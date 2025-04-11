В зимний период Байкал превращается в уникальный каток, привлекая туристов своими ледяными просторами.
Участники экскурсии смогут насладиться катанием на коньках в бухте Ая, посетить священные места бурятов и узнать о шаманизме. В программе также предусмотрены дегустация блюд бурятской кухни и прогулки по льду с пузырьками.
Путешествие включает посещение значимых мест Иркутска и живописных уголков Байкала, что делает его незабываемым
Участники экскурсии смогут насладиться катанием на коньках в бухте Ая, посетить священные места бурятов и узнать о шаманизме. В программе также предусмотрены дегустация блюд бурятской кухни и прогулки по льду с пузырьками.
Путешествие включает посещение значимых мест Иркутска и живописных уголков Байкала, что делает его незабываемым
5 причин купить эту экскурсию
- ❄️ Катание на коньках по Байкалу
- 🥟 Дегустация бурятской кухни
- 🌄 Виды Малого моря
- 🕍 История Иркутска
- 🧊 Лёд с пузырьками
Что можно увидеть
- Спасская церковь
- Знаменский монастырь
- Барисан в Жердовке
- Скульптура Орла
- Памятник Бродяге
Описание экскурсии
- Площадь у Спасской церкви — место основания Иркутска. Расскажу об основании и развитии города
- Знаменский монастырь. Вспомним историю декабристов и адмирала Колчака
- Барисан в Жердовке — священное место для подношения духам местности
- Посёлок Усть-Ордынский. Погрузимся в историю коренных народов Восточной Сибири
- Кутул — начало Ольхонской земли, место приветствия духов. Поговорим о шаманизме как основе миропонимания для коренного населения
- Посёлок Бугульдейка. Увидим мраморный карьер и живописный берег Байкала, прогуляемся по льду со знаменитыми пузырьками
- Посёлок Еланцы. Остановимся на обед в кафе. Вы отведаете бурятскую кухню и угоститесь коктейлями из ледяных бокалов
- Бухта Ая и смотровая площадка с видом на большой Байкал. При желании вы прокатитесь по бухте на коньках
- Скульптура Орла и памятник Бродяге. Полюбуемся со смотровой видом на Малое море
- Сахюрта — Малое море. Выясним причины такого названия и прогуляемся по льду. При желании прокатимся на судне на воздушной подушке
- Мыс Крест и смотровая с видом на Байкал и Малое море. Если успеем по времени, встретим красочный закат
- Ужин в кафе, после которого возвратимся в Иркутск
В путешествии поговорим о природных богатствах нашего края, особенностях климата и географии, а также об интересных страницах истории Иркутска. И, конечно же, я расскажу про знаменитый байкальский лёд — о том, насколько он живой и необыкновенный.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле Renault Duster
- Если захотите прокатиться на судне на воздушной подушке, сообщите об этом заранее
Дополнительные расходы
- Вход в нацпарк — 300 ₽ за чел.
- Питание в кафе: средний чек за человека — 700 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле гостиницы «Ангара»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Иркутске
Аттестованный гид по Байкалу. Родился и вырос в Москве. Дошкольное детство провёл в Болгарии. Владею двумя десятками профессий. Проехал на автомобиле более 2 000 000 км по России и Европе.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
11 апр 2025
Мы провели с Дмитрием 2 чудесных дня на Байкале и это было одно из лучших путешествий. Увидели все - лёд, пузыри, гроты, степи, прекрасные пейзажи. Дима прекрасный человек, отличный рассказчик и очень любит то, что делает. Однозначно рекомендую!!!
Входит в следующие категории Иркутска
Похожие экскурсии из Иркутска
Индивидуальная
до 4 чел.
Зимнее приключение на Ольхон: путешествие по льду Байкала
Откройте для себя тайны зимнего Байкала в комфортабельной экскурсии на джипе к острову Ольхон
Начало: У вашего места проживания в Иркутске
Завтра в 09:00
16 сен в 08:30
36 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Тот самый байкальский лёд
Прозрачный лёд Байкала, захватывающие виды и катание на собачьих упряжках ждут вас в Большом Голоустном. Незабываемые эмоции гарантированы
Начало: В Иркутске
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
16 сен в 09:00
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Космический лед Байкала
Откройте для себя зимний Байкал с его кристальным льдом и шаманскими легендами. Уникальная возможность прокатиться на коньках по бескрайней глади озера
16 сен в 10:00
17 сен в 10:00
30 000 ₽ за всё до 11 чел.