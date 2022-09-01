После прибытия в Иркутск вы отправитесь в сторону Листвянки по живописному Байкальскому тракту знакомиться с Байкалом.
Листвянка – это своего рода Мекка туризма среди всех приезжающий в Иркутск, отправная точка многих экскурсионных маршрутов по Байкалу.
Это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть Жемчужину Сибири.
Вы посетите удивительное и интересное место – музей под открытым небом «Тальцы».
Это музей, вобравший в себя архитектурные деревянные экспонаты разных столетий.
Расположенный в живописном месте среди леса и реки, он своей атмосферой погружает в другое время, а рассказы гида словно переносят в другое время: так и видятся жители разных времен, их быт и уклад.
Подъезжая к Листвянке, вы узнаете увлекательную и красивую легенду про Байкал и Ангару, увидите легендарный Шаман-Камень.
После посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде.
После экскурсии у вас останется свободное время для прогулок по пристани, посещения рыбного рынка, отдыха и заселения.
Вы увидите: Байкал; п. Листвянка; архитектурно-этнографический музей «Тальцы»; музей Байкала; Шаман-Камень.
Включено в стоимость: групповой трансфер; проживание; экскурсия; гид.
Сегодняшний день свободен от экскурсий.
Вы сможете отдохнуть, купить сувениры, насладиться блюдами местной кухни, посетить нерпинарий, где милые нерпы – эндемики озера Байкал – показывают чудесное представление для гостей.
Сегодняшний вечер станет заключительным в Листвянке.
Уже завтра вы отправитесь в место, которое познакомит вас с совершенно другим Байкалом!
Включено в стоимость: завтрак; проживание.
Сегодня начинается путешествие к сердцу озера Байкал – острову Ольхон.
Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!
Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.
Его посещают паломники со всего мира. По легенде именно здесь похоронен Чингисхан.
Большую часть дня пройдет в пути, который будет пролегать по живописной дороге, природа вокруг, окрашенная в теплые и богатые золотые осенние оттенки, вызывает особенное восхищение!
На остров Ольхон попадают на паромной переправе, до которой вы проедете по настоящей «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.
Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!
Приехав на остров, вы заселитесь в его центре – поселке Хужир.
Вечером у вас свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.
В шаговой доступности от гостиниц на Ольхоне находится визитная карточка Байкала – Мыс Бурхан (скала Шаманка).
Шаманка входит в достопримечательности национального парка Прибайкалья.
Туристы отмечают звенящую в воздухе энергетику места, ее ощущаешь кожей и сложно подобрать слова для выражения восторга!
Насладившись красивейшими видами, напитавшись энергетикой священного места, ваш первый день на Ольхоне подходит к концу.
Завтра вас ждет еще более близкое знакомство с Байкалом и Ольхоном.
Вы увидите: Тажеранские степи; паромная переправа; Байкал; мыс Бурхан (скала Шаманка).
Включено в стоимость: завтрак; групповой трансфер; проживание.
Сегодня вы погрузитесь еще больше в атмосферу озера Байкала.
После завтрака вы отправляетесь на север острова Ольхон.
Северная часть острова совершенно не похожа на ту, что ранее вы видели на Ольхоне.
Это не только необъятные просторы степей, здесь и непроходимая тайга, и песчаные дюны, и даже ходульные деревья.
В рамках экскурсии вы посетите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») – отвесную скалу из белоснежного мрамора.
Открывающие отсюда виды поразят вас своим масштабом!
После вы достигнете самую популярную локацию северной части Ольхона – мыс Хобой.
Мыс расположен на самом севере острова.
Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки.
И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.
С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины, с которой связана легенда о том, что Боги Тэнгри сделали из нее каменное изваяние из-за ее чрезмерной жадности, и суждено ей оставаться камнем, покуда на Земле будет зависть!
На Хобое вас будет ждать вкусный обед-пикник на свежем воздухе, после которого вы отправитесь на энергетически очень сильное место на Ольхоне – к мысу Любви (или мыс Шунтэ-Левый).
Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.
Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.
Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите удивительную и впечатляющую современную скульптуру «Хранитель Байкала», выполненную известным скульптором Даши Намдаковым.
Это был дар Байкалу, который сейчас стал местом, привлекающим туристов.
Вечером вы вернетесь обратно в Хужир, оставшееся время дня можно будет посвятить прогулке на конях (необходимо информировать заранее до выезда на Ольхон).
Вы увидите: мыс Саган-Хушун; мыс Любви; мыс Хобой; скульптура «Хранитель Байкала».
Включено в стоимость: групповой трансфер; завтрак; обед-пикник; проживание; экскурсия; разрешение на посещение Прибайкальского национального парка.
Этот день полностью свободен от экскурсий.
Вы может прогуляться еще раз к священному мысу Бурхан, по Сарайскому пляжу, купить сувениров, покататься на конях (также необходимо информировать о желании заранее до выезда на Ольхон).
Также у вас будет возможность посетить Ольхонский краеведческий музей – находится он в центре Хужира.
Этот музей полностью сохранил дух истории, в нем представлено более 7000 экспонатов, распределенных по направлениям, многие из которых уникальны и представлены только в этом музее.
Посещение этого музея станет познавательным вариантом времяпрепровождения: вы узнаете историю рыбзавода, подкрепленную предметами тех времен, увидите предметы интерьера прошлых столетий и тд.
Сегодняшний вечер станет заключительным на Ольхоне и на Байкале.
Постарайтесь прочувствовать энергетику этого места!
Включено в стоимость: завтрак; проживание.
После завтрака вы поедете в обратный путь в город Иркутск.
Вас ждут степи Ольхона, паромная переправа и дорога до города.
А после прибытия в столицу Восточной Сибири вы в сопровождении гида отправитесь на знакомство с городом.
Иркутск – старинный сибирский город, возникший на месте сибирского острога.
Интересен туристам, в первую очередь, деревянной архитектурой, которая гармонично вписывается в городскую среду – это уникальный пример соседства современности и исторического наследия.
В Иркутске около 685 памятников истории и культуры.
Вы проедете по историческим местам, сопровождающий вас гид – знаток истории города – поведает интересные факты, познакомит с историей Иркутского острога, расскажет об архитектуре и деревянном зодчестве, выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском.
Обычные на первый взгляд здания, скульптуры и памятники откроются с иной стороны, вы ощутите дух времени в современном городе.
Продолжительность экскурсии 3-4 часа.
Вечером у вас останется свободное время, которое можно посвятить прогулкам по городу, отдыху и подготовке к завтрашнему завершению тура.
Вы увидите: Церкви; Музеи; Памятники; Сквер; Набережная Ангары.
Включено в стоимость: Групповой трансфер; Проживание; Завтрак; Экскурсия; Услуги гида.
Сегодня завершается ваше приключение по Байкалу!
Вы успели увидеть самые популярные места на Байкале, познакомились с историей, увлекательными фактами, научными исследованиями, насладились природной эндемичной красотой.
За время этого приключения у вас останутся много новых и ярких воспоминаний, впечатлений!
Воспоминания, эмоции, пережитые здесь, и памятные снимки останутся с вами навсегда и будут согревать вас, приглашая снова приехать в гости к батюшке-Байкалу.
Включено в стоимость: завтрак; групповой трансфер.
Во время тура мы будем останавливаться:
|Направление
|Стандарт размещение
Номера категории стандарт
|Комфорт размещение
|Ольхон (3 ночи)
|Усадьба Копыловых
БО Алдартей
БО Байкал терра
Апартаменты на Пушкина 28
БО Усадьба Рыбака
Усадьба Никиты Бенчарова
Кемпинг-отель Ольхон
|Вилла Малина
ТК Сарайский
BaikalWood Эко Лодж & Spa
Отель «Байкал Хан»
Порт Ольхон
|Иркутск (1 ночь)
|Отель Матрешка
Отель Аэро
Гостиничный комплекс Ангара
Риверсайд (стандарт)
Отель Северное море
|Байкал Forest
Отель Иркутск
Отель Ангара
Отель Северное море
Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центр 4 звезд
|Листвянка (2 ночи)
|ГК Крестовая падь
Усадьба Еремеевых
ГК У Озера
Отель Байкал Хан
БО Даурия
БО Малина
|Отель Маяк (люкс, полулюкс)
ГК Крестовая падь (люкс, полулюкс)
Отель Легенда Байкала (люкс, полулюкс)
Отель Байкал Хан (люкс, полулюкс)
Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).
Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:
Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.
Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:
|Стандарт
|Комфорт
|46000
|67000
Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:
|Стандарт
|Комфорт
|28000
|39000
Стоимость тура для детей до 2-х лет – 5000р.
В туре возможно подселение.
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.
Объекты размещения высокого уровня комфорта на о. Ольхон.
Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у в г. Иркутск.
Объекты размещения высокого уровня комфорта в г. Иркутск.
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у в п. Листвянка.
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у в п. Листвянка.
Объекты размещения высокого уровня комфорта в номерах люкс, полулюкс в п. Листвянка.
Обязательно: паспорт, полис ОМС.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Медицинская страховка уже входит в стоимость тура.
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 — у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
В программу тура входит посещение нац. парка. На его территории запрещены:
Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 %.
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно. Поэтому теплые вещи брать с собой нужно обязательно!
Также на Байкале в осенний период могут дуть холодные ветра, пойти сильный дождь или даже выпасть снег.