читать дальше

вы окунетесь в историю Байкала и его текущую жизнь, и ещё, к тому же Андрей ещё и джиппер с Большой буквы. . Андрей заехал за нами на Toyota Prado 78, вы не представляете, что мы,"мы" - громко сказанно, что Андрей вместе с авто преодолевали любые сопки и преграды, чтобы познакомить нас с природой и очень часто нетурестичнского Байкала! Научит правильно бурханить, коренные жители Байкала - буряты. Не буду описывать основные локации, они описаны ранее, Хочу лишь посоветовать всем, что поездку лучше брать на несколько дней, т. к.. 700 км за день и само возращение обратно пытаются неаелироать восторг и впечатления от увиденного и прочуственного.