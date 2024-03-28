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Авторский тур
5 дней
Эксклюзивная экспедиция на лодке вокруг Ольхона и рыбалка на Байкале только для вас
Поймать хариуса и приготовить из него ужин и увидеть знаковые байкальские локации
Начало: Ваш отель/аэропорт в Иркутске, 06:00
26 июня в 06:00
8 июля в 06:00
268 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Байкальский отрыв. Все включено, даже вертолет
Начало: Иркутск
«В нем все включено, даже полет на вертолете»
1 мар в 10:00
216 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнжела28 марта 2024Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
- ССофья19 марта 2024Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
- ООльга5 марта 2024Понравились все специалисты работавшие с нами в туре - от прекрасного гида - Максима, до каждого водителя. Нет вопросов к размещениям
- ИИрина15 ноября 2020Майский лёд. Авторское приключение премиум-класса на БайкалеБлагодарю Павла и Екатерину за нашу замечательную зимнюю поездку на Байкал!!! Все наши 4 дня были великолепно организованы и подарили нам большое количество радостных эмоций и ярких впечатлений. До скорой встречи на летнем Байкале!
- ИИван14 ноября 2020Майский лёд. Авторское приключение премиум-класса на БайкалеСпасибо за исключительные впечатления, яркие дни, позитивные эмоции, чудо-знакомство с Байкалом, людьми, природой. Спасибо, что открыли грани, невидимые с первого взгляда чудеса мест, чудесные люди. Успехов Вам, процветания! Храните Байкал.
- ООльга14 ноября 2020Майский лёд. Авторское приключение премиум-класса на БайкалеОгромное спасибо за впечатления, за чудесное экскурсионное сопровождение, за великолепную организацию, чудесную кухню, а главное, за встречи с замечательными людьми Байкала. Уезжаем с чувством, что хочется вернуться. Если есть такие люди, значит у России есть будущее.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «VIP-туры»
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Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "VIP-туры" можно забронировать 3 тура от 216 000 до 268 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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