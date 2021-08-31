Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Что вас ожидает

Ворота Байкала

Из Иркутска на автомобиле мы доберемся до поселка Листвянка. Я объясню, почему это место называют «Воротами Байкала», и расскажу старинную легенду о Шаман-камне – месте силы Байкала, о красавице Ангаре и ее суровом батюшке. Далее паром понесет нас в порт Байкала — туда, где берёт начало «Золотая пряжка стального пояса России». Вы полюбуетесь с воды живописными панорамами и услышите историю строительства Кругобайкальской железной дороги, уникального памятника инженерного зодчества.

Галереи Байкала

Прибыв в порт, мы отправляемся на прогулку по железнодорожным тоннелям. Путь пролегает вдоль берега и очаровывает потрясающими панорамными видами озера. Готовьте запасную флешку и батарею для фотоаппарата: снимков будет много! Четыре километра спустя, мы уже начнем осмотр Галереи №1, длиной 83 метра. Вы узнаете, в чем особенность тоннелей и каменных галерей КБЖД, почему каждая верста этого отрезка дороги стоила в 13 раз дороже других участков Транссиба и что такое «передача» и «мотаня». Вас ждет купание в самом глубоком озере мира, посещение музея железной дороги и фото на память у старинного паровоза.

Если останутся силы и желание, мы пройдем еще 5 км и осмотрим Тоннель № 1 и Тоннель № 2.

Организационные детали