Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска.
Групповой трансфер на остров Ольхон (ориентировочно в 10 утра).
Дорога проходит по живописным местам.
До паромной переправы поедем по Тажеранским степям.
Заселение в п. Хужир.
Свободное время для изучения окрестностей поселка, прогулки к мысу Бурхан.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание.
На автомобиле УАЗ или ГАЗ поедем к северной части Ольхона.
Увидим со льда очертания и удивительные образы Ольхонских мысов (мыс Любви, мраморные скалы мыса Саган-Хушун).
Задержимся у мыса Хобой – его скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки, что совершенно точно подчеркивает название (с языка местного населения название переводится как «клык»).
С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины – с этим связана интересная местная легенда, о которой вам поведают во время экскурсии.
Обед-пикник на природе.
На память нам останутся великолепные фотографии заледенелых гротов и пещер, причудливых видов удивительных сокуй.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, экскурсия, обед-пикник, проживание.
Свободное время для самостоятельных прогулок.
Возможность прогуляться по священному мысу Бурхан, по Сарайскому пляжу, купить сувениров, покататься на конях (также необходимо информировать о желании заранее до выезда на Ольхон).
Также у вас будет возможность посетить Ольхонский краеведческий музей – находится он в центре Хужира.
Этот музей полностью сохранил дух истории, в нем представлено более 7000 экспонатов, распределенных по направлениям, многие из которых уникальны и представлены только в этом музее.
Включено в стоимость: завтрак, проживание.
10:00 посадка на автомобиль УАЗ.
Поездка пройдет по льду Байкала вдоль южной части острова Ольхон и островам Малого моря.
Побываем на острове Огой, где расположена священная буддийская ступа Просветления.
Многие приезжают на Байкал только ради посещения этого места – очиститься и зарядиться духовной энергией.
Далее заедем на остров Ольхон, чтобы доехать до озера, которое славится своими метановыми пузырьками во льду.
Обед-пикник на природе.
Сделаем очень много фотографий ледяной красоты!
Возвращения в п. Хужир.
Отдых.
Свободное время.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, экскурсия, обед-пикник, проживание.
Экскурсия может быть заменена в связи с ледовой обстановкой. В качестве альтернативы предлагается автомобильная экскурсия «На Юг острова Ольхон». Экскурсия на юг подразумевает посещение смотровой площадки «Полевой стан», озеро Ханхой (Ялга), озеро Сердце, скальника «Трезубец, Курыканской стены. Подробная программа экскурсии будет предоставлена при замене.
Возвращение в Иркутск.
Окончание программы около 19:00.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер.
Тур предусматривает проживание в гостинице в п. Хужир.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и выбранных дат, руб.:
|двухместное
|доплата за одноместное
|стандарт
|29 000
|14 000
|комфорт
|46 000
|25 000
Типы размещения:
Размещение в гостиницы по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.
Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура или заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, ограничений, вводимых в связи с распространением COVID-19 и иных форс-мажорных обстоятельств.