Прокатиться по льду на хивусе и «буханке», рассмотреть трещины и гроты и проводить закат у Шаманки
За ледовыми просторами и захватывающими дух видами — к нам! В этом туре мы собрали главные локации Байкала, которые точно стоит увидеть в первую поездку. Будет много-много льда, торосов, гротов читать дальше
с гигантскими сосульками и пузырьков.
И, конечно, посетим мыс Бурхан со столбами сэргэ, северный Хобой, остров Огой, бухту Песчаную, Большое Голоустное, Камень Черского.
Полюбуемся закатом и ощутим сильную энергетику у скалы Шаманка, а ещё заглянем в Байкальский музей и комплекс «Тальцы».
Описание тура
Организационные детали
Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.
Программа тура по дням
1 день
Из Иркутска на Ольхон, скала Шаманка и знакомство с Хужиром
Встречаемся в Иркутске и отправляемся на остров Ольхон, самый большой на озере Байкал. Наш гостевой дом в Хужире находится всего в 10 минутах ходьбы от скалы Шаманка, где можно наблюдать потрясающие закаты. После заселения мы посетим мыс Бурхан и 13 столбов сэргэ (откуда открывается вид на Шаманку) – священное место с сильной энергетикой. Также мы увидим заброшенные корабли, преобразованные художником в арт-объект.
2 день
Северный мыс Хобой и байкальский обед на свежем воздухе
Сегодня нас ждёт незабываемое приключение к мысу Хобой на «буханке». С самой северной точки острова открывается потрясающий вид на озеро. Скалы мыса напоминают клык, а с воды можно рассмотреть профиль женщины. По пути будем останавливаться в красивых местах, заходить в гроты и любоваться ледяными узорами Байкала. В экскурсию входит горячий обед с ухой, приготовленный на свежем воздухе.
3 день
Путь на хивусе от Ольхона до Листвянки
Переезжаем в Листвянку по льду Байкала на хивусе, судне на воздушной подушке. Капитан будет останавливаться в местах, куда нельзя добраться на машине, чтобы мы увидели причудливые узоры и пузырьки. Нас ждут остров Огой, бухта Песчаная, Большое Голоустное, а также знаменитый чистый лёд и торосы. После заселения в гостиницу в Листвянке, прогуляемся по побережью.
4 день
Знакомство с Листвянкой
После завтрака посетим Байкальский музей, чтобы увидеть нерп и узнать больше об озере. Затем прогуляемся на вершину Камень Черского и посмотрим на исток Ангары, мыс Баранчик, порт Байкал и акваторию. Тропа не представляет сложности, очень живописна и удобна для прогулок.
За доплату и по пожеланию участников нашей группы мы можем переправиться на пароме на другой берег Ангары.
5 день
Музей «Тальцы» и прогулка по Иркутску
Утром прогуляемся по Листвянке, затем отправимся в Иркутск. А по пути посетим музей «Тальцы» – собрание памятников истории, архитектуры и этнографии 17-20 веков. В Иркутске остановимся у 130 квартала, увидим символ города и завершим наше путешествие в одном из ресторанов города.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, 1 обед и 1 перекус
Все переезды по программе
Трансфер от Хужира до Листвянки на хивусе
Экскурсии по программе, входные билеты
Разрешение на посещение нацпарка
Работа сопровождающего
Страховка
Что не входит в цену
Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
Остальное питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, точное место и время вы узнаете после бронирования (первая половина дня)
Завершение: Иркутск, точное место и время вы узнаете после бронирования (вечером)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Иркутске
Привет! Мы Антон и Светлана, живём на Алтае. Организуем с 2014 года восхождения и походы. С 2021 года добавили в наши программы комфортные туры по России и сейчас каждый год читать дальше
расширяем список предложений.
Антон — горный гид, инструктор-методист по альпинизму. Кандидат в мастера спорта по альпинизму, обладатель жетона «Спасение в горах». Организатор и руководитель большого количества успешных альпинистских мероприятий и экспедиций в районы Алтая, Саян, Тянь-Шаня, Памира и Гималаев. В горах с 5 лет.
Я, Светлана, — ваш менеджер, помощник, координатор и турлидер в путешествиях по Байкалу и Алтаю. Всегда отвечу на все вопросы и помогу в подготовке к путешествиям.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
–
4
–
3
–
2
–
1
–
Е
Елена
27 ноя 2025
Честно, это было одно из лучших путешествий в моей жизни! Вся поездка была спланирована так, что ни один нюанс не упустили. Всё было просто на высоте — этот потрясающий лед, читать дальше
классная погода, отличное жилье, кафе, разные способы передвижения, даже катание на лошадке. Я обычно очень придираюсь к чистоте и тому, чтобы всё было точно по расписанию, но тут не к чему было придраться. Света просто молодец — всё идеально организовала. И, конечно, с компанией нам здорово повезло! Все девчонки такие классные! Большое спасибо всем за эти незабываемые дни!