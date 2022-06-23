Зимнее очарование Ольхона. Сокращенная программа

Остров Ольхон - атмосферный остров с уникальной природой, настоящий рай для фотографа! Ледовые гроты, словно сошедшие со

5
3 отзыва
Остров Ольхон – атмосферный остров с уникальной природой, настоящий рай для фотографа! Ледовые гроты, словно сошедшие со страниц сказок, космические пейзажи бесконечных зимних просторов и все виды льда – от крошечных кусочков до гигантских сосулек.
Зимнее очарование Ольхона. Сокращенная программа
Зимнее очарование Ольхона. Сокращенная программа
Зимнее очарование Ольхона. Сокращенная программа
Зимнее очарование Ольхона. Сокращенная программа
Зимнее очарование Ольхона. Сокращенная программа
Зимнее очарование Ольхона. Сокращенная программа
Зимнее очарование Ольхона. Сокращенная программа
Зимнее очарование Ольхона. Сокращенная программа
Зимнее очарование Ольхона. Сокращенная программа
Зимнее очарование Ольхона. Сокращенная программа
Зимнее очарование Ольхона. Сокращенная программа
Зимнее очарование Ольхона. Сокращенная программа
Зимнее очарование Ольхона. Сокращенная программа
Зимнее очарование Ольхона. Сокращенная программа
Зимнее очарование Ольхона. Сокращенная программа
Зимнее очарование Ольхона. Сокращенная программа
Зимнее очарование Ольхона. Сокращенная программа
Зимнее очарование Ольхона. Сокращенная программа
Зимнее очарование Ольхона. Сокращенная программа
Зимнее очарование Ольхона. Сокращенная программа
Зимнее очарование Ольхона. Сокращенная программа
Зимнее очарование Ольхона. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
20
фев
01
мар

Что вас ожидает 🤩

Легендарная скала Шаманка
Легендарная скала Шаманка
Будем гулять по льду вокруг Шаманки, слушать местные легенды и делать фото на память
Удивительный мыс Хобой
Удивительный мыс Хобой
Полюбуемся огромными ледяными торосами красивого голубого цвета
Популярный остров Огой
Популярный остров Огой
Поднимемся на сам остров, чтобы посмотреть панораму Малого моря и посетим буддийскую ступу Просветления

Программа тура по дням

1 день
Обряд встречи с Байкалом. Остров Ольхон. Экскурсия к мысу Бурхан

Сегодня начинается наше путешествие на зимний Байкал!

В 9:30 встречаемся с участниками тура в аэропорту Иркутска, знакомимся и отправляемся на остров Ольхон.

Время в дороге занимает 5–6 часов.

Прибытие на остров, в поселок Хужир, размещение в отеле.

Немного отдохнув, отправимся на нашу первую экскурсию.

Сегодня вы первый раз прогуляетесь по байкальскому льду, послушаете как он трещит и испытаете невероятные эмоции!

Будем гулять по льду вокруг Шаманки, слушать местные легенды и делать фото на память.

После прогулки возвращаемся в отель, отогреваться, пить чай и ужинать.

Обряд встречи с Байкалом. Остров Ольхон. Экскурсия к мысу БурханОбряд встречи с Байкалом. Остров Ольхон. Экскурсия к мысу БурханОбряд встречи с Байкалом. Остров Ольхон. Экскурсия к мысу Бурхан
2 день
Экскурсии на мыс Хобой, скальный комплекс «Сагаан Хушун»

Продолжаем наше ледовое путешествие и отправляемся на экскурсию по северной части Ольхона.

По дороге мы сделаем остановки у острова Харанцы, чтобы посмотреть ледяные пещеры и гроты.

Каждый год они замерзают по-разному, есть большие пещеры, украшенные огромными ледяными сосульками, а есть едва заметные гроты.

Далее на традиционных Уазах-буханках мы продолжим путь по льду Байкала к мысу Три брата, чтобы полюбоваться ледяными сокуями.

Еще немного и мы на самом севере Ольхона – мысе Хобой!

Вокруг мыса каждый год образуются огромные ледяные торосы красивого голубого цвета.

Здесь Малое море соединяется с Большим Байкалом, перед вами открываются бесконечные ледяные просторы.

Здесь мы гуляем, много фотографируемся и обедаем на свежем воздухе.

После экскурсии возвращаемся в отель в п. Хужир.

Завтрак, обед-пикник, ужин.

Экскурсии на мыс Хобой, скальный комплекс «Сагаан Хушун»Экскурсии на мыс Хобой, скальный комплекс «Сагаан Хушун»Экскурсии на мыс Хобой, скальный комплекс «Сагаан Хушун»Экскурсии на мыс Хобой, скальный комплекс «Сагаан Хушун»
3 день
Экскурсия на юг острова Ольхон. Буддийская Ступа Просветления

Сегодня будет еще больше льда, пещер, гротов и отличных фотолокаций!

Одна из таких локаций – остров Огой.

Южная оконечность этого небольшого острова получила название скала Дракон или клык Дракона, сейчас это одна из самых узнаваемых и популярных фотолокаций зимнего Байкала.

Наверняка, вы уже видели много кадров с этого места и сегодня сможете сделать свои!

Также мы поднимемся на сам остров, чтобы посмотреть панораму Малого моря и посетить буддийскую ступу Просветления.

Метановые пузыри Байкала – еще одна из целей нашего маршрута.

Причудливые застывшие во льду пузыри метана бывают разной формы и размеров.

Мы будем искать их в небольших заливах на Малом море.

Также по всему маршруту сделаем остановки у ледяных пещер и в других красивых местах.

Вечером собираемся за ужином и делимся впечатлениями.

Экскурсия на юг острова Ольхон. Буддийская Ступа ПросветленияЭкскурсия на юг острова Ольхон. Буддийская Ступа ПросветленияЭкскурсия на юг острова Ольхон. Буддийская Ступа ПросветленияЭкскурсия на юг острова Ольхон. Буддийская Ступа Просветления
4 день
Отъезд

Завтрак.

Трансфер в Иркутск, время в пути 6 часов.

Окончание программы в Иркутске (сквер им. Кирова).

Бронирование гостиниц в Иркутске по предварительной заявке.

Проживание

Тур предусматривает размещение в мини-отеле «Байкал» на о. Ольхон или аналогичном отеле.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения:

Вариант «Стандарт» Стоимость
отель о. Ольхон2-3-х местный номер (душ и туалет в номере)32 900 руб.
Доплата за одноместное размещение – 7 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в 09:30 (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
  • Размещение на Ольхоне, «Байкал Терра» отель (номер стандарт)
  • Трансфер Иркутск – о. Ольхон – Иркутск
  • Питание по программе:
  • 1 день – ужин
  • 2 день – завтрак, обед-пикник, ужин
  • 3 день – завтрак
  • Обед-пикник, ужин
  • 4 день – завтрак
  • Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
  • Автомобильная экскурсия на мыс Огой и мыс Хоргой
  • Экскурсия к мысу Бурхан
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д.
  • Питание в придорожных кафе
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную оплату
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
  • шапка с возможностью прикрыть уши;
  • теплые непродуваемые перчатки;
  • ледоходы (резиновые, надеваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения;
  • теплая куртка;
  • теплый свитер или флисовая кофта;
  • штаны (можно лыжные);
  • носки (термоноски и шерстяные);
  • термобелье;
  • очки солнцезащитные;
  • фонарик;
  • помада гигиеническая.
Информация для участников тура

Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.

Каждый турист обязан:

  1. Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля.
  2. Не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.).
  3. Соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне.
  4. Выполнять требования руководителя группы, гида-проводника.
  5. Соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым.
  6. Соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры.
  7. Выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности.
  8. Соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель.
  9. Бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы (базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по Вашей вине всю ответственность за причиненный ущерб, Вы несете самостоятельно.
  10. Соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23:00 ч.
  11. Своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или получении травмы.
  12. Соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения - помните о низкой температуре воздуха в этот период.

Напоминаем:

  1. Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.
  2. Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.
  3. Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.
  4. В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.
  5. На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.
  6. Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки в туре?

Для детей до 12 лет скидка на тур – 20 %.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
23 июня 2022
Гиды Настя и Алексей просто супер. Все подскажут и помогут. Интересно рассказывают
И
22 июня 2022
Принимающая сторона без нареканий, хорошая организация путешествия. Особо спасибо гиду Анне Головченко. Прекрасный специалист, влюблена в своё дело, в Байкал.
Т
20 июня 2022
Спасибо нашему гиду Анне и всем кто так или иначе связан с организацией поездки! Все очень организовано и душевно!

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