Корпоративные туры – туры в Иркутске

Найдено 5 туров в категории «Корпоративные туры» в Иркутске, цены от 56 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Результативная рыбалка на Гусином озере в своей компании
На машине
5 дней
-
10%
Результативная рыбалка на Гусином озере в своей компании
Порыбачить с моторной лодки, поймать окуня и щуку и пожить в палатке
Начало: Ваш отель в Иркутске, 06:00
25 авг в 08:00
1 сен в 08:00
157 500 ₽175 000 ₽ за человека
Главное на Байкале: Листвянка, музей «Тальцы» и Ольхон
На машине
6 дней
Главное на Байкале: Листвянка, музей «Тальцы» и Ольхон
Погулять по Хужиру, познакомиться с местным бытом прошлых веков и увидеть мыс Хобой
Начало: Иркутск, 9:00-16:00
27 авг в 09:00
3 сен в 09:00
56 500 ₽ за человека
Наследие южного Байкала только для вас: Саяны, живописные водоёмы и культура Бурятии
На машине
3 дня
Наследие южного Байкала только для вас: Саяны, живописные водоёмы и культура Бурятии
Заглянуть в буддийский дацан, прогуляться по Гранатовому пляжу и покормить маралов
Начало: Иркутск, 9:00
28 авг в 09:00
4 сен в 09:00
168 000 ₽ за всё до 2 чел.
К южному берегу Байкала: путешествие от Листвянки до Аршана
На машине
5 дней
К южному берегу Байкала: путешествие от Листвянки до Аршана
Посетить термальные источники, увидеть КБЖД и заглянуть в дацан Бодхидхарма
Начало: Аэропорт Иркутска, до 10:00
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
91 900 ₽ за человека
Индивидуальный джип-тур по Ольхону: топ локаций и местная кухня
Джиппинг
На машине
3 дня
Индивидуальный джип-тур по Ольхону: топ локаций и местная кухня
Полюбоваться Тажеранскими степями и Шаманкой, устроить пикник на Хобое и пообедать по-бурятски
Начало: Аэропорт Иркутска, 8:00-9:00
Завтра в 08:00
22 авг в 08:00
92 500 ₽ за человека

