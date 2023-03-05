Лучшее время для экскурсии по Иркутску - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы город оживает, проводятся различные культурные мероприятия. В зимние месяцы, с ноября по март, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к холодной погоде. В межсезонье, в апреле и октябре, погода может быть переменчивой, но это не помешает насладиться культурной атмосферой Иркутска.

Иркутск - город с богатой культурной историей. Здесь зародились многие театральные и кинематографические традиции. Экскурсия познакомит с первым кинотеатром и драматическим театром. Вы узнаете о жизни и творчестве таких известных личностей, как Александр Вампилов и Леонид Гайдай. У памятников великим деятелям расскажут об их судьбах и вкладе в культуру. Прогулка пешеходная, дополнительных расходов не требуется

Описание экскурсии

Иркутск с новой стороны

Мы раскроем, как в Иркутске появилось «важнейшее из искусств» и какие культурные мероприятия местные жители любят посещать в наши дни. Вы увидите первый иркутский кинотеатр, где показывают фильмы уже более века. Рассмотрите драматический театр и узнаете, как он мог бы выглядеть при других обстоятельствах. А еще мы расскажем, как в нашем городе построили лучшее в Сибири здание цирка.

Иркутск в лицах

Судьбы многих великих деятелей культуры переплетены с Иркутском. Здесь зажглась звезда Александра Вампилова, подарившего нам пьесы «Старший сын» и «Утиная охота». Возле памятника этому замечательному драматургу вы узнаете о его жизни и трагической смерти. Расскажем мы и о Николае Охлопкове — актере сталинской эпохи. А еще поговорим о Леониде Гайдае, творческий путь которого начался именно в Иркутске.

В 2023 году наш город готовится отметить столетний юбилей автора любимых всеми культовых советских комедий. Леонид Иович Гайдай всегда считал Иркутск своим родным городом, хотя родился совершенно в другом месте. У замечательного памятника Гайдаю и его великолепной троице — Трусу, Балбесу и Бывалому — мы расскажем про детские и юношеские годы жизни великого режиссёра, его семью и первые (очень непростые) шаги в творчестве.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.