1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Пешком вдоль Байкальской железной дороги
Живописный и несложный поход с рассказами о грандиозном проекте
Начало: На ЖД вокзале Иркутска
«Мы отправимся в путь вдоль действительно уникальной железной дороги — вы узнаете о ее строительстве в самом начале 20 века, которое контролировал сам Николай II»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 13 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Кругобайкальская железная дорога: история, тайны и легенды
Погулять вдоль знаменитой дороги, полюбоваться Байкалом и посетить поселок Листвянка
«Вы погуляете вдоль Кругобайкальской железной дороги и узнаете о ней интересные факты: как изначально выглядел ее проект, как ее возводили и какие легенды с ней связаны»
Завтра в 08:00
10 июня в 19:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Кругобайкальская дорога - золотая пряжка Транссиба
Узнать о самом красивом участке железной дороги, изучить тоннели и галереи и полюбоваться Байкалом
«Добравшись до станции «Темная падь», мы спустимся с вершин Олхинского плато к памятникам Кругобайкальской железной дороги (4 км)»
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
12 670₽ за всё до 7 чел.
Групповая
3 часа
Кругобайкальская железная дорога на катере (3 часа)
«Кругобайкальскую железную дорогу (КБЖД) ещё называют «Золотая пряжка стального пояса России» — памятник инженерной мысли, расположенный на берегах озера Байкал»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 13:00
4 900₽ за человека
Групповая
5 часов
Кругобайкальская железная дорога на катере (5 часов)
«Кругобайкальскую железную дорогу (КБЖД) ещё называют «Золотая пряжка стального пояса России» — памятник инженерной мысли, расположенный на берегах озера Байкал»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
«Иду опять по шпалам»: экскурсия по КБЖД
Пройтись по Кругобайкальской железной дороге и искупаться в Байкале
«Пройдёмся по путям Кругобайкальской железной дороги до станции «Порт Байкал», по пути заглянув в тоннель»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна16 августа 2023Прогулка оставила у меня множество приятных эмоций и впечатлений! Гид Алена мастер своего дела, она рассказала мне огромное количество историй о
- ССтепан4 августа 2023Алена выступила организатором тура, со мной был гид-экскурсовод Алексей. Всё прошло более чем шикарно! Алексей - неутомимый рассказчик, завлекает историями и разговорами по душам) Маршрут выверен, построен очень четко и правильно!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На поезде»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "На поезде" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4 900 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Иркутске на 2024 год на поезде, 23 ⭐ отзыва, цены от 4900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август