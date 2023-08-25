Золотая пряжка стального пояса России

Экскурсия в Иркутске: Памятники архитектуры на Кругобайкальской железной дороге

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: поездка на ретропоезде и автобусная. Важно! Ребёнок до 5 лет без занятия места. Цена указана за место в поезде с видом на сторону горы. Места с видом на Байкал (первое и второе) можно оформить с доплатой. Также можно заказать питание в дополнительных услугах к заказу.
Золотая пряжка стального пояса России
Золотая пряжка стального пояса России
Золотая пряжка стального пояса России
Золотая пряжка стального пояса России
Золотая пряжка стального пояса России
Золотая пряжка стального пояса России
Золотая пряжка стального пояса России
Золотая пряжка стального пояса России
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 240 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Экскурсия на поезде на Кругобайкальскую железную дорогу - уникальное путешествие на ретропоезде, позволит нам окунуться в историю и увидеть сохранившиеся памятники архитектуры - самой дорогой железнодорожной стройки в Царской России, начало строительство которой положила Русско-японская война. На кону стояла судьба России и было жизненно необходимо доставлять оружие, припасы и войска на Дальний Восток. Оценить масштабы человеческого труда, которые и сейчас кажутся невероятными, можно только проехав по всему пути. Даже в наше время, кажется очень сложным вырубать тоннели в скалах и прокладывать пути там, где в наше время искали бы объездные пути. Мы обязательно рекомендуем это место к посещению.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание Билеты на ретропоезд
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:50
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
Природа и пейзажи
Активный отдых
На весь день

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