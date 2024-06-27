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Очень удобный автомобиль для таких поездок! По пути Александр очень интересно рассказывал об истории и особенности края и останавливался в интересных местах, чтобы мы сделали фото. Одного дня конечно мало. Успели посмотреть только бухту и степи, но обязательно приедем еще раз, чтобы посетить максимальное количество интересных мест. Мне кажется идеально было бы поехать в путешествие дня на 3. Всем рекомендую Александра как гида. Очень вежливый, с чувством юмора и вообще приятный человек. Всем хорошего путешествия!