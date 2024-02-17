Встретим вас в аэропорту или у места пребывания и отправимся к Байкалу. Дорога будет проходить по невероятно живописным местам. Первая остановка — залив Куркут. Отсюда будем передвигаться по льду озера. Увидим мыс Кобылья голова, название которого говорит само за себя. Полуостров, на котором расположился мыс, действительно напоминает голову лошади.

Затем осмотрим скалу Трезубец, которая своей формой напоминает руины крепости. С её вершины открывается потрясающий панорамный вид на гладь Байкала. Проезжая вдоль побережья, заглянем в гроты, покрытые льдом, ещё посетим остров, похожий на кита.

После этого доберёмся до гостиницы, разместимся и отдохнём.