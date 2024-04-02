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Авторский тур
4 дня
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
Подняться на пик Любви, расслабиться в горячем источнике и прокатиться на катере по озеру
Начало: Аэропорт Иркутска, 07:00
«Уединённые пляжи, густые леса и живописные горы уже ждут вас в нашем путешествии»
6 июля в 07:00
13 июля в 07:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Через горы, через лес. Пеший поход с экскурсиями
Начало: г. Иркутск
«К вечеру вы окажетесь уже в самой южной точке Байкала, у самого подножия величественных гор Хамар-Дабана»
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
82 500₽ за человека
Авторский тур
16 дней
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
Начало: г. Иркутск
«Панорама гор и окрестностей настолько красива, особенно на рассвете, когда солнце озаряет самые вершины»
29 июня в 10:00
3 авг в 10:00
62 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Весна
Начало: Г. Иркутск
«Покорите горы и скалы Байкальского заповедника и вдохновитесь прекрасными видами и чистым воздухом»
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 73 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Лето и осень
Начало: Г. Иркутск
«Покорите горы и скалы Байкальского заповедника и вдохновитесь прекрасными видами и чистым воздухом»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 72 600₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
Отдохнуть у чистейшего водоёма среди гор и провести время наедине с собой и природой
Начало: г. Иркутск, 07:00
«На второй день вы сможете выбрать наиболее подходящий для вас вариант отдыха: этническая экскурсия с поездкой на священную гору или безмятежный релакс у озера»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
7900071 100₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
3 дня
Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
Погулять по берегу «священного моря», подняться на шаманскую гору и узнать бурятские традиции
Начало: Иркутск. В аэропорту в 08:00-08:30, напротив пункт...
«А после вас ждёт пешеходная экскурсия на священную шаманскую гору и знакомство с местными бурятскими традициями»
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
25 050₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Туда, где жили динозавры: джипинг по пустыне Гоби
Пожить в палатке и юрте, отыскать окаменелый скелет динозавра и послушать голоса духов
Начало: Иркутск, 06:00
«Далее посетим горы Баянзаг, где находится одно из крупнейших кладбищ динозавров и окаменелых кладок их яиц»
21 сен в 07:00
159 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
Посмотреть кратер потухшего вулкана, искупаться в термальных источниках и увидеть высочайшую вершину
Начало: Иркутск, старт программы - 10:00
«Полюбовавшись горными пейзажами, заедем на мараловую ферму»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
81 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ВВиктория3 марта 2024Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
- ААнна26 февраля 2024Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
- ААндрей17 января 2024Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
- ММария11 января 2024Восхождение на Мунку Сардык. Горный треккинг в Восточных СаянахОрганизация на высшем уровне!!! Вера гид супер!!!
- ННаталия31 августа 2023Этим летом, в августе ездили с внуком и мужем в тур Байкальское море и Восточные Саяны. Тур ОЧЕНЬ понравился: мы
- ЮЮлия14 августа 2023Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
- ООлег9 августа 2023Первый в жизни авторский тур оправдал ожидания благодаря грамотному и надёжному организатору Антону. Трансферы были в указанное время, гостиницы расположены в удобных для нас местах. Привлекательная стоимость туров позволяет обращаться к Антону в будущем. Большое спасибо за положительный опыт
- ЛЛеонид9 августа 2023Антон - компанейский и доброй души человек. Из-за этого весь тур прошёл в дружелюбной и непринужденной обстановке. Пик Любви покорить мы сумели.
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