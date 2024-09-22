1 день

Прогулка по Иркутску. Гастрономический обед в дворянском доме и мастер-класс бурятской кухни

Мы встречаем Вас в аэропорту Иркутска и направляемся на завтрак в панорамный ресторан в центре города!

Это очень стильный ресторан, все столики расположены вдоль огромных панорамных окон.

Завтрак пройдет с бокалом Просекко: вкусное, винное и душевное путешествие на Байкал объявляется открытым!

После сытного завтрака мы прогуляемся по исторической части Иркутска и познакомимся с городом в сопровождении местного гида.

Долго ходить не будем: чередуем пешую прогулку с передвижением на нашем микроавтобусе.

Мы прогуляемся по набережной реки Ангары, посмотрим знаменитый 130-й квартал с исторической застройкой, увидим старинную Спасскую церковь и памятник Александру III, а также сфотографируемся у ледокола Ангара. Построен в Англии, городе Ньюкасле, еще до революции. Красавец!

Отправляемся на обед!

Он пройдет в стенах уютного особняка в центре Иркутска, где мы сможем окунуться в радушную атмосферу дворянского дома, насладившись изящными блюдами локальной кухни.

Здесь традиционные русские соленья готовятся в специальных дубовых бочонках, сыры варятся на собственной сыроварне, а привычные, казалось бы, рецепты блюд исполняются с элементами технологии молекулярной кухни.

На аперитив мы попробуем ассорти фирменных ремесленных сыров, лесные грузди по-байкальски и паштет из утки с сухофруктами и луковым мармеладом.

В качестве основного блюда нас ждет ягненок, запеченный со свеклой и гремолатой. Блюда сопровождаются бархатистым и полнотелым красным вином.

А на десерт мы продегустируем грушевый мусс-маскарпоне!

С мороженым камамбер и миндальным крамблом. Также нас ждет чайная церемония из более чем столетнего самовара.

После обеда заселяемся в один из лучших отелей Иркутска — Марриотт.

По нашей традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться вечером и настроиться на красивый и яркий отдых!

Немного отдыхаем и собираемся на ужин!

Сегодня вечером мы отправимся в кулинарную студию, где под руководством шеф-повара приготовим национальные блюда Сибири и Бурятии.

Итак, что нас ждет? Таежный салат с вяленой медвежатиной и кедровыми орешками, бурятские буузы и сибирский хворост с ароматным алтайским чаем.

А чтобы мастер-класс прошёл с огоньком, будет винное сопровождение.

Так что будет вкусно, интересно, винно и весело! После мастер-класса приступаем к дегустации наших блюд.

Кроме того, к нашему вечеру присоединится ансамбль национальных танцев. Артисты научат нас танцевать бурятский танец Ёхор!

Ужинаем, наслаждаемся, танцуем и обмениваемся впечатлениями!