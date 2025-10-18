Мои заказы

Два берега Байкала⚡ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ МАРШРУТ (бурятия, иркутск) ⚡ВСЕ ВКЛЮЧЕНО⭐

⭐Улан-Удэ, Усть-Баргузин, Чивыркуй, Ольхон, Иркутск: топовые локации двух берегов⭐Байкал
Описание тура

Улан-Удэ, Усть-Баргузин, Чивыркуй, Ольхон, Иркутск: топовые локации двух берегов Байкал - уникальное и очень красиво озеро. Зимний Байкал предоставляет возможность прогуляться по кристально-прозрачному льду, посмотреть ледяные пещеры и гроты, сокуи и увидеть уникальный пузырьковый лед, который есть только на Байкале!

Отличительная особенность предлагаемого авторского тура - возможность увидеть топовые локации Байкала в двух регионах - Бурятии и Иркутской области, искупаться в горячих источниках Чивыркуйского залива, посмотреть красивейший высокогорный буддистский дворец Богини Янжимы в баргузинской долине, а также место силы - Сувинскую Саксонию (побратима с английским Стоунхенджем), очутиться на пузырьковом льду и попасть на остров Ольхон со знаменитой скалой Шаманка и мысом Хобой, посетить байкальскую ривьеру - бухту Песчаную, Листвянку с обзорной площадкой Камень Черского откуда открываются потрясающий вид на исток р. Ангары (не замерзает круглый год), посетить интраетивный музей Байкала, где представлена в том числе и живая байкальская нерпа - эндемик Байкала, а также покататься на коньках по идеально чистому льду.

Маршрут обкатан и проверен временем (более 5 лет проводим данный тур), путешествие проходит точно и четко (каждый день расписан по минутам) с комфортом и нравится всем гостям, которые оценили как весь маршрут в целом, так и бурятская сторона Байкала, поскольку именно там более колоритная природа, меньше людей и просто красивее!

Фотосессии в лучших локациях - в подарок!

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Байкал

Встретившись в аэропорту г. Улан-Удэ (прибытие с утра, прямым рейсом из Москвы (другого города) компанией Аэрофлот/ S7) мы садимся в комфортабельный микроавтобус Toyota Hiace и едем в п. Усть-баргузин, расположенный на берегу Баргузинского залива (280км.). По дороге - обзорная экскурсия по г. Улан-Удэ, с посещением дацана и обзорной площадки откуда открывается панорамный вид на город. Пообедаем по дороге в кафе (входит в стоимость тура) на берегу Байкала, а также выйдем на лед и получаем первый Байкальский драйв. По прибытию в п. Усть-баргузин заселяемся в комфортабельный гоствеой дом Байкальский медведь расположенный в экологически чистом лесу на границе с Забайкальским национальным парком. Отдых. Русская баня. Ужин (входит в стоимость тура).

2 день

Чивыркуйский залив-ледяные пещеры, горяч. источники

После завтрака мы отправляемся в красивейший и труднодоступный Чивыркуйский залив (70 км.). Автомобиль - Уаз-412 (удобные кресла, фен). По дороге будет несколько остановок, где мы сможем сделать отличные фото. По прибытию в Чивыркуйский залив осмотрим ледяные пещеры и гроты, наплески и сокуи. По желанию искупаемся в горячих источниках, которые есть только здесь - на бурятской стороне (вода +40С). Возвращаемся в гостевой дом, на обед, попробуем вкуснейшую уху из байкальского омуля (входит в стоимость тура). После обеда отдохнем и покатаемся на снегоходах по Забайкальскому национальному парку. Ужин (входит в стоимость тура).

3 день

Баргузинская долина - Янжима, Сувинская Саксония

Позавтракав мы отправляемся в Баргузинскую долину (120 км. в одну сторону), где доберемся до высокогорного дворца Богини Янжимы - покровительницы искусств, ремесел и семьи. По дороге нас ожидает экскурсия в частный музей, владелец которого всю жизнь занимается фотографией и коллекционированием антиквариата (более 3000 артефактов). На обед - блюда национальной кухни - бухлер / шулэн,, позы, бовы (входит в стоимость тура), а также посещение настоящей бурятской юрты и рассказ от специализированного экскурсовода о традциях и быте коренных народов. Возвращаемся по другой дороге, чтобы увидеть Сувинскую Саксонию - место силы - огромные камни в горах (побратима с английским Стоунхенджем) где открываются умопомрачительные виды! Ужин в гостевом доме Байкальский медведь (входит в стоимость тура).

4 день

О. Ольхон-самый красивый лед всего Байкал-по пути

После завтрака по официальной дороге мы пересечем Байкал (лед очень прочный, более 1.5м), проехав над самой глубокой точкой всех пресных водоемов мира (1642м.) и прибудем на о. Ольхон (120 км.). По дороге будет несколько остановок - будем любоваться потрясающим льдом Байкала (тут он самый красивый), делать фото на фоне мыса Хобой (одно из самых атмосферных мест на Байкале). Обед по дороге - строганина из омуля и вкуснейший омулевый пирог (входит в стоимость тура). По прибытию в п. Хужир (столица Ольхона) заселимся в уютный гостевой дом, отдохнем и сходим к мысу Бурхан (скала Шаманка), где на закате сделаем памятные фотографии. Ужин в гостевом доме (входит в стоимость тура).

5 день

Пузырьковый лед, идеально чистый лед, пещеры

Позавтракав в комфортабельном микроавтобусе мы поедем в Иркутск (300 км.). По дороге нас ждет масса интересного. Сделаем потрясающие фото на идеально чистом льду. Посетим самое инстаграмное место на Байкале - мыс Дракон (о. Огой), далее мы осмотрим ледяные пещеры и гроты, наплески и сокуи, а также знаменитый пузырьковый лед, который есть только на Байкале. Обед по дороге в кафе (входит в стоимость тура). По прибытию (17 часов +/-) в Иркутск заселяемся в гостиницу Русь в историческом центре города. Свободное время (прогулка по историческому центру Иркутска). Ужин в гостинице (входит в стоимость тура).

6 день

Возвращение домой

Завтрак в гостинице. Окончание тура (много прямых утренних рейсов с утра). Также можно погулять по Иркутску и улететь домой вечером, у нас красивый город с интересной более чем 360 летней историей, есть на что посмотреть…

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы
  • Комфортабельное проживание (двухместный номер с санузлом)
  • 3ех разовое питание
  • Экскурсии
  • Входы в национальные парки
  • Работа гида
  • Фотосессии в лучших локациях
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Личные расходы (сувениры, омуль и пр.)
Пожелания к путешественнику

Чтобы путешествие прошло комфортно важно чтобы была правильно подобрана одежда, которая должна состоять из 3 слоев:
1. Нижний слой - термобелье, которое хорошо отводит влагу и одновременно греет. Советуем обратить внимание на бренды North Face, Columbia, Red Fox, Guahoo или Bask.
2. Средний слой - кофта и штаны из флиса, то есть синтетической шерсти тех же фирм.
3. Верхний слой - ветрозащитная утепленная куртка (с капюшоном) и штаны или комбинезон.
Также понадобятся:
- шапка / утепленная кепка, чтобы закрывала уши;
- шарф или балаклава, чтобы закрыть шею и подбородок;
- флисовые или шерстяные перчатки;
- 2-3 пары махровых и шерстяных носок;
- солнцезащитные очки (на Байкале очень яркий свет, без очков крайне тяжело).

Визы
Виза не требуется
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Андрей
Андрей — Тревел-эксперт
Меня зовут Андрей и я являюсь руководителем, идейным вдохновителем и гидом фирмы, специализирующейся на организации эксклюзивных авторских туров исключительно на Байкал и в Монголию. Для меня путешествие – это яркие впечатления,
читать дальше

позитивные эмоции и драйв, а также получение новых знаний, знакомство с культурой и традициями. Более 20 лет я занимаюсь туризмом и делаю по-настоящему интересные, эксклюзивные, тщательно спланированные авторские туры на озеро Байкал не только по топовым и атмосферным местам, но и трудно локациям, где мало людей, а природа имеет первозданный вид. Чтобы впечатления и позитивные эмоции от путешествия остались с Вами навсегда, всегда оказываю помощь в фото / видеосъемке (в том числе с использованием квадракоптера), а по результатам путешествия монтирую видеоролик (8-10 мин) и бесплатно отправляю его всем участникам. «Люди способны найти и познать себя лишь в приключениях» - Андре Гайд. До встречи в путешествии!

