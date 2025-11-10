Экскурсия в Большое Голоустное подарит вам незабываемые впечатления.
Здесь вы увидите Свято-Никольскую церковь с древней иконой, посетите мистическое Сухое озеро и узнаете о местных обрядах шаманизма и буддизма.
Путешествие на кроссовере Kia Sportage позволит вам насладиться первозданной красотой сибирской природы и обворожительными пейзажами долины реки Голоустная. Это место силы навсегда покорит ваше сердце
Здесь вы увидите Свято-Никольскую церковь с древней иконой, посетите мистическое Сухое озеро и узнаете о местных обрядах шаманизма и буддизма.
Путешествие на кроссовере Kia Sportage позволит вам насладиться первозданной красотой сибирской природы и обворожительными пейзажами долины реки Голоустная. Это место силы навсегда покорит ваше сердце
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортное путешествие на кроссовере
- 🕌 Уникальные исторические объекты
- 🌿 Первозданная природа Байкала
- 🔮 Мистические места силы
- 📜 Знакомство с древними обрядами
Что можно увидеть
- Свято-Никольская церковь
- Сухое озеро
- Мужской камень
- Женский камень
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Свято-Никольскую церковь — одно из необычных мест, с самой древней иконой Николая Чудотворца.
- Сухое озеро, которое наполняется 1 раз в 4 года. Одно из самых мистических мест с особым микроклиматом.
- Мужской и женский камни — возле них можно попросить Вселенную о самом сокровенном.
И познакомитесь:
- С историей развития посёлка Большое Голоустное.
- Местными обрядами шаманизма и буддизма.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на кроссовере Kia Sportage (есть детское кресло и бустер по запросу).
- Дополнительные расходы:
— вход в Прибайкальский национальный парк — 250 ₽ с чел.
— обед.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ядринцева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваш гид в Иркутске
Я аттестованный гид по Иркутской области; очень люблю Байкал и его безумную энергетику. С удовольствием поделюсь всеми лучшими, красивыми местами нашего прекрасного края; расскажу интересно и легко об исторических и культурныхЗадать вопрос
Входит в следующие категории Иркутска
Похожие экскурсии из Иркутска
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Иркутск и Байкал за 8 часов
Насыщенная программа: исторический центр Иркутска, музей Тальцы, озеро Байкал. Увлекательные рассказы, комфортный транспорт, незабываемые впечатления
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Красивейшее озеро Байкал
Откройте для себя тайны Байкала: шаманизм, культура и история в окружении потрясающей природы. Путешествие, которое оставит след в сердце
16 ноя в 09:00
17 ноя в 09:00
от 13 900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Пузырьки Байкала: чудеса Большого Голоустного
Большое Голоустное - старинный посёлок на берегу Байкала, где зимой можно увидеть метановые пузырьки и покататься на льду самого красивого катка в мире
Завтра в 05:00
11 ноя в 05:00
21 000 ₽ за всё до 5 чел.