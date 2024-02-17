Мы посетим не только главные природные достопримечательности самого глубокого озера мира, но и осмотрим локации,
Описание тура
Организационные детали
Обязательно наличие тёплых вещей, перчатки или рукавички, шапка, тёплые штаны, пуховик. По желанию можно взять красивый наряд для фотосессии.
Проживание. Не входит в стоимость. Размещение в гостинице посёлка Хужир на острове Ольхон, 2- или 3-местное в номерах разной категории — от 2 000 руб.
Питание. Питание. В стоимость входят обеды. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Мыс Кобылья голова, скала Трезубец и красоты южной части Ольхона
Встретим вас в аэропорту или у места пребывания и отправимся к Байкалу. Дорога будет проходить по невероятно живописным местам. Первая остановка — залив Куркут. Отсюда будем передвигаться по льду озера. Увидим мыс Кобылья голова, название которого говорит само за себя. Полуостров, на котором расположился мыс, действительно напоминает голову лошади.
Затем осмотрим скалу Трезубец, которая своей формой напоминает руины крепости. С её вершины открывается потрясающий панорамный вид на гладь Байкала. Проезжая вдоль побережья, заглянем в гроты, покрытые льдом, ещё посетим остров, похожий на кита.
После этого доберёмся до гостиницы, разместимся и отдохнём.
К мысу Хобой
Сегодня направимся к северной точке острова — мысу Хобой. С его названием связана легенда о драконе, потерявшем свой зуб над Байкалом. В переводе с языка местных народов «хобой» означает «клык».
По пути к мысу сделаем несколько остановок. Первым делом увидим знаменитую скалу Шаманка, которая обладает особенной энергетикой. Далее посетим остров Харанцы, где находится гигантский грот. После этого увидим остров с милым названием Львёнок. После этого вы сможете покататься на коньках, а затем мы побываем на мысе Саган-Хушун, который также называют мыс «Три брата».
По прибытии на Хобой полюбуемся ледяными торосами и панорамой Байкала. Вечером вернёмся в Хужир, чтобы встретить закат на мысе Бурхан с видом на Шаманку.
Ступа Просветления и Хвост дракона
Перед отъездом успеем осмотреть ещё несколько интересных локаций. Увидим мыс Елгай и его узкий глубокий грот. Побываем на острове Огой, чтобы загадать желание у ступы Просветления. Считается, что что буддийские ступы помогают справиться посетителям с негативными эмоциями.
После этого исследуем мыс южной части острова, Хвост дракона. Вечером вернёмся в Иркутск, где и завершится наш тур. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|33 210 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Обеды
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Поцелуй Байкала
Что не входит в цену
- Проживание
- Перелёт до Иркутска и обратно
- Остальное питание
- Аренда коньков
- Дополнительные развлечения (катание в упряжках, багги, баня)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Мы из Крыма, поехали на Байкал всей семьей, мама-папа-сын10лет. В восторге все!!
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