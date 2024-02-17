Зимняя сказка Байкала: тур по популярным локациям и не только

Побывать в ледяных гротах, узнать легенды о скале Шаманке и полюбоваться панорамами озера
А вы знали, что в Байкале обитает каменный лев? Вы увидите его в нашем небольшом путешествии.

Мы посетим не только главные природные достопримечательности самого глубокого озера мира, но и осмотрим локации,
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о которых знают не все туристы.

Вместе мы побываем на острове Огой, чтобы загадать заветные желания у ступы Просветления, исследуем мысы Бурхан, Саган-Хушун и Хвост дракона. В один из дней у вас будет возможность «поцеловать» Байкал.

5
1 отзыв
Зимняя сказка Байкала: тур по популярным локациям и не только
Зимняя сказка Байкала: тур по популярным локациям и не только
Зимняя сказка Байкала: тур по популярным локациям и не только
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Обязательно наличие тёплых вещей, перчатки или рукавички, шапка, тёплые штаны, пуховик. По желанию можно взять красивый наряд для фотосессии.

Проживание. Не входит в стоимость. Размещение в гостинице посёлка Хужир на острове Ольхон, 2- или 3-местное в номерах разной категории — от 2 000 руб.

Питание. Питание. В стоимость входят обеды. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Мыс Кобылья голова, скала Трезубец и красоты южной части Ольхона

Встретим вас в аэропорту или у места пребывания и отправимся к Байкалу. Дорога будет проходить по невероятно живописным местам. Первая остановка — залив Куркут. Отсюда будем передвигаться по льду озера. Увидим мыс Кобылья голова, название которого говорит само за себя. Полуостров, на котором расположился мыс, действительно напоминает голову лошади.

Затем осмотрим скалу Трезубец, которая своей формой напоминает руины крепости. С её вершины открывается потрясающий панорамный вид на гладь Байкала. Проезжая вдоль побережья, заглянем в гроты, покрытые льдом, ещё посетим остров, похожий на кита.

После этого доберёмся до гостиницы, разместимся и отдохнём.

Мыс Кобылья голова, скала Трезубец и красоты южной части ОльхонаМыс Кобылья голова, скала Трезубец и красоты южной части ОльхонаМыс Кобылья голова, скала Трезубец и красоты южной части ОльхонаМыс Кобылья голова, скала Трезубец и красоты южной части Ольхона
2 день

К мысу Хобой

Сегодня направимся к северной точке острова — мысу Хобой. С его названием связана легенда о драконе, потерявшем свой зуб над Байкалом. В переводе с языка местных народов «хобой» означает «клык».

По пути к мысу сделаем несколько остановок. Первым делом увидим знаменитую скалу Шаманка, которая обладает особенной энергетикой. Далее посетим остров Харанцы, где находится гигантский грот. После этого увидим остров с милым названием Львёнок. После этого вы сможете покататься на коньках, а затем мы побываем на мысе Саган-Хушун, который также называют мыс «Три брата».

По прибытии на Хобой полюбуемся ледяными торосами и панорамой Байкала. Вечером вернёмся в Хужир, чтобы встретить закат на мысе Бурхан с видом на Шаманку.

К мысу ХобойК мысу ХобойК мысу ХобойК мысу Хобой
3 день

Ступа Просветления и Хвост дракона

Перед отъездом успеем осмотреть ещё несколько интересных локаций. Увидим мыс Елгай и его узкий глубокий грот. Побываем на острове Огой, чтобы загадать желание у ступы Просветления. Считается, что что буддийские ступы помогают справиться посетителям с негативными эмоциями.

После этого исследуем мыс южной части острова, Хвост дракона. Вечером вернёмся в Иркутск, где и завершится наш тур. До новых встреч!

Ступа Просветления и Хвост драконаСтупа Просветления и Хвост драконаСтупа Просветления и Хвост драконаСтупа Просветления и Хвост драконаСтупа Просветления и Хвост дракона

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет33 210 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Обеды
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Поцелуй Байкала
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Перелёт до Иркутска и обратно
  • Остальное питание
  • Аренда коньков
  • Дополнительные развлечения (катание в упряжках, багги, баня)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска / гостиница. Приобретайте билеты на рейсы, которые прибывают в Иркутск не позже 10:00
Завершение: Аэропорт Иркутска, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Виктория
17 фев 2024
Алексей-большой умничка!!! Он любит и ценит свой край и покажет вам все его красоты!!! Внимательный! Ответственный, неравнодушный и терпеливый!)
Мы из Крыма, поехали на Байкал всей семьей, мама-папа-сын10лет. В восторге все!!
У
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Алексея очень удобная, большущая машина-это плюс!!!
Маршрут прорабатывал так, чтобы др туристов или вообще не было или минимум!!
Помогал с фото)
Подсказывал где покушать Вкусно, Не дорого и качественно!! Бурятская кухня простая, вкуснющая и сытная!! Позы🥟покорили всю нашу семью😋!
Гостиница, номер, который нам предоставили- были отличные!!!
Сбор по утрам всегда был в 10:00
А еще большой Плюс, что Алексей реально подсказывал нам на что не нужно тратить деньги!) Например модные хивусы, это лодка на надувной подушке-жууууутко😵‍💫 шумные и вонючии штукенции((, Алексей отговорил нас от них😉
Эмоций от красоты вокруг нам хватало выше крыши🤪!!!!
Мой план исполнили весь!!!
И Байкал с нами разговаривал, и на камеру трескался, и бульки разные показал, и пещеры и гроты и скалы, и желания загадывали и много, много др!! 😍😍😍
Короче, Алексея и путешествие с ним на Ольхон и Байкал однозначно рекомендуем!!!!
Вернемся по возможности летом!!!!!!!

Алексей-большой умничка!!! Он любит и ценит свой край и покажет вам все его красоты!!! Внимательный! Ответственный, неравнодушный и терпеливый!)Алексей-большой умничка!!! Он любит и ценит свой край и покажет вам все его красоты!!! Внимательный! Ответственный, неравнодушный и терпеливый!)Алексей-большой умничка!!! Он любит и ценит свой край и покажет вам все его красоты!!! Внимательный! Ответственный, неравнодушный и терпеливый!)Алексей-большой умничка!!! Он любит и ценит свой край и покажет вам все его красоты!!! Внимательный! Ответственный, неравнодушный и терпеливый!)Алексей-большой умничка!!! Он любит и ценит свой край и покажет вам все его красоты!!! Внимательный! Ответственный, неравнодушный и терпеливый!)Алексей-большой умничка!!! Он любит и ценит свой край и покажет вам все его красоты!!! Внимательный! Ответственный, неравнодушный и терпеливый!)Алексей-большой умничка!!! Он любит и ценит свой край и покажет вам все его красоты!!! Внимательный! Ответственный, неравнодушный и терпеливый!)Алексей-большой умничка!!! Он любит и ценит свой край и покажет вам все его красоты!!! Внимательный! Ответственный, неравнодушный и терпеливый!)Алексей-большой умничка!!! Он любит и ценит свой край и покажет вам все его красоты!!! Внимательный! Ответственный, неравнодушный и терпеливый!)Алексей-большой умничка!!! Он любит и ценит свой край и покажет вам все его красоты!!! Внимательный! Ответственный, неравнодушный и терпеливый!)

Тур входит в следующие категории Иркутска

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