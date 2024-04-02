Туры к горам Иркутска

Найдено 9 туров в категории «Горы» в Иркутске, цены от 25 050 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
4 отзыва
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
Подняться на пик Любви, расслабиться в горячем источнике и прокатиться на катере по озеру
Начало: Аэропорт Иркутска, 07:00
«Уединённые пляжи, густые леса и живописные горы уже ждут вас в нашем путешествии»
6 июля в 07:00
13 июля в 07:00
37 000 за человека
Через горы, через лес. Пеший поход с экскурсиями
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Через горы, через лес. Пеший поход с экскурсиями
Начало: г. Иркутск
«К вечеру вы окажетесь уже в самой южной точке Байкала, у самого подножия величественных гор Хамар-Дабана»
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
82 500 за человека
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
16 дней
3 отзыва
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
Начало: г. Иркутск
«Панорама гор и окрестностей настолько красива, особенно на рассвете, когда солнце озаряет самые вершины»
29 июня в 10:00
3 авг в 10:00
62 500 за человека
Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Весна
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Весна
Начало: Г. Иркутск
«Покорите горы и скалы Байкальского заповедника и вдохновитесь прекрасными видами и чистым воздухом»
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 73 500 за человека
Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Лето и осень
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Лето и осень
Начало: Г. Иркутск
«Покорите горы и скалы Байкальского заповедника и вдохновитесь прекрасными видами и чистым воздухом»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 72 600 за человека
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
Отдохнуть у чистейшего водоёма среди гор и провести время наедине с собой и природой
Начало: г. Иркутск, 07:00
«На второй день вы сможете выбрать наиболее подходящий для вас вариант отдыха: этническая экскурсия с поездкой на священную гору или безмятежный релакс у озера»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
7900071 100 за всё до 3 чел.
Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
Авторский тур
3 дня
Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
Погулять по берегу «священного моря», подняться на шаманскую гору и узнать бурятские традиции
Начало: Иркутск. В аэропорту в 08:00-08:30, напротив пункт...
«А после вас ждёт пешеходная экскурсия на священную шаманскую гору и знакомство с местными бурятскими традициями»
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
25 050 за человека
Туда, где жили динозавры: джипинг по пустыне Гоби
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
14 дней
Туда, где жили динозавры: джипинг по пустыне Гоби
Пожить в палатке и юрте, отыскать окаменелый скелет динозавра и послушать голоса духов
Начало: Иркутск, 06:00
«Далее посетим горы Баянзаг, где находится одно из крупнейших кладбищ динозавров и окаменелых кладок их яиц»
21 сен в 07:00
159 000 за человека
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
Посмотреть кратер потухшего вулкана, искупаться в термальных источниках и увидеть высочайшую вершину
Начало: Иркутск, старт программы - 10:00
«Полюбовавшись горными пейзажами, заедем на мараловую ферму»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
81 500 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Горы»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
  2. Через горы, через лес. Пеший поход с экскурсиями
  3. Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
  4. Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Весна
  5. Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Лето и осень
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Горы" можно забронировать 9 авторских туров от 25 050 до 159 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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