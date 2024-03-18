Искрящаяся зеркальная гладь, свежий морозный воздух и умопомрачительные пейзажи — всё это зимний Байкал. Отправляемся в небольшое путешествие к самому глубокому озеру мира. Побываем в знаменитом посёлке Листвянка, который называют «Воротами Байкала», покатаемся на хивусе, погуляем у Кругобайкальской железной дороги и насладимся невероятными творениями природы — наплесками и ледяными пещерами. Продегустируем местные деликатесы и зарядимся энергией мистической скалы Шаманки.

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Описание тура

Организационные детали

Список вещей:

Паспорт

Свидетельство о рождении (для детей)

Полис ОМС

Тёплая обувь

Тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)

Брюки

Шапка (лучше синтетическую, с непродуваемой мембраной)

Тёплый двухслойный шарф

Непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то, и то.

Термобельё

Купальник/плавки (для купания в источниках и бани)

Флиска

Свитер, футболка

Треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки и лёгкие хлопковые)

Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук

Солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)

Термос (на свое усмотрение)

Личная аптечка

Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак (до 40 литров) или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, которые будут находиться в отеле).

Организация:

Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).

При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно за свой счет.

Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.