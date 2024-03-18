Топовые локации Байкала и окрестностей: Кругобайкальская железная дорога, Ольхон и Листвянка

Увидеть подлёдный космос, попробовать байкальскую рыбу и побывать на «золотой пряжке» Транссиба
Искрящаяся зеркальная гладь, свежий морозный воздух и умопомрачительные пейзажи — всё это зимний Байкал. Отправляемся в небольшое путешествие к самому глубокому озеру мира.

Побываем в знаменитом посёлке Листвянка, который называют «Воротами Байкала», покатаемся на хивусе, погуляем у Кругобайкальской железной дороги и насладимся невероятными творениями природы — наплесками и ледяными пещерами. Продегустируем местные деликатесы и зарядимся энергией мистической скалы Шаманки.
5
2 отзыва
Топовые локации Байкала и окрестностей: Кругобайкальская железная дорога, Ольхон и Листвянка
Топовые локации Байкала и окрестностей: Кругобайкальская железная дорога, Ольхон и Листвянка
Топовые локации Байкала и окрестностей: Кругобайкальская железная дорога, Ольхон и Листвянка
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:

Паспорт
Свидетельство о рождении (для детей)
Полис ОМС
Тёплая обувь
Тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)
Брюки
Шапка (лучше синтетическую, с непродуваемой мембраной)
Тёплый двухслойный шарф
Непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то, и то.
Термобельё
Купальник/плавки (для купания в источниках и бани)
Флиска
Свитер, футболка
Треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки и лёгкие хлопковые)
Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук
Солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)
Термос (на свое усмотрение)
Личная аптечка
Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак (до 40 литров) или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, которые будут находиться в отеле).

Организация:
Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).

При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно за свой счет.

Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.

Проживание. Отели «Лазурный берег»/ «Матрёшка»/«Грин». Размещение 2- и 3-местное. За доплату возможно одноместное размещение и проживание в отелях более высокого уровня.

Питание. В стоимость входят завтраки, обеды в 1-ый, во 2-ой и в 3-ий день, ужин в 3-ий день.

Уровень сложности. Программа предусматривает несложные пешие прогулки. До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном транспорте.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания.

Программа тура по дням

1 день

Подлёдный космос Большого Голоустного

Встретим вас в Иркутске, позавтракаем в кафе и поедем наслаждаться пейзажами Байкала. Первая точка нашего маршрута — Большое Голоустное. Здесь полюбуемся миллионами пузырьков, замёршими в Байкале. Просто космос!

Желающие смогут взять в аренду коньки. Во время экскурсии пообедаем, а затем вернёмся в Иркутск и заселимся в отель.

Подлёдный космос Большого ГолоустногоПодлёдный космос Большого ГолоустногоПодлёдный космос Большого ГолоустногоПодлёдный космос Большого ГолоустногоПодлёдный космос Большого ГолоустногоПодлёдный космос Большого Голоустного
2 день

Кругобайкальская железная дорога и Листвянка

После завтрака выезжаем в Листвянку — «Ворота Байкала». Посёлок получил своё название благодаря лиственницам, растущим здесь. А ещё тут берёт своё начало река Ангара.

По приезде попробуем байкальскую рыбку, а после отправимся в путешествие к Кругобайкальской железной дороге на хивусе. КБЖД считается одним из самых красивых железнодорожных маршрутов мира. По прибытии на «золотую пряжку» Транссиба погуляем по льдам и увидим торосы.

После обеда вернёмся в Листвянку, заглянем на рыбный рынок, и вы сможете приобрести сувениры в местных лавках. Затем нас ждёт обратная дорога в Иркутск.

Кругобайкальская железная дорога и ЛиствянкаКругобайкальская железная дорога и ЛиствянкаКругобайкальская железная дорога и ЛиствянкаКругобайкальская железная дорога и ЛиствянкаКругобайкальская железная дорога и ЛиствянкаКругобайкальская железная дорога и Листвянка
3 день

Остров Ольхон

Сегодня встаём рано, завтракаем и едем в самое сердце Байкала — на остров Ольхон. По пути полюбуемся прибайкальскими пейзажами: увидим Прибайкальский хребет, Тажеранские степи и берег Ольхона. Будем проезжать посёлок Еланцы и посмотрим на бронзовую статую летящего орла, ставшего покровителем степных просторов.

После обеда продолжим движение в сторону Ольхона: увидим наплески и ледяные пещеры.

Доберёмся до мыса Бурхан (скалы Шаманки). Пещера мыса считается местом, где живёт хозяин острова — эжин. Погуляв и насладившись ольхонскими видами, вернёмся в Иркутск.

Остров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров Ольхон
4 день

Окончание тура

После завтрака вас ждёт трансфер до аэропорта или ж. -д. вокзала. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет36 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (уровень «стандарт»)
  • Трансфер из/до аэропорта/ж. - д. вокзала
  • Питание (завтраки, обеды в 1-ый, во 2-ой и в 3-ий дни, ужин в 3-ий день)
  • Услуги гида
  • Трансфер по маршруту
  • Экскурсии и развлечения по программе
  • Катание на хивусе
Что не входит в цену
  • Перелёт/переезд до Иркутска и обратно
  • Проживание (уровни "комфорт", "комфорт+" и "вип")
  • Дополнительные экскурсии и активности
  • Питание (не указанное в программе)
  • АКЦИЯ «РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ» (полная оплата до 10.10.2024)
  • 2-, 3-местное размещение:
  • Стандарт (2*): 36 600 руб. за человека
  • Комфорт (3*): 43 500 руб. за человека
  • Комфорт+ (4*): 49 200 руб. за человека
  • 1-местное размещение:
  • Стандарт: (2*) 44 600 руб. за человека
  • Комфорт (3*): 59 450 руб. за человека
  • Комфорт+ (4*): 70 300 руб. за человека
  • Обычная стоимость тура при 2-, 3-местном размещении:
  • Стандарт (2*): 38 300 руб. за человека
  • Комфорт (3*): 45 500 руб. за человека
  • Комфорт+ (4*): 51 500 руб. за человека
  • VIP (5*): 68 600 руб. за человека
  • Стандарт: 47 100 руб. за человека
  • Комфорт: 61 100 руб. за человека
  • Комфорт+: 72 920 руб. за человека
  • VIP: 100 600 руб. за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, 08:30-09:30
Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Андрей
18 мар 2024
Съездили на эту экскурсию с 10 по 13 марта (плюс попросили продлить гостиницу на 1 ночь, чтобы самим по городу погулять днем).
Егор - отличный гид, знает очень много информации. Рассказывает
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интересно, всегда приятно послушать.
Было время и на коньках по льду Байкала покататься, и выпить из него (поцелуй Байкала), и посмотреть пещеры, пузырьки, торосы и т. д.
Не было ощущения, что не хватило чего-то, показали все, что можно, 3 дней вполне достаточно)

Съездили на эту экскурсию с 10 по 13 марта (плюс попросили продлить гостиницу на 1 ночь, чтобы самим по городу погулять днем).Съездили на эту экскурсию с 10 по 13 марта (плюс попросили продлить гостиницу на 1 ночь, чтобы самим по городу погулять днем).Съездили на эту экскурсию с 10 по 13 марта (плюс попросили продлить гостиницу на 1 ночь, чтобы самим по городу погулять днем).Съездили на эту экскурсию с 10 по 13 марта (плюс попросили продлить гостиницу на 1 ночь, чтобы самим по городу погулять днем).Съездили на эту экскурсию с 10 по 13 марта (плюс попросили продлить гостиницу на 1 ночь, чтобы самим по городу погулять днем).Съездили на эту экскурсию с 10 по 13 марта (плюс попросили продлить гостиницу на 1 ночь, чтобы самим по городу погулять днем).Съездили на эту экскурсию с 10 по 13 марта (плюс попросили продлить гостиницу на 1 ночь, чтобы самим по городу погулять днем).Съездили на эту экскурсию с 10 по 13 марта (плюс попросили продлить гостиницу на 1 ночь, чтобы самим по городу погулять днем).Съездили на эту экскурсию с 10 по 13 марта (плюс попросили продлить гостиницу на 1 ночь, чтобы самим по городу погулять днем).Съездили на эту экскурсию с 10 по 13 марта (плюс попросили продлить гостиницу на 1 ночь, чтобы самим по городу погулять днем).
Н
20 дек 2023
Спустя 2 недели эмоции несколько улеглись и можно комментировать по существу.
1. Четкая и быстрая работа Петра: ответы на вопросы, документооборот, напоминалки и памятки. Большое спасибо ему за это.
2. Оптимальное сочетание
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первого знакомства льда Байкала и количества дней: с. Большое Голоустное, Ольхон, Листвянка, 4 й день свободный. Понравилось именно в такой последовательности.
3. Размещение в отеле Иркутск. Хорошее расположение: в шаговой доступности набережная Ангары, недалеко 130 квартал. Номера стандартные, отремонтированные,чистые, есть все необходимое(гель для душа, шампунь, набор зубных щетки/ пасты, одноразовые тапочки). Завтраки шведский стол, обычные.
4. Слаженная организация экскурсий(трансфер, обеды, время проведения). Хотелось бы поблагодарить гидов Варвару за позитивный настрой и неуемную энергетику, Юлию за энциклопедические знания истории Бурятии, Байкала, водителя Алексея, который возил по Байкалу до Ольхона на "буханке" за милое поздравление женщин- туристок.
5. 4 й день тура был свободным, поэтому отъезд можно было спланировать комфортно для себя, организован трансфер под каждого туриста.
6. Ну и собственно эмоции. Мощь Байкала, красота природы, необьятные просторы- происходит какая-то перезагрузка!!! И да,повезло с погодой, 2 дня было солнечно, относительно безветренно.

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