5 день

Дорога в Иркутск. Отъезд

Завтрак на турбазе и отправление в Иркутск.

Трансфер до Иркутска в составе группы на микроавтобусе (19 человек), по пути остановка у бурятского кафе и самостоятельный обед.

Прибытие в город вечером не раньше 19:00.

Рекомендовано приобретать билеты только на следующий день, возможны задержки в дороге по погодным условиям.

Включенное питание: завтрак. Гид: нет.

