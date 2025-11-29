Описание тура
Мы отправляемся в открытый космос! Да, именно такие ощущения испытываешь, оказавшись на льду самого большого в мире катка под открытым небом. Мы проведём 5 дней на острове Ольхон, исследуя его самые интересные места: гору Шаманка и мыс Хобой, остров Огой и Дракон, Замогой и пролив Малое Море. Каждый день нас ждет новое приключение и транспорт для путешествия по глади великого озера. Мы с вами будем уходить в контролируемый занос на багги, собирая, как ожерелье, достопримечательности пролива Малое Море. Будем скользить под шум винтов на судне на воздушной подушке к острову Огой и, конечно, прокатимся по льду на королеве байкальских дорог — буханке — на мыс Хобой. Обуем коньки в проливе Малое море, чтобы прочувствовать лед сибирского моря, пока ветер Сарма будет подгонять нас в спину. А как насчет нырнуть в прорубь выйдя прямиком из бани или полежать в чане с горячей водой на морозе в -25? Вечером, возвращаясь из открытого космоса и греясь у в отеле или ресторане, поедая омуля или бурятские буузы, будем приходить в себя от увиденного, играть в настолки или пить настойки — тут уж как пожелаете! Мы знаем, как устроить настоящий праздник. И он вас ждёт!
Программа тура по дням
Дорога к Великому озеру
В 9 утра мы встречаемся с вами в аэропорту Иркутска, если вы прилетите заранее, то заберем вас из города. Прыгаем в комфортабельный минивэн и отправляемся к берегам Байкала. Дорога займет около 6 часов, так что в дороге мы с вами пообедаем буузами в кафе при буддийском Дацане. Наш путь будет проходить через Тажеранские степи - это 35 километров ландшафтов, которые вам напомнят крымские пейзажи!
По приезду в Хужир мы заселяемся в наш отель и идем к знаменитой священной скале Шаманка, здесь мы встретим закат, а после поужинаем в одном из кафе в поселке.
Ледяное ралли на багги
Мы решили сразу задрать планку кайфа до небес! После завтрака в отеле мы едем в поселок Курма, где нас ждут уже прогретые багги. Сегодня в наших планах устроить настоящие сафари на льду Байкала, мы будем охотиться за лучшими локациями: воздушные пузыри, ледопады, вмерзшие острова и гигантские сосульки буду нашими трофеями. А на идеально ровном льду можно будет разгонять багги до 80 км/ч, уходить в заносы и крутить восьмерки не боясь инспектора Гибдд даже после поцелуябайкала! В середине поездки нас будет ждать уже нагретые баня и чан с водой. так что каждый сможет окунуться в прорубь после бани или отмокать в горячей воде чана покуда вокруг -25 градусов по Цельсию. Нам приготовят обед из местных продуктов, угостят настойкой и даже сыграют на баяне, в общем увидите все сами, всего и не расскажешь!
В дни нашего тура будет проходить ледовый фестиваль, так что остров будет усыпан ледовыми скульптурами и арт-объектами!
На Север в открытый Байкал
После завтрака у ворот отеля нас уже ждет царица байкальских степей - Уаз буханка! Выезжаем к северной оконечности острова Ольхон мысу Хобой. В наших планах заехать на мыс Харанцы с его огромными глыбами ледяных наплесков. Залезть в пещеры и гроты мыса Будун, чтобы сделать несколько крутейших фото среди огромных сосулек. А апофеозом сегодняшнего дня станет мыс Хобой, здесь, где сходятся большое и малое море Байкала в одну бесконечную ледяную гладь мы устроим обед. А пока уха из Байкальского омуля готовится мы достанем коньки и устроим катание по идеальному льду великого озера! Вся наша поездка будет проходить по льду озера, лишь в конце мы поедем по острову.
Скользим на юг
Завтракаем и выходим в село, сегодня до обеда у нас есть свободное время до начала экскурсии, так что зайдем в сувенирный магазин, а можем прогуляться до смотровой точки недалеко от поселка или зайдем на почту, чтобы отправить открытки с Байкала. А уже в обед мы садимся в судно на воздушной подушке и едем в южную часть острова Ольхон и пролива Малое море. Помимо гротов, пещер, сосулек, 53 видов льда, наплесков и пузырей, гвоздем программы станет остров Огой, а точнее его мыс Дракон, пожалуй, самое красивое место, что мы увидим сегодня. Сходим на вершину острова к священной ступе просветления и доедем по прозрачному льду к мысу Кобылья голова. А на обратном пути нас ждёт закат!
По возвращению в поселок организуем баню для все желающих.
Прощай Байкал
Завтракаем, собираем рюкзаки и чемоданы и идем прощаться с Байкалом к скале Шаманка. Около 13 часов за нами приедет минивэн и мы отправимся обратно в Иркутск. В городе с теми кто не улетает сегодня мы
отметим в ресторане окончание тура!
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Иркутска в Хужир и обратно
- Проживание в отеле на о. Ольхон
- Экскурсия на буханке к мысу Хобой
- Экскурсия на хивусе на юг к острову Огой
- Аренда багги с инструктором/механиком
- Завтраки и два обеда
- Экологические сборы в заповеднике
- Поцелуй Байкала
- Прокат коньков
- Работа гида
- Сувениры от организатора
Что не входит в цену
- Билеты в Иркутск и обратно
- Баня
- Ужины и 3 обеда
О чём нужно знать до поездки
две пары теплых носков (чтобы одни грелись на батарее, а другие грели вас)
Термобелье верх и низ
флисовая кофта
Пуховик, комбинезон, теплая куртка
Теплые штаны, можно горнолыжные
Шапка
Баф, балаклава или шарф
Купальник (если идете в баню)
Перчатки
Солнцезащитные очки
Туристическое сиденье (обязательно)
Носки, сменное нижнее белье.
Ботинки, Тёплые сапоги-дутики, зимняя удобная обувь без каблуков.
Индивидуальные предметы личной гигиены.
Термокружка. В идеале термос
Пожелания к путешественнику
Мы будем путешествовать по восточной Сибири, здесь температура в Иркутске может опускать до -35 градусов, а на Ольхоне до - 20, чтобы удовольствие от путешествие было максимальным не пренебрегайте нашими советами и одевайтесь тепло!