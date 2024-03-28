Прогулки на катере в Иркутске

Найдено 9 туров в категории «На катере» в Иркутске, цены от 31 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
4 отзыва
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
Подняться на пик Любви, расслабиться в горячем источнике и прокатиться на катере по озеру
Начало: Аэропорт Иркутска, 07:00
«По прибытии вас ждёт прогулка на катере по водам Байкала»
6 июля в 07:00
13 июля в 07:00
37 000 за человека
За уходящим льдом Байкала
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
За уходящим льдом Байкала
Начало: Г. Иркутск
«После завтрака нас ждет прогулка на катере по Малому морю»
8 мая в 10:00
50 000 за человека
Южное кольцо Байкала
🚤 На катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Южное кольцо Байкала
Начало: Иркутск
«увидите Байкал с воды и пересечете водную гладь на быстроходном катере»
24 июля в 10:00
7 авг в 10:00
79 780 за человека
Весь Байкал за 7 дней
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весь Байкал за 7 дней
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
«Доезжаем до местности Монахово и пересаживаемся на катер»
1 июля в 10:00
11 июля в 10:00
от 93 300 за человека
Релакс на Байкале
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Релакс на Байкале
Начало: Иркутск
«Мы проедем по водной глади Байкала на катере, поднимемся на ступу, остановимся на мгновение, чтоб прочувствовать спокойствие, умиротворение и силу этих мест, и загадаем желание»
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 74 300 за человека
«Славное море - священный Байкал»: экспресс-тур по Ольхону и Баргузинской долине
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
«Славное море - священный Байкал»: экспресс-тур по Ольхону и Баргузинской долине
Устроить прогулку по Байкалу на катере, посетить долину реки Алла и побывать в бурятской юрте
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00. Возможна встреча на ж. -...
«Всего за 6 дней тура мы успеем побывать у мыса Хобой, прокатиться на катере по Малому Морю и заглянуть на Ушканьи острова, а ещё полюбоваться красотами Баргузинской долины»
16 июня в 08:00
25 авг в 08:00
64 300 за человека
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
🚗 На машине
🚤 На катере
🚉 На поезде
Авторский тур
6 дней
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
Прокатиться на катере по Малому морю и исследовать живописные мысы Хобой, Харанцы и Три Брата
Начало: Иркутск, аэропорт, 09:30
«Это путешествие охватывает самые красивые места Байкала: сначала отправимся в Листвянку к истоку Ангары, затем прокатимся на катере по маршруту Кругобайкальской железной дороги и осмотрим старинные мосты и акведуки»
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
89 000 за человека
«В самое сердце»: путешествие на остров Ольхон
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
«В самое сердце»: путешествие на остров Ольхон
Прогуляться по Малому Морю на катере и устроить пикник у озера
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00. Возможна встреча на ж. -...
«Отсюда на катере начнём нашу водную прогулку по Байкалу»
17 июня в 09:00
4 июля в 09:00
31 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анжела
    28 марта 2024
    Релакс на Байкале
    Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
  • С
    Софья
    19 марта 2024
    Релакс на Байкале
    Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
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    внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

  • Н
    Николай
    19 марта 2024
    Релакс на Байкале
    Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
    Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать
  • В
    Виктория
    3 марта 2024
    Весь Байкал за 7 дней
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
  • М
    Марина
    19 февраля 2024
    Южное кольцо Байкала
    Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ
    Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру иТур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и
  • А
    Андрей
    17 января 2024
    Весь Байкал за 7 дней
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие
  • Н
    Наталия
    31 августа 2023
    В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
    Этим летом, в августе ездили с внуком и мужем в тур Байкальское море и Восточные Саяны. Тур ОЧЕНЬ понравился: мы
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    не только побывали на Байкале, но и поднимались в горы, купались в самом Байкале и в "Глазном источнике". Рекомендую пройти по данному маршруту, не сомневаюсь, что эмоции будут зашкаливать.

    Этим летом, в августе ездили с внуком и мужем в тур Байкальское море и Восточные СаяныЭтим летом, в августе ездили с внуком и мужем в тур Байкальское море и Восточные СаяныЭтим летом, в августе ездили с внуком и мужем в тур Байкальское море и Восточные СаяныЭтим летом, в августе ездили с внуком и мужем в тур Байкальское море и Восточные СаяныЭтим летом, в августе ездили с внуком и мужем в тур Байкальское море и Восточные СаяныЭтим летом, в августе ездили с внуком и мужем в тур Байкальское море и Восточные СаяныЭтим летом, в августе ездили с внуком и мужем в тур Байкальское море и Восточные Саяны
  • Ю
    Юлия
    14 августа 2023
    Весь Байкал за 7 дней
    Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
    Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо
  • О
    Олег
    9 августа 2023
    В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
    Первый в жизни авторский тур оправдал ожидания благодаря грамотному и надёжному организатору Антону. Трансферы были в указанное время, гостиницы расположены в удобных для нас местах. Привлекательная стоимость туров позволяет обращаться к Антону в будущем. Большое спасибо за положительный опыт
    Первый в жизни авторский тур оправдал ожидания благодаря грамотному и надёжному организатору Антону. Трансферы были вПервый в жизни авторский тур оправдал ожидания благодаря грамотному и надёжному организатору Антону. Трансферы были в
  • Л
    Леонид
    9 августа 2023
    В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
    Антон - компанейский и доброй души человек. Из-за этого весь тур прошёл в дружелюбной и непринужденной обстановке. Пик Любви покорить мы сумели.
    Антон - компанейский и доброй души человек. Из-за этого весь тур прошёл в дружелюбной и непринужденной обстановке. Пик Любви покорить мы сумелиАнтон - компанейский и доброй души человек. Из-за этого весь тур прошёл в дружелюбной и непринужденной обстановке. Пик Любви покорить мы сумели

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На катере»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
  1. В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
  2. За уходящим льдом Байкала
  3. Южное кольцо Байкала
  4. Весь Байкал за 7 дней
  5. Релакс на Байкале
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "На катере" можно забронировать 9 авторских туров от 31 300 до 93 300. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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