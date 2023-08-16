О поездах и железной дороге

Найдено 6 экскурсий в категории «На поезде» в Иркутске, цены от 4 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пешком вдоль Байкальской железной дороги
🚶 Пешая
🚉 На поезде
Индивидуальная
10 часов
23 отзыва
Пешком вдоль Байкальской железной дороги
Живописный и несложный поход с рассказами о грандиозном проекте
Начало: На ЖД вокзале Иркутска
«Мы отправимся в путь вдоль действительно уникальной железной дороги — вы узнаете о ее строительстве в самом начале 20 века, которое контролировал сам Николай II»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 13 000 за всё до 8 чел.
Кругобайкальская железная дорога: история, тайны и легенды
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
12 часов
Кругобайкальская железная дорога: история, тайны и легенды
Погулять вдоль знаменитой дороги, полюбоваться Байкалом и посетить поселок Листвянка
«Вы погуляете вдоль Кругобайкальской железной дороги и узнаете о ней интересные факты: как изначально выглядел ее проект, как ее возводили и какие легенды с ней связаны»
Завтра в 08:00
10 июня в 19:00
15 000 за всё до 3 чел.
Кругобайкальская дорога - золотая пряжка Транссиба
🚶 Пешая
🚉 На поезде
Индивидуальная
12 часов
Кругобайкальская дорога - золотая пряжка Транссиба
Узнать о самом красивом участке железной дороги, изучить тоннели и галереи и полюбоваться Байкалом
«Добравшись до станции «Темная падь», мы спустимся с вершин Олхинского плато к памятникам Кругобайкальской железной дороги (4 км)»
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
12 670 за всё до 7 чел.
Кругобайкальская железная дорога на катере (3 часа)
🚤 На катере
🚉 На поезде
🚤 На катере
Групповая
3 часа
Кругобайкальская железная дорога на катере (3 часа)
«Кругобайкальскую железную дорогу (КБЖД) ещё называют «Золотая пряжка стального пояса России» — памятник инженерной мысли, расположенный на берегах озера Байкал»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 13:00
4 900 за человека
Кругобайкальская железная дорога на катере (5 часов)
🚤 На катере
🚉 На поезде
🚤 На катере
Групповая
5 часов
Кругобайкальская железная дорога на катере (5 часов)
«Кругобайкальскую железную дорогу (КБЖД) ещё называют «Золотая пряжка стального пояса России» — памятник инженерной мысли, расположенный на берегах озера Байкал»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
7 500 за человека
«Иду опять по шпалам»: экскурсия по КБЖД
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
8 часов
«Иду опять по шпалам»: экскурсия по КБЖД
Пройтись по Кругобайкальской железной дороге и искупаться в Байкале
«Пройдёмся по путям Кругобайкальской железной дороги до станции «Порт Байкал», по пути заглянув в тоннель»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
14 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    16 августа 2023
    Пешком вдоль Байкальской железной дороги
    Прогулка оставила у меня множество приятных эмоций и впечатлений! Гид Алена мастер своего дела, она рассказала мне огромное количество историй о
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    тех местах, в которых мы находились, общаться было легко и приятно, мы даже поболтали по-душам😅 У меня вышло достаточно хороших снимков, я очень благодарна за этот день!

    Прогулка оставила у меня множество приятных эмоций и впечатлений!Прогулка оставила у меня множество приятных эмоций и впечатлений!Прогулка оставила у меня множество приятных эмоций и впечатлений!
  • С
    Степан
    4 августа 2023
    Пешком вдоль Байкальской железной дороги
    Алена выступила организатором тура, со мной был гид-экскурсовод Алексей. Всё прошло более чем шикарно! Алексей - неутомимый рассказчик, завлекает историями и разговорами по душам) Маршрут выверен, построен очень четко и правильно!
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Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На поезде»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Пешком вдоль Байкальской железной дороги
  2. Кругобайкальская железная дорога: история, тайны и легенды
  3. Кругобайкальская дорога - золотая пряжка Транссиба
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  5. Кругобайкальская железная дорога на катере (5 часов)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "На поезде" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4 900 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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