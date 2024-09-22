Но помимо гастрономии тур охватывает самые яркие и запоминающиеся достопримечательности – Места силы и самые красивые
Программа тура по дням
Прогулка по Иркутску. Гастрономический обед в дворянском доме и мастер-класс бурятской кухни
Мы встречаем Вас в аэропорту Иркутска и направляемся на завтрак в панорамный ресторан в центре города!
Это очень стильный ресторан, все столики расположены вдоль огромных панорамных окон.
Завтрак пройдет с бокалом Просекко: вкусное, винное и душевное путешествие на Байкал объявляется открытым!
После сытного завтрака мы прогуляемся по исторической части Иркутска и познакомимся с городом в сопровождении местного гида.
Долго ходить не будем: чередуем пешую прогулку с передвижением на нашем микроавтобусе.
Мы прогуляемся по набережной реки Ангары, посмотрим знаменитый 130-й квартал с исторической застройкой, увидим старинную Спасскую церковь и памятник Александру III, а также сфотографируемся у ледокола Ангара. Построен в Англии, городе Ньюкасле, еще до революции. Красавец!
Отправляемся на обед!
Он пройдет в стенах уютного особняка в центре Иркутска, где мы сможем окунуться в радушную атмосферу дворянского дома, насладившись изящными блюдами локальной кухни.
Здесь традиционные русские соленья готовятся в специальных дубовых бочонках, сыры варятся на собственной сыроварне, а привычные, казалось бы, рецепты блюд исполняются с элементами технологии молекулярной кухни.
На аперитив мы попробуем ассорти фирменных ремесленных сыров, лесные грузди по-байкальски и паштет из утки с сухофруктами и луковым мармеладом.
В качестве основного блюда нас ждет ягненок, запеченный со свеклой и гремолатой. Блюда сопровождаются бархатистым и полнотелым красным вином.
А на десерт мы продегустируем грушевый мусс-маскарпоне!
С мороженым камамбер и миндальным крамблом. Также нас ждет чайная церемония из более чем столетнего самовара.
После обеда заселяемся в один из лучших отелей Иркутска — Марриотт.
По нашей традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться вечером и настроиться на красивый и яркий отдых!
Немного отдыхаем и собираемся на ужин!
Сегодня вечером мы отправимся в кулинарную студию, где под руководством шеф-повара приготовим национальные блюда Сибири и Бурятии.
Итак, что нас ждет? Таежный салат с вяленой медвежатиной и кедровыми орешками, бурятские буузы и сибирский хворост с ароматным алтайским чаем.
А чтобы мастер-класс прошёл с огоньком, будет винное сопровождение.
Так что будет вкусно, интересно, винно и весело! После мастер-класса приступаем к дегустации наших блюд.
Кроме того, к нашему вечеру присоединится ансамбль национальных танцев. Артисты научат нас танцевать бурятский танец Ёхор!
Ужинаем, наслаждаемся, танцуем и обмениваемся впечатлениями!
Дорога на Ольхон, ледовая переправа, обед в лучшем ресторане острова и сибирско-бурятский ужин
Сегодня завтракаем в нашем отеле и собираемся в путь: мы едем на остров Ольхон!
Наш путь будет проходить через Тажеранские степи.
Это уникальный уголок прибайкальской природы с холмистым и живописным рельефом, который еще называют Приольхонье.
Обязательно остановимся на смотровой.
Здесь установлена бронзовая скульптура орла, она словно бы воспарила над бескрайними просторами Приольхонья.
Обязательно остановимся на смотровой.
Здесь установлена бронзовая скульптура орла, она словно бы воспарила над бескрайними просторами Приольхонья.
Затем мы пересядем на судно на воздушной подушке "Хивус", которое доставит нас через пролив Ольхонские ворота на остров.
И уже здесь мы увидим первый лед, которым сначала покрывается Малое море – часть озера Байкал между материком и островом.
Кристально чистый, прозрачный и невероятно притягательный!
Немного отдохнем и отправимся на ужин в ресторан, который был назван лучшим на побережье Байкала (по версии издания The New York Times).
Из ресторана открывается панорамный вид на озеро!
Нам подадут традиционный бурятский суп "бухлер", очень сытный и наваристый, и салат с ростбифом и байкальским папоротником.
В Сибири, как и на Дальнем Востоке собирают папоротник "орляк", он считается съедобным.
Его солят и добавляют в блюда. На горячее нам подадут стуфатто из баранины в соусе на основе красного вина.
После обеда заселяемся в наш уютный эко-отель, один из лучших на острове Ольхон!
Располагаемся и немного отдыхаем.
Ближе к вечеру мы пойдем встречать закат к святому для шаманов месту – скале Шаманка и к 13 столбам сэргэ.
Каждый из сэргэ обвязан разноцветными тканями, призванными донести просьбы богам.
Считается, что сэргэ символизируют древо жизни.
Прогулка займет не более часа и не требует большой физической активности, но именно здесь нужно встречать золотой час.
Когда солнце опускается за Приморский хребет, испытываешь невероятные ощущения от красоты природы!
Вечером нас будут ждать на ужин в ресторане сибирско-бурятской кухни.
На аперитив нам подадут оливье с тар-таром из Байкальской рыбы.
На горячее мы попробуем байкальскую рыбу горячего копчения, которая отличается совершенно особым приятным вкусом!
Мясо рыбки очень жирное и нежное.
Дегустируем ее с запеченным картофелем и бокалом пенного.
И в завершение вечера мы отведаем нежный десерт "панна котта" в современном сибирском исполнении с вареньем из облепихи.
Наслаждаемся!
Тур по Ольхону. Ледяные гроты. Самый северный мыс Хобой. Сагудай и сибирская баня с купелью
Сегодня после завтрака нас будут ждать специально подготовленные автомобили, на которых мы совершим путешествие по острову Ольхон и заглянем в самые интересные уголки.
Мы посетим святые бурятские места и доедем до самой северной точки острова – мыса Хобой.
Здесь увидим оканемевшую скалу Дева, о которой есть красивая и трогательная легенда.
По пути на Хобой расположены многочисленные ледовые пещеры и гроты, образованные бесчисленными наплесками воды в период становления льда.
Эти эффектные природные инсталляции могут достигать 30 метров в высоту и внешне напоминают сталактиты или заледеневшие всплески. Неземное зрелище!
На прогулке нас ждет горячий обед, приготовленный на костре – рыбный суп из омуля, сочные купаты и горячие лепешки.
Конечно, трапеза сопровождается сибирскими настойками — на бруснике, на кедровых орешках и облепихе!
А после обеда мы обязательно поцелуем Байкал!
Это местная традиция, когда в прозрачном, чистейшем льду Байкала пробуривают лунки и затем наливают в них горячительный напиток, получается такая "рюмка".
А иногда рюмки мы делаем в маленьких глыбах льда, получается байкальский ледяной бар под открытым небом.
Обязательно подъедем к необычной инсталляции –"Хранитель Байкала".
Это бронзовое дерево на гребне холма, которое создал Даши Намдаков – один из самых нетривиальных художников современной России при поддержке арт-галереи Виктора Бронштейна.
Вечером возвращаемся в поселок и отправляемся на ужин в ресторан традиционной сибирской кухни.
Нам подадут одно из самых популярных блюд на Байкале – сагудай из байкальской рыбы.
На горячее - сочная утиная грудка с пьяной грушей и соусом из лесных ягод.
А на десерт авторское и очень милое лакомство –"ведро картошки"!
Пока мы ужинаем, для нас топится настоящая сибирская банька с ароматом кедра, и подогревается купель!
Только представьте, что можно выйдя из парной, залезть в теплую купель и с упоением наслаждаться кристально чистым воздухом и красотой вокруг. Греемся, купаемся, пьем чай на сибирских травах и отдыхаем!
Тур на юг острова, озеро в виде сердца, обед-пикник с омулем и ужин в уютном ресторане сибирской кухни
Утром завтракаем в отеле и настраиваемся на очень насыщенный, красивый день!
Сегодня мы поедем на юг острова и посетим удивительные места, до которых, к сожалению, добираются не все путешественники из-за нехватки времени в своих путешествиях.
Сначала заедем на смотровую площадку “Полевой стан”, отсюда открывается панорамный вид на поселок Хужир и окрестности.
Затем спустимся к озеру Ханхой.
Оно отделено от Малого моря тонкой песчаной косой, зимой поверхность озера покрыта льдом с красиво застывшими метановыми пузырьками.
Затем мы посетим волшебное место – минеральное озеро Нуку-Нур в форме сердца.
Считается, что здесь исполняются самые романтичные желания!
Наша следующая остановка – мыс удивительной формы, напоминающий кобылью голову.
Собственно, так он и называется.
Здесь открывается потрясающий вид на Малое море, пролив Ольхонские Ворота и материк.
Напротив расположено сарминское ущелье, с которого вырывается знаменитый и мощнейший ветер сарма.
Пока мы гуляем на смотровой, наши помощники выберут удобное место для стоянки и приготовят обед.
Нас ждет уха по-байкальски из свежепойманной рыбы.
Также мы отведаем байкальскую рыбу, приготовленную на мангале.
Обед на свежем воздухе в окружении дикой природы и бескрайних просторов!
После обеда возвращаемся в Хужир, и у нас будет немного свободного времени, чтобы отдохнуть в отеле перед ужином или прогуляться по поселку.
На ужин нас будут ждать в одном из самых уютных ресторанов острова с "живым" камином.
Заведение специализируется на продуктах, которые не используются в ресторанах повсеместно, отмечены в истории и растут в диком виде.
Мы продегустируем теплый салат с диким мясом, овощами и сибирским папоротником, а на горячее – фермерскую говядину с муссом из жареного картофеля.
Блюда сопровождаются полнотелым красным вином.
В завершение ужина попробуем сибирский десерт – штрудель с мороженым и еловыми шишками в сопровождении иван-чая с щепоткой сагандайли, чабреца и с добавлением томленых ягод брусники и цветочного меда.
Возвращение в Иркутск. Большой бурятский обед-дегустация
Сегодня завтракаем в нашем отеле и говорим до свидания острову Ольхон: мы возвращаемся в Иркутск!
По дороге заедем в колоритный этнопарк Золотая орда, чтобы познакомиться с самобытностью и кухней коренного населения.
Буряты пригласят нас на экскурсионную дегустацию таежных напитков с бурятскими деликатесами!
Мы попробуем самогон на кедровом орехе с закуской – микс салат с лесными груздями, тарасун – бурятскую молочную водку с копченым салом кабана и нарезкой из нежной жеребятины, ягодную настойку с рыжиковым тостом и чай со степными травами с облепиховым десертом.
Затем направляемся на трапезу с местным жителем, который расскажет про местные обычаи и застольные традиции и научит как правильно есть буузы (национальное блюдо)!
На обеде мы продегустируем хушууры с домашним сливочным сыром, ароматную похлёбку с мясом яка, буузы и национальный черемуховый десерт “Урмэ” из фермерских сливок с домашними чипсами.
После обеда возвращаемся в Иркутск.
По пути мы заедем на рынок, чтобы купить с собой фермерских продуктов, копченой рыбы и сувениров.
Затем заселяемся в уже знакомый отель – Марриотт.
Сегодняшний вечер – свободный!
Можно будет прогуляться по центральным улочкам Иркутска, поужинать в одном из ресторанов или просто отдохнуть в номере после насыщенного тура!
Отъезд
Сегодня после завтрака в нашем отеле мы проводим Вас в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Дата заезда
|2-местное
|1-местное
|3-8 января
|158 000
|182 000
Варианты проживания
Отель Флагман
Отель "Флагман" встречает путешественников в небольшом поселке Хужир Иркутской области. Здесь гостей ждет качественное обслуживание и отдых в комфортных условиях.
Заселиться можно в двухместные и трехместные номера. Категории оформлены в пастельных тонах, укомплектованы качественной мебелью. Собственная ванная комната оснащена душевой кабиной, туалетом и раковиной. В некоторых вариантах размещения есть терраса.
Courtyard by Marriott Irkutsk City Center
Идеально оборудованные номера, удобное место расположения в центре города, вкусная авторская кухня – эти и другие возможности откроют для себя как бизнес путешественники, так и туристы.
Отель «IRKUTSK CITY CENTER» расположен в историческом центре города. Набережная реки Ангары, Музеи, Иркутский Драматический Театр, памятники истории и архитектуры – деревянные дома, храмы начала 18 века – в пешей доступности от отеля.
Все номера категории "Deluxe".
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях с высоким рейтингом (в Иркутске и на Ольхоне)
- Все завтраки в отелях
- Всё питание по программе тура (обеды и ужины с винным сопровождением, 2 обеда-пикника с сибирскими настойками)
- Кулинарный мастер-класс с выступлением ансамбля
- Встреча в аэропорту в первый день тура и трансфер обратно (рекомендованные рейсы)
- Переправа на судне на воздушной подушке на остров Ольхон и обратно
- Два авто-тура по острову Ольхон
- Сопровождение гида на протяжении всего тура
- Все экскурсии
- Все дегустации
- Все входные билеты по программе
- Трансферы в рамках тура
- Баня на дровах
- Фирменные именные подарки всем участникам путешествия
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Встреча в аэропорту и трансфер обратно (другие рейсы, отличные от рекомендованных) - 1500 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Погода на Байкале будет по-сибирски морозная! А небо будет безоблачное и ослепительно голубое, мы ожидаем, что будет светить яркое солнце.
При правильном выборе одежды будет комфортно.
К тому же и суда на воздушной подушке (хивусы), и микроавтобусы с джипами хорошо отапливаются.
Обязательно взять с собой:
- удобную непромокаемую обувь;
- 2 пары теплых носков;
- удобные теплые вещи:
- непродуваемую шапку и куртку, шерстяной шарф;
- 2 пары теплых варежек;
- термобелье;
- шерстяной свитер и теплые штаны (дутики);
- солнцезащитные очки — обязательно!
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли поехать с ребенком?
Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 6 лет).
Я один/одна. Часто ли ездят в тур в одиночку?
В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!
С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!
Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).
Стоимость тура уже включает в себя все питание в ресторанах?
Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия.
Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет.
Этот момент также указан в договоре, который мы заключаем с Вами при бронировании поездки.
Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость.
Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!