Мои заказы

Байкал - твои правила. Комбинированный тур на 7 дней

Байкал - твои правила
Тур-конструктор на зимний Байкал, в котором вы сами выбираете себе программу. Все дополнительные услуги и экскурсии могут быть выбраны в любой из дней тура по вашему усмотрению.

Решать только вам: отправиться
читать дальше

в путешествие в бухту Песчаную на судне, погулять по Икуртску или отправиться по КБЖД на «Хивусе».

Для тех, кто предпочитает активный отдых в неспешном ритме — арендуйте коньки и опробуйте самый большой природный каток мира.

Также вы сможете вникнуть в традиции и почувствовать релакс в аутентичной парной с панорамным видом на город и нефритовой печью или отправиться в хаммам с камином, резными качелями, романтической ванной и видом на исторический центр города.

Байкал - твои правила. Комбинированный тур на 7 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Байкал - твои правила. Комбинированный тур на 7 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Байкал - твои правила. Комбинированный тур на 7 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Иркутск

После прибытия в Иркутск — трансфер и размещение в бутик-отеле «Хистори» 5⭑.

После заселения в отель у вас есть возможность создать свой идеальный вечер, выбрав одну из эксклюзивных опций:

  • историческое погружение. Обзорная экскурсия по Иркутску.Прогулка по старинным улицам и набережной Ангары с погружением в атмосферу купеческого города — от 4 000 руб. /чел.;
  • традиции и релакс: HISTORY SOUL BANYA. Уникальное спа-пространство с горячим чаном под открытым небом, аутентичной парной с панорамным видом на город и нефритовой печью— от 25 000 руб. /чел.;
  • восточная роскошь: HISTORY SPA SOUL HAMMAM. Изысканный хаммам с камином, резными качелями, романтической ванной и видом на исторический центр городаот 25 000 руб. /чел.

Важно: окончательную стоимость и детали дополнительных программ уточняйте у нашего менеджера при бронировании.

Питание: не предусмотрено.

Прибытие. ИркутскПрибытие. ИркутскПрибытие. ИркутскПрибытие. Иркутск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсии на выбор. Листвянка

После отдыха в Иркутске вас встретит комфортабельный трансфер, и мы отправимся в живописный поселок Листвянку — ворота Байкала.

По дороге вы выбираете:

  • музей Тальцы — от 600 руб. /чел.;
  • байкальский музей — от 600 руб. /чел.;
  • обзорная площадка камень Черского — от 800 руб. /чел.

После заселения в уютный отель в альпийском стиле «Байкал Шале» решайте, как продолжить день:

  • посетить нерпинарий — от 2 000 руб.;
  • баня — от 6 000 руб. /час;
  • прокат снегохода (час) — от 8 000 руб.;
  • прокат квадроцикла (час) — от 8 000 руб.;
  • аренда СВП хивус (час) — от 13 000 руб.

Питание: завтрак.

Экскурсии на выбор. ЛиствянкаЭкскурсии на выбор. ЛиствянкаЭкскурсии на выбор. ЛиствянкаЭкскурсии на выбор. Листвянка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия на выбор: бухта Песчаная, КБЖД на «Хивусе» или катание на коньках по Байкалу

Сегодня вас ждёт полная свобода в исследовании Байкала.

Выберите то, что вам по душе:

  • Путешествие в бухту Песчаную на судне на воздушной подушке «Хивус».

Уникальная возможность добраться до одного из самых живописных и труднодоступных мест Байкала, известного своими ходульными деревьями — от 16 500 руб. /чел.

  • Экскурсия по КБЖД на «Хивусе».

Легендарная Кругобайкальская железная дорога откроется вам с нового ракурса. Вы увидите тоннели, виадуки и мысы, недоступные для стандартных экскурсий — от 13 500 руб. /чел.

  • Катание на коньках по Байкалу.

Для тех, кто предпочитает активный отдых в неспешном ритме — арендуйте коньки и опробуйте самый большой природный каток мира — от 600 руб. /час/чел.

Важно: все дополнительные услуги и экскурсии могут быть выбраны в любой из дней тура по вашему усмотрению. Логистику и доступность активностей уточняйте, пожалуйста, при бронировании. Ваши правила — наш главный принцип!

Питание: завтрак.

Экскурсия на выбор: бухта Песчаная, КБЖД на «Хивусе» или катание на коньках по БайкалуЭкскурсия на выбор: бухта Песчаная, КБЖД на «Хивусе» или катание на коньках по БайкалуЭкскурсия на выбор: бухта Песчаная, КБЖД на «Хивусе» или катание на коньках по БайкалуЭкскурсия на выбор: бухта Песчаная, КБЖД на «Хивусе» или катание на коньках по Байкалу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Программа на выбор

В этот день вашего путешествия мы предлагаем вам самостоятельно сформировать программу, исходя из полученных впечатлений и оставшихся желаний.

На выбор доступны:

  • любые понравившиеся активности из предыдущих дней программы, которые вы не успели опробовать или хотите повторить;
  • новое приключение: однодневная туристическая поездка на остров Ольхон. Погрузитесь в сакральную атмосферу самого известного острова Байкала — от 17 000 руб. /чел.

Питание: завтрак.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Свободный день

Еще больше возможностей испытать все красоты зимнего Байкала:

  • попробовать всё, что не успели ранее;
  • глубже погрузиться в атмосферу Байкала;
  • открыть для себя новые грани зимнего озера.

Питание: завтрак.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Свободный день

Еще больше возможностей испытать все красоты зимнего Байкала:

  • попробовать всё, что не успели ранее;
  • глубже погрузиться в атмосферу Байкала;
  • открыть для себя новые грани зимнего озера.

Питание: завтрак.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Отъезд

Трансфер в Иркутск.

Питание: завтрак.

Проживание

В программе тура предусмотрено проживание в отеле.

Стоимость тура на 1 человека при 2-местном размещении — 43 800 руб.

Доплата за 1-местное размещение 27 500 руб.

Варианты проживания

Байкал-Шале

5 ночей
Уютные номера в отеле в альпийском стиле с раздельными кроватями, в каждом номере присутствует свой отдельный балкон с видом на Байкал.
Байкал-ШалеБайкал-ШалеБайкал-ШалеБайкал-ШалеБайкал-ШалеБайкал-Шале
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

History

1 ночь

Отель «History Boutique Hotel & Spa» располагается в центре города Иркутск, в 1,8 км от его центра. Рядом находится парк «Иерусалимская гора» и торговый центр «ЯркоМолл».

Гостям предлагается 40 просторных комфортабельных номеров различных категорий, каждый из которых воплощает в себе гармонию лаконичных форм и яркой фактуры натуральных материалов. Помимо современной мебели имеются следующие удобства: кондиционер, сейф, телефон, бесплатный Wi-Fi, мини-бар и чайник. Собственная ванная комната оборудована душевой кабиной, предоставляются фен, халаты и тапочки.

К услугам гостей ресторан «Le Chef» с авторскими блюдами от бренд-шеф повара.

Для проведения деловых мероприятий можно забронировать конференц-зал, вместимостью до 50 человек.

Администраторы готовы предоставить помощь в бронировании столов в ресторане, услуг в спа и в эксклюзивных турах по Байкалу. В отеле представлен турецкий хаммам, единственный концептуальный SPA – салон со множеством спа-ритуалов. Так же постояльцы могут воспользоваться фитнес-центром и бассейном с подогревом. Иркутский планетарий в 300 м, памятник Бабру в 618 м, Краеведческий музей в 1,3 км. Расстояние до аэропорта — 4,4 км, до ж/д вокзала — 2,5 км.

HistoryHistoryHistoryHistoryHistoryHistory
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер: Иркутск - Листвянка, Листвянка - Иркутск
  • Проживание в отеле по программе
  • Питание: завтраки в отеле
  • Страхование на время тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение - 27 500 руб
  • Дополнительные опции: экскурсии, прокат техники, указанные в программе: обзорная экскурсия по городу - от 4 000 руб. /чел. традиции и релакс: HISTORY SOUL BANYA - 25 000 руб. /чел. восточная роскошь: HISTORY SPA SOUL HAMMAM - от 25 000 руб. /чел. однодневная туристическая поездка на остров Ольхон - от 17 000 руб. /чел. музей Тальцы - от 600 руб. /чел. байкальский музей - от 600 руб. /чел. обзорная площадка камень Черского - от 800 руб. /чел. посетить нерпинарий - от 2 000 руб. баня - от 6 000 руб. /часпрокат снегохода (час) - от 8 000 руб. прокат квадроцикла (час) - от 8 000 руб. аренда СВП хивус (час) - от 13 000 руб. путешествие в бухту Песчаную на судне на воздушной подушке "Хивус" - от 16 500 руб. /чел. экскурсия по КБЖД на "Хивусе" - от 13 500 руб. /чел. катание на коньках по Байкалу - от 600 руб. /час/чел
  • Обзорная экскурсия по городу - от 4 000 руб. /чел
  • Традиции и релакс: HISTORY SOUL BANYA - 25 000 руб. /чел
  • Восточная роскошь: HISTORY SPA SOUL HAMMAM - от 25 000 руб. /чел
  • Однодневная туристическая поездка на остров Ольхон - от 17 000 руб. /чел
  • Музей Тальцы - от 600 руб. /чел
  • Байкальский музей - от 600 руб. /чел
  • Обзорная площадка камень Черского - от 800 руб. /чел
  • Посетить нерпинарий - от 2 000 руб
  • Баня - от 6 000 руб. /час
  • Прокат снегохода (час) - от 8 000 руб
  • Прокат квадроцикла (час) - от 8 000 руб
  • Аренда СВП хивус (час) - от 13 000 руб
  • Путешествие в бухту Песчаную на судне на воздушной подушке «Хивус» - от 16 500 руб. /чел
  • Экскурсия по КБЖД на «Хивусе» - от 13 500 руб. /чел
  • Катание на коньках по Байкалу - от 600 руб. /час/чел
  • Питание: обеды, ужины
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Вкус Байкала. Гастрономический тур
На автобусе
4 дня
2 отзыва
Вкус Байкала. Гастрономический тур
Начало: Россия, Иркутск
12 фев в 10:00
13 мар в 10:00
от 89 700 ₽ за человека
Активный тур на Байкал. Расширенный маршрут с Ольхоном
Пешая
8 дней
-
13%
2 отзыва
Активный тур на Байкал. Расширенный маршрут с Ольхоном
Начало: Иркутск
22 июн в 10:00
12 июл в 10:00
97 000 ₽111 000 ₽ за человека
Байкал. Тур-комфорт
7 дней
-
13%
1 отзыв
Байкал. Тур-комфорт
Начало: Иркутск
5 июн в 10:00
12 июн в 10:00
от 166 000 ₽190 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска