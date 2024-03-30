Большое Голоустное – экскурсии в Иркутске

Найдено 7 экскурсий в категории «Большое Голоустное» в Иркутске, цены от 8 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Голубой лед Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
45 отзывов
Голубой лед Байкала: зимнее приключение и культурное погружение
Погрузитесь в зимнюю сказку Байкала, где вас ждут не только уникальные ледяные пейзажи, но и познавательная история с местной кухней
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
17 900 за всё до 3 чел.
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
Прогулка по главным местам силы поселка Большое Голоустное. Оцените виды природы, узнайте легенды о Байкале и историю Свято-Никольской церкви
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Большое Голоустное и пасторальная красота Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Большое Голоустное и пасторальная красота Байкала
Посетите один из самых живописных посёлков на западном берегу Байкала. Природа, история и уникальные места ждут вас
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 3 чел.
Космический лед Байкала
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Космический лед Байкала
Погулять по льду среди замерзших пузырьков и побывать в местах шаманских обрядов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
30 000 за всё до 11 чел.
Большое Голоустное: места силы и волшебные пузырьки
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
2 отзыва
Большое Голоустное: магия Байкала и ледяные чудеса
Получите уникальный опыт в гармонии с природой Байкала, исследуя его замерзшие тайны и древние святыни
Начало: У гостиницы «Ангара»
Расписание: в понедельник в 10:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 400 за человека
Голубые воды Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Голубые воды Байкала
Побывать у загадочного озера Сухое и впечатлиться пейзажами сибирского моря
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000 за всё до 3 чел.
В Большое Голоустное на берегу Байкала - за тишиной и вдохновением
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
В Большое Голоустное на берегу Байкала - за тишиной и вдохновением
Проникнуться атмосферой байкальской природы и открыть чарующие виды таёжно-озёрных пейзажей
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
14 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    30 марта 2024
    Голубой лед Байкала
    Впечатления от поездки остались замечательные. На экскурсию ездила с детьми 9 лет и 7 лет. Очень переживала. Оказалось, зря. Всё
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    организовано на высоком уровне, всё продумано, всё комфортно. Экскурсия содержательная и интересная. Узнали много нового о Байкале. Спасибо организатору и гиду за прекрасно проведённый день.

  • Т
    Татьяна
    28 марта 2024
    Голубой лед Байкала
    Были на экскурсии голубой лед Байкала 07.02.24. Это полнейший восторг❤️ Огромное спасибо нашему гиду Евгению. У нас сложилось ощущение что
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    мы приехали в гости к старинному другу:) Женя встретил нас прям с аэропорта, всю дорогу до Байкала он рассказывал кучу интересных фактов о Иркутске, Байкале и обо всем мимо чего бы не проезжали:) нам очень повезло с погодой, был ясный солнечный день и было очень тепло для февраля:) приехав на место сразу же пошли к волшебным пузырькам😍 опять же спасибо Жене за фотографии, он был не только гидом, но еще фотографом для нас:) нагулявшись, сходили в местное кафе, отведали национальные блюда. Все было очень вкусно:) на обратном пути заехали на пивной завод и на рыбный рынок (опять же спасибо Евгению) пока ехали по Иркутску, узнали еще много интересного об этом чудесным городе. Вообщем мы остались очень довольны. Байкал это чудо природы, очень красивое и необычное место. То как он дышит - это нечто 😅 ну и конечно большое спасибо нашему гиду.

    Были на экскурсии голубой лед Байкала 07.02.24. Это полнейший восторг❤️ Огромное спасибо нашему гиду Евгению. УБыли на экскурсии голубой лед Байкала 07.02.24. Это полнейший восторг❤️ Огромное спасибо нашему гиду Евгению. УБыли на экскурсии голубой лед Байкала 07.02.24. Это полнейший восторг❤️ Огромное спасибо нашему гиду Евгению. УБыли на экскурсии голубой лед Байкала 07.02.24. Это полнейший восторг❤️ Огромное спасибо нашему гиду Евгению. УБыли на экскурсии голубой лед Байкала 07.02.24. Это полнейший восторг❤️ Огромное спасибо нашему гиду Евгению. У
  • А
    Андрей
    27 марта 2024
    Большое Голоустное и пасторальная красота Байкала
    Огромное спасибо Веронике и Дмитрию за прекрасно организованную и проведённую экскурсию!!! Ледовые торосы, смотровые площадки, маламуты и волчица просто прекрасны)))))))
  • Ю
    Юрий
    17 марта 2024
    Большое Голоустное: места силы и волшебные пузырьки
    Отличная экскурсия, отвезли на лед, где не было снега и мало людей. Предложили коньки. Это было волшебно. А после катания устроили пикник с чаем, печеньками и настойкой. Так же погуляли по лесу и посмотрели на женский и мужской камни.
    Отличная экскурсия, отвезли на лед, где не было снега и мало людей. Предложили коньки. Это былоОтличная экскурсия, отвезли на лед, где не было снега и мало людей. Предложили коньки. Это было
  • Е
    Елена
    17 марта 2024
    Большое Голоустное - сакральное место Байкала
    Огромное спасибо гиду за экскурсию в Большое Голоустное: интересный рассказчик, работает с индивидуальным подходом к туристам, прекрасный водитель. Получили много положительных впечатлений, смогли восхититься неповторимым байкальским льдом.
    Огромное спасибо гиду за экскурсию в Большое Голоустное: интересный рассказчик, работает с индивидуальным подходом к туристам
  • Е
    Екатерина
    20 февраля 2024
    Большое Голоустное и пасторальная красота Байкала
    Поездка просто 🔥🔥🔥! Понравилось все: от начала и до конца. Вероника замечательный гид, и просто обоятельная девушка 💖 Поездка организована
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    самым лучшим образом, на комфортном автомобиле, индивидуальный подход, все вопросы, которые возникали в поездке, сразу оперативно решались. Если ещё куда-нибудь поеду в Иркутске, то только с Вероникой.

  • Э
    Эмин
    8 февраля 2024
    Большое Голоустное - сакральное место Байкала
    Был очень холодный и солнечный январский день, утром за нами заехала Елена, и началось наше волшебное путешествие. Посетили питомник, покатались на санях, вкусно пообедали, покатались на коньках по льду Байкала. Невероятная красота. Прекрасный гид. Рекомендую)
  • И
    Инесса
    6 февраля 2024
    Большое Голоустное - сакральное место Байкала
    Огромная, размером с Байкал, благодарность Елене за экскурсию! Мы в восторге! Елена очень интересно рассказывала о Байкале (и не только
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    о нём), а также по-матерински заботилась о нас во время поездки - обеспечила водой, сидушками для переодевания коньков и т. д. Это было очень приятно и очень ценно. Благодарим Елену от всей души за это путешествие!

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  • И
    Илья
    8 января 2024
    Большое Голоустное: места силы и волшебные пузырьки
    Получилась очень интересная поездка с Марианной и Артёмом. Понравилась подача информации, неформальная, почти дружеская обстановка, всю дорогу много общались, узнали
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    много нового о народах, населяющих эти места, их истории, традициях и культуре. Однако показалось, что сама программа экскурсии довольно короткая: почти все локации находятся практически в одном месте и мы всё осмотрели гораздо раньше обозначенного времени. Понимаю, что скорее всего сказался мороз, из-за которого не было возможности долго находиться на улице, но всё же, возможно, тут есть что доработать и добавить.

  • А
    Алиса
    19 февраля 2021
    Космический лед Байкала
    Байкал прекрасен! И эта экскурсия тому подтверждение. Длительная дорога пролетает незаметно, поскольку пейзажи завораживают. Гид Алена хороший рассказчик и прислушивается к
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    просьбам - останавливались в незапланированных местах для шикарных фото. Сам лед Байкала вообще за гранью реальности. Он именно такой космический! С огромным количеством пузырьков. Шикарные фото обеспечены!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Большое Голоустное»

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  2. Набережная
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  6. Ангара
  7. Московские ворота
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