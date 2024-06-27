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скидка
15%
Групповая
3 часа
Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
3 июля в 11:00
20001 700₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Иркутск: путешествие в прошлое городской культуры
Исследуйте уникальные традиции Иркутска, от чаепития до архитектуры, в индивидуальной экскурсии с гидом
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
4 июля в 08:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Тажеранские степи и бухта Ая - уникальные места с богатой историей и удивительными пейзажами. Узнайте больше о культуре и природе Прибайкалья
Начало: В центре Иркутска
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
22 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Иркутска на Байкал: Легенды и виды
Исследуйте величие Байкала, познакомьтесь с уникальной природой и культурой Прибайкалья в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: В удобном для вас месте в центре города на правом ...
4 июля в 09:00
6 июля в 09:00
от 14 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Иркутск
Познакомиться со столицей таежной Сибири в деталях и прочувствовать атмосферу старинного города
Начало: В центре города
Завтра в 18:00
3 июля в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Иркутском на самокатах: история, культура, приключения
Погрузитесь в атмосферу Иркутска, прокатившись на самокатах по его улицам. Узнайте истории, скрытые за углами города, и насладитесь его красотой
Начало: В центре Иркутска
Завтра в 18:30
3 июля в 11:30
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Бурятию к подножию Саян
Начало: Центр города
Расписание: Любой день, выезд рано утром
4 июля в 09:00
6 июля в 09:00
от 23 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Иркутск исторический: погружение в эпоху старины в комфортной обзорной прогулке
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по историческому центру Иркутска с профессиональным гидом
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
Расписание: Ежедневно, круглогодично с 10 утра
9 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По вехам истории Иркутска
Начало: Иркутск. Центр города
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивная автомобильная экскурсия по вечернему Иркутску
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Иркутска, наслаждаясь его освещёнными улицами и историческими зданиями
Начало: Удобное туристам место в центре Иркутска
Расписание: Любой вечер
4 июля в 09:00
от 7 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по диким степям Прибайкалья
Начало: Любое удобное туристам место в центре Иркутска
Расписание: Любой день
4 июля в 09:00
6 июля в 09:00
от 30 000₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Двухдневный ледовый поход по Байкалу
Пройти по фантастическому льду и прочувствовать магию местной природы в дружной компании
Начало: В центре Иркутска
17 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс по лепке поз и традиционной бурятской письменности
Приготовить главное блюдо бурятов, похожее на маленькую юрту, и узнать про вертикальное письмо
Начало: В центре города
3 июля в 14:00
4 июля в 14:00
9 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнатолий27 июня 2024Одна из лучших экскурсий, в которой я участвовал. хорошая подача материала, широкий кругозор, затронуты интересные темы.
- ННадежда27 июня 2024Очень эрудированный гид, хорошо знает историю города, интересно рассказывает. Благодарю за замечательную экскурсию.
- ННадежда26 июня 2024Сергей увлекательно рассказывает о старом Иркутске, о людях того времени о жизни в городе, о временах декабристов. Много разных историй
- ААлёна25 июня 2024Прекрасная экскурсия, чудесный гид. Очень интересно рассказывала
- ААлексей25 июня 2024Были на экскурсии втроем (жена, ребенок 10 лет и я). Стартовали из Иркутска в районе 8 утра на машине Александра.
- ЕЕлена24 июня 2024Все четко организовано, очень приятная экскурсовод с грамотной речью, хорошей дикцией, много интересного знает и очень доступно и красиво представила город ИРКУТСК, порекомендую другим эту экскурсию, дает представление об этом прекрасном и величественном сибирском городе.
- ЕЕлена24 июня 2024Поездка была чудесной! Иван опытный водитель и интересный рассказчик! Байкал прекрасен!
- ЕЕлена23 июня 2024Мы ездили с Русланом. Очень приятный молодой человек. Влюблённый в Байкал, очень много знающий обо всём: само озеро, окрестности, растения,
- ВВиктор13 июня 2024Отлично! Спасибо!
- ННаталия12 июня 2024Была на обзорной экскурсии с Константином, он так интересно рассказывал про город, что после его экскурсий невозможно не влюбиться в
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Из центра»
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