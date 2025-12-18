Решать только вам: отправиться
Программа тура по дням
Прибытие. Иркутск
После прибытия в Иркутск — трансфер и размещение в бутик-отеле «Хистори» 5⭑.
После заселения в отель у вас есть возможность создать свой идеальный вечер, выбрав одну из эксклюзивных опций:
- историческое погружение. Обзорная экскурсия по Иркутску.Прогулка по старинным улицам и набережной Ангары с погружением в атмосферу купеческого города — от 4 000 руб. /чел.;
- традиции и релакс: HISTORY SOUL BANYA. Уникальное спа-пространство с горячим чаном под открытым небом, аутентичной парной с панорамным видом на город и нефритовой печью— от 25 000 руб. /чел.;
- восточная роскошь: HISTORY SPA SOUL HAMMAM. Изысканный хаммам с камином, резными качелями, романтической ванной и видом на исторический центр города — от 25 000 руб. /чел.
Важно: окончательную стоимость и детали дополнительных программ уточняйте у нашего менеджера при бронировании.
Питание: не предусмотрено.
Экскурсии на выбор. Листвянка
После отдыха в Иркутске вас встретит комфортабельный трансфер, и мы отправимся в живописный поселок Листвянку — ворота Байкала.
По дороге вы выбираете:
- музей Тальцы — от 600 руб. /чел.;
- байкальский музей — от 600 руб. /чел.;
- обзорная площадка камень Черского — от 800 руб. /чел.
После заселения в уютный отель в альпийском стиле «Байкал Шале» решайте, как продолжить день:
- посетить нерпинарий — от 2 000 руб.;
- баня — от 6 000 руб. /час;
- прокат снегохода (час) — от 8 000 руб.;
- прокат квадроцикла (час) — от 8 000 руб.;
- аренда СВП хивус (час) — от 13 000 руб.
Питание: завтрак.
Экскурсия на выбор: бухта Песчаная, КБЖД на «Хивусе» или катание на коньках по Байкалу
Сегодня вас ждёт полная свобода в исследовании Байкала.
Выберите то, что вам по душе:
- Путешествие в бухту Песчаную на судне на воздушной подушке «Хивус».
Уникальная возможность добраться до одного из самых живописных и труднодоступных мест Байкала, известного своими ходульными деревьями — от 16 500 руб. /чел.
- Экскурсия по КБЖД на «Хивусе».
Легендарная Кругобайкальская железная дорога откроется вам с нового ракурса. Вы увидите тоннели, виадуки и мысы, недоступные для стандартных экскурсий — от 13 500 руб. /чел.
- Катание на коньках по Байкалу.
Для тех, кто предпочитает активный отдых в неспешном ритме — арендуйте коньки и опробуйте самый большой природный каток мира — от 600 руб. /час/чел.
Важно: все дополнительные услуги и экскурсии могут быть выбраны в любой из дней тура по вашему усмотрению. Логистику и доступность активностей уточняйте, пожалуйста, при бронировании. Ваши правила — наш главный принцип!
Питание: завтрак.
Программа на выбор
В этот день вашего путешествия мы предлагаем вам самостоятельно сформировать программу, исходя из полученных впечатлений и оставшихся желаний.
На выбор доступны:
- любые понравившиеся активности из предыдущих дней программы, которые вы не успели опробовать или хотите повторить;
- новое приключение: однодневная туристическая поездка на остров Ольхон. Погрузитесь в сакральную атмосферу самого известного острова Байкала — от 17 000 руб. /чел.
Питание: завтрак.
Свободный день
Еще больше возможностей испытать все красоты зимнего Байкала:
- попробовать всё, что не успели ранее;
- глубже погрузиться в атмосферу Байкала;
- открыть для себя новые грани зимнего озера.
Питание: завтрак.
Отъезд
Трансфер в Иркутск.
Питание: завтрак.
Проживание
В программе тура предусмотрено проживание в отеле.
Стоимость тура на 1 человека при 2-местном размещении — 43 800 руб.
Доплата за 1-местное размещение — 27 500 руб.
Варианты проживания
Байкал-Шале
History
Отель «History Boutique Hotel & Spa» располагается в центре города Иркутск, в 1,8 км от его центра. Рядом находится парк «Иерусалимская гора» и торговый центр «ЯркоМолл».
Гостям предлагается 40 просторных комфортабельных номеров различных категорий, каждый из которых воплощает в себе гармонию лаконичных форм и яркой фактуры натуральных материалов. Помимо современной мебели имеются следующие удобства: кондиционер, сейф, телефон, бесплатный Wi-Fi, мини-бар и чайник. Собственная ванная комната оборудована душевой кабиной, предоставляются фен, халаты и тапочки.
К услугам гостей ресторан «Le Chef» с авторскими блюдами от бренд-шеф повара.
Для проведения деловых мероприятий можно забронировать конференц-зал, вместимостью до 50 человек.
Администраторы готовы предоставить помощь в бронировании столов в ресторане, услуг в спа и в эксклюзивных турах по Байкалу. В отеле представлен турецкий хаммам, единственный концептуальный SPA – салон со множеством спа-ритуалов. Так же постояльцы могут воспользоваться фитнес-центром и бассейном с подогревом. Иркутский планетарий в 300 м, памятник Бабру в 618 м, Краеведческий музей в 1,3 км. Расстояние до аэропорта — 4,4 км, до ж/д вокзала — 2,5 км.
Что включено
- Трансфер: Иркутск - Листвянка, Листвянка - Иркутск
- Проживание в отеле по программе
- Питание: завтраки в отеле
- Страхование на время тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Доплата за 1-местное размещение - 27 500 руб
- Дополнительные опции: экскурсии, прокат техники, указанные в программе: обзорная экскурсия по городу - от 4 000 руб. /чел. традиции и релакс: HISTORY SOUL BANYA - 25 000 руб. /чел. восточная роскошь: HISTORY SPA SOUL HAMMAM - от 25 000 руб. /чел. однодневная туристическая поездка на остров Ольхон - от 17 000 руб. /чел. музей Тальцы - от 600 руб. /чел. байкальский музей - от 600 руб. /чел. обзорная площадка камень Черского - от 800 руб. /чел. посетить нерпинарий - от 2 000 руб. баня - от 6 000 руб. /часпрокат снегохода (час) - от 8 000 руб. прокат квадроцикла (час) - от 8 000 руб. аренда СВП хивус (час) - от 13 000 руб. путешествие в бухту Песчаную на судне на воздушной подушке "Хивус" - от 16 500 руб. /чел. экскурсия по КБЖД на "Хивусе" - от 13 500 руб. /чел. катание на коньках по Байкалу - от 600 руб. /час/чел
- Питание: обеды, ужины
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.