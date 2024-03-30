1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Голубой лед Байкала: зимнее приключение и культурное погружение
Погрузитесь в зимнюю сказку Байкала, где вас ждут не только уникальные ледяные пейзажи, но и познавательная история с местной кухней
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
17 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
Прогулка по главным местам силы поселка Большое Голоустное. Оцените виды природы, узнайте легенды о Байкале и историю Свято-Никольской церкви
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Большое Голоустное и пасторальная красота Байкала
Посетите один из самых живописных посёлков на западном берегу Байкала. Природа, история и уникальные места ждут вас
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Космический лед Байкала
Погулять по льду среди замерзших пузырьков и побывать в местах шаманских обрядов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
30 000₽ за всё до 11 чел.
Мини-группа
8 часов
Большое Голоустное: магия Байкала и ледяные чудеса
Получите уникальный опыт в гармонии с природой Байкала, исследуя его замерзшие тайны и древние святыни
Начало: У гостиницы «Ангара»
Расписание: в понедельник в 10:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 400₽ за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Голубые воды Байкала
Побывать у загадочного озера Сухое и впечатлиться пейзажами сибирского моря
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
В Большое Голоустное на берегу Байкала - за тишиной и вдохновением
Проникнуться атмосферой байкальской природы и открыть чарующие виды таёжно-озёрных пейзажей
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
14 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина30 марта 2024Впечатления от поездки остались замечательные. На экскурсию ездила с детьми 9 лет и 7 лет. Очень переживала. Оказалось, зря. Всё
- ТТатьяна28 марта 2024Были на экскурсии голубой лед Байкала 07.02.24. Это полнейший восторг❤️ Огромное спасибо нашему гиду Евгению. У нас сложилось ощущение что
- ААндрей27 марта 2024Огромное спасибо Веронике и Дмитрию за прекрасно организованную и проведённую экскурсию!!! Ледовые торосы, смотровые площадки, маламуты и волчица просто прекрасны)))))))
- ЮЮрий17 марта 2024Отличная экскурсия, отвезли на лед, где не было снега и мало людей. Предложили коньки. Это было волшебно. А после катания устроили пикник с чаем, печеньками и настойкой. Так же погуляли по лесу и посмотрели на женский и мужской камни.
- ЕЕлена17 марта 2024Огромное спасибо гиду за экскурсию в Большое Голоустное: интересный рассказчик, работает с индивидуальным подходом к туристам, прекрасный водитель. Получили много положительных впечатлений, смогли восхититься неповторимым байкальским льдом.
- ЕЕкатерина20 февраля 2024Поездка просто 🔥🔥🔥! Понравилось все: от начала и до конца. Вероника замечательный гид, и просто обоятельная девушка 💖 Поездка организована
- ЭЭмин8 февраля 2024Был очень холодный и солнечный январский день, утром за нами заехала Елена, и началось наше волшебное путешествие. Посетили питомник, покатались на санях, вкусно пообедали, покатались на коньках по льду Байкала. Невероятная красота. Прекрасный гид. Рекомендую)
- ИИнесса6 февраля 2024Огромная, размером с Байкал, благодарность Елене за экскурсию! Мы в восторге! Елена очень интересно рассказывала о Байкале (и не только
- ИИлья8 января 2024Получилась очень интересная поездка с Марианной и Артёмом. Понравилась подача информации, неформальная, почти дружеская обстановка, всю дорогу много общались, узнали
- ААлиса19 февраля 2021Байкал прекрасен! И эта экскурсия тому подтверждение. Длительная дорога пролетает незаметно, поскольку пейзажи завораживают. Гид Алена хороший рассказчик и прислушивается к
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Большое Голоустное»
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