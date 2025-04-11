Мои заказы

Зимний Байкал: самый большой каток в мире

Байкал зимой - это волшебство! Катание на коньках по льду с пузырьками, посещение священных мест и дегустация бурятской кухни ждут вас
В зимний период Байкал превращается в уникальный каток, привлекая туристов своими ледяными просторами.

Участники экскурсии смогут насладиться катанием на коньках в бухте Ая, посетить священные места бурятов и узнать о шаманизме. В программе также предусмотрены дегустация блюд бурятской кухни и прогулки по льду с пузырьками.

Путешествие включает посещение значимых мест Иркутска и живописных уголков Байкала, что делает его незабываемым
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • ❄️ Катание на коньках по Байкалу
  • 🥟 Дегустация бурятской кухни
  • 🌄 Виды Малого моря
  • 🕍 История Иркутска
  • 🧊 Лёд с пузырьками
Зимний Байкал: самый большой каток в мире
Зимний Байкал: самый большой каток в мире
Зимний Байкал: самый большой каток в мире
Ближайшие даты:
16
сен17
сен18
сен19
сен20
сен21
сен22
сен
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00

Что можно увидеть

  • Спасская церковь
  • Знаменский монастырь
  • Барисан в Жердовке
  • Скульптура Орла
  • Памятник Бродяге

Описание экскурсии

  • Площадь у Спасской церкви — место основания Иркутска. Расскажу об основании и развитии города
  • Знаменский монастырь. Вспомним историю декабристов и адмирала Колчака
  • Барисан в Жердовке — священное место для подношения духам местности
  • Посёлок Усть-Ордынский. Погрузимся в историю коренных народов Восточной Сибири
  • Кутул — начало Ольхонской земли, место приветствия духов. Поговорим о шаманизме как основе миропонимания для коренного населения
  • Посёлок Бугульдейка. Увидим мраморный карьер и живописный берег Байкала, прогуляемся по льду со знаменитыми пузырьками
  • Посёлок Еланцы. Остановимся на обед в кафе. Вы отведаете бурятскую кухню и угоститесь коктейлями из ледяных бокалов
  • Бухта Ая и смотровая площадка с видом на большой Байкал. При желании вы прокатитесь по бухте на коньках
  • Скульптура Орла и памятник Бродяге. Полюбуемся со смотровой видом на Малое море
  • Сахюрта — Малое море. Выясним причины такого названия и прогуляемся по льду. При желании прокатимся на судне на воздушной подушке
  • Мыс Крест и смотровая с видом на Байкал и Малое море. Если успеем по времени, встретим красочный закат
  • Ужин в кафе, после которого возвратимся в Иркутск

В путешествии поговорим о природных богатствах нашего края, особенностях климата и географии, а также об интересных страницах истории Иркутска. И, конечно же, я расскажу про знаменитый байкальский лёд — о том, насколько он живой и необыкновенный.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле Renault Duster
  • Если захотите прокатиться на судне на воздушной подушке, сообщите об этом заранее

Дополнительные расходы

  • Вход в нацпарк — 300 ₽ за чел.
  • Питание в кафе: средний чек за человека — 700 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле гостиницы «Ангара»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Иркутске
Аттестованный гид по Байкалу. Родился и вырос в Москве. Дошкольное детство провёл в Болгарии. Владею двумя десятками профессий. Проехал на автомобиле более 2 000 000 км по России и Европе.
читать дальше

Посетил 27 стран, 150+ городов. С 2020 живу на Байкале. Люблю людей и путешествия. Предлагаю широкий выбор мест и маршрутов — от сказочного Ольхона до Иволгинского дацана. Мы не только посмотрим невероятные красоты и наберёмся впечатлений, но и прикоснёмся к мощной энергии Байкала. Если правильно настроить камертон своей души, после общения с ним в жизни человека начинают происходить чудеса!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Ольга
11 апр 2025
Мы провели с Дмитрием 2 чудесных дня на Байкале и это было одно из лучших путешествий. Увидели все - лёд, пузыри, гроты, степи, прекрасные пейзажи. Дима прекрасный человек, отличный рассказчик и очень любит то, что делает. Однозначно рекомендую!!!
Мы провели с Дмитрием 2 чудесных дня на Байкале и это было одно из лучших путешествий.Мы провели с Дмитрием 2 чудесных дня на Байкале и это было одно из лучших путешествий.Мы провели с Дмитрием 2 чудесных дня на Байкале и это было одно из лучших путешествий.Мы провели с Дмитрием 2 чудесных дня на Байкале и это было одно из лучших путешествий.Мы провели с Дмитрием 2 чудесных дня на Байкале и это было одно из лучших путешествий.Мы провели с Дмитрием 2 чудесных дня на Байкале и это было одно из лучших путешествий.Мы провели с Дмитрием 2 чудесных дня на Байкале и это было одно из лучших путешествий.

Входит в следующие категории Иркутска

Похожие экскурсии из Иркутска

К острову Ольхон - по льду Байкала
Джиппинг
На машине
13 часов
75 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Зимнее приключение на Ольхон: путешествие по льду Байкала
Откройте для себя тайны зимнего Байкала в комфортабельной экскурсии на джипе к острову Ольхон
Начало: У вашего места проживания в Иркутске
Завтра в 09:00
16 сен в 08:30
36 000 ₽ за всё до 4 чел.
Тот самый байкальский лёд: групповая экскурсия в Большое Голоустное
На машине
8 часов
29 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Тот самый байкальский лёд
Прозрачный лёд Байкала, захватывающие виды и катание на собачьих упряжках ждут вас в Большом Голоустном. Незабываемые эмоции гарантированы
Начало: В Иркутске
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
16 сен в 09:00
6000 ₽ за человека
Космический лед Байкала
На автобусе
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Космический лед Байкала
Откройте для себя зимний Байкал с его кристальным льдом и шаманскими легендами. Уникальная возможность прокатиться на коньках по бескрайней глади озера
16 сен в 10:00
17 сен в 10:00
30 000 ₽ за всё до 11 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Иркутске