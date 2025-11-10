2 день

Бухта Песчаная

Экскурсия в составе группы в бухту Песчаную на скоростном катере (летом) или на Хивусе (зимой).

Именно здесь можно увидеть знаменитые ходульные деревья на берегу.

Экскурсия с выходом на берег и пешими прогулками по нескольким живописным бухтам Байкала, посещение смотровой площадки и отдых на природе, обед-пикник.

Возвращение в гостиницу.

*экскурсия зависит от погодных условий и может быть заменена

Питание: завтрак, обед.

Продолжительность: ориентировочно 7 ч.

