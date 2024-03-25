Зажигая огни Байкала
В новогоднюю ночь будем много танцевать, веселиться, знакомиться и согревать душу таёжными напитками. Счастливое торжество перейдёт в волшебное путешествие по хрустальному царству. Увидите первый лёд, сияющие пещеры и шаманские Места Силы.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Малое Море. Праздничный ужин
Долгожданная встреча в аэропорту Иркутска, знакомство с командой и гидом (9-10 утра по Иркутскому времени).
Не теряя времени, мчим к берегу озера!
В дороге посещаем местное кафе, где начинаем дегустацию блюд байкальской кухни (не входит в стоимость).
Попробуйте те самые буузы – яркое проявление бурятской гастрономии.
По прибытии к заливу Малого Моря, заселимся в отель и отдохнём с дороги.
Когда восстановите силы, приглашаем на атмосферную прогулку среди льдов.
Берём шампанское, приподнятое настроение и отправляемся на хивусе к кристальным пещерам и наплескам.
В момент заката это особо завораживающее зрелище.
Лучи отражаются от зеркальной поверхности и заполняют пространство мягким свечением.
Продолжим наполняться эмоциями на новогоднем вечере!
Обещаем сделать его потрясающим!
В панорамном ресторане отеля сервируют роскошный стол.
Танцуйте, наслаждайтесь вкусной едой, общением и искрящейся атмосферой праздника.
Загадывайте желания под бой курантов и верьте в их исполнение – Байкал в этом поможет!
Питание: праздничный ужин.
Малое Море. Ресторан на льду. Катание на собачьих упряжках
Первая задача на сегодня – выспаться.
На свежем байкальском воздухе это получается прекрасно!
Дальше вас ждёт продолжение банкета: в ресторане на льду озера устроим праздничное шоу с музыкой, весельем и катанием на собачьих упряжках.
После для вас сервируют горячий обед в прозрачных куполах концептуального гастро-проекта “Станция Йети”.
Насладитесь сибирскими блюдами и таёжными десертами с видом на хрустальное пространство.
Будет время погулять по территории, изучить ледяные объекты, погрузиться в историю и сделать эстетичные фото.
Первый вечер года завершим встречей яркого заката среди льдов.
По желанию, возьмите в аренду коньки и покорите самый большой природный каток этого мира.
Весь день вас будут окружать заснеженные панорамы, вкусная еда и домашняя атмосфера, где вы чувствуете себя самым желанным гостем.
Питание: завтрак, обед в ресторане на льду «Станция Йети», ужин.
Малое море - остров Огой - остров Ольхон. Экспедиция на хивусе
Сегодня вы поймёте, почему у зимнего Байкала столько поклонников!
В экспедиции на хивусе увидите сияющие пещеры, лабиринты и гроты.
На контрасте с первым льдом создаётся невероятный пейзаж, ради которого приезжают гости со всего мира.
Насладимся роскошью зимнего озера и отправимся к острову Огой.
Здесь расположена буддийская Ступа Просветления.
По традиции, для очищения от негативной энергии и исполнения желаемого, обойдите вокруг Ступы 7 раз.
На маршруте встретим священную скалу Шаманка – Ольхонское место силы в окружении льдов.
К обеду капитан судна причалит у космического ресторана «Станция Йети».
Попробуете новые блюда, по возможности, пообщаетесь с авторами проекта и узнаете его космическую историю: что означают символы и откуда взялись круги на льду, похожие на рисунки инопланетной расы.
Вечер в нашем распоряжении – соберёмся в ресторане отеля, обсудим яркие моменты отдыха и устроим завершающий гастро-ужин.
Питание: завтрак, обед в ресторане на льду «Станция Йети», ужин.
Малое Море - Тажеранские степи - Иркутск
Наше зимнее путешествие подходит к концу.
Предлагаем встать пораньше и встретить волшебный рассвет на берегу Байкала.
Поверьте, эти впечатления надолго останутся в сердце!
Напоследок отправимся в захватывающий трип по бездорожью Тажеранских степей.
Покажем сказочные скальники, пещеры с рисунками древних людей, лунные пейзажи и панорамные виды на заснеженные солончаковые озёра.
На контрасте белоснежных просторов, получите особое наслаждение от горячего обеда с ухой, бутербродами с фермерским мясом и глинтвейном на северных ягодах (в описании указаны примеры блюд. Меню согласовывается отдельно).
После – трансфер в аэропорт Иркутска.
Когда вернётесь в привычный ритм жизни, почувствуете вдохновение создавать новое!
А мы всегда будем ждать на заряжающий отдых в Сибири!
Питание: завтрак, обед-пикник.
Рекомендуемое время вылета: 20:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха.
Доплата за одноместное размещение – 16 000 рублей.
Варианты проживания
Гостевой дом «Баяр»
Гостевой дом «Баяр» располагается недалеко от пристани пос. Сахюрта и в непосредственной близости от озера Байкал. Гостям предоставляется бесплатное место для автомобиля на парковке и платный Wi-Fi.
Гостевой дом располагает 10 номерами, в некоторых из них есть панорамные окна с видом на живописный пейзаж и гостиная зона. Все дома оборудованы телевизором, DVD-плеером, собственной ванной комнатой и террасой или балконом, где утром отдыхающие смогут выпить чашечку кофе или чая.
В гостевом доме работает бар, где гости смогут попробовать вкусные десерты и напитки. Кроме того, постояльцы могут воспользоваться принадлежностями для барбекю и приготовить еду на свежем воздухе.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки детям?
Скидка на детей - 10%
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
- начиная с помощи в оформлении документов, приобретении авиабилетов, консультаций по телефону, в социальных сетях;
- встреча участников и в аэропорту и в местах ночёвки тех, кто прилетел заранее;
- трансфер на комфортабельном транспорте;
- ежедневная работа гида. Вера рассказывала про тайны Байкала, " гоняла" как маленьких детей. Ведь самый главный минус ВСЕХ организованных экскурсий - это временные ограничения (15 - 30 минут на осмотр объекта и фото). КАК!!! КАК??? Успеть собрать в себя всю красоту ледяного Байкала, когда замираешь от увиденного великолепия, просто превращаешься в столб от потрясения… а еще фото, да еще поделиться впечатлениями, показать удачный ракурс для съёмки, спеть песню, станцевать Йохор….
Здесь нужно доработать организаторам тура, чтобы выделять побольше времени на стоянки на знаковых местах;
- размещение на т/ б " Чара" - все замечательно.
- хивусы и " буханки", развозившие нас по объектам, все работало чётко, слаженно.
Спасибо всем, кто принимал нас, встречал, кормил, рассказывал, возил и т. п. и т. д!! За Вашу слаженную работу, обеспечившую мне отличный отдых!!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!