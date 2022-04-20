Свободное время для изучения окрестностей поселка, прогулки к мысу Бурхан.

До паромной переправы поедем по Тажеранским степям.

Групповой трансфер на остров Ольхон (ориентировочно в 10 утра).

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска.

На автомобиле УАЗ или ГАЗ поедем к северной части Ольхона.

Увидим со льда очертания и удивительные образы Ольхонских мысов (мыс Любви, мраморные скалы мыса Саган-Хушун).

Задержимся у мыса Хобой – его скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки, что совершенно точно подчеркивает название (с языка местного населения название переводится как «клык»).

С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины – с этим связана интересная местная легенда, о которой вам поведают во время экскурсии.

Обед-пикник на природе.

На память нам останутся великолепные фотографии заледенелых гротов и пещер, причудливых видов удивительных сокуй.

Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, экскурсия, обед-пикник, проживание.