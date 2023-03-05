«Иркутск превосходный город. Совсем интеллигентный. Театр, музей, городской сад с музыкой, хорошие гостиницы…» — писал в письме родным Чехов. Изменился ли Иркутск с тех времен? Конечно, да! При этом он продолжает жить активной культурной жизнью. Мы поговорим о местных театрах, кинотеатрах, цирке и электроиллюзионе. А также о людях, прославивших наш город.

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Описание

Что вас ожидает

Иркутск с новой стороны

Мы раскроем, как в Иркутске появилось «важнейшее из искусств» и какие культурные мероприятия местные жители любят посещать в наши дни. Вы увидите первый иркутский кинотеатр, где показывают фильмы уже более века. Рассмотрите драматический театр и узнаете, как он мог бы выглядеть при других обстоятельствах. А еще мы расскажем, как в нашем городе построили лучшее в Сибири здание цирка.

Иркутск в лицах

Судьбы многих великих деятелей культуры переплетены с Иркутском. Здесь зажглась звезда Александра Вампилова, подарившего нам пьесы «Старший сын» и «Утиная охота». Возле памятника этому замечательному драматургу вы узнаете о его жизни и трагической смерти. Расскажем мы и о Николае Охлопкове — актере сталинской эпохи. А еще поговорим о Леониде Гайдае, творческий путь которого начался именно в Иркутске.

В 2023 году наш город готовится отметить столетний юбилей автора любимых всеми культовых советских комедий. Леонид Иович Гайдай всегда считал Иркутск своим родным городом, хотя родился совершенно в другом месте. У замечательного памятника Гайдаю и его великолепной троице — Трусу, Балбесу и Бывалому — мы расскажем про детские и юношеские годы жизни великого режиссёра, его семью и первые (очень непростые) шаги в творчестве.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.