Все культовые места ледяного Байкала в одном туре. А также познавательные экскурсии по историческим и интересным местам Иркутска и Байкала.

Нас ожидает поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой

Отправимся в путешествие по льду на хивусе

Посетим популярный туристический центр, который с удовольствием посещают все, кому интересно прошлое Прибайкалья

Программа тура по дням

1 день Листвянка. Экскурсия в музей "Тальцы"

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутск. Групповой трансфер в сторону Листвянки по Байкальскому тракту. Листвянка – это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть озеро Байкал. По пути посетим занимательное место – музей под открытым небом «Тальцы». Узнаем прекрасную легенду про Байкал и Ангару, увидим мифический Шаман-Камень. Посещение музея Байкала. Музей проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде. Подъем на подъемнике к Камню Черского. Отсюда открывается роскошный вид на Байкал. Обед в ресторане местной кухни (в стоимость тура обед не включен). Посещение деревянного двухъярусного Свято-Никольского храма в Пади Крестовая. Это один из немногих в Листвянке прекрасно сохранившихся архитектурных памятников, украшенный колокольнями он очень красив и величественен. Прогулка по пристани и знаменитому на Байкале рыбному рынку. Размещение в Листвянке. Отдых. Включено в стоимость: групповой трансфер, гид, экскурсии, проживание.

2 день Экскурсия в бухту Песчаная

Завтрак. Отправление на судне с воздушной подушкой «Хивус» в бухту Песчаная. По дороге насладимся яркими видами: по левую сторону путь обрамляют могучие горы Приморского хребта, а по правую – бескрайний лед Байкала. Остановка у утеса Скрипер – это горный массив, сложенный редкостной на Байкале породой – юрским конгломератом (редкой песчаной породой с обкатанной галькой разного размера). Остановка у поселка Большое Голоустное – это место, где можно встретить огромное скопище метановых пузырьков во льду Байкала! Зрелище невероятное – множество замечательных фотографий нам обеспечено! Остановка у Бакланьего Камня – южной границы окрестностей бухты Песчаной, в 3-х км от нее. Зимой остров представляет собой гранитный монумент, напоминающий с восточной стороны башню. От Бакланьего Камня рукой подать до бухты Песчаной. Мы прогуляемся между бухтами, каждая из которых обладает своим очарованием, увидите сказочные ходульные деревья – причудливого вида сосны и лиственницы, из оснований которых ветер выдул почву и песок, обнажив корни. Бухта Песчаная укрыта мысами Большой и Малой Колокольни, живописно выделяющимися на фоне окружающей природы. Обед-пикник на природе. Окончание прогулки и путь обратно на хивусах в Листвянку. Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер (на хивусах), обед-пикник, гид, экскурсия.

3 день Путешествие на Ольхон

Завтрак. Групповой трансфер на остров Ольхон. Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии. Его посещают паломники со всего мира. По преданию именно здесь похоронен Чингисхан. Отправление из Листвянки примерно в 10 утра. Дорога будет пролегать по живописным местам. До паромной переправы проедем по неземным ландшафтам Тажеранских степей. Размещение в поселке Хужир. Свободное время для изучения окрестностей поселка. В шаговой доступности от гостиниц на Ольхоне находится визитная карточка Байкала – Мыс Бурхан (скала Шаманка). Шаманка входит в достопримечательности национального парка Прибайкалья. Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, завтрак.

4 день Экскурсия на север Ольхона. Мыс Хобой

Завтрак. Отправление на настоящей местной достопримечательности – самому проходимому транспорту на острове Ольхон – автомобилю УАЗ или ГАЗ. Нас ждет настоящее приключение по знаменитому байкальскому льду. Поездка к северной части Ольхона. Увидим со льда очертания и удивительные образы Ольхонских мысов (мыс Любви, мраморные скалы мыса Саган-Хушун). Задержимся у мыса Хобой – его скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки, что совершенно точно подчеркивает название (с языка местного населения название переводится как «клык»). С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины – с этим связана интересная местная легенда, о которой вам поведают во время экскурсии. Обед-пикник на природе. Сделаем остановки в наиболее красивых местах для прекрасные фото на память. Сегодня заснимем заледенелые гроты и пещеры, причудливые виды удивительных сокуй! Возвращение в гостиницу. Свободное время. Включено в стоимость: завтрак, проживание, экскурсия, групповой трансфер, обед-пикник.

5 день Дорога в Иркутск. Обзорная экскурсия по Иркутску. Отъезд