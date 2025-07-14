Очарование летнего Байкала: Иркутск, Листвянка и Ольхон, топовые локации и лучшие виды
Подняться на Камень Черского, увидеть ступу Просветления и побывать на мысе Хобой
Приглашаем отправиться с нами в небольшое, но насыщенное путешествие по Байкалу.
Вы увидите главные достопримечательности Иркутска, познакомитесь с культурой народов Прибайкалья в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» и историей озера в Байкальском музее. А на Ольхоне вас ждут незабываемые виды.
Мы исследуем необитаемый остров Огой и осмотрим ступу Просветления, доберёмся до самой северной точки острова — мыса Хобой, и увидим самое широкое место Байкала.
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель в Иркутске. Затем вас ждёт обзорная экскурсия по городу. Вы увидите Казанскую и Спасскую церкви, Московские ворота, памятник Александру III, сквер им. Кирова и ледокол «Ангара». Вечером — ужин и отдых.
2 день
Музей «Тальцы», Камень Черского и Байкальский музей
Утром отправимся в посёлок Листвянка. По пути посетим архитектурно-этнографический музей «Тальцы» и поднимемся к Камню Черского, чтобы полюбоваться Ангарой и горным массивом Хамар-Дабан. После обеда заглянем в Байкальский музей, где познакомимся с историей озера.
3 день
Прибытие на Ольхон и необитаемый остров Огой
Позавтракаем и на быстроходном теплоходе «Комета» доберёмся до острова Ольхон. А оттуда сразу направимся к острову Огой, где находится знаменитая ступа Просветления. В неё вложены буддийские реликвии, место считается священным. Побываем на мысе Хоргой, полюбуемся пейзажами и сделаем красивые фотографии.
Заселимся в отель и отдохнём.
4 день
Мыс Хобой, самое широкое место Байкала и скала Три брата
Сегодня помчим к мысу Хобой, который считается местом силы и энергетическим центром. А ещё именно здесь Байкал шире всего — 79,5 км! Убедимся, что озеро не зря прозвали морем. По пути остановимся у мыса Саган-Хушун, чтобы полюбоваться скалой Три брата, с которой связана удивительная легенда.
5 день
Отъезд
Поедем обратно в Иркутск. Пообедаем в кафе «Юрта» и насладимся традиционной бурятской едой. Затем — трансфер в аэропорт.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
Сопровождение гида
Билеты в национальный парк и на объекты экскурсий
Туристический налог
Что не входит в цену
Билеты до Иркутска и обратно
Обеды и ужины
Стоимость тура зависит от количества человек:
При группе из 5 человек - 78 600 ₽ за одного
При группе из 10 человек - 62 350 ₽ за одного
При группе из 15 человек - 58 725 ₽ за одного
Для семьи из 4 человек - 45 200 ₽ за 1 одного
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, время зависит ваших рейсов. Рекомендуем рейсы из Москвы с прибытием в 8:35 или 11:45
Завершение: Аэропорт Иркутска, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Наталья — Организатор в Иркутске
Мы живём в Иркутске, обожаем природу нашего региона и с самого детства путешествуем по Байкалу. За годы работы мы накопили большой опыт в организации и успешном проведении туров по Байкалу читать дальше
любой сложности, учитывая потребности и бюджет каждого нашего гостя. Мы предлагаем разнообразные вариации отдыха для гостей нашего региона: это и экскурсии, это и однодневные активные туры. Это и круизы по Байкалу с программой полной перезагрузки, и индивидуальные туры, и многодневные сборные туры, а также классические программы для отдыха туристов. Опыт практической работы по организации туров на Байкал у нашей команды более 10 лет. Мы организовали отдых для более чем 10 тысяч туристов со всего мира.