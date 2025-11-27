После завтрака посетим Байкальский музей, чтобы увидеть нерп и узнать больше об озере. Затем прогуляемся на вершину Камень Черского и посмотрим на исток Ангары, мыс Баранчик, порт Байкал и акваторию. Тропа не представляет сложности, очень живописна и удобна для прогулок.

За доплату и по пожеланию участников нашей группы мы можем переправиться на пароме на другой берег Ангары.