выезд из Иркутска
11:00 — прибытие на паромную переправу
13:00 — обед в посёлке Хужир: традиционная бурятская кухня, буузы (по желанию)
16:00 — мыс Хобой
18:00 — мыс Шунтэ
18:30 — скульптура «Хранитель Байкала»
20:00 — прибытие в Хужир, размещение в ваших отелях
День 2
9:00 — выезд из посёлка Хужир
9:30 — смотровая с видом на скалу Шаманка
10:00 — скала Шаманка, мыс Бурхан и 13 столбов сэргэ
11:30 — залив Тодактэ
12:00 — секретный пляж
13:30 — Изумрудная лагуна и вершина Перевал
14:00 — вершина Трезубец
15:00 — переправа с острова Ольхон на материк
20:00 — прибытие в Иркутск
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Sequoia или Toyota Land Cruiser
- Дополнительные расходы: еда, проживание в отелях посёлка Хужир
- Интересно будет взрослым и детям от 7 лет
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|20 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Иркутска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алексей — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 1533 туристов
Я житель Иркутска, путешественник, турист, организатор туров и путешествий на озеро Байкал. Моя цель — показать гостям нашего региона всю красоту озера Байкала, раскрыть неповторимое очарование этого места.
