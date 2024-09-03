Таинственные места силы и первозданная природа Байкала

Наша программа создана для тех, кто готов ощутить на себе мощь Сибирского моря. За четыре дня вы попробуете блюда бурятской кухни, познакомитесь с местными традициями и покатаетесь по льду Байкала на всех возможных транспортных средствах от коньков до хивуса. Каждый день приготовит вам удивительные открытия. В первый день вы встретите закат на мысе Бурхан у скалы Шаманка, во второй будете осматривать ледяные гроты и массивные торосы на прозрачном льду озера. На третий день изучите остров Огой и его природные достопримечательности, а на четвёртый — встретите рассвет и прокатитесь по льду на велосипедах. В качестве подарка нашим туристам мы отвезём вас на мраморный карьер и найдём места с самыми красивыми пузырьками, замершими в толще льда. Важная информация:• В зимне-весенний период одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько запасных пар с собой) и хорошую удобную непромокаемую обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ — термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более, на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая.

В летне-осенний период ветра бывают очень суровые. Берём с собой обязательно кофту, жилетку (по желанию), ветровку/дождевик; шорты, купальные принадлежности, полотенце; головной убор, удобную обувь на сменку сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобную треккинговую обувь, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальную аптечку.