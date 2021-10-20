Побережье Байкала: КБЖД, целебные источники Аршана и встреча с шаманом

В этом туре собраны, пожалуй, все достопримечательности столицы Восточной Сибири, юга Священного Озера

5
3 отзыва
В этом туре собраны, пожалуй, все достопримечательности столицы Восточной Сибири, юга Священного Озера и так называемой «Сибирской Швейцарии».

К знакомству с городом Иркутском и Байкалом добавятся впечатления от потрясающего воображение шедевра архитектуры – Кругобайкальской железной дороги, уходящих в небо горных вершин Восточных Саян, бурлящих водопадов, целебных источников, чистого таежного воздуха Тункинской долины в сочетании со старинными легендами, преданиями и поверьями. И познакомитесь вы с ними, передвигаясь в автобусах, на пароме, по железной дороге и пешком.
Побережье Байкала: КБЖД, целебные источники Аршана и встреча с шаманом
Побережье Байкала: КБЖД, целебные источники Аршана и встреча с шаманом
Побережье Байкала: КБЖД, целебные источники Аршана и встреча с шаманом
Побережье Байкала: КБЖД, целебные источники Аршана и встреча с шаманом
Побережье Байкала: КБЖД, целебные источники Аршана и встреча с шаманом
Побережье Байкала: КБЖД, целебные источники Аршана и встреча с шаманом
Побережье Байкала: КБЖД, целебные источники Аршана и встреча с шаманом
Побережье Байкала: КБЖД, целебные источники Аршана и встреча с шаманом
Побережье Байкала: КБЖД, целебные источники Аршана и встреча с шаманом
Побережье Байкала: КБЖД, целебные источники Аршана и встреча с шаманом
Побережье Байкала: КБЖД, целебные источники Аршана и встреча с шаманом
Побережье Байкала: КБЖД, целебные источники Аршана и встреча с шаманом
Побережье Байкала: КБЖД, целебные источники Аршана и встреча с шаманом
Побережье Байкала: КБЖД, целебные источники Аршана и встреча с шаманом
Побережье Байкала: КБЖД, целебные источники Аршана и встреча с шаманом
Побережье Байкала: КБЖД, целебные источники Аршана и встреча с шаманом
Побережье Байкала: КБЖД, целебные источники Аршана и встреча с шаманом
Побережье Байкала: КБЖД, целебные источники Аршана и встреча с шаманом
Побережье Байкала: КБЖД, целебные источники Аршана и встреча с шаманом
Побережье Байкала: КБЖД, целебные источники Аршана и встреча с шаманом
Побережье Байкала: КБЖД, целебные источники Аршана и встреча с шаманом
Побережье Байкала: КБЖД, целебные источники Аршана и встреча с шаманом
Побережье Байкала: КБЖД, целебные источники Аршана и встреча с шаманом
Побережье Байкала: КБЖД, целебные источники Аршана и встреча с шаманом
Ближайшие даты:
25
июн
23
июл
27
авг
10
сен
24
сен
08
окт

Программа тура по дням

1 день
День начала пути и знакомства с Байкалом

Начать его мы предлагаем с поселка Листвянка.

Пожалуй, одно из самых старых поселений русских на берегах великого озера.

Испокон веков Листвянка являлась Воротами на Байкал.

Сейчас она превратилась в туристический центр, с оборудованными достопримечательностями, музеями, кафе, ресторанами, гостиницами и центрами ездового спорта

В Листвянке мы совершим обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки на знаменитый Шаман-камень, послушаем романтическую легенду о Байкале, посетим действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.

Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (доп. плата), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее.

Для неутомимых путешественников есть возможность прокатиться на катере по Байкалу (доп. плата),  прогуляться пешком или на квадроциклах (доп. плата), по лесному берегу этого живописного озера.

Обратите внимание на чистоту воды, прозрачность которой можно оценить, глядя на воду с высоты береговых скал.

Этот насыщенный день закончим посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.

Уверяем, вы не состоите перед соблазном попробовать байкальские деликатесы!

10:00 – Сбор группы в аэропорту г. Иркутска. Трансфер в пос. Листвянка (65 км, ~ 1 час).

Размещение в гостинице.

Включено питание: обед в гостинице.

Обзорная экскурсия по Листвянке.

2 день
Экскурсия в Бухту Песчаную

Завтрак.

Целодневная экскурсия в Бухту Песчаную – одно из самых известных и живописных мест на Байкале, где можно увидеть так называемые «ходульные» деревья.

Отправимся в путешествие на быстроходном катере, экскурсия начнется в бухте Синичка, далее идем до Малой колокольни, переход до бухты Академической, Песчаной.

Прогулка по бухте, экскурсия к ходульным деревьям.

Переход в бухту Бабушка, обед на свежем воздухе.

*В случае непогоды экскурсия в Бухту Песчаную заменяется на равноценную.

Размещение в гостинице.

Включено питание: завтрак, обед-пикник.

Экскурсия на быстроходном катере (8 ч).

3 день
Экскурсионная поездка по КБЖД

День переездов на различных видах транспорта: водном, железнодорожном, автомобильном.

И весь этот день слева от вас будет Байкал, такой разный, такой большой.

Сначала вы на большом теплоходе-пароме пересечете исток реки Ангара и окажетесь в порту Байкал, крупном железнодорожно-речном порту, куда нельзя добраться на автомобиле.

Отсюда начинается переезд на специальном туристическом поезде по Кругобайкальской железной дороге – «Золотой пряжке Транссиба», потрясающего инженерного и архитектурного памятника начала 20 века.

Поездка сопровождается рассказом об истории строительства, уникальных особенностях дороги.

Количество тоннелей и мостов на достаточно коротком отрезке пути впечатляет, когда вспоминаешь уровень развития техники того времени – все построено вручную, капитально, на века.

К вечеру вы окажетесь уже в самой южной точке Байкала, у подножия величественных гор Хамар-Дабана.

Трансфер на пристань (~10 мин.).

Переправа на пароме в порт Байкал (~ 40 мин.).

Переезд на туристическом поезде в пос. Слюдянка (~8 ч.).

По прибытии в Слюдянку – автотрансфер в пос. Култук (~ 20 км).

Размещение в гостинице Включено питание: завтрак, обед в поезде, ужин.

Экскурсионная поездка по КБЖД (~8 ч)

4 день
Трансфер на курорт Аршан. Тункинская долина. Смотровая площадка Култук. Экскурсионная программа по г. Слюдянка

После завтрака отправляемся в другой известный городок на побережье – Слюдянку, «минералогическую жемчужину Прибайкалья».

Слюда и мрамор – основные промышленные минералы этих мест.

А вот собранные вручную едва умещаются в частном музее «Самоцветы Байкала» коллекционера Жигалова, где их насчитывается несколько тысяч.

Он же увлекательно расскажет обо всем богатстве здешних мест, сравнимых разве что с Уралом.

Недалеко от поселка на полкилометра выдается в Байкал Шаманский мыс – священное место для бурят, монголов, памятник природы, популярное место отдыха туристов и местного населения.

В древности здесь совершались религиозные обряды и называли его Айха-Шулун – страшный камень.

И снова переезд по горячему асфальту дороги, проходящей по широкой долине между двумя горными хребтами: слева – Хамар-Дабан, справа – Восточные Саяны.

В этой уникальной Тункинской долине можно увидеть молодые вулканы и старые бурятские юрты, седые вершины Тункинских Гольцов на фоне пронзительно синего неба.

Проехав 120 км, по пути остановившись на смотровой площадке Култука, попадаем в поселок Аршан, расположенный у подножия нависающих горных вершин, отчего он кажется погруженным в вечную тень.

Переезд в Слюдянку. Трансфер в Аршан (~ 3 ч.).

Размещение в гостинице.

Включено питание: завтрак, ужин в гостинице, обед в кафе.

Экскурсионная программа в Слюдянке.

5 день
Обзорная экскурсия по курорту Аршан. Пешая экскурсия по лесной дороге в дацан – бурятский буддийский храм

Сегодня вы будете исследовать живописные окрестности «Сибирской Швейцарии».

Экскурсию по посёлку лучше совершать пешком, тогда можно увидеть те подробности и мелочи местного образа жизни, которые незаметны из окна автобуса.

Вы посетите целебные минеральные источники (захватите с собой кружку или даже пластиковую бутылку), красивую горную реку Кынгаргу, прогуляетесь по парку курорта «Аршан» с его природными памятниками, подберете сувенир на память на занимательном рыночке, где сувенирные ряды соседствуют с продавцами местных лекарственных трав буквально от всех болезней.

Далее – пешая экскурсия по лесной дороге в дацан – буддийский храм, где вам расскажут о его истории, правилах поведения в дацанах, буддизме в Бурятии.

Размещение в гостинице.

Включено питание: завтрак, ужин в кафе.

Пешая обзорная экскурсия по Аршану.

6 день
Экскурсия по Тункинской долине

Сегодня продолжаем исследовать живописные окрестности и знакомиться с удивительной Тункинской долиной.

Вы побываете в кратере потухшего вулкана "Тальская вершина", увидите конусы вулканов Черского и "Коврижка».

Услышите о далеком прошлом Тункинской долины со времен Юрского периода, а еще захватывающие легенды о прародителе бурятских племен Буха-нойоне, красавице Кынгырге.

Тункинскую долину нередко называют "Краем целебных нарзанов" из-за обилия минеральных источников, которые по своим целебным свойствам не уступают знаменитым водам Кавказа и Карпат.

Метановые термы Жемчугского источника уникальны по своему химическому составу.

Лечебница находится в живописном месте на правом берегу реки Иркут.

Вы можете искупаться в бассейне с минеральной водой (за доп. плату), выпить целебный фито-чай, отведать блюда бурятской кухни (за доп. плату).

Размещение в гостинице.

Включено питание: завтрак, ужин в гостинице.

Экскурсия по Тункинской долине.

7 день
Трансфер в г. Иркутск

Очень не хочется возвращаться в привычную городскую жизнь, суету и сутолоку, поэтому сборы затягиваются.

Но время подходит, автобус ждет, пора уезжать.

Дорога до Иркутска проходит в воспоминаниях о проведенном времени, смешных и забавных случаях, перемежаясь восклицаниями удивления от видов за окном автобуса.

По пути остановка на обед в кафе (за доп. плату).

А далее до самых пригородов Иркутска – Култукский тракт с его серпантином горной дороги, которая вызывает восхищение своими изгибами и окружающим сибирским лесом.

Трансфер на рейсовом туристическом транспорте в Иркутск (210 км, ~ 5 ч.).

Размещение в гостинице.

Включено питание: завтрак в гостинице.

8 день
Экскурсионная программа в пос. Усть-Орда

После завтрака отправляемся знакомиться с традиционной религией бурят – шаманизмом на экскурсионно-развлекательную программу в пос. Усть-Ордынский – столицу Усть-Ордынского Бурятского Автономного округа.

Здесь вы посетите местный краеведческий музей, рассказывающий о культуре, быте, традициях и обычаях западных бурят, а также встретитесь с настоящим шаманом и сможете принять участие в исполнении одного из старинных ритуалов.

А далее, после всех обрядов, Вас накормят обедом, а именно блюдами бурятской кухни.

Обмен впечатлениями от поездки сделает возвращение в город Иркутск быстрым и незаметным.

Трансфер в пос. Усть-Ордынский (~75 км). Возвращение в Иркутск.

Размещение в гостинице.

Включено питание: завтрак в гостинице, обед в кафе.

Экскурсионная программа в Усть-Орде.

9 день
Обзорная экскурсия по городу Иркутску. Экскурсия в Знаменский монастырь. Отъезд домой

Обзорная экскурсия по городу: посещение исторического центра, набережной р. Ангары, памятников архитектуры.

Экскурсия в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелихова и др.).

Посещение центрального рынка и сувенирной лавки.

Включено питание: завтрак в гостинице.
Обзорная экскурсия по Иркутску. Ориентировочное время окончания программы – 13:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в Иркутске (2 ночи), в Листвянке (2 ночи), в Култуке (1 ночь), в Аршане (3 ночи) на базе двухместного размещения.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб.:

ДатыДвухместноеДоплата за одноместное

14.05.2022 – 22.05.2022

04.06.2022 – 12.06.2022

08.10.2022 – 16.10.2022

80 60017 900

25.06.2022 – 03.07.2022

23.07.2022 – 31.07.2022

27.08.2022 – 04.09.2022

10.09.2022 – 18.09.2022

24.09.2022 – 02.10.2022

88 70018 500

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостиницах в Иркутске (2 ночи), в Листвянке (2 ночи), в Култуке (1 ночь), в Аршане (3 ночи) на базе двухместного размещения
  • Питание по программе
  • Все трансферы и экскурсии по программе (кроме указанных за доп. плату)
  • Услуги местных гидов на экскурсионную программу
  • Входные билеты в музеи по программе (кроме указанных за доп. плату)
  • Билет на туристический поезд по КБЖД
Что не входит
  • Ави- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные экскурсии
  • Страховка от несчастного случая (оформляется самостоятельно при необходимости)
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • медицинские препараты для индивидуальных нужд;
  • документы: паспорт, страховой полис (медицинский);
  • удобная спортивная обувь: резиновые сапоги, легкие кроссовки, сменную обувь (легкие кроссовки или кеды), сланцы;
  • спортивная одежда для жаркой и прохладной погоды:
    • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
    • дождевик;
    • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
    • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
    • перчатки;
    • брюки спортивные;
    • носки.
  • головной убор: кепка, панама (с козырьком);
  • полотенце;
  • фонарик;
  • средства личной гигиены;
  • репелленты;
  • для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Может ли измениться порядок программы?

Данная программа в такой последовательности будет проводиться в заезды 23.07.2022 - 31.07.2022 и 27.08.2022 – 04.09.2022. На остальные даты заезда в мае, июне, сентябре и октябре меняются местами туристические дни, все услуги сохранены в полном объеме (изменения связаны с изменением расписания КБЖД).

Порядок измененной программы:

1 день – Знакомство с Иркутском и Экскурсионная программа в пос. Усть-Орда (программа 8 и 9 дня);

2 день – Экскурсионная поездка по КБЖД (программа 3 дня);

3 день – Трансфер на курорт Аршан. Тункинская долина. Смотровая площадка Култук. Экскурсионная программа по г. Слюдянка (программа 4 дня);

4 день – Обзорная экскурсия по курорту Аршан. Пешая экскурсия по лесной дороге в дацан – бурятский буддийский храм (программа 5 дня);

5 день – Экскурсия по Тункинской долине (программа 6 дня);

6 день – Трансфер в г. Иркутск (программа 7 дня);

7 день – Экскурсия в Листвянку (программа 1 дня "День начала пути и знакомства с Байкалом");

8 день – Экскурсия в Бухту Песчаную (программа 2 дня);

9 день – Заключительный день. Возвращение в город Иркутск.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
20 окт 2021
Закончилась наша замечательная поездка по Байкалу. Впечатления самые лучшие Байкал и окружающая природа просто покорили своей красотой. Отдельное спасибо всем,кто организовал это путешествие - гидам, водителям и всем,кто принимал нас в отелях. Организовано все очень хорошо, без задержек, профессионально. Места очень красивые. Всем советую посетить Байкал и его окрестности.
И
20 окт 2021
Закончилась наша замечательная поездка по Байкалу. Впечатления самые лучшие Байкал и окружающая природа просто покорили своей красотой. Отдельное спасибо всем,кто организовал это путешествие - гидам, водителям и всем,кто принимал нас в отелях. Организовано все очень хорошо, без задержек, профессионально. Места очень красивые. Всем советую посетить Байкал и его окрестности.
К
7 авг 2021
Замечательная поездка! Много ярких впечатлений! Тур составлен очень интересно и познавательно. В Байкальске посещение БЦБК можно исключить из тура, в Аршане добавить экскурсий, либо больше информации о посещении других мест. Очень вкусная и разная еда, включая вегетарианскую, очень хорошо контролировали подачу вегетарианской еды!

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