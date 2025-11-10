Программа тура по дням
Иркутск - парк-музей Тальцы - Листвянка
Встреча в Иркутске и отправление в Листвянку.
Посещение этнографического парка-музея под открытым небом Тальцы: бурятские юрты, эвенкийские лабазы, тофаларские чумы, русские избы и усадьбы.
Прибытие и размещение в гостинице.
Во второй половине дня можно самостоятельно посетить музей Байкала, смотровую площадку Камень Черского (кресельный подъемник, круглогодично), нерпинарий и рынок с сувенирами и байкальскими деликатесами.
Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Бухта Песчаная
Экскурсия в составе группы в бухту Песчаную на скоростном катере (летом) или на Хивусе (зимой).
Именно здесь можно увидеть знаменитые ходульные деревья на берегу.
Экскурсия с выходом на берег и пешими прогулками по нескольким живописным бухтам Байкала, посещение смотровой площадки и отдых на природе, обед-пикник.
Возвращение в гостиницу.
*экскурсия зависит от погодных условий и может быть заменена
Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Листвянка - Иркутск
Отправление из Листвянки, прибытие в Иркутск.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице в двухместном номере.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|эконом
|стандарт
|обычные даты
|37 700
|43 200
|доплата за одноместное размещение в обычные даты
|4 000
|8 000
Эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).
Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).
Варианты проживания
Байкальский Кедр
Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.
За 2-3 минуты пешком можно дойти до рынка с сувенирной продукцией и байкальскими деликатесами. В гостинице есть уютное кафе.
В номерах обустроен гостиный уголок, либо балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Арабеска
Гостиница “Арабеска” расположена в курортной зоне Листвянки. За 5-10 минут пешком можно добраться до основных туристических объектов Листвянки: Байкальского музея, смотровой площадки напротив Шаман-камня и канатного подъемника на гору Камень Черского.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение согласно выбранной категории
- Питание, указанное в программе (день 2-3: завтрак и день 2 обед)
- Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Тальцы - Листвянкадень 2: Листвянка - бухта Академическая - Листвянкадень 3: Листвянка - Иркутскэкскурсионные услуги: день 1: Этнографический музей Тальцыдень 2: Бухта Песчаная
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги и развлечения
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.