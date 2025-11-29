1 день

Дорога к Великому озеру

В 9 утра мы встречаемся с вами в аэропорту Иркутска, если вы прилетите заранее, то заберем вас из города. Прыгаем в комфортабельный минивэн и отправляемся к берегам Байкала. Дорога займет около 6 часов, так что в дороге мы с вами пообедаем буузами в кафе при буддийском Дацане. Наш путь будет проходить через Тажеранские степи - это 35 километров ландшафтов, которые вам напомнят крымские пейзажи!

По приезду в Хужир мы заселяемся в наш отель и идем к знаменитой священной скале Шаманка, здесь мы встретим закат, а после поужинаем в одном из кафе в поселке.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086