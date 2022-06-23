Остров Ольхон – атмосферный остров с уникальной природой, настоящий рай для фотографа! Ледовые гроты, словно сошедшие со страниц сказок, космические пейзажи бесконечных зимних просторов и все виды льда – от крошечных кусочков до гигантских сосулек.

Поднимемся на сам остров, чтобы посмотреть панораму Малого моря и посетим буддийскую ступу Просветления

Будем гулять по льду вокруг Шаманки, слушать местные легенды и делать фото на память

Программа тура по дням

1 день Обряд встречи с Байкалом. Остров Ольхон. Экскурсия к мысу Бурхан

Сегодня начинается наше путешествие на зимний Байкал! В 9:30 встречаемся с участниками тура в аэропорту Иркутска, знакомимся и отправляемся на остров Ольхон. Время в дороге занимает 5–6 часов. Прибытие на остров, в поселок Хужир, размещение в отеле. Немного отдохнув, отправимся на нашу первую экскурсию. Сегодня вы первый раз прогуляетесь по байкальскому льду, послушаете как он трещит и испытаете невероятные эмоции! Будем гулять по льду вокруг Шаманки, слушать местные легенды и делать фото на память. После прогулки возвращаемся в отель, отогреваться, пить чай и ужинать.

2 день Экскурсии на мыс Хобой, скальный комплекс «Сагаан Хушун»

Продолжаем наше ледовое путешествие и отправляемся на экскурсию по северной части Ольхона. По дороге мы сделаем остановки у острова Харанцы, чтобы посмотреть ледяные пещеры и гроты. Каждый год они замерзают по-разному, есть большие пещеры, украшенные огромными ледяными сосульками, а есть едва заметные гроты. Далее на традиционных Уазах-буханках мы продолжим путь по льду Байкала к мысу Три брата, чтобы полюбоваться ледяными сокуями. Еще немного и мы на самом севере Ольхона – мысе Хобой! Вокруг мыса каждый год образуются огромные ледяные торосы красивого голубого цвета. Здесь Малое море соединяется с Большим Байкалом, перед вами открываются бесконечные ледяные просторы. Здесь мы гуляем, много фотографируемся и обедаем на свежем воздухе. После экскурсии возвращаемся в отель в п. Хужир. Завтрак, обед-пикник, ужин.

3 день Экскурсия на юг острова Ольхон. Буддийская Ступа Просветления

Сегодня будет еще больше льда, пещер, гротов и отличных фотолокаций! Одна из таких локаций – остров Огой. Южная оконечность этого небольшого острова получила название скала Дракон или клык Дракона, сейчас это одна из самых узнаваемых и популярных фотолокаций зимнего Байкала. Наверняка, вы уже видели много кадров с этого места и сегодня сможете сделать свои! Также мы поднимемся на сам остров, чтобы посмотреть панораму Малого моря и посетить буддийскую ступу Просветления. Метановые пузыри Байкала – еще одна из целей нашего маршрута. Причудливые застывшие во льду пузыри метана бывают разной формы и размеров. Мы будем искать их в небольших заливах на Малом море. Также по всему маршруту сделаем остановки у ледяных пещер и в других красивых местах. Вечером собираемся за ужином и делимся впечатлениями.

4 день Отъезд