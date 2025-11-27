Вы увидите главные достопримечательности Ольхона: скалистые мысы, могучие вершины, красивые пляжи с чистой водой и многое другое. Я расскажу об истории острова и народов, что живут на берегах Байкала, поделюсь интересными фактами об озере и помогу почувствовать здешнюю атмосферу — сакральную и самобытную.

Описание экскурсии

День 1. Северная часть острова Ольхон

Мыс Хобой — северный мыс острова с потрясающим видом на Байкал. Место, где Малое море соединяется с большим Байкалом

Мыс Шунтэ — северо-восточный мыс с красивыми скалами и видами на Байкал. Находится напротив самой глубокой точки Байкала

Скульптура «Хранитель Байкала» — работа известного бурятского скульптора Даши Намдакова

Скала Шаманка, мыс Бурхан и 13 столбов Сэргэ — сакральное место острова и визитная карточка Байкала

День 2. Южная часть острова Ольхон

Залив Тодактэ — протяжённый песчаный пляж с прозрачной водой

Секретный пляж — уединённое место с песком и галькой

Изумрудная лагуна в окружении скалистых мысов

Вершина Перевал с панорамным видом на Малое море

Вершина Трезубец с видом на южный залив острова Ольхон

Тайминг

День 1

7:00 — выезд из Иркутска

11:00 — прибытие на паромную переправу

13:00 — обед в посёлке Хужир: традиционная бурятская кухня, буузы (по желанию)

16:00 — мыс Хобой

18:00 — мыс Шунтэ

18:30 — скульптура «Хранитель Байкала»

20:00 — прибытие в Хужир, размещение в ваших отелях

День 2

9:00 — выезд из посёлка Хужир

9:30 — смотровая с видом на скалу Шаманка

10:00 — скала Шаманка, мыс Бурхан и 13 столбов сэргэ

11:30 — залив Тодактэ

12:00 — секретный пляж

13:30 — Изумрудная лагуна и вершина Перевал

14:00 — вершина Трезубец

15:00 — переправа с острова Ольхон на материк

20:00 — прибытие в Иркутск

Организационные детали