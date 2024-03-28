VIP-туры в Иркутске с премиальным подходом

Найдено 3 тура в категории «VIP-туры» в Иркутске, цены от 216 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Эксклюзивная экспедиция на лодке вокруг Ольхона и рыбалка на Байкале только для вас
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Эксклюзивная экспедиция на лодке вокруг Ольхона и рыбалка на Байкале только для вас
Поймать хариуса и приготовить из него ужин и увидеть знаковые байкальские локации
Начало: Ваш отель/аэропорт в Иркутске, 06:00
26 июня в 06:00
8 июля в 06:00
268 000 за человека
Байкальский отрыв. Все включено, даже вертолет
🛣 Джиппинг
🚁 На вертолёте
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Байкальский отрыв. Все включено, даже вертолет
Начало: Иркутск
«В нем все включено, даже полет на вертолете»
1 мар в 10:00
216 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анжела
    28 марта 2024
    Байкальский отрыв. Все включено, даже вертолет
    Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
  • С
    Софья
    19 марта 2024
    Байкальский отрыв. Все включено, даже вертолет
    Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
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    внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

  • О
    Ольга
    5 марта 2024
    Байкальский отрыв. Все включено, даже вертолет
    Понравились все специалисты работавшие с нами в туре - от прекрасного гида - Максима, до каждого водителя. Нет вопросов к размещениям
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    в отелях - все соответствовали ожиданиям и даже в чем то приятно удивляли. Не понравился единственный момент - баня. Я надеялась увидеть настоящее сибирское парение адаптированное к уровню тура. Была очень средненькая, грязненькая банька эконом класса - нам с дочерью выдали 2 тонких полотенца, и вытереться и под себя постелить, парили даже не на сене (к баньщику претензий нет - приготовил вкусный чай, мы его весь выпили) но из бани хотелось по скорее уйти. Разочарованы. Сам маршрут позволил увидеть Байкал во всей красе и разнообразии. Мы остались под громадным впечатлением

  • И
    Ирина
    15 ноября 2020
    Майский лёд. Авторское приключение премиум-класса на Байкале
    Благодарю Павла и Екатерину за нашу замечательную зимнюю поездку на Байкал!!! Все наши 4 дня были великолепно организованы и подарили нам большое количество радостных эмоций и ярких впечатлений. До скорой встречи на летнем Байкале!
  • И
    Иван
    14 ноября 2020
    Майский лёд. Авторское приключение премиум-класса на Байкале
    Спасибо за исключительные впечатления, яркие дни, позитивные эмоции, чудо-знакомство с Байкалом, людьми, природой. Спасибо, что открыли грани, невидимые с первого взгляда чудеса мест, чудесные люди. Успехов Вам, процветания! Храните Байкал.
  • О
    Ольга
    14 ноября 2020
    Майский лёд. Авторское приключение премиум-класса на Байкале
    Огромное спасибо за впечатления, за чудесное экскурсионное сопровождение, за великолепную организацию, чудесную кухню, а главное, за встречи с замечательными людьми Байкала. Уезжаем с чувством, что хочется вернуться. Если есть такие люди, значит у России есть будущее.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «VIP-туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
  1. Эксклюзивная экспедиция на лодке вокруг Ольхона и рыбалка на Байкале только для вас
  2. Байкальский отрыв. Все включено, даже вертолет
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Мыс Харанцы
  10. Сад камней
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "VIP-туры" можно забронировать 3 тура от 216 000 до 268 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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