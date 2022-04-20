Зимняя сказка Ольхона

Настоящая зимняя сказка, окутанная белоснежным занавесом и потрясающим льдом Байкала. Пещеры, ледовые гроты

5
3 отзыва
Настоящая зимняя сказка, окутанная белоснежным занавесом и потрясающим льдом Байкала. Пещеры, ледовые гроты, неповторимый лед, лучшие достопримечательности и местная культура.
Зимняя сказка Ольхона
Зимняя сказка Ольхона
Зимняя сказка Ольхона
Зимняя сказка Ольхона
Зимняя сказка Ольхона
Зимняя сказка Ольхона
Зимняя сказка Ольхона
Зимняя сказка Ольхона
Зимняя сказка Ольхона
Зимняя сказка Ольхона
Зимняя сказка Ольхона
Зимняя сказка Ольхона
Зимняя сказка Ольхона
Зимняя сказка Ольхона
Зимняя сказка Ольхона
Ближайшие даты:
16
фев
18
фев
20
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Программа тура по дням

1 день
Переезд на остров Ольхон

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска.

Групповой трансфер на остров Ольхон (ориентировочно в 10 утра).

Дорога проходит по живописным местам.

До паромной переправы поедем по Тажеранским степям.

Заселение в п. Хужир.

Свободное время для изучения окрестностей поселка, прогулки к мысу Бурхан.

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание.

Переезд на остров ОльхонПереезд на остров ОльхонПереезд на остров ОльхонПереезд на остров Ольхон
2 день
Экскурсия на север Ольхона

На автомобиле УАЗ или ГАЗ поедем к северной части Ольхона.

Увидим со льда очертания и удивительные образы Ольхонских мысов (мыс Любви, мраморные скалы мыса Саган-Хушун).

Задержимся у мыса Хобой – его скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки, что совершенно точно подчеркивает название (с языка местного населения название переводится как «клык»). 

С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины – с этим связана интересная местная легенда, о которой вам поведают во время экскурсии.

Обед-пикник на природе.

На память нам останутся великолепные фотографии заледенелых гротов и пещер, причудливых видов удивительных сокуй.

Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, экскурсия, обед-пикник, проживание.

Экскурсия на север ОльхонаЭкскурсия на север ОльхонаЭкскурсия на север ОльхонаЭкскурсия на север Ольхона
3 день
Свободный день

Свободное время для самостоятельных прогулок.

Возможность прогуляться по священному мысу Бурхан, по Сарайскому пляжу, купить сувениров, покататься на конях (также необходимо информировать о желании заранее до выезда на Ольхон).

Также у вас будет возможность посетить Ольхонский краеведческий музей – находится он в центре Хужира. 

Этот музей полностью сохранил дух истории, в нем представлено более 7000 экспонатов, распределенных по направлениям, многие из которых уникальны и представлены только в этом музее.

Включено в стоимость: завтрак, проживание.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
4 день
Экскурсия на юг острова Ольхон

10:00 посадка на автомобиль УАЗ.

Поездка пройдет по льду Байкала вдоль южной части острова Ольхон и островам Малого моря.

Побываем на острове Огой, где расположена священная буддийская ступа Просветления. 

Многие приезжают на Байкал только ради посещения этого места – очиститься и зарядиться духовной энергией. 

Далее заедем на остров Ольхон, чтобы доехать до озера, которое славится своими метановыми пузырьками во льду.

Обед-пикник на природе.

Сделаем очень много фотографий ледяной красоты!

Возвращения в п. Хужир.

Отдых.

Свободное время.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, экскурсия, обед-пикник, проживание.

Экскурсия может быть заменена в связи с ледовой обстановкой. В качестве альтернативы предлагается автомобильная экскурсия «На Юг острова Ольхон». Экскурсия на юг подразумевает посещение смотровой площадки «Полевой стан», озеро Ханхой (Ялга), озеро Сердце, скальника «Трезубец, Курыканской стены. Подробная программа экскурсии будет предоставлена при замене.

Экскурсия на юг острова ОльхонЭкскурсия на юг острова ОльхонЭкскурсия на юг острова ОльхонЭкскурсия на юг острова Ольхон
5 день
Отъезд

Возвращение в Иркутск.

Окончание программы около 19:00.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в п. Хужир.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и выбранных дат, руб.:

 двухместноедоплата за одноместное
стандарт29 00014 000
комфорт46 00025 000

Типы размещения:

  • Стандарт – удобства в самом номере;
  • Комфорт – улучшенные категории номеров (делюкс, люкс).

Размещение в гостиницы по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные экскурсии, активности, не указанные в программе
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
  • Удобная обувь (нескользкие ботинки);
  • Головной убор (теплая шапка);
  • Теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
  • Теплые варежки или перчатки;
  • Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • Купальные принадлежности (для посещения бани);
  • Личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • Фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • Портативное зарядное устройство (power bank);
  • Туалетные принадлежности;
  • Маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • Сидушка (хоба туристическая);
  • Термос (по желанию);
  • Бинокль (по желанию);
  • Обязательно: Паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Что запрещено делать на территории заповедников?
  • Охота, нахождение с оружием без специального разрешения
  • Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
  • Подкармливать диких животных
  • Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы
  • Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения)
  • Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде
  • Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Какая погода на Байкале?

На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.

Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!

Будет ли сотовая связь?

В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.

В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.

Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.

Нужно ли брать с собой наличные деньги?

В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.

Может ли поменяться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура или заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, ограничений, вводимых в связи с распространением COVID-19 и иных форс-мажорных обстоятельств.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
20 апр 2022
Поездка просто замечательная, природа класс.
Р
22 апр 2022
Тур отличный, интересные экскурсии по острову Ольхон,
Отличные гиды и отличные обеды на природе!
К
30 мар 2022
Тур отличный. Переживали, что будет большая группа, но было всего 18 человек. Причем для экскурсий по льдам нам разбивали на группы по 8 -9 человек и было комфортно. У гротов никто не толпился. По льду перемещались на Соболях (не буханках). Водители - местные, много всего интересного рассказывали по пути. Хивусов не было. Жили в отеле Байкал Терра с видом на Байкал (брали тур "Стандарт"), номера и завтраки отличные. Из приятных бонусов гид привезла яркие платья с длинными шлейфами и в свободный день сделали фантастические фотографии. Спасибо, поездкой очень довольны.
P.s дорога в один конец занимает почти целый день, поэтому тур на 3 дня - мало, а на 5- самое то. На Юге Ольхона намного красивее лёд и природа, чем на Севере. Но эта сторона входит только в 4-5 дневные туры.

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