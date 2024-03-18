Побываем в знаменитом посёлке Листвянка, который называют «Воротами Байкала», покатаемся на хивусе, погуляем у Кругобайкальской железной дороги и насладимся невероятными творениями природы — наплесками и ледяными пещерами. Продегустируем местные деликатесы и зарядимся энергией мистической скалы Шаманки.
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
Паспорт
Свидетельство о рождении (для детей)
Полис ОМС
Тёплая обувь
Тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)
Брюки
Шапка (лучше синтетическую, с непродуваемой мембраной)
Тёплый двухслойный шарф
Непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то, и то.
Термобельё
Купальник/плавки (для купания в источниках и бани)
Флиска
Свитер, футболка
Треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки и лёгкие хлопковые)
Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук
Солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)
Термос (на свое усмотрение)
Личная аптечка
Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак (до 40 литров) или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, которые будут находиться в отеле).
Организация:
Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).
При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно за свой счет.
Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.
Проживание. Отели «Лазурный берег»/ «Матрёшка»/«Грин». Размещение 2- и 3-местное. За доплату возможно одноместное размещение и проживание в отелях более высокого уровня.
Питание. В стоимость входят завтраки, обеды в 1-ый, во 2-ой и в 3-ий день, ужин в 3-ий день.
Уровень сложности. Программа предусматривает несложные пешие прогулки. До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном транспорте.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания.
Программа тура по дням
Подлёдный космос Большого Голоустного
Встретим вас в Иркутске, позавтракаем в кафе и поедем наслаждаться пейзажами Байкала. Первая точка нашего маршрута — Большое Голоустное. Здесь полюбуемся миллионами пузырьков, замёршими в Байкале. Просто космос!
Желающие смогут взять в аренду коньки. Во время экскурсии пообедаем, а затем вернёмся в Иркутск и заселимся в отель.
Кругобайкальская железная дорога и Листвянка
После завтрака выезжаем в Листвянку — «Ворота Байкала». Посёлок получил своё название благодаря лиственницам, растущим здесь. А ещё тут берёт своё начало река Ангара.
По приезде попробуем байкальскую рыбку, а после отправимся в путешествие к Кругобайкальской железной дороге на хивусе. КБЖД считается одним из самых красивых железнодорожных маршрутов мира. По прибытии на «золотую пряжку» Транссиба погуляем по льдам и увидим торосы.
После обеда вернёмся в Листвянку, заглянем на рыбный рынок, и вы сможете приобрести сувениры в местных лавках. Затем нас ждёт обратная дорога в Иркутск.
Остров Ольхон
Сегодня встаём рано, завтракаем и едем в самое сердце Байкала — на остров Ольхон. По пути полюбуемся прибайкальскими пейзажами: увидим Прибайкальский хребет, Тажеранские степи и берег Ольхона. Будем проезжать посёлок Еланцы и посмотрим на бронзовую статую летящего орла, ставшего покровителем степных просторов.
После обеда продолжим движение в сторону Ольхона: увидим наплески и ледяные пещеры.
Доберёмся до мыса Бурхан (скалы Шаманки). Пещера мыса считается местом, где живёт хозяин острова — эжин. Погуляв и насладившись ольхонскими видами, вернёмся в Иркутск.
Окончание тура
После завтрака вас ждёт трансфер до аэропорта или ж. -д. вокзала. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|36 600 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (уровень «стандарт»)
- Трансфер из/до аэропорта/ж. - д. вокзала
- Питание (завтраки, обеды в 1-ый, во 2-ой и в 3-ий дни, ужин в 3-ий день)
- Услуги гида
- Трансфер по маршруту
- Экскурсии и развлечения по программе
- Катание на хивусе
Что не входит в цену
- Перелёт/переезд до Иркутска и обратно
- Проживание (уровни "комфорт", "комфорт+" и "вип")
- Дополнительные экскурсии и активности
- Питание (не указанное в программе)
- АКЦИЯ «РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ» (полная оплата до 10.10.2024)
- 2-, 3-местное размещение:
- Стандарт (2*): 36 600 руб. за человека
- Комфорт (3*): 43 500 руб. за человека
- Комфорт+ (4*): 49 200 руб. за человека
- 1-местное размещение:
- Стандарт: (2*) 44 600 руб. за человека
- Комфорт (3*): 59 450 руб. за человека
- Комфорт+ (4*): 70 300 руб. за человека
- Обычная стоимость тура при 2-, 3-местном размещении:
- Стандарт (2*): 38 300 руб. за человека
- Комфорт (3*): 45 500 руб. за человека
- Комфорт+ (4*): 51 500 руб. за человека
- VIP (5*): 68 600 руб. за человека
- Стандарт: 47 100 руб. за человека
- Комфорт: 61 100 руб. за человека
- Комфорт+: 72 920 руб. за человека
- VIP: 100 600 руб. за человека
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Егор - отличный гид, знает очень много информации. Рассказывает
1. Четкая и быстрая работа Петра: ответы на вопросы, документооборот, напоминалки и памятки. Большое спасибо ему за это.
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