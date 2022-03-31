Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутск.
Групповой трансфер в сторону Листвянки по Байкальскому тракту.
Листвянка – это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть озеро Байкал.
По пути посетим занимательное место – музей под открытым небом «Тальцы».
Узнаем прекрасную легенду про Байкал и Ангару, увидим мифический Шаман-Камень.
Посещение музея Байкала.
Музей проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде.
Подъем на подъемнике к Камню Черского.
Отсюда открывается роскошный вид на Байкал.
Обед в ресторане местной кухни (в стоимость тура обед не включен).
Посещение деревянного двухъярусного Свято-Никольского храма в Пади Крестовая.
Это один из немногих в Листвянке прекрасно сохранившихся архитектурных памятников, украшенный колокольнями он очень красив и величественен.
Прогулка по пристани и знаменитому на Байкале рыбному рынку.
Размещение в Листвянке.
Отдых.
Включено в стоимость: групповой трансфер, гид, экскурсии, проживание.
Завтрак.
Отправление на судне с воздушной подушкой «Хивус» в бухту Песчаная.
По дороге насладимся яркими видами: по левую сторону путь обрамляют могучие горы Приморского хребта, а по правую – бескрайний лед Байкала.
Остановка у утеса Скрипер – это горный массив, сложенный редкостной на Байкале породой – юрским конгломератом (редкой песчаной породой с обкатанной галькой разного размера).
Остановка у поселка Большое Голоустное – это место, где можно встретить огромное скопище метановых пузырьков во льду Байкала!
Зрелище невероятное – множество замечательных фотографий нам обеспечено!
Остановка у Бакланьего Камня – южной границы окрестностей бухты Песчаной, в 3-х км от нее.
Зимой остров представляет собой гранитный монумент, напоминающий с восточной стороны башню.
От Бакланьего Камня рукой подать до бухты Песчаной.
Мы прогуляемся между бухтами, каждая из которых обладает своим очарованием, увидите сказочные ходульные деревья – причудливого вида сосны и лиственницы, из оснований которых ветер выдул почву и песок, обнажив корни.
Бухта Песчаная укрыта мысами Большой и Малой Колокольни, живописно выделяющимися на фоне окружающей природы.
Обед-пикник на природе.
Окончание прогулки и путь обратно на хивусах в Листвянку.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер (на хивусах), обед-пикник, гид, экскурсия.
Завтрак.
Групповой трансфер на остров Ольхон.
Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.
Его посещают паломники со всего мира.
По преданию именно здесь похоронен Чингисхан.
Отправление из Листвянки примерно в 10 утра.
Дорога будет пролегать по живописным местам.
До паромной переправы проедем по неземным ландшафтам Тажеранских степей.
Размещение в поселке Хужир.
Свободное время для изучения окрестностей поселка.
В шаговой доступности от гостиниц на Ольхоне находится визитная карточка Байкала – Мыс Бурхан (скала Шаманка).
Шаманка входит в достопримечательности национального парка Прибайкалья.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, завтрак.
Завтрак.
Отправление на настоящей местной достопримечательности – самому проходимому транспорту на острове Ольхон – автомобилю УАЗ или ГАЗ.
Нас ждет настоящее приключение по знаменитому байкальскому льду.
Поездка к северной части Ольхона.
Увидим со льда очертания и удивительные образы Ольхонских мысов (мыс Любви, мраморные скалы мыса Саган-Хушун).
Задержимся у мыса Хобой – его скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки, что совершенно точно подчеркивает название (с языка местного населения название переводится как «клык»).
С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины – с этим связана интересная местная легенда, о которой вам поведают во время экскурсии.
Обед-пикник на природе.
Сделаем остановки в наиболее красивых местах для прекрасные фото на память.
Сегодня заснимем заледенелые гроты и пещеры, причудливые виды удивительных сокуй!
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Включено в стоимость: завтрак, проживание, экскурсия, групповой трансфер, обед-пикник.
Отправляемся в город Иркутск.
Обзорная экскурсия по городу.
Иркутск славится деревянной архитектурой, которая гармонично вписывается в городскую среду – это уникальный пример соседства современности и исторического наследия.
В Иркутске около 685 памятников истории и культуры.
Проедем по историческим местам, сопровождающий вас гид – знаток истории города – поведает интересные факты, познакомит с историей Иркутского острога, расскажет об архитектуре и деревянном зодчестве, выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском.
Ощутим дух времени в современном городе.
Продолжительность экскурсии 3-4 часа.
В середине дня будет обед в ресторане (в стоимость тура не включен).
После экскурсии по Иркутску – завершается программа тура.
Включено в стоимость: завтрак, экскурсия, гид, групповой трансфер.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
Типы размещения:
Размещение в гостиницы по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.
Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура или заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, ограничений, вводимых в связи с распространением COVID-19 и иных форс-мажорных обстоятельств.