Очарование летнего Байкала: Иркутск, Листвянка и Ольхон, топовые локации и лучшие виды

Подняться на Камень Черского, увидеть ступу Просветления и побывать на мысе Хобой
Приглашаем отправиться с нами в небольшое, но насыщенное путешествие по Байкалу.

Вы увидите главные достопримечательности Иркутска, познакомитесь с культурой народов Прибайкалья в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» и историей озера в Байкальском музее. А на Ольхоне вас ждут незабываемые виды.

Мы исследуем необитаемый остров Огой и осмотрим ступу Просветления, доберёмся до самой северной точки острова — мыса Хобой, и увидим самое широкое место Байкала.
1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

-

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Иркутску

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель в Иркутске. Затем вас ждёт обзорная экскурсия по городу. Вы увидите Казанскую и Спасскую церкви, Московские ворота, памятник Александру III, сквер им. Кирова и ледокол «Ангара». Вечером — ужин и отдых.

2 день

Музей «Тальцы», Камень Черского и Байкальский музей

Утром отправимся в посёлок Листвянка. По пути посетим архитектурно-этнографический музей «Тальцы» и поднимемся к Камню Черского, чтобы полюбоваться Ангарой и горным массивом Хамар-Дабан. После обеда заглянем в Байкальский музей, где познакомимся с историей озера.

3 день

Прибытие на Ольхон и необитаемый остров Огой

Позавтракаем и на быстроходном теплоходе «Комета» доберёмся до острова Ольхон. А оттуда сразу направимся к острову Огой, где находится знаменитая ступа Просветления. В неё вложены буддийские реликвии, место считается священным. Побываем на мысе Хоргой, полюбуемся пейзажами и сделаем красивые фотографии.

Заселимся в отель и отдохнём.

4 день

Мыс Хобой, самое широкое место Байкала и скала Три брата

Сегодня помчим к мысу Хобой, который считается местом силы и энергетическим центром. А ещё именно здесь Байкал шире всего — 79,5 км! Убедимся, что озеро не зря прозвали морем. По пути остановимся у мыса Саган-Хушун, чтобы полюбоваться скалой Три брата, с которой связана удивительная легенда.

5 день

Отъезд

Поедем обратно в Иркутск. Пообедаем в кафе «Юрта» и насладимся традиционной бурятской едой. Затем — трансфер в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет75 470 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Сопровождение гида
  • Билеты в национальный парк и на объекты экскурсий
  • Туристический налог
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Обеды и ужины
  • Стоимость тура зависит от количества человек:
  • При группе из 5 человек - 78 600 ₽ за одного
  • При группе из 10 человек - 62 350 ₽ за одного
  • При группе из 15 человек - 58 725 ₽ за одного
  • Для семьи из 4 человек - 45 200 ₽ за 1 одного
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, время зависит ваших рейсов. Рекомендуем рейсы из Москвы с прибытием в 8:35 или 11:45
Завершение: Аэропорт Иркутска, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Иркутске
Мы живём в Иркутске, обожаем природу нашего региона и с самого детства путешествуем по Байкалу. За годы работы мы накопили большой опыт в организации и успешном проведении туров по Байкалу
любой сложности, учитывая потребности и бюджет каждого нашего гостя. Мы предлагаем разнообразные вариации отдыха для гостей нашего региона: это и экскурсии, это и однодневные активные туры. Это и круизы по Байкалу с программой полной перезагрузки, и индивидуальные туры, и многодневные сборные туры, а также классические программы для отдыха туристов. Опыт практической работы по организации туров на Байкал у нашей команды более 10 лет. Мы организовали отдых для более чем 10 тысяч туристов со всего мира.

Отзывы и рейтинг

О
Олег
14 июл 2025
Здравствуйте, Юлия! Путешествие оставило много положительных эмоций и восторгов. Единственный недостаток это сжатость тура. Продлить бы его на 2 недели, было бы идеально.

Тур входит в следующие категории Иркутска

