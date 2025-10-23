Мои заказы

Золотая пряжка Транссиба: из Иркутска на КБЖД

Путешествие вдоль Байкала на КБЖД: уникальные тоннели, мраморный вокзал и загадки золота Колчака. Вас ждёт увлекательная поездка на «нерпочке»
Путешествие вдоль юго-западного берега Байкала подарит вам возможность увидеть уникальные инженерные сооружения Кругобайкальской железной дороги. Восхититесь мраморным вокзалом, изучите устройство тоннелей и узнайте историю золота Колчака. Прогулка на «нерпочке» - голубой автомотрисе, добавит вашему путешествию особый шарм. По желанию, можно прогуляться по тоннелям и насладиться пикником на берегу Байкала. Этот тур - отличный способ открыть для себя новые грани Сибири
5
23 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚂 Уникальные инженерные сооружения
  • 🏞 Прекрасные виды на Байкал
  • 🕵️‍♂️ История золота Колчака
  • 🚉 Мраморный вокзал
  • 🍽 Пикник на берегу Байкала
  • 🚐 Комфортабельный транспорт
Золотая пряжка Транссиба: из Иркутска на КБЖД© Наталья
Золотая пряжка Транссиба: из Иркутска на КБЖД© Наталья
Золотая пряжка Транссиба: из Иркутска на КБЖД© Наталья
Ближайшие даты:
11
ноя13
ноя14
ноя16
ноя22
ноя23
ноя24
ноя
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Железнодорожный вокзал
  • Тоннели КБЖД
  • Подпорные стенки

Описание экскурсии

  • Железнодорожный вокзал из мрамора.
  • Прогулка на «нерпочке» — это голубая автомотриса, произведённая специально для этого участка железной дороги.
  • Осмотр тоннелей.
  • По желанию: можно проехать всю тупиковую ветвь КБЖД и выйти погулять в порту Байкал, посетить музей РЖД и пообедать на берегу.
  • Второй вариант: прогуляться по тоннелям, пройти несколько километров вдоль железной дороги, увидеть подпорные стенки, найти исчезнувшие тоннели и посетить пещерные выходы из тоннелей.

Организационные детали

  • Обед будет на берегу Байкала, мы устроим пикник. В меню: гречка по-купечески, фрукты, овощи и вкусный травяной чай. Пикник входит в стоимость, но если у вас особый режим питания, возьмите с собой дополнительный перекус.
  • Дополнительно оплачивается проезд на «Нерпочке» — 408 ₽, посещение Прибайкальского нац. парка — 250 ₽.
  • Транспорт — комфортабельный минивэн.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 142 туристов
В Иркутске живу с самого рождения, люблю свой город. Постоянно повышаю свою квалификацию, обновляю свои знания, пишу авторские экскурсии. Путешествую по стране. Работаю с такими же увлечёнными коллегами, которые отлично знают историю Сибири. Будем рады познакомить вас с Иркутском!


Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Дарья
Дарья
23 окт 2025
Было очень весело и познавательно)
Даже увидела маяк порта Байкал, пусть он уже и не действующий
Ю
Юлия
7 окт 2025
Огромное спасибо Наталье за то, что провела экскурсию для меня одной! А еще за наличие плана В и С, и за отличное вождение) Интересные рассказы о КБЖД и не только, вкусный обед и невероятные виды прилагаются!)
С
Светлана
25 сен 2025
Отличная экскурсия, комфортные условия передвижения, много пешего передвижения по КБЖД, что позволяет гораздо подробнее рассмотреть инженерные сооружения и окружающий ландшафт по сравнению с передвижением только на электричке. Очень красивая автомобильная дорога от Иркутска до Слюдянки, что само по себе интересно. Особая благодарность гиду Наталье. Интересное, живое, доброжелательное общение и отношение к путешественникам. СПАСИБО!!!
Ольга
Ольга
25 сен 2025
Как славно прошёл день! 😍 Наталья, спасибо Вам за прекрасную организацию экскурсии, информативные рассказы, вкусный обед и даже предугадывание желания сфотографироваться! 🤗 Мы много прошли в комфортном темпе, успевая любоваться Байкалом. ❤️
А
Анастасия
21 сен 2025
Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию для первого знакомства с Байкалом! Когда ты останешься один на один с великолепием природы Байкала (а такая прогулка позволяет в полной мере насладиться
читать дальше

единением с природой), это сумасшедшее впечатление! Маршрут не сложный, экскурсия очень хорошо спланирована, другой возможности попасть пешком на КБЖД просто нет, все варианты неудобны для туристов. Наталья молодец, она очень ответственный и внимательный организатор, ей наша огромная благодарность за приятно и с пользой проведённое время! Также спасибо за теплую компанию всем участникам нашей маленькой экспедиции!

А
Алевтина
18 сен 2025
Экскурсовод Наталья - великолепный рассказчик. Большое спасибо за интересную экскурсию. Организация экскурсии продумана до мелочей. Обед на свежем воздухе великолепен.
Мероприятие подойдет активным людям, готовым пройти достаточно длинный пеший маршрут (около 8 км).
Ольга
Ольга
12 сен 2025
**Экскурсия на Байкал с Наталией: незабываемые впечатления и профессионализм**

Мы хотим выразить искреннюю благодарность Наталии за её великолепную работу в качестве гида и водителя во время нашей поездки на Байкал. Её
читать дальше

профессионализм, внимание к деталям и умение создавать атмосферу комфорта и уюта сделали наше путешествие по этому удивительному региону поистине незабываемым.

Наталия не только предоставила нам обширную и интересную информацию о Байкале, но и стала надёжным проводником, который помог нам избежать любых трудностей и насладиться каждой минутой пребывания на озере. Её водительские навыки также заслуживают отдельной похвалы: мы чувствовали себя в полной безопасности на протяжении всей поездки.

Мы уверены, что Наталия — это идеальный выбор для тех, кто хочет открыть для себя красоту и величие Байкала. Рекомендуем её услуги всем, кто планирует путешествие в этот уникальный уголок природы.

Ю
Юлия
12 сен 2025
Экскурсия для тех, кто любит ходить пешком: на электричке ехали по Кбжд несколько станций от Слюдянки, потом две станции вернулись пешком назад вдоль Байкала и дороги. Занимаиельно с юмором Наталья
читать дальше

рассказывала про Кбжд. Было время и полюбоваться видами, и пофотографироваться. Обед на свежем воздухе - вкусно и красиво на берегу Байкала. А на обратном пути в Иркутск ещё были вкуснейшие вареники в кафе по дороге. 🙃 Компания собралась замечатнльная👍

Русакова
Русакова
10 сен 2025
Вчера путешествовали компанией из 6ти человек. Остались очень довольны прогулкой! Такой формат: на машине до Слюдянки, проезд на паровозе, потом пешая прогулка 6 км по КБЖД, снова проезд на паровозе,
читать дальше

на машине до Иркутска - интереснее, чем просто кататься на паровозе. Нам просто повезло - экскурсия должна была быть на Нерпочке, но по техническим причинам её заменили на паровоз! И мы ехали с дымом и гудком самого настоящего паровоза по берегу Байкала! Мы прошли 8 тоннелей, всю дорогу любовались красотой Байкала, познакомились с местными растениями и даже 2 раза видели вдалеке нерпу! Наталья - интересный собеседник, знает много из истории про строительство тоннелей, мостов, и видно, что ей самой это интересно, а это увлекает и других! А какой вкусный обед организовала нам на берегу! Быстро сдружила нашу компанию, нашла общий язык со всеми, ориентировалась на физическое состояние каждого и подстраивались под наш ритм движения. А под конец завезла нас ещё и поужинать в кафе, т. к. возвращались поздно, и в гостинице мы бы уже не успели поесть. Спасибо огромное Наталье за заботу о каждом путешественнике! Рекомендую данный тип экскурсии по КБЖД.

Вита
Вита
10 сен 2025
Это было лучшее мини-путешествие по Кругобайкалке на самом настоящем паровозе (нам просто повезло, что в этот день его пустили, обычно ходит Нерпочка, и, конечно, пешком!
Был момент, когда мне казалось, что
читать дальше

вот он - мой персональный рыженький п---ц, настолько близко к обрыву нам пришлось проходить. Я буквально вжималась в камни и не смотрела ни вниз, ни назад.
Спасибо, девочкам - взяли меня за руки (ладошка в ладошку) и по шажочку вывели на более устойчивое место.
Я шла и про себя ругалась:"Вит, какого рожна ты попëрлась на этот маршрут! Вечно ты ищешь приключений на свою ж***!"
Увы, с недавних пор стала бояться высоты - жесть, как.

Очень классно, адреналиново, зябко, жарко, вкусно!
Что удивительно, в процессе мы, приехавшие из Пскова, Полоцка и Ижевска, стали самой настоящей командой.
К вечеру стало, конечно, прохладней.

Но мы умудрились словить самое настоящее Сибирское Лето).

День завершили в кафе - варениками (в моём случае - с креветками и сыром с чесночным соусом - ммм!).

Наталья - тысячу раз спасибо за прекрасно проведённый день!

Рекомендую этот тур к посещению - однозначно!
Причем, именно в сопровождении Натальи.

А
Анакина
16 авг 2025
Спасибо Наталье! Экскурсия была великолепна!
К
Константин
10 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Наталья мастер своего дела. Общение было не только по программе, но и на отвлеченные темы.
рекомендую обязательно посетить.
Жаркова
Жаркова
5 авг 2025
Была на экскурсии,перед этим долго выбирала,потому что на КБЖД экскурсий много. С воды красиво,но не интересно, из поезда тоже не то. А так было абсолютно всё: вокзал в Слюдянке,поезд Нерпочка,и
читать дальше

очень здорово и много прошли пешком,не просто посмотрели,потрогали,прошли,разглядели всё,это самая интересная экскурсия из представленных. Искупались в Байкале с удовольствием,покушали с аппетитом. Гид Наталья просто молодец,она очень старалась для каждого буквально. Очень много информации,но без лишнего,в меру. Да,встретили лошадку,покормили. И ещё в некоторых местах там очень такая энергетика ого-го,как будто ты там не один. Однозначно рекомендую,даже не сомневайтесь!!! Единственно хочется сказать,там так красиво,забирайте мусор с собой,и не рвите ничего без необходимости,чтобы там было красиво и для других людей тоже.

В
Вилисова
2 авг 2025
Отлично провели время, и поездили и погуляли. Узнали много интересного и о железной дороге и о местой флоре и фауне. Гид - супер, очень душевный был день.
И
Ирина
31 июл 2025
Интересный, увлекательный маршрут, запомнившийся количеством шпал и тоннелей:)
Наталья - интересный собеседник, уделяла внимание всей группе. По дороге до КБЖД рассказала про места, которые проезжали. В обед вкусно накормила (гречка с тушёнкой на газовой горелке, чай, печеньки).

