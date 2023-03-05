Индивидуальная экскурсия по Иркутску откроет тайны культурной жизни города. Прогулка по знаковым местам, где творили великие деятели искусства
Иркутск - город с богатой культурной историей. Здесь зародились многие театральные и кинематографические традиции. Экскурсия познакомит с первым кинотеатром и драматическим театром. Вы узнаете о жизни и творчестве таких известных личностей, как Александр Вампилов и Леонид Гайдай. У памятников великим деятелям расскажут об их судьбах и вкладе в культуру. Прогулка пешеходная, дополнительных расходов не требуется
Лучшее время для экскурсии по Иркутску - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы город оживает, проводятся различные культурные мероприятия. В зимние месяцы, с ноября по март, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к холодной погоде. В межсезонье, в апреле и октябре, погода может быть переменчивой, но это не помешает насладиться культурной атмосферой Иркутска.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Первый иркутский кинотеатр
Драматический театр
Здание цирка
Памятник Александру Вампилову
Памятник Леониду Гайдаю
Описание экскурсии
Иркутск с новой стороны
Мы раскроем, как в Иркутске появилось «важнейшее из искусств» и какие культурные мероприятия местные жители любят посещать в наши дни. Вы увидите первый иркутский кинотеатр, где показывают фильмы уже более века. Рассмотрите драматический театр и узнаете, как он мог бы выглядеть при других обстоятельствах. А еще мы расскажем, как в нашем городе построили лучшее в Сибири здание цирка.
Иркутск в лицах
Судьбы многих великих деятелей культуры переплетены с Иркутском. Здесь зажглась звезда Александра Вампилова, подарившего нам пьесы «Старший сын» и «Утиная охота». Возле памятника этому замечательному драматургу вы узнаете о его жизни и трагической смерти. Расскажем мы и о Николае Охлопкове — актере сталинской эпохи. А еще поговорим о Леониде Гайдае, творческий путь которого начался именно в Иркутске.
В 2023 году наш город готовится отметить столетний юбилей автора любимых всеми культовых советских комедий. Леонид Иович Гайдай всегда считал Иркутск своим родным городом, хотя родился совершенно в другом месте. У замечательного памятника Гайдаю и его великолепной троице — Трусу, Балбесу и Бывалому — мы расскажем про детские и юношеские годы жизни великого режиссёра, его семью и первые (очень непростые) шаги в творчестве.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Труда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провели экскурсии для 1299 туристов
Меня зовут Сергей, я с детства увлекаюсь историей, люблю путешествовать. Вместе с командой гидов мы с удовольствием покажем вам колоритный Иркутск и бирюзовую Ангару. Поможем погрузиться в прошлое этих удивительных мест и раскрыть особенности сибирской архитектуры. Ждем вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Экскурсия идеальна для «первой встречи» с Иркутском, познавательна, содержательна. Сергей был приветлив и терпелив с нами)) отдельное удовольствие — стихийные отклонения от маршрута)) Спасибо!
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