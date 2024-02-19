1 день

Иркутск - Тальцы - Листвянка

Сегодня вас ждёт:

совершите путешествие во времени на несколько веков назад, оказавшись в музее под открытым небом «Тальцы»;

в первый раз увидите Байкал;

познакомитесь с уникальным растительным и животным миром Байкала в Лимнологическом музее;

пообедаете в атмосферном кафе авторской сибирской кухни;

полюбуетесь панорамным видом на исток Ангары со смотровой площадки;

сможете погулять на местном рыбном рынке, где помимо даров Байкала вас ждет множество разных сувениров.

09:00-10:00 Встречаемся все вместе с гидом и начинаем наше путешествие.

10:00-10:45 Выезжаем из Иркутска и отправляемся в сторону поселка Листвянка.

10:45-12:15 Останавливаемся в этнографическом музее «Тальцы», больше похожем на сибирскую деревню, чтобы начать знакомство с историей и укладом жителей байкальских земель.

После прогулки-экскурсии мы перекусим.

12:15-12:45 И отправимся до поселка Листвянка.

12:45-13:45 Пообедаем в укромном уголке этих мест с романтичным названием «Долина Мечтателей».

13:45-14:00 Переезд до следующего пункта программы, где нас ждут сокровища Байкальского Лимнологического Музея.

14:00-15:30 На экскурсии вы увидите байкальских рыб с нерпой и совершите имитационное погружение на дно Байкала.

15:30-15:45 А сейчас мы поедем до кресельного подъемника.

15:45-16:45 Поднимемся на нем до смотровой площадки Камень Черского, поразимся видам и спустимся вниз.

16:45-17:00 Переезд до отеля.

17:00 Заселяемся в уютные номера и наслаждаемся отдыхом.

Питание: обед в кафе «Долина Мечтателей».

Место проживания: отель "Байкал", двухместные номера категории Делюкс.