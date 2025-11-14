Отправляемся в путешествие к мощному водопаду Грохотун — ощутите силу природы в её самом чистом виде! Грохотун — это повелитель вод, скрытый в сердце ущелья.
Здесь вы забудете о тишине! Там,
Описание экскурсии1 ДЕНЬ ТУРА К водопаду Грохотун: в объятиях дикой природы, вдали от цивилизации! Окунитесь в мир безмятежности и природной красоты! Наше путешествие начинается в Иркутске, откуда мы отправимся в поселок Выдрино, чтобы сменить привычный транспорт на аэролодку – покорителя речных просторов! В этот день вас ждет:
- Речное сафари: Незабываемая поездка на аэролодке по реке "Снежной" до турбазы "Стрелка", расположенной в живописном месте слияния двух рек.
- Тайны реки Громотухи: Путешествие вдоль реки Громотуха к мощному водопаду Грохотун, скрытому в сердце большого каньона.
- Обед наедине с природой: Вкусный и сытный обед на берегу реки "Снежной" – возможность насладиться тишиной и красотой байкальской природы.
- Возвращение к комфорту: Спуск на аэролодке по реке "Снежной" до поселка Выдрино, где нас ждет микроавтобус для комфортного возвращения в Иркутск. Этот тур – для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты, насладиться красотой дикой природы и ощутить гармонию с собой и окружающим миром!
РАСПИСАНИЕ: По запросу в любую удобную дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Посёлок Выдрино
- Река Снежная
- Турбаза «Стрелка»
- Река Громотуха
- Водопад Грохотун
Что включено
- Трансфер по программе (автотранспорт, аэролодка)
- Сопровождение инструктором на протяжении всего тура
- Питание по программе
- Сопровождение гида на протяжении всего маршрута
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
- Страховка от клещевого энцефалита
Место начала и завершения?
Ул. Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара»
Когда и сколько длится?
Когда: РАСПИСАНИЕ: По запросу в любую удобную дату
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
