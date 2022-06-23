Сегодня начинается наше путешествие на зимний Байкал!
В 9:30 встречаемся с участниками тура в аэропорту Иркутска, знакомимся и отправляемся на остров Ольхон.
Время в дороге занимает 5–6 часов.
Прибытие на остров, в поселок Хужир, размещение в отеле.
Немного отдохнув, отправимся на нашу первую экскурсию.
Сегодня вы первый раз прогуляетесь по байкальскому льду, послушаете как он трещит и испытаете невероятные эмоции!
Будем гулять по льду вокруг Шаманки, слушать местные легенды и делать фото на память.
После прогулки возвращаемся в отель, отогреваться, пить чай и ужинать.
Продолжаем наше ледовое путешествие и отправляемся на экскурсию по северной части Ольхона.
По дороге мы сделаем остановки у острова Харанцы, чтобы посмотреть ледяные пещеры и гроты.
Каждый год они замерзают по-разному, есть большие пещеры, украшенные огромными ледяными сосульками, а есть едва заметные гроты.
Далее на традиционных Уазах-буханках мы продолжим путь по льду Байкала к мысу Три брата, чтобы полюбоваться ледяными сокуями.
Еще немного и мы на самом севере Ольхона – мысе Хобой!
Вокруг мыса каждый год образуются огромные ледяные торосы красивого голубого цвета.
Здесь Малое море соединяется с Большим Байкалом, перед вами открываются бесконечные ледяные просторы.
Здесь мы гуляем, много фотографируемся и обедаем на свежем воздухе.
После экскурсии возвращаемся в отель в п. Хужир.
Завтрак, обед-пикник, ужин.
Сегодня будет еще больше льда, пещер, гротов и отличных фотолокаций!
Одна из таких локаций – остров Огой.
Южная оконечность этого небольшого острова получила название скала Дракон или клык Дракона, сейчас это одна из самых узнаваемых и популярных фотолокаций зимнего Байкала.
Наверняка, вы уже видели много кадров с этого места и сегодня сможете сделать свои!
Также мы поднимемся на сам остров, чтобы посмотреть панораму Малого моря и посетить буддийскую ступу Просветления.
Метановые пузыри Байкала – еще одна из целей нашего маршрута.
Причудливые застывшие во льду пузыри метана бывают разной формы и размеров.
Мы будем искать их в небольших заливах на Малом море.
Также по всему маршруту сделаем остановки у ледяных пещер и в других красивых местах.
Вечером собираемся за ужином и делимся впечатлениями.
Завтрак.
Трансфер в Иркутск, время в пути 6 часов.
Окончание программы в Иркутске (сквер им. Кирова).
Бронирование гостиниц в Иркутске по предварительной заявке.
Тур предусматривает размещение в мини-отеле «Байкал» на о. Ольхон или аналогичном отеле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения:
|Вариант «Стандарт»
|Стоимость
|отель о. Ольхон
|2-3-х местный номер (душ и туалет в номере)
|32 900 руб.
|Доплата за одноместное размещение – 7 000 руб.
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.
Каждый турист обязан:
Напоминаем:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Для детей до 12 лет скидка на тур – 20 %.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».