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Авторский тур
8 дней
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
Начало: г. Иркутск
«Экскурсия проходит по живописным местам залива, где открывается превосходный вид на острова, пологие берега, густо заросшие лесом»
30 июля в 10:00
8 авг в 10:00
105 700₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
6 дней
Байкальская кругосветка: два берега Байкала
Начало: Иркутск
«Два берега Байкала – это не просто места, это разные культуры: шаманизм и буддизм, это самобытная природа, которая везде выглядит по-новому»
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
9600091 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
К берегам Байкала. Экскурсионный тур для всей семьи
Начало: г. Иркутск
«Отправляйтесь к берегам своей мечты вместе с нами – мы покажем вам самые заветные Байкальские места, где вы почувствуете свободу к своей мечте»
15 июня в 10:00
13 июля в 10:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
Начало: г. Иркутск
«Вы посетите два берега, которые различаются не только природой, но и образом жизни, традициями и людьми»
6 июля в 10:00
13 июля в 10:00
от 107 200₽ за человека
Авторский тур
8 дней
По берегу Байкала пешком
Начало: г. Иркутск
«Название маршрута «Берег Байкала» говорит само за себя»
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
54 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
Погулять по берегу «священного моря», подняться на шаманскую гору и узнать бурятские традиции
Начало: Иркутск. В аэропорту в 08:00-08:30, напротив пункт...
«Увидите просторы Тажеранской степи, гористые берега пролива и остров Ольхон»
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
25 050₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААся17 апреля 2024Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
- ИИрина14 апреля 2024Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
- ММарина5 апреля 2024Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
- ВВиктория3 марта 2024Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
- ДДмитрий22 января 2024Байкал: новые берегаИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Байкал: новые берегаЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ААндрей17 января 2024Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
- ЕЕкатерина10 января 2024Байкал: новые берегаСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить
- ААндрей17 августа 2023Остались очень довольны организацией тура на Байкал. Все четко организовано, все потребности учтены. Комфортное размещение, вкусное питание. Огромная благодарность гиду Ане.
- ММаргарита17 августа 2023Тур очень понравился. Перемещались на всех видах транспортных средств, посмотрели красивейшие места на Байкале, узнали много нового, искупались на отличном пляже.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Набережная»
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