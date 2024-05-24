1 день

Экскурсия по Иркутску. Усадьба декабристов Волконских. Листвянка

10:00 – старт маршрута из аэропорта Иркутска.

Прибыть в Иркутск необходимо не позднее 09:00.

Сразу после встречи всей группы начинается наше знакомство с Иркутском.

В программе экскурсии только самые значимые в истории Иркутска места.

Насладившись живописными красотами города и ощутив колкий сибирский морозец на щеках и носах отправляемся на обед в ресторан традиционной русской кухни.

Одной из главных страниц в истории Иркутска являются декабристы, поэтому после сытного обеда едем в гости в усадьбу декабристов Волконских.

После экскурсии по дому-музею нас ожидает музыкальный вечер с прохладным шампанским под звуки рояля Марии Волконской.

После насыщенной культурной программы отправляемся на долгожданную встречу с Байкалом в п. Листвянка.

По пути сделаем остановку у истока Ангары – единственной реки, вытекающей из Байкала.

Жить будем в отеле «Байкал».

Питание: обед.