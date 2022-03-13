Иркутск - Мунку-Сардык

Сбор группы в назначенном месте Иркутска в 7:00, знакомство с гидом и другими участниками группы, обсуждение грядущего путешествия.
Трансфер на комфортабельном микроавтобусе до моста через Белый Иркут, именно с этой точки начинается ваше приключение, дорога займет около 5 часов.
Вы проедите по горному серпантину, вас ждут крутые спуски-подъёмы, развороты на 180 градусов, и всего через 1,5 часа, в районе поселка Култук вам откроется впечатляющая панорама на Байкал.
По пути остановка в кафе, пообедаете вкусными позами и чебуреками.
Сегодня ваша задача простая, трекинг около 1.5 часов до базового лагеря, путь под рюкзаком, но в гору идти не нужно - вы идёте практически по прямой в своем темпе.
Лагерь будет установлен заранее нашей командой. Тут все удобно и понятно: тёплая палатка, пикниковая территория у костра, туалет.
Первый ужин у костра. Вечер проведете в душевной атмосфере, наслаждаясь общением, будете дегустировать настойки, и наслаждаться моментом, вдыхая аромат горного воздуха.
«Лучше гор могут быть только горы…. На которых еще не бывал.»
Ранний подъем (около 6 утра). Завтрак и в путь. Трекинг до вершины и обратно займет 8-12 часов.
Надев кошки, возьмете свое первое препятствие – ледопад.
Огромная ледяная гора, зеленовато-голубого цвета, с крутыми трамплинами.
Преодолев ледопад, идти станет немного проще.
Впереди альпийские снежные поля, в окружении гор; слепящее солнце, отражающееся от снега миллионами искр.
Преодолев еще один крутой подъем, выходите к озеру Эхой, расположенное на высоте 2650 м над уровнем моря.
Наслаждаетесь сочными видами, плотненько обедаете, набираютесь сил.
Восхождение на Мунку-Сардык (3491 м над уровнем моря).
С вершины хорошо видно монгольское озеро Хубсугул – младший брат Байкала.
Граница между Россией и Монголией проходит прямо по вершине: шаг вперед – и вы в Монголии, шаг назад – в России.
Отдых. Перекус. Спуск.
Возвращаетесь в наш уютный базовый лагерь.
Ужин у костра и отдых.
*Восхождение может переносится на 3 день, в зависимости от погодных условий.
Сегодня вас ждет свободный день в лагере. Хорошенько высыпаетесь, вкусно кушаете и набраетесь сил.
После завтрака, собираете вещи и возвращаетесь в город.
Трекинг 6 км, к мосту реки Белый Иркут, откуда вас заберет микроавтобус.
По дороге запланирована остановка на обед.
Прибытие в Иркутск вечером до 21.00.
Тур предполагает проживание в теплом базовом лагере.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.