Осень на Байкале

Прекрасный и размеренный тур, который позволит отдохнуть и зарядиться энергией

4.7
3 отзыва
Прекрасный и размеренный тур, который позволит отдохнуть и зарядиться энергией, впитать непередаваемую мощную энергетику священного озера, насладиться чудесными природными видами, окрашенными в это время года золотыми красками! Вы побываете на двух берегах Байкала - на острове Ольхон и в Листвянке, а также в Иркутске. Посетите экскурсии по природным легендарным местам, историческому наследию Сибирского края.

После этого тура вы почувствуете внутреннюю гармонию, подкрепленную восторгами от увиденной красоты дикой природы!
Осень на Байкале
Осень на Байкале
Осень на Байкале
Осень на Байкале
Осень на Байкале
Осень на Байкале
Осень на Байкале
Осень на Байкале
Осень на Байкале
Осень на Байкале
Осень на Байкале
Осень на Байкале
Осень на Байкале
Осень на Байкале
Осень на Байкале
Осень на Байкале
Осень на Байкале
Осень на Байкале
Осень на Байкале
Осень на Байкале
Осень на Байкале
Ближайшие даты:
23
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27
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30
сен
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даты

Что вас ожидает 🤩

«Тальцы»
«Тальцы»
Посетим музей под открытым небом, где собраны деревянные строения разных столетий
Экскурсия по Иркутску
Экскурсия по Иркутску
Проедем по историческим местам и познакомимся с историей Иркутского острога
Остров Ольхон
Остров Ольхон
Окажемся в поистине незабываемом и одном из самых знаменитых мест на Байкале
Скала Шаманка
Скала Шаманка
Прочувствуем звенящую в воздухе энергетику этого места
Мыс Хобой
Мыс Хобой
Посетим самую популярную локацию северной части Ольхона
«Хранитель Байкала»
«Хранитель Байкала»
Увидим удивительную и впечатляющую, современную скульптуру, выполненную известным скульптором Даши Намдаковым

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Иркутск. Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»

После прибытия в Иркутск вы отправитесь в сторону Листвянки по живописному Байкальскому тракту знакомиться с Байкалом.

Листвянка – это своего рода Мекка туризма среди всех приезжающий в Иркутск, отправная точка многих экскурсионных маршрутов по Байкалу.

Это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть Жемчужину Сибири.

Вы посетите удивительное и интересное место – музей под открытым небом «Тальцы».

Это музей, вобравший в себя архитектурные деревянные экспонаты разных столетий.

Расположенный в живописном месте среди леса и реки, он своей атмосферой погружает в другое время, а рассказы гида словно переносят в другое время: так и видятся жители разных времен, их быт и уклад.

Подъезжая к Листвянке, вы узнаете увлекательную и красивую легенду про Байкал и Ангару, увидите легендарный Шаман-Камень.

После посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде.

После экскурсии у вас останется свободное время для прогулок по пристани, посещения рыбного рынка, отдыха и заселения.

Вы увидите: Байкал; п. Листвянка; архитектурно-этнографический музей «Тальцы»; музей Байкала; Шаман-Камень.

Включено в стоимость: групповой трансфер; проживание; экскурсия; гид.

Прибытие в Иркутск. Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»Прибытие в Иркутск. Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»Прибытие в Иркутск. Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»Прибытие в Иркутск. Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»
2 день

Свободный день в Листвянке

Сегодняшний день свободен от экскурсий.

Вы сможете отдохнуть, купить сувениры, насладиться блюдами местной кухни, посетить нерпинарий, где милые нерпы – эндемики озера Байкал – показывают чудесное представление для гостей.

Сегодняшний вечер станет заключительным в Листвянке.

Уже завтра вы отправитесь в место, которое познакомит вас с совершенно другим Байкалом!

Включено в стоимость: завтрак; проживание.

Свободный день в ЛиствянкеСвободный день в Листвянке
3 день

Путешествие к сердцу Байкала - острову Ольхон

Сегодня начинается путешествие к сердцу озера Байкал – острову Ольхон.

Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!

Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.

Его посещают паломники со всего мира. По легенде именно здесь похоронен Чингисхан.

Большую часть дня пройдет в пути, который будет пролегать по живописной дороге, природа вокруг, окрашенная в теплые и богатые золотые осенние оттенки, вызывает особенное восхищение!

На остров Ольхон попадают на паромной переправе, до которой вы проедете по настоящей «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.

Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!

Приехав на остров, вы заселитесь в его центре – поселке Хужир.

Вечером у вас свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.

В шаговой доступности от гостиниц на Ольхоне находится визитная карточка Байкала – Мыс Бурхан (скала Шаманка).

Шаманка входит в достопримечательности национального парка Прибайкалья.

Туристы отмечают звенящую в воздухе энергетику места, ее ощущаешь кожей и сложно подобрать слова для выражения восторга!

Насладившись красивейшими видами, напитавшись энергетикой священного места, ваш первый день на Ольхоне подходит к концу.

Завтра вас ждет еще более близкое знакомство с Байкалом и Ольхоном.

Вы увидите: Тажеранские степи; паромная переправа; Байкал; мыс Бурхан (скала Шаманка).

Включено в стоимость: завтрак; групповой трансфер; проживание.

Путешествие к сердцу Байкала - острову ОльхонПутешествие к сердцу Байкала - острову ОльхонПутешествие к сердцу Байкала - острову Ольхон
4 день

Экскурсия на север острова к мысу Хобой

Сегодня вы погрузитесь еще больше в атмосферу озера Байкала.

После завтрака вы отправляетесь на север острова Ольхон.

Северная часть острова совершенно не похожа на ту, что ранее вы видели на Ольхоне.

Это не только необъятные просторы степей, здесь и непроходимая тайга, и песчаные дюны, и даже ходульные деревья.

В рамках экскурсии вы посетите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») – отвесную скалу из белоснежного мрамора.

Открывающие отсюда виды поразят вас своим масштабом!

После вы достигнете самую популярную локацию северной части Ольхона – мыс Хобой.

Мыс расположен на самом севере острова.

Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки.

И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.

С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины, с которой связана легенда о том, что Боги Тэнгри сделали из нее каменное изваяние из-за ее чрезмерной жадности, и суждено ей оставаться камнем, покуда на Земле будет зависть!

На Хобое вас будет ждать вкусный обед-пикник на свежем воздухе, после которого вы отправитесь на энергетически очень сильное место на Ольхоне – к мысу Любви (или мыс Шунтэ-Левый).

Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.

Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.

Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите удивительную и впечатляющую современную скульптуру «Хранитель Байкала», выполненную известным скульптором Даши Намдаковым.

Это был дар Байкалу, который сейчас стал местом, привлекающим туристов.

Вечером вы вернетесь обратно в Хужир, оставшееся время дня можно будет посвятить прогулке на конях (необходимо информировать заранее до выезда на Ольхон).

Вы увидите: мыс Саган-Хушун; мыс Любви; мыс Хобой; скульптура «Хранитель Байкала».

Включено в стоимость: групповой трансфер; завтрак; обед-пикник; проживание; экскурсия; разрешение на посещение Прибайкальского национального парка.

Экскурсия на север острова к мысу ХобойЭкскурсия на север острова к мысу ХобойЭкскурсия на север острова к мысу ХобойЭкскурсия на север острова к мысу ХобойЭкскурсия на север острова к мысу Хобой
5 день

Свободный день на о. Ольхон

Этот день полностью свободен от экскурсий.

Вы может прогуляться еще раз к священному мысу Бурхан, по Сарайскому пляжу, купить сувениров, покататься на конях (также необходимо информировать о желании заранее до выезда на Ольхон).

Также у вас будет возможность посетить Ольхонский краеведческий музей – находится он в центре Хужира.

Этот музей полностью сохранил дух истории, в нем представлено более 7000 экспонатов, распределенных по направлениям, многие из которых уникальны и представлены только в этом музее.

Посещение этого музея станет познавательным вариантом времяпрепровождения: вы узнаете историю рыбзавода, подкрепленную предметами тех времен, увидите предметы интерьера прошлых столетий и тд.

Сегодняшний вечер станет заключительным на Ольхоне и на Байкале.

Постарайтесь прочувствовать энергетику этого места!

Включено в стоимость: завтрак; проживание.

Свободный день на о. ОльхонСвободный день на о. ОльхонСвободный день на о. Ольхон
6 день

Обзорная экскурсия по Иркутску

После завтрака вы поедете в обратный путь в город Иркутск.

Вас ждут степи Ольхона, паромная переправа и дорога до города.

А после прибытия в столицу Восточной Сибири вы в сопровождении гида отправитесь на знакомство с городом.

Иркутск – старинный сибирский город, возникший на месте сибирского острога.

Интересен туристам, в первую очередь, деревянной архитектурой, которая гармонично вписывается в городскую среду – это уникальный пример соседства современности и исторического наследия.

В Иркутске около 685 памятников истории и культуры.

Вы проедете по историческим местам, сопровождающий вас гид – знаток истории города – поведает интересные факты, познакомит с историей Иркутского острога, расскажет об архитектуре и деревянном зодчестве, выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском.

Обычные на первый взгляд здания, скульптуры и памятники откроются с иной стороны, вы ощутите дух времени в современном городе.

Продолжительность экскурсии 3-4 часа.

Вечером у вас останется свободное время, которое можно посвятить прогулкам по городу, отдыху и подготовке к завтрашнему завершению тура.

Вы увидите: Церкви; Музеи; Памятники; Сквер; Набережная Ангары.

Включено в стоимость: Групповой трансфер; Проживание; Завтрак; Экскурсия; Услуги гида.

Обзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по Иркутску
7 день

Завершение программы тура. Отъезд

Сегодня завершается ваше приключение по Байкалу!

Вы успели увидеть самые популярные места на Байкале, познакомились с историей, увлекательными фактами, научными исследованиями, насладились природной эндемичной красотой.

За время этого приключения у вас останутся много новых и ярких воспоминаний, впечатлений!

Воспоминания, эмоции, пережитые здесь, и памятные снимки останутся с вами навсегда и будут согревать вас, приглашая снова приехать в гости к батюшке-Байкалу.

Включено в стоимость: завтрак; групповой трансфер.

Проживание

Во время тура мы будем останавливаться:

НаправлениеСтандарт размещение
Номера категории стандарт		Комфорт размещение
Ольхон (3 ночи)Усадьба Копыловых
БО Алдартей
БО Байкал терра
Апартаменты на Пушкина 28
БО Усадьба Рыбака
Усадьба Никиты Бенчарова
Кемпинг-отель Ольхон		Вилла Малина
ТК Сарайский
BaikalWood Эко Лодж & Spa
Отель «Байкал Хан»
Порт Ольхон
Иркутск (1 ночь)Отель Матрешка
Отель Аэро
Гостиничный комплекс Ангара
Риверсайд (стандарт)
Отель Северное море		Байкал Forest
Отель Иркутск
Отель Ангара
Отель Северное море
Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центр 4 звезд
Листвянка (2 ночи)ГК Крестовая падь
Усадьба Еремеевых
ГК У Озера
Отель Байкал Хан
БО Даурия
БО Малина		Отель Маяк (люкс, полулюкс)
ГК Крестовая падь (люкс, полулюкс)
Отель Легенда Байкала (люкс, полулюкс)
Отель Байкал Хан (люкс, полулюкс)

Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).

Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:

  • Стандарт — варианты размещения с номерами категории “Стандарт”;
  • Комфорт — проживание на вилле или в отеле с высоким уровнем комфорта (полулюкс, люкс).

Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.

Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:

СтандартКомфорт
4600067000

Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:

СтандартКомфорт
2800039000

Стоимость тура для детей до 2-х лет – 5000р.

В туре возможно подселение.

Варианты проживания

Усадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "Ольхон

3 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.

Усадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "ОльхонУсадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "ОльхонУсадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "ОльхонУсадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "Ольхон

Апартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терра

3 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.

Апартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терраАпартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терраАпартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терраАпартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терраАпартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терра

Вилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт Ольхон

3 ночи

Объекты размещения высокого уровня комфорта на о. Ольхон.

Вилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт Ольхон

Матрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное море

1 ночь

Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у в г. Иркутск.

Матрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное мореМатрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное мореМатрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное мореМатрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное мореМатрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное мореМатрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное мореМатрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное мореМатрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное море

Байкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центр

1 ночь

Объекты размещения высокого уровня комфорта в г. Иркутск.

Байкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центр

Усадьба "Еремеевых", "Малина"

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у в п. Листвянка.

Усадьба "Еремеевых", "Малина"Усадьба "Еремеевых", "Малина"

Крестовая падь", "У Озера", "Байкал Хан", "Даурия

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у в п. Листвянка.

Крестовая падь", "У Озера", "Байкал Хан", "ДаурияКрестовая падь", "У Озера", "Байкал Хан", "ДаурияКрестовая падь", "У Озера", "Байкал Хан", "ДаурияКрестовая падь", "У Озера", "Байкал Хан", "ДаурияКрестовая падь", "У Озера", "Байкал Хан", "ДаурияКрестовая падь", "У Озера", "Байкал Хан", "Даурия

Маяк", "Крестовая падь", "Легенда Байкала", "Байкал Хан

2 ночи

Объекты размещения высокого уровня комфорта в номерах люкс, полулюкс в п. Листвянка.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы на протяжении всего тура
  • Завтраки
  • Экскурсии, указанные в программе
  • Проживание
  • Разрешение на посещение национального парка
  • Обед-пикник на мысе Хобой
  • Вход в Национальный парк
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
  • Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
  • Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Головной убор (шапка / кепка на солнечный день);
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности (для посещения бани);
  • личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • накидка от дождя (дождевик);
  • фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • удобная обувь (спортивная обувь / ботинки);
  • теплая одежда (куртка / толстовки / перчатки);
  • туалетные принадлежности;
  • маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • сидушка (хоба туристическая);
  • термос (по желанию);
  • бинокль (по желанию).

Обязательно: паспорт, полис ОМС.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка уже входит в стоимость тура.

Будет ли мобильная связь во время тура?

В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.

В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 — у него самая большая площадь покрытия на Байкале.

Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.

Нужно ли брать с собой наличные деньги?

В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.

Важно!

В программу тура входит посещение нац. парка. На его территории запрещены:

  • Охота, нахождение с оружием без специального разрешения;
  • повреждение деревьев, кустарников, вскарабкивание на деревья-памятники природы;
  • кормление диких животных;
  • разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы;
  • использование звуковой аппаратуры на полную мощность;
  • использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде;
  • завязывание цветных ленточек на деревьях, кроме мест, специально для этого отведенных.
Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 %.

Какая погода на Байкале?

На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно. Поэтому теплые вещи брать с собой нужно обязательно!

Также на Байкале в осенний период могут дуть холодные ветра, пойти сильный дождь или даже выпасть снег.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
1 сен 2022
все было отлично)
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Елизавета!
Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)
Д
23 авг 2022
Очень четкая организация.
Д
21 авг 2022
Организация на хорошем уровне.

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Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Сердце Байкала - остров Ольхон (индивидуальный тур)
Частный тур на остров Ольхон
Ваш отель в Иркутске
38 000 за 1 человека
Лучшее знакомство с Байкалом за 1 день
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Ксения
Ксения
5
9 отзывов
Лучшее знакомство с Байкалом за 1 день
О Байкале слышали многие. В последнее время на озеро все больше
по договоренности
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
от 9 900 за всё до 2 чел.
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
1 день 10 часов
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
5 отзывов
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
Двухдневный джип-тур на Ольхон - уникальная возможность переночевать
место Вашего проживания в Иркутске
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
49 900 за всё до 4 чел.
День на Байкале: в Листвянку через Тальцы
7 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
5
1 отзыв
День на Байкале: в Листвянку через Тальцы
Легенды о Байкале и красавице Ангаре оживут на ваших глазах
Иркутск ул. Сухэ-Батора,7
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
4 000 за 1 человека
Остров Ольхон, посёлок Листвянка и город Иркутск (индивидуальный тур)
5 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Остров Ольхон, посёлок Листвянка и город Иркутск (индивидуальный тур)
Всё самое интересное и увлекательное в одном частном туре
Ваш адрес в Иркутске
23 сен
24 сен
25 сен
26 сен
50 000 за 1 человека
Круиз с рыбалкой по Байкалу из Хужира
4 часа
🛳 Круизы
Круиз
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Круиз с рыбалкой по Байкалу из Хужира
Что может быть лучше прогулки по озеру Байкал на корабле
Хужир (остров Ольхон)
25 000 за всё до 7 чел.
Иркутское деревянное кружево
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 45 чел.
Организатор экскурсии BaikalExpress
BaikalExpress
Нет отзывов
Иркутское деревянное кружево
Приглашаем вас на экскурсию, которая даст прекрасную возможность познакомиться
Ваш отель
от 7 000 за всё до 4 чел.
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