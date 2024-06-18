Приглашаем Вас в настоящее приключение по колоритной Бурятии.
Побываем в столице республики и увидим главные достопримечательности центра, а после отправимся любоваться пейзажами природы — горными ландшафтами, чистейшими озерами и бескрайними долинами. Центром нашей программы станет курорт Умхей, знаменитый своими горячими источниками.
Вода здесь обладает целебными свойствами, а комфортная температура позволяет наслаждаться купанием круглый год.
Побываем в столице республики и увидим главные достопримечательности центра, а после отправимся любоваться пейзажами природы — горными ландшафтами, чистейшими озерами и бескрайними долинами. Центром нашей программы станет курорт Умхей, знаменитый своими горячими источниками.
Вода здесь обладает целебными свойствами, а комфортная температура позволяет наслаждаться купанием круглый год.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что вас ожидает:
- Умхейские источники
- Дацан «Ринпоче Багша»
- Улан-Удэ и достопримечательности
- Дворец богини Янжима
- Баргузинская долина
- Гора Спящий лев
Описание тура
Курорт Умхей Бурятия — колоритный край природных богатств и уникальной культуры, сочетающей в себе разнообразие традиций, религий и обычаев. Цветущий багульник, отдыхающие на пляжах нёрпы, красота вечнозеленой тайги и чистейших озер — все это Бурятия. Мы с Вами посетим одно из интереснейших мест республики. Умхейские термальные источники можно назвать истинным даром природы, где человек способен обрести долговечные здоровье и красоту. Вода Умхейских термальных источников обладает целебными свойствами. В центре острова находится озеро и десятки горячих ключей. Температура воды в озере очень комфортная, не превышает 35 градусов, и купаться в ней можно как взрослым, так и детям, независимо от времени года. Это ни с чем несравнимое удовольствие — расслабиться в горячей воде, любуясь открывающимися видами на гору и наблюдая за облаками.
Дата тура: <br>18.06.2024 – 23.06.2024, <br>13.08.2024 – 18.08.2024, <br>13.09.2024 – 18.09.2024
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Умхейские источники
- Дацан «Ринпоче Багша»
- Улан-Удэ и достопримечательности
- Дворец богини Янжима
- Баргузинская долина
- Гора Спящий лев
Что включено
- Трансфер по программе
- Проживание по программе
- Сопровождение гида на протяжении всего маршрута
- Обзорная экскурсия по центру города Улан-Удэ
- Проживание на курорте Умхей
- Питание на курорте Умхей
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
- Питание в придорожном кафе, ужин в Улан-Удэ
- Экскурсии в Джергинский заповедник
Место начала и завершения?
Гостиница Ангара, Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Дата тура:
18.06.2024 – 23.06.2024,
13.08.2024 – 18.08.2024,
13.09.2024 – 18.09.2024
18.06.2024 – 23.06.2024,
13.08.2024 – 18.08.2024,
13.09.2024 – 18.09.2024
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Связаться для уточнения деталей бронирования можно по номерам: +7 (950) 111-74-03 и +7 (950) 067-86-36
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Иркутска
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