Экскурсии из центра Иркутска

Найдено 13 экскурсий в категории «Из центра» в Иркутске, цены от 1 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
3 часа
141 отзыв
Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
3 июля в 11:00
20001 700 за человека
Иркутск: история повседневности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
239 отзывов
Иркутск: путешествие в прошлое городской культуры
Исследуйте уникальные традиции Иркутска, от чаепития до архитектуры, в индивидуальной экскурсии с гидом
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
4 июля в 08:00
4 000 за всё до 5 чел.
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
22 отзыва
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Тажеранские степи и бухта Ая - уникальные места с богатой историей и удивительными пейзажами. Узнайте больше о культуре и природе Прибайкалья
Начало: В центре Иркутска
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
22 000 за всё до 3 чел.
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
104 отзыва
Путешествие из Иркутска на Байкал: Легенды и виды
Исследуйте величие Байкала, познакомьтесь с уникальной природой и культурой Прибайкалья в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: В удобном для вас месте в центре города на правом ...
4 июля в 09:00
6 июля в 09:00
от 14 670 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Иркутск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Добро пожаловать в Иркутск
Познакомиться со столицей таежной Сибири в деталях и прочувствовать атмосферу старинного города
Начало: В центре города
Завтра в 18:00
3 июля в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
Знакомство с Иркутском на самокатах
🛴 На самокатах
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Знакомство с Иркутском на самокатах: история, культура, приключения
Погрузитесь в атмосферу Иркутска, прокатившись на самокатах по его улицам. Узнайте истории, скрытые за углами города, и насладитесь его красотой
Начало: В центре Иркутска
Завтра в 18:30
3 июля в 11:30
7 500 за всё до 5 чел.
Путешествие в Бурятию к подножию Саян
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
12 отзывов
Путешествие в Бурятию к подножию Саян
Начало: Центр города
Расписание: Любой день, выезд рано утром
4 июля в 09:00
6 июля в 09:00
от 23 000 за человека
Живая старина Иркутска: обзорная прогулка
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Иркутск исторический: погружение в эпоху старины в комфортной обзорной прогулке
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по историческому центру Иркутска с профессиональным гидом
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
Расписание: Ежедневно, круглогодично с 10 утра
9 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 6 500 за всё до 4 чел.
По вехам истории Иркутска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По вехам истории Иркутска
Начало: Иркутск. Центр города
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 6 чел.
Вечерний Иркутск на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Эксклюзивная автомобильная экскурсия по вечернему Иркутску
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Иркутска, наслаждаясь его освещёнными улицами и историческими зданиями
Начало: Удобное туристам место в центре Иркутска
Расписание: Любой вечер
4 июля в 09:00
от 7 500 за всё до 2 чел.
Путешествие по диким степям Прибайкалья
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Путешествие по диким степям Прибайкалья
Начало: Любое удобное туристам место в центре Иркутска
Расписание: Любой день
4 июля в 09:00
6 июля в 09:00
от 30 000 за человека
Двухдневный ледовый поход по Байкалу
🚶 Пешая
Мини-группа
13 часов
Двухдневный ледовый поход по Байкалу
Пройти по фантастическому льду и прочувствовать магию местной природы в дружной компании
Начало: В центре Иркутска
17 000 за человека
Мастер-класс по лепке поз и традиционной бурятской письменности
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс по лепке поз и традиционной бурятской письменности
Приготовить главное блюдо бурятов, похожее на маленькую юрту, и узнать про вертикальное письмо
Начало: В центре города
3 июля в 14:00
4 июля в 14:00
9 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анатолий
    27 июня 2024
    Иркутск: история повседневности
    Одна из лучших экскурсий, в которой я участвовал. хорошая подача материала, широкий кругозор, затронуты интересные темы.
  • Н
    Надежда
    27 июня 2024
    Иркутск: история повседневности
    Очень эрудированный гид, хорошо знает историю города, интересно рассказывает. Благодарю за замечательную экскурсию.
  • Н
    Надежда
    26 июня 2024
    Иркутск: история повседневности
    Сергей увлекательно рассказывает о старом Иркутске, о людях того времени о жизни в городе, о временах декабристов. Много разных историй
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    и фактов узнали от гида, которых нет в Интернете. В целом прогулка получилась приятной. Сергея я уже рекомендовала своим друзьям. После экскурсии на почту гид выслал описание экскурсии, что позволило ещё раз вспомнить эту замечательную прогулку. Спасибо большое.

  • А
    Алёна
    25 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Прекрасная экскурсия, чудесный гид. Очень интересно рассказывала
  • А
    Алексей
    25 июня 2024
    Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
    Были на экскурсии втроем (жена, ребенок 10 лет и я). Стартовали из Иркутска в районе 8 утра на машине Александра.
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    Очень удобный автомобиль для таких поездок! По пути Александр очень интересно рассказывал об истории и особенности края и останавливался в интересных местах, чтобы мы сделали фото. Одного дня конечно мало. Успели посмотреть только бухту и степи, но обязательно приедем еще раз, чтобы посетить максимальное количество интересных мест. Мне кажется идеально было бы поехать в путешествие дня на 3. Всем рекомендую Александра как гида. Очень вежливый, с чувством юмора и вообще приятный человек. Всем хорошего путешествия!

  • Е
    Елена
    24 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Все четко организовано, очень приятная экскурсовод с грамотной речью, хорошей дикцией, много интересного знает и очень доступно и красиво представила город ИРКУТСК, порекомендую другим эту экскурсию, дает представление об этом прекрасном и величественном сибирском городе.
  • Е
    Елена
    24 июня 2024
    Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
    Поездка была чудесной! Иван опытный водитель и интересный рассказчик! Байкал прекрасен!
  • Е
    Елена
    23 июня 2024
    Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
    Мы ездили с Русланом. Очень приятный молодой человек. Влюблённый в Байкал, очень много знающий обо всём: само озеро, окрестности, растения,
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    животные, народы, обычаи, о чём ни зайдёт разговор - живая интересная информация. Организация поездки на высшем уровне. Очень благодарны за прекрасный день и обязательно вернёмся.

  • В
    Виктор
    13 июня 2024
    Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
    Отлично! Спасибо!
  • Н
    Наталия
    12 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Была на обзорной экскурсии с Константином, он так интересно рассказывал про город, что после его экскурсий невозможно не влюбиться в
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    Иркутск:-) Константин очень эрудированный, грамотный, деликатный, доброжелательный, отвечает на все вопросы и давал нам достаточно времени на осмотр достопримечательностей. Всем рекомендую обязательно начать знакомство с городом с обзорной экскурсии, чтобы проникнуться историей этого прекрасного уголка нашей страны!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Из центра»

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  4. Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
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Какие места ещё посмотреть в Иркутске
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  2. Озеро Байкал
  3. Тальцы
  4. Спасская церковь
  5. Набережная
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июле 2024
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