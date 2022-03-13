Иркутск - Мунку-Сардык

Восхождение на Мунку Сардык. Горный трекинг в Восточных Саянах

Почувствуйте себя настоящими первооткрывателями и покорителями самой высокой точки Восточных Саян

5
1 отзыв
Почувствуйте себя настоящими первооткрывателями и покорителями самой высокой точки Восточных Саян - горы Мунку-Сардык (3491 м).

Мунку-Сардык - место с невероятной энергетикой! Весь путь туда сплошное приключение: каньоны, горы окружающие по всему маршруту, замерзший водопад который вам предстоит преодолеть, озеро Энхой и конечно же сама вершина, где одной ногой вы в России а второй в Монголии.

Тут другая планета, отдельный мир, место где вы отдыхаете от социума, где не встретишь сотни туристов, тут хочется просто быть и наслаждаться каждой минутой проведенной в этом мире.

Восхождения проводятся в апреле – мае месяце, в это время у подножия хребта уже тепло, но на реках Белый Иркут и Мугувек ещё стоит лёд, по которому можно безопасно пройти часть пути к штурмовому лагерю. Из-за относительно небольшой высоты и сравнительно простых условий восхождения гора очень популярна. На вершину поднимаются дети и пожилые люди. Самому юному альпинисту — 9 лет, самому возрастному — 72 года.
Восхождение на Мунку Сардык. Горный трекинг в Восточных Саянах
Восхождение на Мунку Сардык. Горный трекинг в Восточных Саянах
Восхождение на Мунку Сардык. Горный трекинг в Восточных Саянах
Восхождение на Мунку Сардык. Горный трекинг в Восточных Саянах
Восхождение на Мунку Сардык. Горный трекинг в Восточных Саянах
Восхождение на Мунку Сардык. Горный трекинг в Восточных Саянах
Восхождение на Мунку Сардык. Горный трекинг в Восточных Саянах
Восхождение на Мунку Сардык. Горный трекинг в Восточных Саянах
Восхождение на Мунку Сардык. Горный трекинг в Восточных Саянах
Восхождение на Мунку Сардык. Горный трекинг в Восточных Саянах
Восхождение на Мунку Сардык. Горный трекинг в Восточных Саянах
Восхождение на Мунку Сардык. Горный трекинг в Восточных Саянах
Восхождение на Мунку Сардык. Горный трекинг в Восточных Саянах
Восхождение на Мунку Сардык. Горный трекинг в Восточных Саянах
Ближайшие даты:
3
мая
6
мая
9
мая
12
мая

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Мунку-Сардык

Сбор группы в назначенном месте Иркутска в 7:00, знакомство с гидом и другими участниками группы, обсуждение грядущего путешествия.

Трансфер на комфортабельном микроавтобусе до моста через Белый Иркут, именно с этой точки начинается ваше приключение, дорога займет около 5 часов.

Вы проедите по горному серпантину, вас ждут крутые спуски-подъёмы, развороты на 180 градусов, и всего через 1,5 часа, в районе поселка Култук вам откроется впечатляющая панорама на Байкал.

По пути остановка в кафе, пообедаете вкусными позами и чебуреками.

Сегодня ваша задача простая, трекинг около 1.5 часов до базового лагеря, путь под рюкзаком, но в гору идти не нужно - вы идёте практически по прямой в своем темпе.

Лагерь будет установлен заранее нашей командой. Тут все удобно и понятно: тёплая палатка, пикниковая территория у костра, туалет.

Первый ужин у костра. Вечер проведете в душевной атмосфере, наслаждаясь общением, будете дегустировать настойки, и наслаждаться моментом, вдыхая аромат горного воздуха.

2 день

Мунку-Сардык

«Лучше гор могут быть только горы…. На которых еще не бывал.»

Ранний подъем (около 6 утра). Завтрак и в путь. Трекинг до вершины и обратно займет 8-12 часов.

Надев кошки, возьмете свое первое препятствие – ледопад.

Огромная ледяная гора, зеленовато-голубого цвета, с крутыми трамплинами.

Преодолев ледопад, идти станет немного проще.

Впереди альпийские снежные поля, в окружении гор; слепящее солнце, отражающееся от снега миллионами искр.

Преодолев еще один крутой подъем, выходите к озеру Эхой, расположенное на высоте 2650 м над уровнем моря.

Наслаждаетесь сочными видами, плотненько обедаете, набираютесь сил.

Восхождение на Мунку-Сардык (3491 м над уровнем моря).

С вершины хорошо видно монгольское озеро Хубсугул – младший брат Байкала.

Граница между Россией и Монголией проходит прямо по вершине: шаг вперед – и вы в Монголии, шаг назад – в России.

Отдых. Перекус. Спуск.

Возвращаетесь в наш уютный базовый лагерь.

Ужин у костра и отдых.

*Восхождение может переносится на 3 день, в зависимости от погодных условий.

3 день

Свободный день

Сегодня вас ждет свободный день в лагере. Хорошенько высыпаетесь, вкусно кушаете и набраетесь сил.

4 день

Мунку-Сардык - Иркутск

После завтрака, собираете вещи и возвращаетесь в город.

Трекинг 6 км, к мосту реки Белый Иркут, откуда вас заберет микроавтобус.

По дороге запланирована остановка на обед.

Прибытие в Иркутск вечером до 21.00.

Проживание

Тур предполагает проживание в теплом базовом лагере.

Варианты проживания

Палатка

7 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Иркутск – река Белый Иркут – Иркутск
  • Оформление разрешения в приграничную зону
  • Регистрация группы в МЧС
  • Аренда снаряжения
  • Сопровождение гида
  • Проживание в теплом базовом лагере
  • Питание (*обед в 1 и 4 день в кафе, оплачиваются на месте самостоятельно). Примерное меню:Завтрак: каша с джемом, сладкое (шоколад\печенье\блинчики), кофе, чай. Обед: суп (борщ, уха, рассольник и другие), картофельное пюре с сардельками, хлеб, овощи, сыр\ветчина, сладкое, чай\кисель\компотУжин: паста (карбонара, болоньезе), курица с рисом/гречкой в соусе якитори, плов, лагман, салат, сладкое, чай\морс\кисель.
  • Завтрак: каша с джемом, сладкое (шоколад\печенье\блинчики), кофе, чай.
  • Обед: суп (борщ, уха, рассольник и другие), картофельное пюре с сардельками, хлеб, овощи, сыр\ветчина, сладкое, чай\кисель\компот
  • Ужин: паста (карбонара, болоньезе), курица с рисом/гречкой в соусе якитори, плов, лагман, салат, сладкое, чай\морс\кисель
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
  • Дополнительное питание не указанное в программе или указанное за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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Р
13 мар 2022
Все хорошо

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