читать дальше

на машине до Иркутска - интереснее, чем просто кататься на паровозе. Нам просто повезло - экскурсия должна была быть на Нерпочке, но по техническим причинам её заменили на паровоз! И мы ехали с дымом и гудком самого настоящего паровоза по берегу Байкала! Мы прошли 8 тоннелей, всю дорогу любовались красотой Байкала, познакомились с местными растениями и даже 2 раза видели вдалеке нерпу! Наталья - интересный собеседник, знает много из истории про строительство тоннелей, мостов, и видно, что ей самой это интересно, а это увлекает и других! А какой вкусный обед организовала нам на берегу! Быстро сдружила нашу компанию, нашла общий язык со всеми, ориентировалась на физическое состояние каждого и подстраивались под наш ритм движения. А под конец завезла нас ещё и поужинать в кафе, т. к. возвращались поздно, и в гостинице мы бы уже не успели поесть. Спасибо огромное Наталье за заботу о каждом путешественнике! Рекомендую данный тип экскурсии по КБЖД.