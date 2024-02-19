Южное кольцо Байкала

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
В этом туре Вы будете засыпать и просыпаться с видом на Байкал, вставать по утрам, чтобы начать день с купания и провожать закаты на берегу.

Вы окажетесь в лесной сказке, попьете из самого сердца Байкала и исследуете старинные железнодорожные тоннели. Капелька гедонизма, немного уединения, легкое замедление и колоссальное количество удовольствия!
Южное кольцо Байкала
Южное кольцо Байкала
Южное кольцо Байкала
Ближайшие даты:
24
июл
7
авг

Что вас ожидает:

Прогулка на катере
Прогулка на катере
Увидим Байкал с воды и пересечем водную гладь на быстроходном катере
Окна на Байкал
Окна на Байкал
Будем засыпать под шум байкальских волн и любоваться озером прямо из окна своего номера
Канатная дорога
Канатная дорога
У нас захватит дух от красоты при подъеме на гору Соболиная
Легендарная байкальская клубничка
Легендарная байкальская клубничка
Вкуснейшая ягода впечатлит нас своими размерами, цветом и сногсшибательным ароматом
Заповедные тропы Танхоя
Заповедные тропы Танхоя
Будем вдыхать полной грудью запахи трав, смол и хвои, гуляя по Кедровой аллее заповедника
Золотая пряжка России
Золотая пряжка России
Окунемся в атмосферу царской России, прогулявшись по старинным тоннелями КБЖД

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Тальцы - Листвянка

Сегодня вас ждёт:

  • совершите путешествие во времени на несколько веков назад, оказавшись в музее под открытым небом «Тальцы»;
  • в первый раз увидите Байкал;
  • познакомитесь с уникальным растительным и животным миром Байкала в Лимнологическом музее;
  • пообедаете в атмосферном кафе авторской сибирской кухни;
  • полюбуетесь панорамным видом на исток Ангары со смотровой площадки;
  • сможете погулять на местном рыбном рынке, где помимо даров Байкала вас ждет множество разных сувениров.

09:00-10:00 Встречаемся все вместе с гидом и начинаем наше путешествие.

10:00-10:45 Выезжаем из Иркутска и отправляемся в сторону поселка Листвянка.

10:45-12:15 Останавливаемся в этнографическом музее «Тальцы», больше похожем на сибирскую деревню, чтобы начать знакомство с историей и укладом жителей байкальских земель.

После прогулки-экскурсии мы перекусим.

12:15-12:45 И отправимся до поселка Листвянка.

12:45-13:45 Пообедаем в укромном уголке этих мест с романтичным названием «Долина Мечтателей».

13:45-14:00 Переезд до следующего пункта программы, где нас ждут сокровища Байкальского Лимнологического Музея.

14:00-15:30 На экскурсии вы увидите байкальских рыб с нерпой и совершите имитационное погружение на дно Байкала.

15:30-15:45 А сейчас мы поедем до кресельного подъемника.

15:45-16:45 Поднимемся на нем до смотровой площадки Камень Черского, поразимся видам и спустимся вниз.

16:45-17:00 Переезд до отеля.

17:00 Заселяемся в уютные номера и наслаждаемся отдыхом.

Питание: обед в кафе «Долина Мечтателей».

Место проживания: отель "Байкал", двухместные номера категории Делюкс.

Иркутск - Тальцы - ЛиствянкаИркутск - Тальцы - ЛиствянкаИркутск - Тальцы - ЛиствянкаИркутск - Тальцы - ЛиствянкаИркутск - Тальцы - Листвянка
2 день

Листвянка - КБЖД - Танхой

Сегодня вас ждёт:

  • поразитесь величию Кругобайкальской Железной Дороги;
  • увидите Байкал с воды и пересечете водную гладь на быстроходном катере;
  • побываете на мысе Половинном, где построен самый длинный и самый короткий тоннели КБЖД;
  • окажетесь на Дальнем Востоке;
  • останетесь наедине с собой в уютном номере с панорамным видом на Байкал;
  • проведете уютный вечер за настольными играми;

До 09:45 Набираемся сил за завтраком для активного дня.

09:45-10:00 Переезд до причала.

10:00-12:30 Посадка в быстроходный катер, переход до КБЖД.

12:30-13:30 Прибытие на станцию Половинная, обед в местном кафе.

13:30-14:30 Атмосферная прогулка по Кругобайкальской Железной Дороге и исследование ее старинных тоннелей.

14:30-16:30 Переход до Восточного берега Байкала.

16:30-18:00 Прибытие в поселок Танхой, расположенный на берегу Байкала, где вас ждут уютные номера и отдых.

18:00-19:00 Вкусный ужин и обмен впечатлениями от насыщенного дня.

Питание: завтрак в отеле, обед-пикник (ланчбоксы), ужин в гостевом доме.

Место проживания: гостевой комплекс «Окнами на Байкал», двухместные номера категории Стандарт.

Листвянка - КБЖД - ТанхойЛиствянка - КБЖД - ТанхойЛиствянка - КБЖД - ТанхойЛиствянка - КБЖД - ТанхойЛиствянка - КБЖД - Танхой
3 день

Танхой

Сегодня вас ждёт:

  • прогуляетесь по таёжным джунглям и пройдете сеанс ароматерапии кедровой смолой и хвоей;
  • увидите скрытый от посторонних глаз лесной водопад;
  • искупаетесь в ледяной горной речке с кристально чистой водой;
  • познакомитесь с местным егерем, который расскажет вам лесные секреты и истории;
  • будете любоваться ночным небом, усыпанным миллиардами звезд.

До 10:00 Завтракаем и отправляемся навстречу приключениям.

10:00-10:30 Переезд до Центральной Усадьбы.

10:30-13:00 Инструктаж и отправление в пешеходную экскурсию по кедровой аллее, где вас поразят ароматы хвои, а из-за деревьев и кустарников за вами будут следить внимательные глазки бурундуков.

13:00-13:40 Обед-пикник в окружении кедров и папоротников.

13:40-16:30 Продолжаем нашу прогулку подъемом к водопаду на реке Осиновка и наслаждаемся уединением с природой.

16:30-17:00 Возвращение к Центральной Усадьбе, переезд до гостевого комплекса.

17:00-18:00 Время на отдых, когда вы предоставлены сами себе и своим ощущениям от сегодняшнего дня.

18:00-19:00 Вкусный сибирский ужин.

Питание: завтрак в гостевом доме, обед-пикник, ужин в гостевом доме.

Место проживания: гостевой комплекс «Окнами на Байкал», двухместные номера категории Стандарт.

ТанхойТанхойТанхойТанхойТанхойТанхойТанхойТанхой
4 день

Танхой - Байкальск - Иркутск

Сегодня вас ждёт:

  • посетите интерактивный визит-центр «Байкал Заповедный», который совсем не похож на классический музей;
  • увидите бескрайний Байкал с вершины горы;
  • проедете по живописной дороге вдоль Байкала;

До 10:00 Завтракаем и собираем вещи в обратный путь.

10:00-11:15 Нескучная экскурсия в современный визит-центре «Байкал Заповедный».

11:15-12:30 Переезд до Байкальска.

12:30-13:00 Захватывающий дух своей красотой подъем на кресельном подъемнике на гору Соболиная и наслаждение видом.

13:00-14:00 Обед в высокогорном панорамном кафе.

14:00-14:45 Спускаемся также на подъемнике и отправляемся в сторону Иркутска.

14:45-15:45 по пути остановка у знаменитого гранатового пляжа и прогулка.

15:45-19:00 Переезд до Иркутска.

19:00 Прибытие в Иркутск.

Завершение программы.

Питание: завтрак в гостевом доме, обед в кафе.

Танхой - Байкальск - ИркутскТанхой - Байкальск - ИркутскТанхой - Байкальск - ИркутскТанхой - Байкальск - ИркутскТанхой - Байкальск - Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле “Байкал” и в гостевом доме “Окнами на Байкал”.

Доплата за одноместное размещение 10 900 рублей.

Стоимость индивидуального тура на 1 человека в зависимости от размера группы:
  • при группе 6 человек – 95 300 рублей;
  • при группе 4 человека – 129 600 рублей;

Варианты проживания

Отель «Байкал»

1 ночь

Современный дизайн, свежий ремонт, большой выбор номеров. В шаговой доступности дендропарк и музей. Изюминка отеля в том, что он расположен на возвышенности. Из окон открывается вид на озеро.

Номер категории Deluxe Twin Baikal View

  • Две отдельные кровати размером 900х200 см
  • Предметы индивидуального пользования
  • Полотенца
  • Чайная станция
  • Утюг + гладильная доска
  • TV
  • Мини-бар
  • Бесплатный Wi-Fi

Гостевой комплекс «Окнами на Байкал»

2 ночи

Двухместные номера категории стандарт.

  • Две отдельные кровати размером 900х200 см.
  • Предметы индивидуального пользования
  • Полотенца
  • Чайная станция
  • Утюг + гладильная доска
  • TV
  • Мини-бар
  • Бесплатный Wi-Fi
Гостевой комплекс «Окнами на Байкал»Гостевой комплекс «Окнами на Байкал»Гостевой комплекс «Окнами на Байкал»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида
  • Трансферы согласно программе
  • Питание: завтраки в отелях, обеды во время экскурсий, ужины в гостевом доме 2 и 3 дни
  • Отель Байкал поселок Листвянка, двухместные номера категории стандарт, 1 ночь
  • Гостевой дом Окнами на Байкал, поселок Танхой, двухместные номера категории стандарт, 2 ночи
  • Посещение музея Тальцы и Байкальского Лимнологического музея
  • Билеты на кресельный подъемник на смотровую камень Черского
  • Аренда быстроходного катера FR по маршруту Листвянка - КБЖД - Танхой
  • Экскурсия по эко-тропе в сопровождении егеря
  • Посещение визит-центра «Байкал Заповедный»
  • Билеты на кресельный подъемник на гору Соболиная
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Сувенирная продукция
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Проживание в Иркутске в 4-й день
  • Питание: завтрак и ужин в 1-й день, ужин в 4-й день
  • Баня по желанию
  • Обзорная экскурсия по Иркутску по желанию
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет - скидка 10% от стоимости при размещении на дополнительном месте в номере с родителями.

Во сколько начинается тур? Как и где происходит сбор группы? Если гость прилетел заранее, его будут встречать?

Сбор группы происходит в аэропорту. Рекомендуемое время прилёта до 09:30 по местному времени. Для рейсов из Москвы это вечерние рейсы накануне. Стандартное время старта от аэропорта – 10:00 ± 15 минут, если вся группа прилетает раньше – выезжаем раньше.

Если гость прилетел за день-два до старта тура, то его заберём из отеля (трансфер из аэропорта и размещение в этот день/дни не входит). Вы можете забронировать отель самостоятельно и воспользоваться услугами яндекс/uber. такси либо мы с радостью поможем Вам с бронью выбранного отеля и организуем трансфер из аэропорта.

В пешей доступности от аэропорта:
Какая в это время на Байкале погода и температура?

Календарный месяц с середины июля по середину августа – самое благоприятное время для отдыха на Байкале. Приблизительная температура воздуха в июле-августе днем составляет: п. Листвянка +22-27 С, порой достигает 30 С, приблизительная температура ночью составляет +14 - 18 С.

Температура воды летом в открытом Байкале достигает +5-10 С, в заливах +15-18 С. Как правило, гости купаются и с большим удовольствием.
Какая кухня преобладает? Учитываются ли особенности питания?

Преобладает домашняя русская кухня, а так же будет возможность попробовать байкальские блюда (уха, байкальская рыба в различных вариациях).

Мы обязательно учитываем особенности питания всех гостей.

И корректируем меню для вегетарианцев, для людей, не употребляющих молоко и имеющих пищевые аллергии.

Ориентировочное меню для вегетарианцев: салат капустный/витаминный/летний, борщ постный/овощной суп-пюре, рагу овощное.

Как обстоят дела со связью? Какой лучше оператор и будет ли wi-fi?

На Байкале работают все федеральные операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Йота), у них немного отличается зона покрытия, но в целом вы большую часть времени (особенно вне экскурсий) будете на стабильной связи.

Лучше всего ловят МТС и Теле 2.

Самые большие проблемы с зоной покрытия у Билайн.

Wi-Fi и 3g/4G будут в Иркутске и Листвянке, на Ольхоне мобильный интернет не обладает высокой скоростью и не всегда стабилен.

Сколько наличных брать с собой в тур?

Из обязательных расходов, не включенных в тур – 2 ужина (1000-2000 рублей за ужин по меню). Сумма на сувениры – на ваше усмотрение. В Листвянке есть банкоматы и практически везде можно расплатиться карточкой или переводом через мобильный банк.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
19 фев 2024
Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ
Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру иТур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и
Е
2 мар 2023
Очень порадовала слаженность и доброжелательность организаторов.
А
1 мар 2023
Было здорово и интересно

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