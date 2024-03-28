А Анжела Релакс на Байкале Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.

С Софья Релакс на Байкале читать дальше внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны. Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"

Н Николай Релакс на Байкале Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.

В Виктория Весь Байкал за 7 дней Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)

М Марина Южное кольцо Байкала Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ

А Андрей Весь Байкал за 7 дней Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».

Н Наталия В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан читать дальше не только побывали на Байкале, но и поднимались в горы, купались в самом Байкале и в "Глазном источнике". Рекомендую пройти по данному маршруту, не сомневаюсь, что эмоции будут зашкаливать. Этим летом, в августе ездили с внуком и мужем в тур Байкальское море и Восточные Саяны. Тур ОЧЕНЬ понравился: мы

Ю Юлия Весь Байкал за 7 дней Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.

О Олег В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан Первый в жизни авторский тур оправдал ожидания благодаря грамотному и надёжному организатору Антону. Трансферы были в указанное время, гостиницы расположены в удобных для нас местах. Привлекательная стоимость туров позволяет обращаться к Антону в будущем. Большое спасибо за положительный опыт