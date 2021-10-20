В этом туре собраны, пожалуй, все достопримечательности столицы Восточной Сибири, юга Священного Озера и так называемой «Сибирской Швейцарии». К знакомству с городом Иркутском и Байкалом добавятся впечатления от потрясающего воображение шедевра архитектуры – Кругобайкальской железной дороги, уходящих в небо горных вершин Восточных Саян, бурлящих водопадов, целебных источников, чистого таежного воздуха Тункинской долины в сочетании со старинными легендами, преданиями и поверьями. И познакомитесь вы с ними, передвигаясь в автобусах, на пароме, по железной дороге и пешком.

Программа тура по дням

1 день День начала пути и знакомства с Байкалом

Начать его мы предлагаем с поселка Листвянка. Пожалуй, одно из самых старых поселений русских на берегах великого озера. Испокон веков Листвянка являлась Воротами на Байкал. Сейчас она превратилась в туристический центр, с оборудованными достопримечательностями, музеями, кафе, ресторанами, гостиницами и центрами ездового спорта В Листвянке мы совершим обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки на знаменитый Шаман-камень, послушаем романтическую легенду о Байкале, посетим действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей. Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (доп. плата), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее. Для неутомимых путешественников есть возможность прокатиться на катере по Байкалу (доп. плата), прогуляться пешком или на квадроциклах (доп. плата), по лесному берегу этого живописного озера. Обратите внимание на чистоту воды, прозрачность которой можно оценить, глядя на воду с высоты береговых скал. Этот насыщенный день закончим посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами. Уверяем, вы не состоите перед соблазном попробовать байкальские деликатесы! 10:00 – Сбор группы в аэропорту г. Иркутска. Трансфер в пос. Листвянка (65 км, ~ 1 час). Размещение в гостинице. Включено питание: обед в гостинице. Обзорная экскурсия по Листвянке.

2 день Экскурсия в Бухту Песчаную

Завтрак. Целодневная экскурсия в Бухту Песчаную – одно из самых известных и живописных мест на Байкале, где можно увидеть так называемые «ходульные» деревья. Отправимся в путешествие на быстроходном катере, экскурсия начнется в бухте Синичка, далее идем до Малой колокольни, переход до бухты Академической, Песчаной. Прогулка по бухте, экскурсия к ходульным деревьям. Переход в бухту Бабушка, обед на свежем воздухе. *В случае непогоды экскурсия в Бухту Песчаную заменяется на равноценную. Размещение в гостинице. Включено питание: завтрак, обед-пикник. Экскурсия на быстроходном катере (8 ч).

3 день Экскурсионная поездка по КБЖД

День переездов на различных видах транспорта: водном, железнодорожном, автомобильном. И весь этот день слева от вас будет Байкал, такой разный, такой большой. Сначала вы на большом теплоходе-пароме пересечете исток реки Ангара и окажетесь в порту Байкал, крупном железнодорожно-речном порту, куда нельзя добраться на автомобиле. Отсюда начинается переезд на специальном туристическом поезде по Кругобайкальской железной дороге – «Золотой пряжке Транссиба», потрясающего инженерного и архитектурного памятника начала 20 века. Поездка сопровождается рассказом об истории строительства, уникальных особенностях дороги. Количество тоннелей и мостов на достаточно коротком отрезке пути впечатляет, когда вспоминаешь уровень развития техники того времени – все построено вручную, капитально, на века. К вечеру вы окажетесь уже в самой южной точке Байкала, у подножия величественных гор Хамар-Дабана. Трансфер на пристань (~10 мин.). Переправа на пароме в порт Байкал (~ 40 мин.). Переезд на туристическом поезде в пос. Слюдянка (~8 ч.). По прибытии в Слюдянку – автотрансфер в пос. Култук (~ 20 км). Размещение в гостинице Включено питание: завтрак, обед в поезде, ужин. Экскурсионная поездка по КБЖД (~8 ч)

4 день Трансфер на курорт Аршан. Тункинская долина. Смотровая площадка Култук. Экскурсионная программа по г. Слюдянка

После завтрака отправляемся в другой известный городок на побережье – Слюдянку, «минералогическую жемчужину Прибайкалья». Слюда и мрамор – основные промышленные минералы этих мест. А вот собранные вручную едва умещаются в частном музее «Самоцветы Байкала» коллекционера Жигалова, где их насчитывается несколько тысяч. Он же увлекательно расскажет обо всем богатстве здешних мест, сравнимых разве что с Уралом. Недалеко от поселка на полкилометра выдается в Байкал Шаманский мыс – священное место для бурят, монголов, памятник природы, популярное место отдыха туристов и местного населения. В древности здесь совершались религиозные обряды и называли его Айха-Шулун – страшный камень. И снова переезд по горячему асфальту дороги, проходящей по широкой долине между двумя горными хребтами: слева – Хамар-Дабан, справа – Восточные Саяны. В этой уникальной Тункинской долине можно увидеть молодые вулканы и старые бурятские юрты, седые вершины Тункинских Гольцов на фоне пронзительно синего неба. Проехав 120 км, по пути остановившись на смотровой площадке Култука, попадаем в поселок Аршан, расположенный у подножия нависающих горных вершин, отчего он кажется погруженным в вечную тень. Переезд в Слюдянку. Трансфер в Аршан (~ 3 ч.). Размещение в гостинице. Включено питание: завтрак, ужин в гостинице, обед в кафе. Экскурсионная программа в Слюдянке.

5 день Обзорная экскурсия по курорту Аршан. Пешая экскурсия по лесной дороге в дацан – бурятский буддийский храм

Сегодня вы будете исследовать живописные окрестности «Сибирской Швейцарии». Экскурсию по посёлку лучше совершать пешком, тогда можно увидеть те подробности и мелочи местного образа жизни, которые незаметны из окна автобуса. Вы посетите целебные минеральные источники (захватите с собой кружку или даже пластиковую бутылку), красивую горную реку Кынгаргу, прогуляетесь по парку курорта «Аршан» с его природными памятниками, подберете сувенир на память на занимательном рыночке, где сувенирные ряды соседствуют с продавцами местных лекарственных трав буквально от всех болезней. Далее – пешая экскурсия по лесной дороге в дацан – буддийский храм, где вам расскажут о его истории, правилах поведения в дацанах, буддизме в Бурятии. Размещение в гостинице. Включено питание: завтрак, ужин в кафе. Пешая обзорная экскурсия по Аршану.

6 день Экскурсия по Тункинской долине

Сегодня продолжаем исследовать живописные окрестности и знакомиться с удивительной Тункинской долиной. Вы побываете в кратере потухшего вулкана "Тальская вершина", увидите конусы вулканов Черского и "Коврижка». Услышите о далеком прошлом Тункинской долины со времен Юрского периода, а еще захватывающие легенды о прародителе бурятских племен Буха-нойоне, красавице Кынгырге. Тункинскую долину нередко называют "Краем целебных нарзанов" из-за обилия минеральных источников, которые по своим целебным свойствам не уступают знаменитым водам Кавказа и Карпат. Метановые термы Жемчугского источника уникальны по своему химическому составу. Лечебница находится в живописном месте на правом берегу реки Иркут. Вы можете искупаться в бассейне с минеральной водой (за доп. плату), выпить целебный фито-чай, отведать блюда бурятской кухни (за доп. плату). Размещение в гостинице. Включено питание: завтрак, ужин в гостинице. Экскурсия по Тункинской долине.

7 день Трансфер в г. Иркутск

Очень не хочется возвращаться в привычную городскую жизнь, суету и сутолоку, поэтому сборы затягиваются. Но время подходит, автобус ждет, пора уезжать. Дорога до Иркутска проходит в воспоминаниях о проведенном времени, смешных и забавных случаях, перемежаясь восклицаниями удивления от видов за окном автобуса. По пути остановка на обед в кафе (за доп. плату). А далее до самых пригородов Иркутска – Култукский тракт с его серпантином горной дороги, которая вызывает восхищение своими изгибами и окружающим сибирским лесом. Трансфер на рейсовом туристическом транспорте в Иркутск (210 км, ~ 5 ч.). Размещение в гостинице. Включено питание: завтрак в гостинице.

8 день Экскурсионная программа в пос. Усть-Орда

После завтрака отправляемся знакомиться с традиционной религией бурят – шаманизмом на экскурсионно-развлекательную программу в пос. Усть-Ордынский – столицу Усть-Ордынского Бурятского Автономного округа. Здесь вы посетите местный краеведческий музей, рассказывающий о культуре, быте, традициях и обычаях западных бурят, а также встретитесь с настоящим шаманом и сможете принять участие в исполнении одного из старинных ритуалов. А далее, после всех обрядов, Вас накормят обедом, а именно блюдами бурятской кухни. Обмен впечатлениями от поездки сделает возвращение в город Иркутск быстрым и незаметным. Трансфер в пос. Усть-Ордынский (~75 км). Возвращение в Иркутск. Размещение в гостинице. Включено питание: завтрак в гостинице, обед в кафе. Экскурсионная программа в Усть-Орде.

9 день Обзорная экскурсия по городу Иркутску. Экскурсия в Знаменский монастырь. Отъезд домой