1 чел.
По популярности
Авторский тур
4 дня
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
Подняться на пик Любви, расслабиться в горячем источнике и прокатиться на катере по озеру
Начало: Аэропорт Иркутска, 07:00
«По прибытии вас ждёт прогулка на катере по водам Байкала»
6 июля в 07:00
13 июля в 07:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
За уходящим льдом Байкала
Начало: Г. Иркутск
«После завтрака нас ждет прогулка на катере по Малому морю»
8 мая в 10:00
50 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Южное кольцо Байкала
Начало: Иркутск
«увидите Байкал с воды и пересечете водную гладь на быстроходном катере»
24 июля в 10:00
7 авг в 10:00
79 780₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весь Байкал за 7 дней
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
«Доезжаем до местности Монахово и пересаживаемся на катер»
1 июля в 10:00
11 июля в 10:00
от 93 300₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Релакс на Байкале
Начало: Иркутск
«Мы проедем по водной глади Байкала на катере, поднимемся на ступу, остановимся на мгновение, чтоб прочувствовать спокойствие, умиротворение и силу этих мест, и загадаем желание»
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 74 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
«Славное море - священный Байкал»: экспресс-тур по Ольхону и Баргузинской долине
Устроить прогулку по Байкалу на катере, посетить долину реки Алла и побывать в бурятской юрте
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00. Возможна встреча на ж. -...
«Всего за 6 дней тура мы успеем побывать у мыса Хобой, прокатиться на катере по Малому Морю и заглянуть на Ушканьи острова, а ещё полюбоваться красотами Баргузинской долины»
16 июня в 08:00
25 авг в 08:00
64 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
Прокатиться на катере по Малому морю и исследовать живописные мысы Хобой, Харанцы и Три Брата
Начало: Иркутск, аэропорт, 09:30
«Это путешествие охватывает самые красивые места Байкала: сначала отправимся в Листвянку к истоку Ангары, затем прокатимся на катере по маршруту Кругобайкальской железной дороги и осмотрим старинные мосты и акведуки»
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
89 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
«В самое сердце»: путешествие на остров Ольхон
Прогуляться по Малому Морю на катере и устроить пикник у озера
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00. Возможна встреча на ж. -...
«Отсюда на катере начнём нашу водную прогулку по Байкалу»
17 июня в 09:00
4 июля в 09:00
31 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнжела28 марта 2024Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
- ССофья19 марта 2024Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
- ННиколай19 марта 2024Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
- ВВиктория3 марта 2024Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
- ММарина19 февраля 2024Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ
- ААндрей17 января 2024Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
- ННаталия31 августа 2023Этим летом, в августе ездили с внуком и мужем в тур Байкальское море и Восточные Саяны. Тур ОЧЕНЬ понравился: мы
- ЮЮлия14 августа 2023Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
- ООлег9 августа 2023Первый в жизни авторский тур оправдал ожидания благодаря грамотному и надёжному организатору Антону. Трансферы были в указанное время, гостиницы расположены в удобных для нас местах. Привлекательная стоимость туров позволяет обращаться к Антону в будущем. Большое спасибо за положительный опыт
- ЛЛеонид9 августа 2023Антон - компанейский и доброй души человек. Из-за этого весь тур прошёл в дружелюбной и непринужденной обстановке. Пик Любви покорить мы сумели.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На катере»
Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "На катере" можно забронировать 9 авторских туров от 31 300 до 93 300. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Купите самый интересный из 9 туров в Иркутске на 2024 год на катере, 16 ⭐ отзывов, цены от 31300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август