1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Из Иркутска в Аршан: приключение среди гор, водопадов и источников
Погрузитесь в мир природных красот и бурятской культуры с индивидуальной экскурсией из Иркутска в Аршан
Начало: У вашего отеля
«В Аршане мы прогуляемся к небольшому водопаду, выпьем бодрящий высокогорный чай саган-дайля и побываем в дацане Бодхихарма»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
23 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
Погрузитесь в мир Бурятии и Тункинского национального парка за один день. Альпийские луга, горные реки и буддийские дацаны ждут вас
Начало: По договоренности
«Аршан, целебные источники и прогулка к водопаду»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 23 890₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
13 часов
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска - в поселок Аршан
Путешествие к Восточным Саянам, где вас ждут водопады, целебные источники, буддийский дацан и уникальная местная кухня
«По лесной тропе вдоль живописной горной реки Кырганга мы прогуляемся до горного водопада»
17 июля в 07:00
8 авг в 07:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
Оценить природу Тункинской долины, принять минеральную ванну (по желанию) и покормить лесных птиц
Начало: В сквере Кирова
«В посёлке Аршан подниметесь по тропе здоровья к водопаду»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Водопад Грохотун
Начало: Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара»
«Что вас ждет Водопад Грохотун является самым большим из пяти водопадов на реке Громотуха, притоке реки Селенгинка»
Расписание: Ежедневно по заявкам от 4-х человек.
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина5 июня 2024Были компанией 14.05 в п. Аршане. Наш экскурсовод Елена оказалась интересным рассказчиком,хорошим фотографом и замечательным человеком. В поездке понравилось все!
- ВВладислав4 июня 2024Мы с Марией ездили на 2 экскурсии: Байкал и Аршан. Качество сервиса на высоте! Вдобавок к основной части экскурсии, мы также
- ТТатьяна29 мая 2024Великолепная экскурсия. Действитель Швейцария, прекрасные виды гор, почти альпийские луга с коровами и лошадьми, пейзаж как в кино. Елена замечательный
- ГГалина25 мая 2024Великолепное путешествие! 12 часов пролетели совершенно незаметно! Огромное спасибо Елене за её душевность и заботу о туристах,прекрасную подачу информации и явную
- AAnna23 мая 2024Все прошло отлично не смотря на замену гида накануне поездки
- ссветлана22 мая 2024Спасибо за зкскурсию. Все очень хорошо. Советую съездить.
- ААнна14 мая 2024Спасибо большое Елене! Это был замечательный день! Получили 100% удовольствия от нашего маленького путешествия в Аршан. Миллион впечатлений и красивых фотографий обеспечен! Очень рекомендуем!
- ЛЛариса11 мая 2024Экскурсия прошла великолепно. Огромное спасибо гиду Елене!!! Увлекательное и познавательное погружение в историю Иркутска. Несмотря на погоду- за 12 часов
- ААнна1 мая 2024Экскурсия начинается в Култуке, затем Слюдянка с мраморным ЖД вокзалом начала 20-го века и интерактивным музеем. Бурятия с деревнями без
- ДДарья16 апреля 2024Спасибо большое за экскурсию Анне! Удалось познакомиться с Аршаном и насладиться чудесными видами!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Водопады»
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