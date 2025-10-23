Путешествие вдоль юго-западного берега Байкала подарит вам возможность увидеть уникальные инженерные сооружения Кругобайкальской железной дороги. Восхититесь мраморным вокзалом, изучите устройство тоннелей и узнайте историю золота Колчака. Прогулка на «нерпочке» - голубой автомотрисе, добавит вашему путешествию особый шарм. По желанию, можно прогуляться по тоннелям и насладиться пикником на берегу Байкала. Этот тур - отличный способ открыть для себя новые грани Сибири
Что можно увидеть
- Железнодорожный вокзал
- Тоннели КБЖД
- Подпорные стенки
Описание экскурсии
- Железнодорожный вокзал из мрамора.
- Прогулка на «нерпочке» — это голубая автомотриса, произведённая специально для этого участка железной дороги.
- Осмотр тоннелей.
- По желанию: можно проехать всю тупиковую ветвь КБЖД и выйти погулять в порту Байкал, посетить музей РЖД и пообедать на берегу.
- Второй вариант: прогуляться по тоннелям, пройти несколько километров вдоль железной дороги, увидеть подпорные стенки, найти исчезнувшие тоннели и посетить пещерные выходы из тоннелей.
Организационные детали
- Обед будет на берегу Байкала, мы устроим пикник. В меню: гречка по-купечески, фрукты, овощи и вкусный травяной чай. Пикник входит в стоимость, но если у вас особый режим питания, возьмите с собой дополнительный перекус.
- Дополнительно оплачивается проезд на «Нерпочке» — 408 ₽, посещение Прибайкальского нац. парка — 250 ₽.
- Транспорт — комфортабельный минивэн.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 142 туристов
В Иркутске живу с самого рождения, люблю свой город. Постоянно повышаю свою квалификацию, обновляю свои знания, пишу авторские экскурсии. Путешествую по стране. Работаю с такими же увлечёнными коллегами, которые отлично знают историю Сибири. Будем рады познакомить вас с Иркутском!
Отзывы и рейтинг
5
Фотографии от путешественников
Дарья
23 окт 2025
Было очень весело и познавательно)
Даже увидела маяк порта Байкал, пусть он уже и не действующий
Ю
Юлия
7 окт 2025
Огромное спасибо Наталье за то, что провела экскурсию для меня одной! А еще за наличие плана В и С, и за отличное вождение) Интересные рассказы о КБЖД и не только, вкусный обед и невероятные виды прилагаются!)
С
Светлана
25 сен 2025
Отличная экскурсия, комфортные условия передвижения, много пешего передвижения по КБЖД, что позволяет гораздо подробнее рассмотреть инженерные сооружения и окружающий ландшафт по сравнению с передвижением только на электричке. Очень красивая автомобильная дорога от Иркутска до Слюдянки, что само по себе интересно. Особая благодарность гиду Наталье. Интересное, живое, доброжелательное общение и отношение к путешественникам. СПАСИБО!!!
Ольга
25 сен 2025
Как славно прошёл день! 😍 Наталья, спасибо Вам за прекрасную организацию экскурсии, информативные рассказы, вкусный обед и даже предугадывание желания сфотографироваться! 🤗 Мы много прошли в комфортном темпе, успевая любоваться Байкалом. ❤️
А
Анастасия
21 сен 2025
Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию для первого знакомства с Байкалом! Когда ты останешься один на один с великолепием природы Байкала (а такая прогулка позволяет в полной мере насладиться
А
Алевтина
18 сен 2025
Экскурсовод Наталья - великолепный рассказчик. Большое спасибо за интересную экскурсию. Организация экскурсии продумана до мелочей. Обед на свежем воздухе великолепен.
Мероприятие подойдет активным людям, готовым пройти достаточно длинный пеший маршрут (около 8 км).
Ольга
12 сен 2025
**Экскурсия на Байкал с Наталией: незабываемые впечатления и профессионализм**
Мы хотим выразить искреннюю благодарность Наталии за её великолепную работу в качестве гида и водителя во время нашей поездки на Байкал. Её
Ю
Юлия
12 сен 2025
Экскурсия для тех, кто любит ходить пешком: на электричке ехали по Кбжд несколько станций от Слюдянки, потом две станции вернулись пешком назад вдоль Байкала и дороги. Занимаиельно с юмором Наталья
Русакова
10 сен 2025
Вчера путешествовали компанией из 6ти человек. Остались очень довольны прогулкой! Такой формат: на машине до Слюдянки, проезд на паровозе, потом пешая прогулка 6 км по КБЖД, снова проезд на паровозе,
Вита
10 сен 2025
Это было лучшее мини-путешествие по Кругобайкалке на самом настоящем паровозе (нам просто повезло, что в этот день его пустили, обычно ходит Нерпочка, и, конечно, пешком!
Был момент, когда мне казалось, что
А
Анакина
16 авг 2025
Спасибо Наталье! Экскурсия была великолепна!
К
Константин
10 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Наталья мастер своего дела. Общение было не только по программе, но и на отвлеченные темы.
рекомендую обязательно посетить.
Жаркова
5 авг 2025
Была на экскурсии,перед этим долго выбирала,потому что на КБЖД экскурсий много. С воды красиво,но не интересно, из поезда тоже не то. А так было абсолютно всё: вокзал в Слюдянке,поезд Нерпочка,и
В
Вилисова
2 авг 2025
Отлично провели время, и поездили и погуляли. Узнали много интересного и о железной дороге и о местой флоре и фауне. Гид - супер, очень душевный был день.
И
Ирина
31 июл 2025
Интересный, увлекательный маршрут, запомнившийся количеством шпал и тоннелей:)
Наталья - интересный собеседник, уделяла внимание всей группе. По дороге до КБЖД рассказала про места, которые проезжали. В обед вкусно накормила (гречка с тушёнкой на газовой горелке, чай, печеньки).
