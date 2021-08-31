Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»

Проникнуть в старинные галереи трассы КБЖД, искупаться в бодрящих водах озера и узнать историю края

5
5 отзывов
Исследуя старинные железнодорожные тоннели и галереи, вы познакомитесь с историей строительства Транссибирской магистрали.

Я расскажу о необычных инженерных решениях и особянностях трассы.

Во время прогулки вдоль берега Байкала мы полюбуемся захватывающими пейзажами гор и вспомним старинные легенды и предания Иркутского края.
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»

Что вас ожидает

Ворота Байкала

Из Иркутска на автомобиле мы доберемся до поселка Листвянка. Я объясню, почему это место называют «Воротами Байкала», и расскажу старинную легенду о Шаман-камне – месте силы Байкала, о красавице Ангаре и ее суровом батюшке. Далее паром понесет нас в порт Байкала — туда, где берёт начало «Золотая пряжка стального пояса России». Вы полюбуетесь с воды живописными панорамами и услышите историю строительства Кругобайкальской железной дороги, уникального памятника инженерного зодчества.

Галереи Байкала

Прибыв в порт, мы отправляемся на прогулку по железнодорожным тоннелям. Путь пролегает вдоль берега и очаровывает потрясающими панорамными видами озера. Готовьте запасную флешку и батарею для фотоаппарата: снимков будет много! Четыре километра спустя, мы уже начнем осмотр Галереи №1, длиной 83 метра. Вы узнаете, в чем особенность тоннелей и каменных галерей КБЖД, почему каждая верста этого отрезка дороги стоила в 13 раз дороже других участков Транссиба и что такое «передача» и «мотаня». Вас ждет купание в самом глубоком озере мира, посещение музея железной дороги и фото на память у старинного паровоза.

Если останутся силы и желание, мы пройдем еще 5 км и осмотрим Тоннель № 1 и Тоннель № 2.

Организационные детали

  • Протяженность маршрута может варьироваться от 8 до 20 км, зависит от уровня вашей физической подготовки и желания. Маршрут не сложный, без подъёмов и спусков.
  • Трансфер из Иркутска в Листвянку для группы 1-4 человека на легковом автомобиле включен в стоимость экскурсии
  • Дополнительно оплачивается: вход в Прибайкальский национальный парк — 100 руб. / чел., водный переход (Листвянка Порт Байкал-Листвянка) — 150 руб. / чел., обед в кафе на станции Порт Байкал (средний чек 500 руб. )
  • Фотография — мое увлечение, поэтому я с удовольствием проведу для вас репортажную съемку нашего путешествия. Фотографии вы получите сразу после экскурсии.
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: в Иркутске/Листвянке
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Путешествия для меня — это движение, свобода, это моя жизнь. Я коренная сибирячка, родилась и живу в Иркутске. Байкал — это моё место силы. У меня есть опыт работы в туристическом агентстве, сейчас я организую и провожу авторские путешествия и экскурсии по Иркутску и Байкалу. Люблю природу, длительные пешие прогулки-хайкинг, увлекаюсь фотографией. Свои увлечения вплетаю в экскурсионную программу. Во время экскурсии я познакомлю вас с историей и традициями моего родного края, наполню образ легендами и сказаниями, вкус — местными национальными блюдами, а красоту мест запечатлею в объектив фотокамеры. С собой вы увезёте теплые воспоминания об Иркутске и Байкале, зарядитесь его силой и энергией, влюбитесь в это место так, как люблю его я:)
Задать вопрос

5 реальных отзывов от туристов

Наташа
31 авг 2021
Экскурсия насыщена красивыми пейзажами гор и Байкала. В компании Елены день прошёл познавательно, легко и солнечно, не смотря, что полностью промокли под дождём! Рекомендуем!
Ю
8 сен 2020
К сожалению (но теперь это не точно), на запланированный изначально маршрут («Золотая пряжка стального пояса России») мы не попали, в итоге приняли решение ехать в Аршан, и о принятом решении не пожалели.
Экскурсия получилась просто потрясающей! С самого отъезда и до возвращения (а это без малого часов 12) не выдалось ни одного момента, чтобы стало скучно или не интересно.
Елена замечательный рассказчик и экскурсовод.
Однозначно рекомендую!
Е
29 июля 2020
Очень давно хотела пройтись по шпалам КБЖД и прикоснуться к истории строительства этого рукотворного сооружения. Благодаря Елене, моя мечта сбылась))) экскурсия просто нереальная! Елена забрала нас с места проживания в Иркутске. По дороге в Листвянку мы поговорили о природе, о соснах, о Байкале. Елена Рассказала легенду о Байкале и красавице Ангаре. Переплыв в Порт Байкал, началась самая долгожданная часть экскурсии. Здесь каждый найдет для себя что-то интересное. Незабываемая природа, интересная история строительства Кругобайкальской железной дороги, Нерпы, которые сопровождали нас на протяжении всего пути, источники с очень вкусной водой, возможность понырять в Байкал с пирса. И весь маршрут сопровождается рассказами Елены. Ну и не могу не отметить возможность пофотографироваться на фоне всей этой красоты. Благодаря Елене у нас остались прекрасные фотографии и впечатления с хайкинга у Байкала: "Золотая пряжка стального пояса России". Ну и отличным завершением дня стал ужин с Бурятскими вкусностями и посещение рыбного рынка в Листвянке.
Хочу сказать Елене ОГРОМНОЕ СПАСИБО за этот незабываемый день на берегу Байкала, который стал прекрасным завершение нашего путешествия.
Н
26 июля 2020
Хорошая экскурсия - покатались на пароме, прошлись по КБЖД, посмотрели на нерп) Елена - очень доброжелательный и внимательный гид, в ее обществе время пролетает незаметно. От экскурсии остались только положительные эмоции.
О
30 июня 2020
Спасибо Елене за прекрасно проведённый день! Мы чувствовали по отношению к себе заботу о комфорте, неподдельную добродушность, открытость. Моя дочь, девяти лет, не смотря на нелегкий маршрут, даже и не подумала о усталости- так Елена увлекала рассказами и легендами местных жителей. Кроме того, Елена- неплохой фотограф, так что потрясающие впечатления от красот Байкала, будут умело сняты на профессиональную фотокамеру.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

🎩Индивидуальные🚗На машине🏙Крыши и панорамы🧒Для детей⚙️Необычные🖼Музеи🏆Активный отдых#Байкал#Экскурсии по КБЖД, из Иркутска и Листвянки#Листвянка

Еще несколько похожих предложений в Иркутске

Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
Индивидуальная экскурсия
5
2
11ч
9750
8 775
за 1-7 чел.
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
Совершить трекинг вдоль Кругобайкальской дороги и изучить окрестности порта Байкал
Байкал + Хубсугул в одном туре
Индивидуальная экскурсия
30 000
за 1 чел.
Байкал + Хубсугул в одном туре
Во время экскурсии вы увидите два уникальных озера - Байкал и Хубсугул, прокатитесь по Кругобайкальской...
Кругобайкальская дорога — золотая пряжка Транссиба
Индивидуальная экскурсия
12ч
11700
10 530
за 1-7 чел.
Кругобайкальская дорога — золотая пряжка Транссиба
Узнать о самом красивом участке железной дороги, изучить тоннели и галереи и полюбоваться Байкалом
Золото Байкала
Индивидуальная экскурсия
4
1
10 000
за 1-8 чел.
Золото Байкала
Навестить поселок на живописном побережье, узнать о золотодобыче и пообедать у гостеприимной хозяйки
Из Иркутска на Ольхон — путешествие к сердцу Байкала
Индивидуальная экскурсия
4.5
6
13ч
29 900
за 1-7 чел.
Из Иркутска на Ольхон — путешествие к сердцу Байкала
Увидеть самое глубокое озеро, услышать бурятские легенды о шаманах и узнать историю острова
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
Индивидуальная экскурсия
5
6
7 540
за 1-4 чел.
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
Поселок Листвянка, Шаман-камень, река Ангара, рыбный рынок и священное озеро за один день
День у "славного моря" Байкал в поселке Листвянка
Индивидуальная экскурсия
7 000
за 1-6 чел.
День у "славного моря" Байкал в поселке Листвянка
Приглашаю Вас в путешествие на озеро Байкал! Почувствовать дыхание великого озера, ощутить его мощь,...
По договоренности
Сказка трёх озёр. Путешествие на Тёплые озёра
Индивидуальный трансфер
10ч
9 200
за 1-4 чел.
Сказка трёх озёр. Путешествие на Тёплые озёра
Поездка на горных три озера, которых называют "Теплые озёра"
Ежедневно с 09:00
Индивидуальный трансфер на Байкал. Иркутск - Листвянка
Индивидуальный трансфер
5 000
за 1-4 чел.
Индивидуальный трансфер на Байкал. Иркутск - Листвянка
Предоставляю услуги трансфера на озеро Байкал из города Иркутска в посёлок Листвянка и обратно
Любой день
Один прекрасный день на Байкале
Индивидуальная экскурсия
5
16
9 900
за 1-4 чел.
Один прекрасный день на Байкале
Познакомьтесь с озером Байкал во время автомобильной экскурсии в старинный русский посёлок Листвянка
Ежедневно, круглогодично
Листвянка — туристическая столица Байкала
Индивидуальная экскурсия
4.9
14
10ч
9750
8 775
за 1-7 чел.
Листвянка — туристическая столица Байкала
Музей «Тальцы», виртуальное погружение на дно озера, нерпинарий, прогулка на кораблике и не только!
Три истории о Байкале: экскурсия-конструктор
Индивидуальная экскурсия
4.2
5
9 880
за 1-4 чел.
Три истории о Байкале: экскурсия-конструктор
Полюбоваться деревянным зодчеством, прогуляться к Большим Котам или приоткрыть тайны тоннелей КБЖД

Елена проводит ещё 3 экскурсии

Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска — в поселок Аршан
Индивидуальная экскурсия
5
48
13ч
12 990
за 1-4 чел.
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска — в поселок Аршан
Познакомиться с обычаями буддизма, прогуляться к водопаду и насладиться пейзажами Восточных Саян
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Индивидуальная экскурсия
5
4
12ч
7 000
за 1-4 чел.
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Провести день наедине с великим озером и пройти по главному эко-маршруту Байкала
Большое Голоустное — сакральное место Байкала
Индивидуальная экскурсия
4.8
6
10ч
12 000
за 1-4 чел.
Большое Голоустное — сакральное место Байкала
Сказочные панорамы, самое красивое ледяное полотно на озере и магические зоны западного берега
У нас ещё много экскурсий 😎 в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
🇷🇺