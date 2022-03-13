1 день

Иркутск - Мунку-Сардык

Сбор группы в назначенном месте Иркутска в 7:00, знакомство с гидом и другими участниками группы, обсуждение грядущего путешествия.

Трансфер на комфортабельном микроавтобусе до моста через Белый Иркут, именно с этой точки начинается ваше приключение, дорога займет около 5 часов.

Вы проедите по горному серпантину, вас ждут крутые спуски-подъёмы, развороты на 180 градусов, и всего через 1,5 часа, в районе поселка Култук вам откроется впечатляющая панорама на Байкал.

По пути остановка в кафе, пообедаете вкусными позами и чебуреками.

Сегодня ваша задача простая, трекинг около 1.5 часов до базового лагеря, путь под рюкзаком, но в гору идти не нужно - вы идёте практически по прямой в своем темпе.

Лагерь будет установлен заранее нашей командой. Тут все удобно и понятно: тёплая палатка, пикниковая территория у костра, туалет.

Первый ужин у костра. Вечер проведете в душевной атмосфере, наслаждаясь общением, будете дегустировать настойки, и наслаждаться моментом, вдыхая аромат горного воздуха.