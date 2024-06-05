Экскурсии на водопады из Иркутска

Найдено 5 экскурсий в категории «Водопады» в Иркутске, цены от 7 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Иркутска в Аршан: горы, водопады и целебные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
36 отзывов
Из Иркутска в Аршан: приключение среди гор, водопадов и источников
Погрузитесь в мир природных красот и бурятской культуры с индивидуальной экскурсией из Иркутска в Аршан
Начало: У вашего отеля
«В Аршане мы прогуляемся к небольшому водопаду, выпьем бодрящий высокогорный чай саган-дайля и побываем в дацане Бодхихарма»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
23 600 за всё до 4 чел.
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
24 отзыва
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
Погрузитесь в мир Бурятии и Тункинского национального парка за один день. Альпийские луга, горные реки и буддийские дацаны ждут вас
Начало: По договоренности
«Аршан, целебные источники и прогулка к водопаду»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 23 890 за всё до 19 чел.
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска - в поселок Аршан
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
93 отзыва
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска - в поселок Аршан
Путешествие к Восточным Саянам, где вас ждут водопады, целебные источники, буддийский дацан и уникальная местная кухня
«По лесной тропе вдоль живописной горной реки Кырганга мы прогуляемся до горного водопада»
17 июля в 07:00
8 авг в 07:00
20 000 за всё до 4 чел.
Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
Оценить природу Тункинской долины, принять минеральную ванну (по желанию) и покормить лесных птиц
Начало: В сквере Кирова
«В посёлке Аршан подниметесь по тропе здоровья к водопаду»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500 за человека
Водопад Грохотун
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Водопад Грохотун
Начало: Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара»
«Что вас ждет Водопад Грохотун является самым большим из пяти водопадов на реке Громотуха, притоке реки Селенгинка»
Расписание: Ежедневно по заявкам от 4-х человек.
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    5 июня 2024
    Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска - в поселок Аршан
    Были компанией 14.05 в п. Аршане. Наш экскурсовод Елена оказалась интересным рассказчиком,хорошим фотографом и замечательным человеком. В поездке понравилось все!
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    Дорога не близкая. но интересная, мы слушали песни о Бурятии, познавательные рассказы. Елена подсказывала красивые места для удачных фото и фотографировала сама. По дороге попали в заросли багульника, остались отличные фото, супер! Аршан оказался небольшой поселок,но запоминающийся надолго. Горы, свежий воздух, минеральный источник, настоящие бурятские позы и чебуреки 46 размера – хочется посещать это место снова и снова. Спасибо Елене за хорошо проведенное время! Всем рекомендую, однозначно 5 звезд.

  • В
    Владислав
    4 июня 2024
    Из Иркутска в Аршан: горы, водопады и целебные источники
    Мы с Марией ездили на 2 экскурсии: Байкал и Аршан. Качество сервиса на высоте! Вдобавок к основной части экскурсии, мы также
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    еще посетили ночную баню на самом Байкале - это запомнится надолго, как мы выпрыгивали из горячей парилки в ледяной Байкал и затем шли в горячий чан. Мария прекрасный экскурсовод, рассказала нам много интересных фактов о Байкале и замотивировала съездить на Ольхон) Всем рекомендуем!

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска - в поселок Аршан
    Великолепная экскурсия. Действитель Швейцария, прекрасные виды гор, почти альпийские луга с коровами и лошадьми, пейзаж как в кино. Елена замечательный
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    гид, очень много информации про обычаи и традиции бурятов, про буддизм и шаманизм, мы провели ритуалы, посетили дацаны, искупались в термальных источниках, покормили маралов и даже прокатились на ЗИП лайне. Впечатлений масса! Елена посто умница, мы вкусно поели, купили подарков,местных полезных травок и конечно вкусной байкальской рыбки. Однозначно рекомендую это направление. Кормление оленей маралов привело в восторг и взрослых и детей. Спасибо Елене за замечательный день

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  • Г
    Галина
    25 мая 2024
    Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
    Великолепное путешествие! 12 часов пролетели совершенно незаметно! Огромное спасибо Елене за её душевность и заботу о туристах,прекрасную подачу информации и явную
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    любовь к родным местам! Отдельное спасибо Илье за комфортное и уверенное вождение по очень непростой дороге! Желаю вам процветания и новых интересных маршрутов на радость людям!

    Великолепное путешествие!Великолепное путешествие!
  • A
    Anna
    23 мая 2024
    Из Иркутска в Аршан: горы, водопады и целебные источники
    Все прошло отлично не смотря на замену гида накануне поездки
  • с
    светлана
    22 мая 2024
    Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
    Спасибо за зкскурсию. Все очень хорошо. Советую съездить.
  • А
    Анна
    14 мая 2024
    Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска - в поселок Аршан
    Спасибо большое Елене! Это был замечательный день! Получили 100% удовольствия от нашего маленького путешествия в Аршан. Миллион впечатлений и красивых фотографий обеспечен! Очень рекомендуем!
    Спасибо большое Елене! Это был замечательный день! Получили 100% удовольствия от нашего маленького путешествия в АршанСпасибо большое Елене! Это был замечательный день! Получили 100% удовольствия от нашего маленького путешествия в АршанСпасибо большое Елене! Это был замечательный день! Получили 100% удовольствия от нашего маленького путешествия в АршанСпасибо большое Елене! Это был замечательный день! Получили 100% удовольствия от нашего маленького путешествия в АршанСпасибо большое Елене! Это был замечательный день! Получили 100% удовольствия от нашего маленького путешествия в Аршан
  • Л
    Лариса
    11 мая 2024
    Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
    Экскурсия прошла великолепно. Огромное спасибо гиду Елене!!! Увлекательное и познавательное погружение в историю Иркутска. Несмотря на погоду- за 12 часов
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    мы попали во все времена года (выехали весной, на водопад добрались зимой, так как повалил снег и вернулись в Иркутск опять с весной)-было все на высшем уровне!! Увидели величие Саян, красоту цветущего багульника, шум водопада!!! Спасибо!

    Экскурсия прошла великолепно. Огромное спасибо гиду Елене!!! Увлекательное и познавательное погружение в историю Иркутска. Несмотря на
  • А
    Анна
    1 мая 2024
    Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
    Экскурсия начинается в Култуке, затем Слюдянка с мраморным ЖД вокзалом начала 20-го века и интерактивным музеем. Бурятия с деревнями без
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    огородов и плотным слоем навоза на сколько хватает взгляда. Но в Тункинской долине просто волшебный вид на восточный хребет Саянов. Была возможность окунуться в горячий источник, который дарит земля долины. Покормить моралов. Думала моралы будут за забором - подходишь и кормишь, НО заходим на ферму и олени ходят среди гостей, как на вечеринке. Вечером разразилась буря со снегом, смена погоды молниеносная. Буря впечатлений, море эмоций, воспоминания на всю жизнь. Хочется вернуться. Спасибо гиду Максиму за этот день.

    Экскурсия начинается в Култуке, затем Слюдянка с мраморным ЖД вокзалом начала 20-го века и интерактивным музеемЭкскурсия начинается в Култуке, затем Слюдянка с мраморным ЖД вокзалом начала 20-го века и интерактивным музеем
  • Д
    Дарья
    16 апреля 2024
    Из Иркутска в Аршан: горы, водопады и целебные источники
    Спасибо большое за экскурсию Анне! Удалось познакомиться с Аршаном и насладиться чудесными видами!
    Спасибо большое за экскурсию Анне!Спасибо большое за экскурсию Анне!Спасибо большое за экскурсию Анне!Спасибо большое за экскурсию Анне!Спасибо большое за экскурсию Анне!Спасибо большое за экскурсию Анне!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Водопады»

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  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
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Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Водопады" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 7 500 до 23 890. Туристы уже оставили гидам 162 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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