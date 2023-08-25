Смешенная: поездка на ретропоезде и автобусная. Важно! Ребёнок до 5 лет без занятия места. Цена указана за место в поезде с видом на сторону горы. Места с видом на Байкал (первое и второе) можно оформить с доплатой. Также можно заказать питание в дополнительных услугах к заказу.

Описание

Экскурсия на поезде на Кругобайкальскую железную дорогу - уникальное путешествие на ретропоезде, позволит нам окунуться в историю и увидеть сохранившиеся памятники архитектуры - самой дорогой железнодорожной стройки в Царской России, начало строительство которой положила Русско-японская война. На кону стояла судьба России и было жизненно необходимо доставлять оружие, припасы и войска на Дальний Восток. Оценить масштабы человеческого труда, которые и сейчас кажутся невероятными, можно только проехав по всему пути. Даже в наше время, кажется очень сложным вырубать тоннели в скалах и прокладывать пути там, где в наше время искали бы объездные пути. Мы обязательно рекомендуем это место к посещению.