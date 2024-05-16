1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
Погрузитесь в мир бурятской мифологии и насладитесь байкальскими пейзажами. Узнайте, как живут местные жители, и посетите главные памятники Ольхона
Начало: В Иркутске
Сегодня в 21:00
Завтра в 19:00
33 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур по югу Ольхона: путешествие на Ниве с видами на Байкал
Погрузитесь в мир природных красот юга Ольхона. Экскурсия на Ниве откроет потрясающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: В поселке Хужир
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
17 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Зимнее приключение на Ольхон: путешествие по льду Байкала
Откройте для себя тайны зимнего Байкала в комфортабельной экскурсии на джипе к острову Ольхон
Начало: У вашего места проживания в Иркутске
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:30
33 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Байкал и Ольхон: путешествие с гидом-шаманом в мир духов и природы
Приглашаем вас в уникальное путешествие к сердцу Байкала и на остров Ольхон в компании гида с даром шамана. Откройте неповторимый мир духов и природы
Начало: В черте города, кроме отдаленных районов
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 33 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Неизведанные панорамы, горные перевалы, древнейшие пещеры Прибайкалья и закат с Мраморного карьера
21 июня в 06:00
22 июня в 06:00
23 990₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
Космический лед, древние места силы, буддийская ступа и другие символы главного места Байкала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
13 часов
Захватывающая фото-прогулка к ледяным чудесам Байкала с экспертом
Погрузитесь в мир зимнего Байкала, где каждый снимок - это шедевр, созданный природой и вашим мастерством
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
29 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие из Иркутска на Малое море
Полюбоваться степью, горами, озером и узнать о народах Прибайкалья на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
14 июля в 08:00
1 сен в 08:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
13 часов
Ольхон - одним днём: фототур в мини-группе
Открыть самые фотогеничные локации озера и почувствовать его особую энергетику
Начало: у гостиницы «Ангара» или у вашего отеля в Листвянк...
20 июня в 07:00
1 июля в 07:00
13 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария16 мая 2024Добрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за пару дней до поездки узнали,
- ИИрина14 мая 2024Это восторг. Отличная организация и наиприятнейшие люди. Маршруты очень интересные, все пожелания учитываются. Жаль, что так не много времени было, теперь ясно сколько там еще интересных мест.
- ВВладимир1 мая 2024Действительно комфортабельный автобус, хороший гид, который рассказал не только про Байкал, но и про город и вообще про культуру.
- ООлег24 апреля 2024Все прошло великолепно!
- ННина4 апреля 2024В полном восторге от экскурсии на остров Ольхон с гидом Владимиром! Изумительные виды льда, наплесков и гротов, живописная дорога через степи. Владимир великолепный рассказчик, очень внимателен к своим гостям. День был насыщен эмоциями, а дорога пролетела незаметно. Очень рекомендую!!!!
- ЗЗилола1 апреля 2024Наталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашей команде! Сергей, наш гид
- ССергей23 марта 2024Наш гид был Андрей. Человек, влюблённый в свой край и знающий его от каждого мыса, до каждой поселения. С ним
- ССахаяна18 марта 2024Хочу выразить огромную благодарность Максиму Сергеевичу за поездку на Байкал, все было замечательно, хорошо отдохнули, огромное вам спасибо.
- ААнастасия14 марта 202423.02.2024 Мы посетили потрясающий зимний Байкал в компании интересного, разностороннего человека, профессионала, знающего свое дело, гида Василия! Василий предложил нам всевозможные
- ИИрина10 марта 2024Были на экскурсии 25.02.2024. Понравилось всё: и прекрасная организация маршрута (всё продумано), и формат преподнесения материала (легко и ненавязчиво), и
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Малое море Байкала»
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