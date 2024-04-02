Г Галина Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Весна Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!

К Константин Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Весна Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.

В Виктория Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)

А Анна Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Весна Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!

А Андрей Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».

М Мария Восхождение на Мунку Сардык. Горный треккинг в Восточных Саянах Организация на высшем уровне!!! Вера гид супер!!!

Н Наталия В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан читать дальше не только побывали на Байкале, но и поднимались в горы, купались в самом Байкале и в "Глазном источнике". Рекомендую пройти по данному маршруту, не сомневаюсь, что эмоции будут зашкаливать. Этим летом, в августе ездили с внуком и мужем в тур Байкальское море и Восточные Саяны. Тур ОЧЕНЬ понравился: мы

Ю Юлия Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.

О Олег В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан Первый в жизни авторский тур оправдал ожидания благодаря грамотному и надёжному организатору Антону. Трансферы были в указанное время, гостиницы расположены в удобных для нас местах. Привлекательная стоимость туров позволяет обращаться к Антону в будущем. Большое спасибо за положительный опыт