Иркутск - культурное сердце Сибири

Погрузиться в творческую жизнь города и узнать о его знаменитых людях

5
1 отзыв
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«Иркутск превосходный город. Совсем интеллигентный. Театр, музей, городской сад с музыкой, хорошие гостиницы…» — писал в письме родным Чехов.

Изменился ли Иркутск с тех времен? Конечно, да! При этом он продолжает жить активной культурной жизнью. Мы поговорим о местных театрах, кинотеатрах, цирке и электроиллюзионе. А также о людях, прославивших наш город.
Иркутск - культурное сердце Сибири
Иркутск - культурное сердце Сибири
Иркутск - культурное сердце Сибири
Иркутск - культурное сердце Сибири
Иркутск - культурное сердце Сибири
Иркутск - культурное сердце Сибири
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Описание

Что вас ожидает

Иркутск с новой стороны

Мы раскроем, как в Иркутске появилось «важнейшее из искусств» и какие культурные мероприятия местные жители любят посещать в наши дни. Вы увидите первый иркутский кинотеатр, где показывают фильмы уже более века. Рассмотрите драматический театр и узнаете, как он мог бы выглядеть при других обстоятельствах. А еще мы расскажем, как в нашем городе построили лучшее в Сибири здание цирка.

Иркутск в лицах

Судьбы многих великих деятелей культуры переплетены с Иркутском. Здесь зажглась звезда Александра Вампилова, подарившего нам пьесы «Старший сын» и «Утиная охота». Возле памятника этому замечательному драматургу вы узнаете о его жизни и трагической смерти. Расскажем мы и о Николае Охлопкове — актере сталинской эпохи. А еще поговорим о Леониде Гайдае, творческий путь которого начался именно в Иркутске.

В 2023 году наш город готовится отметить столетний юбилей автора любимых всеми культовых советских комедий. Леонид Иович Гайдай всегда считал Иркутск своим родным городом, хотя родился совершенно в другом месте. У замечательного памятника Гайдаю и его великолепной троице — Трусу, Балбесу и Бывалому — мы расскажем про детские и юношеские годы жизни великого режиссёра, его семью и первые (очень непростые) шаги в творчестве.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Труда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
5 мар 2023
Экскурсия идеальна для «первой встречи» с Иркутском, познавательна, содержательна. Сергей был приветлив и терпелив с нами)) отдельное удовольствие — стихийные отклонения от маршрута))
Спасибо!

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