Мои заказы

Ворота Байкала: из Иркутска - в Большое Голоустное

Путешествие к Байкалу, где вас ждут магические камни и мистические озера. Откройте для себя красоту природы и древние обряды в Большом Голоустном
Экскурсия в Большое Голоустное подарит вам незабываемые впечатления.

Здесь вы увидите Свято-Никольскую церковь с древней иконой, посетите мистическое Сухое озеро и узнаете о местных обрядах шаманизма и буддизма.

Путешествие на кроссовере Kia Sportage позволит вам насладиться первозданной красотой сибирской природы и обворожительными пейзажами долины реки Голоустная. Это место силы навсегда покорит ваше сердце

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортное путешествие на кроссовере
  • 🕌 Уникальные исторические объекты
  • 🌿 Первозданная природа Байкала
  • 🔮 Мистические места силы
  • 📜 Знакомство с древними обрядами
Ворота Байкала: из Иркутска - в Большое Голоустное© Олеся
Ворота Байкала: из Иркутска - в Большое Голоустное© Олеся
Ворота Байкала: из Иркутска - в Большое Голоустное© Олеся
Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя16
ноя21
ноя22
ноя23
ноя28
ноя
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Свято-Никольская церковь
  • Сухое озеро
  • Мужской камень
  • Женский камень

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Свято-Никольскую церковь — одно из необычных мест, с самой древней иконой Николая Чудотворца.
  • Сухое озеро, которое наполняется 1 раз в 4 года. Одно из самых мистических мест с особым микроклиматом.
  • Мужской и женский камни — возле них можно попросить Вселенную о самом сокровенном.

И познакомитесь:

  • С историей развития посёлка Большое Голоустное.
  • Местными обрядами шаманизма и буддизма.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на кроссовере Kia Sportage (есть детское кресло и бустер по запросу).
  • Дополнительные расходы:
    — вход в Прибайкальский национальный парк — 250 ₽ с чел.
    — обед.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ядринцева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — ваш гид в Иркутске
Я аттестованный гид по Иркутской области; очень люблю Байкал и его безумную энергетику. С удовольствием поделюсь всеми лучшими, красивыми местами нашего прекрасного края; расскажу интересно и легко об исторических и культурных
читать дальше

событиях. Сумею заинтересовать и заинтриговать самого изыскательного путешественника и гостя, благодаря разработке авторских экскурсий, выбору интересных фактов, мест и достопримечательностей. Организую экскурсии как индивидуально, так и для группы. Со мной легко и красиво!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Иркутска

Похожие экскурсии из Иркутска

Иркутск и Байкал за 8 часов
На машине
8 часов
86 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Иркутск и Байкал за 8 часов
Насыщенная программа: исторический центр Иркутска, музей Тальцы, озеро Байкал. Увлекательные рассказы, комфортный транспорт, незабываемые впечатления
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Красивейшее озеро Байкал
На машине
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Красивейшее озеро Байкал
Откройте для себя тайны Байкала: шаманизм, культура и история в окружении потрясающей природы. Путешествие, которое оставит след в сердце
16 ноя в 09:00
17 ноя в 09:00
от 13 900 ₽ за всё до 6 чел.
Чудеса Байкала: в Большое Голоустное из Иркутска
На машине
9 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Пузырьки Байкала: чудеса Большого Голоустного
Большое Голоустное - старинный посёлок на берегу Байкала, где зимой можно увидеть метановые пузырьки и покататься на льду самого красивого катка в мире
Завтра в 05:00
11 ноя в 05:00
21 000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Иркутске