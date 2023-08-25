Экскурсия в Иркутске: Памятники архитектуры на Кругобайкальской железной дороге
Смешенная: поездка на ретропоезде и автобусная. Важно! Ребёнок до 5 лет без занятия места. Цена указана за место в поезде с видом на сторону горы. Места с видом на Байкал (первое и второе) можно оформить с доплатой. Также можно заказать питание в дополнительных услугах к заказу.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 240 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 240 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Экскурсия на поезде на Кругобайкальскую железную дорогу - уникальное путешествие на ретропоезде, позволит нам окунуться в историю и увидеть сохранившиеся памятники архитектуры - самой дорогой железнодорожной стройки в Царской России, начало строительство которой положила Русско-японская война. На кону стояла судьба России и было жизненно необходимо доставлять оружие, припасы и войска на Дальний Восток. Оценить масштабы человеческого труда, которые и сейчас кажутся невероятными, можно только проехав по всему пути. Даже в наше время, кажется очень сложным вырубать тоннели в скалах и прокладывать пути там, где в наше время искали бы объездные пути. Мы обязательно рекомендуем это место к посещению.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание Билеты на ретропоезд
- Что не входит
- Обед
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:50Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Иркутске
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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