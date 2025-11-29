Мои заказы

Описание тура

Мы отправляемся в открытый космос! Да, именно такие ощущения испытываешь, оказавшись на льду самого большого в мире катка под открытым небом. Мы проведём 5 дней на острове Ольхон, исследуя его самые интересные места: гору Шаманка и мыс Хобой, остров Огой и Дракон, Замогой и пролив Малое Море. Каждый день нас ждет новое приключение и транспорт для путешествия по глади великого озера. Мы с вами будем уходить в контролируемый занос на багги, собирая, как ожерелье, достопримечательности пролива Малое Море. Будем скользить под шум винтов на судне на воздушной подушке к острову Огой и, конечно, прокатимся по льду на королеве байкальских дорог — буханке — на мыс Хобой. Обуем коньки в проливе Малое море, чтобы прочувствовать лед сибирского моря, пока ветер Сарма будет подгонять нас в спину. А как насчет нырнуть в прорубь выйдя прямиком из бани или полежать в чане с горячей водой на морозе в -25? Вечером, возвращаясь из открытого космоса и греясь у в отеле или ресторане, поедая омуля или бурятские буузы, будем приходить в себя от увиденного, играть в настолки или пить настойки — тут уж как пожелаете! Мы знаем, как устроить настоящий праздник. И он вас ждёт!

Программа тура по дням

1 день

Дорога к Великому озеру

В 9 утра мы встречаемся с вами в аэропорту Иркутска, если вы прилетите заранее, то заберем вас из города. Прыгаем в комфортабельный минивэн и отправляемся к берегам Байкала. Дорога займет около 6 часов, так что в дороге мы с вами пообедаем буузами в кафе при буддийском Дацане. Наш путь будет проходить через Тажеранские степи - это 35 километров ландшафтов, которые вам напомнят крымские пейзажи!

По приезду в Хужир мы заселяемся в наш отель и идем к знаменитой священной скале Шаманка, здесь мы встретим закат, а после поужинаем в одном из кафе в поселке.

2 день

Ледяное ралли на багги

Мы решили сразу задрать планку кайфа до небес! После завтрака в отеле мы едем в поселок Курма, где нас ждут уже прогретые багги. Сегодня в наших планах устроить настоящие сафари на льду Байкала, мы будем охотиться за лучшими локациями: воздушные пузыри, ледопады, вмерзшие острова и гигантские сосульки буду нашими трофеями. А на идеально ровном льду можно будет разгонять багги до 80 км/ч, уходить в заносы и крутить восьмерки не боясь инспектора Гибдд даже после поцелуябайкала! В середине поездки нас будет ждать уже нагретые баня и чан с водой. так что каждый сможет окунуться в прорубь после бани или отмокать в горячей воде чана покуда вокруг -25 градусов по Цельсию. Нам приготовят обед из местных продуктов, угостят настойкой и даже сыграют на баяне, в общем увидите все сами, всего и не расскажешь!

В дни нашего тура будет проходить ледовый фестиваль, так что остров будет усыпан ледовыми скульптурами и арт-объектами!

3 день

На Север в открытый Байкал

После завтрака у ворот отеля нас уже ждет царица байкальских степей - Уаз буханка! Выезжаем к северной оконечности острова Ольхон мысу Хобой. В наших планах заехать на мыс Харанцы с его огромными глыбами ледяных наплесков. Залезть в пещеры и гроты мыса Будун, чтобы сделать несколько крутейших фото среди огромных сосулек. А апофеозом сегодняшнего дня станет мыс Хобой, здесь, где сходятся большое и малое море Байкала в одну бесконечную ледяную гладь мы устроим обед. А пока уха из Байкальского омуля готовится мы достанем коньки и устроим катание по идеальному льду великого озера! Вся наша поездка будет проходить по льду озера, лишь в конце мы поедем по острову.

4 день

Скользим на юг

Завтракаем и выходим в село, сегодня до обеда у нас есть свободное время до начала экскурсии, так что зайдем в сувенирный магазин, а можем прогуляться до смотровой точки недалеко от поселка или зайдем на почту, чтобы отправить открытки с Байкала. А уже в обед мы садимся в судно на воздушной подушке и едем в южную часть острова Ольхон и пролива Малое море. Помимо гротов, пещер, сосулек, 53 видов льда, наплесков и пузырей, гвоздем программы станет остров Огой, а точнее его мыс Дракон, пожалуй, самое красивое место, что мы увидим сегодня. Сходим на вершину острова к священной ступе просветления и доедем по прозрачному льду к мысу Кобылья голова. А на обратном пути нас ждёт закат!

По возвращению в поселок организуем баню для все желающих.

5 день

Прощай Байкал

Завтракаем, собираем рюкзаки и чемоданы и идем прощаться с Байкалом к скале Шаманка. Около 13 часов за нами приедет минивэн и мы отправимся обратно в Иркутск. В городе с теми кто не улетает сегодня мы

отметим в ресторане окончание тура!

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Иркутска в Хужир и обратно
  • Проживание в отеле на о. Ольхон
  • Экскурсия на буханке к мысу Хобой
  • Экскурсия на хивусе на юг к острову Огой
  • Аренда багги с инструктором/механиком
  • Завтраки и два обеда
  • Экологические сборы в заповеднике
  • Поцелуй Байкала
  • Прокат коньков
  • Работа гида
  • Сувениры от организатора
Что не входит в цену
  • Билеты в Иркутск и обратно
  • Баня
  • Ужины и 3 обеда
О чём нужно знать до поездки

две пары теплых носков (чтобы одни грелись на батарее, а другие грели вас)

Термобелье верх и низ

флисовая кофта

Пуховик, комбинезон, теплая куртка

Теплые штаны, можно горнолыжные

Шапка

Баф, балаклава или шарф

Купальник (если идете в баню)

Перчатки

Солнцезащитные очки

Туристическое сиденье (обязательно)

Носки, сменное нижнее белье.

Ботинки, Тёплые сапоги-дутики, зимняя удобная обувь без каблуков.

Индивидуальные предметы личной гигиены.
Термокружка. В идеале термос

Пожелания к путешественнику

Мы будем путешествовать по восточной Сибири, здесь температура в Иркутске может опускать до -35 градусов, а на Ольхоне до - 20, чтобы удовольствие от путешествие было максимальным не пренебрегайте нашими советами и одевайтесь тепло!

Визы
Нет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Дмитрий
Дмитрий — Тревел-эксперт
Меня зовут Дима, и, сколько я себя помню, мне всегда хотелось путешествовать. С 2014 года я постоянно перемещался по планете автостопом, попутными кораблями и пешком. К моменту рождения идеи создавать
авторские туры за моими плечами оказалось 3 континента и 38 стран, походы по Чукотке и восхождения на вулканы Индонезии. Мечта заводила меня в гости к папуасам Новой Гвинеи и берберам Мавритании. Я писал статьи и гайды для журналов и ездил с лекциями о путешествиях по городам России. На сегодняшний день за моими плечами организация походов и туров в Адыгее и Абхазии, Мурманской области, на Алтае и Байкале. Я устраивал круиз по северным морям и даже арендовал поезд для тура. В этом году я уже организовал путешествия в Непале и Турции, дальше больше!

