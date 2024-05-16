Малое море Байкала – экскурсии в Иркутске

Найдено 9 экскурсий в категории «Малое море Байкала» в Иркутске, цены от 13 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
43 отзыва
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
Погрузитесь в мир бурятской мифологии и насладитесь байкальскими пейзажами. Узнайте, как живут местные жители, и посетите главные памятники Ольхона
Начало: В Иркутске
Сегодня в 21:00
Завтра в 19:00
33 340 за всё до 4 чел.
Джип-тур по югу острова Ольхон
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Джип-тур по югу Ольхона: путешествие на Ниве с видами на Байкал
Погрузитесь в мир природных красот юга Ольхона. Экскурсия на Ниве откроет потрясающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: В поселке Хужир
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
17 900 за всё до 3 чел.
К острову Ольхон - по льду Байкала
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
55 отзывов
Зимнее приключение на Ольхон: путешествие по льду Байкала
Откройте для себя тайны зимнего Байкала в комфортабельной экскурсии на джипе к острову Ольхон
Начало: У вашего места проживания в Иркутске
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:30
33 340 за всё до 4 чел.
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Байкал и Ольхон: путешествие с гидом-шаманом в мир духов и природы
Приглашаем вас в уникальное путешествие к сердцу Байкала и на остров Ольхон в компании гида с даром шамана. Откройте неповторимый мир духов и природы
Начало: В черте города, кроме отдаленных районов
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 33 000 за всё до 5 чел.
Малое море Байкала и Тажеранские степи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Неизведанные панорамы, горные перевалы, древнейшие пещеры Прибайкалья и закат с Мраморного карьера
21 июня в 06:00
22 июня в 06:00
23 990 за всё до 7 чел.
Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
Космический лед, древние места силы, буддийская ступа и другие символы главного места Байкала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 000 за всё до 4 чел.
К ледовым гротам Байкала с трэвел-фотографом
🚗 На машине
Фотопрогулка
13 часов
12 отзывов
Захватывающая фото-прогулка к ледяным чудесам Байкала с экспертом
Погрузитесь в мир зимнего Байкала, где каждый снимок - это шедевр, созданный природой и вашим мастерством
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
29 700 за всё до 4 чел.
Путешествие из Иркутска на Малое море
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Путешествие из Иркутска на Малое море
Полюбоваться степью, горами, озером и узнать о народах Прибайкалья на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
14 июля в 08:00
1 сен в 08:00
14 000 за всё до 3 чел.
Ольхон - одним днём: фототур в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Фотопрогулка
13 часов
Ольхон - одним днём: фототур в мини-группе
Открыть самые фотогеничные локации озера и почувствовать его особую энергетику
Начало: у гостиницы «Ангара» или у вашего отеля в Листвянк...
20 июня в 07:00
1 июля в 07:00
13 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    16 мая 2024
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Добрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за пару дней до поездки узнали,
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    что паром на остров еще не пошел, а другого способа добраться нет. А зря! И вместо о. Ольхона нас повезли по береговым достопримечательностям Байкала. Все было классно! Водитель, он же гид, Андрей, мастер своего дела! По дороге, по горам, по пескам водит отлично. По пути на точку, и обратно, рассказывал интересные истории о тех местах, где проезжали. Также нас завозили в уютное кафе с этнической кухней (впервые попробовали Тарасун (бурятская настойка на кумысе) и Арбин (конская печень), очень понравилось) На Байкале посетили красивые видовые площадки, несколько мысов, и милый залив, где повстречали табун лошадей. Было очень интересно! Спасибо большое!

    Добрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за паруДобрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за паруДобрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за паруДобрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за паруДобрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за паруДобрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за паруДобрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за пару
  • И
    Ирина
    14 мая 2024
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Это восторг. Отличная организация и наиприятнейшие люди. Маршруты очень интересные, все пожелания учитываются. Жаль, что так не много времени было, теперь ясно сколько там еще интересных мест.
    Это восторг. Отличная организация и наиприятнейшие люди. Маршруты очень интересные, все пожелания учитываются. Жаль, что такЭто восторг. Отличная организация и наиприятнейшие люди. Маршруты очень интересные, все пожелания учитываются. Жаль, что так
  • В
    Владимир
    1 мая 2024
    К ледовым гротам Байкала с трэвел-фотографом
    Действительно комфортабельный автобус, хороший гид, который рассказал не только про Байкал, но и про город и вообще про культуру.
  • О
    Олег
    24 апреля 2024
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Все прошло великолепно!
  • Н
    Нина
    4 апреля 2024
    К острову Ольхон - по льду Байкала
    В полном восторге от экскурсии на остров Ольхон с гидом Владимиром! Изумительные виды льда, наплесков и гротов, живописная дорога через степи. Владимир великолепный рассказчик, очень внимателен к своим гостям. День был насыщен эмоциями, а дорога пролетела незаметно. Очень рекомендую!!!!
    В полном восторге от экскурсии на остров Ольхон с гидом Владимиром! Изумительные виды льда, наплесков иВ полном восторге от экскурсии на остров Ольхон с гидом Владимиром! Изумительные виды льда, наплесков иВ полном восторге от экскурсии на остров Ольхон с гидом Владимиром! Изумительные виды льда, наплесков иВ полном восторге от экскурсии на остров Ольхон с гидом Владимиром! Изумительные виды льда, наплесков и
  • З
    Зилола
    1 апреля 2024
    К острову Ольхон - по льду Байкала
    Наталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашей команде! Сергей, наш гид
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    на три дня по Ольхону очень тонко передал любовь, красоту и историю Байкала. Мы в полном восторге! Благодарим вас и желаем благополучия в вашем прекрасном деле!

    Наталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашейНаталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашейНаталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашейНаталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашейНаталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашей
  • С
    Сергей
    23 марта 2024
    К острову Ольхон - по льду Байкала
    Наш гид был Андрей. Человек, влюблённый в свой край и знающий его от каждого мыса, до каждой поселения. С ним
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    вы окунетесь в историю Байкала и его текущую жизнь, и ещё, к тому же Андрей ещё и джиппер с Большой буквы. . Андрей заехал за нами на Toyota Prado 78, вы не представляете, что мы,"мы" - громко сказанно, что Андрей вместе с авто преодолевали любые сопки и преграды, чтобы познакомить нас с природой и очень часто нетурестичнского Байкала! Научит правильно бурханить, коренные жители Байкала - буряты. Не буду описывать основные локации, они описаны ранее, Хочу лишь посоветовать всем, что поездку лучше брать на несколько дней, т. к.. 700 км за день и само возращение обратно пытаются неаелироать восторг и впечатления от увиденного и прочуственного.

  • С
    Сахаяна
    18 марта 2024
    К ледовым гротам Байкала с трэвел-фотографом
    Хочу выразить огромную благодарность Максиму Сергеевичу за поездку на Байкал, все было замечательно, хорошо отдохнули, огромное вам спасибо.
  • А
    Анастасия
    14 марта 2024
    Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
    23.02.2024 Мы посетили потрясающий зимний Байкал в компании интересного, разностороннего человека, профессионала, знающего свое дело, гида Василия! Василий предложил нам всевозможные
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    варианты маршрутов, помог выбрать оптимальный, ответил на все интересующие вопросы! Огромное спасибо Вам, Василий, за впечатления, красивейшие виды, внимание и заботу о своих гостях, и отдельное спасибо, за красочные фото!!!

  • И
    Ирина
    10 марта 2024
    К ледовым гротам Байкала с трэвел-фотографом
    Были на экскурсии 25.02.2024. Понравилось всё: и прекрасная организация маршрута (всё продумано), и формат преподнесения материала (легко и ненавязчиво), и
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    конечно увиденные красоты Байкала. Хочу выразить благодарность за прекрасное путешествие! Однозначно рекомендую! Благодаря Максиму выполнили план по полной программе (Фото/видео прекрасных видов, пузырьки Байкала, коньки, чаепитие на льду, поцелуй Байкала и даже пробурили лунку в озере и испили воды)) Максим, спасибо!

    Были на экскурсии 25.02.2024. Понравилось всё: и прекрасная организация маршрута (всё продумано), и формат преподнесения материалаБыли на экскурсии 25.02.2024. Понравилось всё: и прекрасная организация маршрута (всё продумано), и формат преподнесения материалаБыли на экскурсии 25.02.2024. Понравилось всё: и прекрасная организация маршрута (всё продумано), и формат преподнесения материалаБыли на экскурсии 25.02.2024. Понравилось всё: и прекрасная организация маршрута (всё продумано), и формат преподнесения материалаБыли на экскурсии 25.02.2024. Понравилось всё: и прекрасная организация маршрута (всё продумано), и формат преподнесения материалаБыли на экскурсии 25.02.2024. Понравилось всё: и прекрасная организация маршрута (всё продумано), и формат преподнесения материала

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Малое море Байкала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
  2. Джип-тур по югу острова Ольхон
  3. К острову Ольхон - по льду Байкала
  4. Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
  5. Малое море Байкала и Тажеранские степи
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
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