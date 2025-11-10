Мои заказы

Бескрайние красоты Байкала. Бухта Песчаная и Листвянка

Бескрайние красоты Байкала
Листвянка – это самый короткий путь к священному Байкалу! Вас ждут познавательные экскурсии, новые впечатления, комфортный отдых без долгих переездов и море впечатлений!
Ближайшие даты:
Программа тура по дням

1 день

Иркутск - парк-музей Тальцы - Листвянка

Встреча в Иркутске и отправление в Листвянку.

Посещение этнографического парка-музея под открытым небом Тальцы: бурятские юрты, эвенкийские лабазы, тофаларские чумы, русские избы и усадьбы.

Прибытие и размещение в гостинице.

Во второй половине дня можно самостоятельно посетить музей Байкала, смотровую площадку Камень Черского (кресельный подъемник, круглогодично), нерпинарий и рынок с сувенирами и байкальскими деликатесами.

Питание: не включено.

Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Иркутск - парк-музей Тальцы - ЛиствянкаИркутск - парк-музей Тальцы - ЛиствянкаИркутск - парк-музей Тальцы - ЛиствянкаИркутск - парк-музей Тальцы - ЛиствянкаИркутск - парк-музей Тальцы - Листвянка
2 день

Бухта Песчаная

Экскурсия в составе группы в бухту Песчаную на скоростном катере (летом) или на Хивусе (зимой).

Именно здесь можно увидеть знаменитые ходульные деревья на берегу.

Экскурсия с выходом на берег и пешими прогулками по нескольким живописным бухтам Байкала, посещение смотровой площадки и отдых на природе, обед-пикник.

Возвращение в гостиницу.

*экскурсия зависит от погодных условий и может быть заменена

Питание: завтрак, обед.

Продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Бухта ПесчанаяБухта ПесчанаяБухта ПесчанаяБухта ПесчанаяБухта ПесчанаяБухта Песчаная
3 день

Листвянка - Иркутск

Отправление из Листвянки, прибытие в Иркутск.

Питание: завтрак.

Продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Листвянка - ИркутскЛиствянка - ИркутскЛиствянка - Иркутск
Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице в двухместном номере.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

экономстандарт
обычные даты37 70043 200
доплата за одноместное размещение в обычные даты4 0008 000

Эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).

Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

Варианты проживания

Байкальский Кедр

2 ночи

Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.

За 2-3 минуты пешком можно дойти до рынка с сувенирной продукцией и байкальскими деликатесами. В гостинице есть уютное кафе.

В номерах обустроен гостиный уголок, либо балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Байкальский КедрБайкальский КедрБайкальский КедрБайкальский Кедр
Арабеска

2 ночи

Гостиница “Арабеска” расположена в курортной зоне Листвянки. За 5-10 минут пешком можно добраться до основных туристических объектов Листвянки: Байкальского музея, смотровой площадки напротив Шаман-камня и канатного подъемника на гору Камень Черского.

АрабескаАрабескаАрабескаАрабеска
Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение согласно выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (день 2-3: завтрак и день 2 обед)
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Тальцы - Листвянкадень 2: Листвянка - бухта Академическая - Листвянкадень 3: Листвянка - Иркутскэкскурсионные услуги: день 1: Этнографический музей Тальцыдень 2: Бухта Песчаная
  • День 1: Иркутск - Тальцы - Листвянка
  • День 2: Листвянка - бухта Академическая - Листвянка
  • День 3: Листвянка - Иркутскэкскурсионные услуги: день 1: Этнографический музей Тальцыдень 2: Бухта Песчаная
  • Экскурсионные услуги: день 1: Этнографический музей Тальцыдень 2: Бухта Песчаная
  • День 1: Этнографический музей Тальцы
  • День 2: Бухта Песчаная
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги и развлечения
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Иркутска

