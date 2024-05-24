Новый год на Байкале

Новый год – прекрасная пора, когда каждый начинает верить в чудо и хочет оказаться в сказке. Если и вы мечтаете оказаться в сказке, то наш тур Новый год на Байкале, специально для вас.

Знакомство с милыми сибирскими хаски, ледовое царство Байкала, море снега и вкусной еды, только достойные внимания достопримечательности и развлечения.
5
3 отзыва
Новый год на Байкале
Новый год на Байкале
Новый год на Байкале
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Поцелуй Байкала
Поцелуй Байкала
Пройдем знаменитый обряд посвящения в ледовые путешественники
Дружелюбные хаски
Дружелюбные хаски
С ветерком промчимся на собачьих упряжках
Бодрящая снегоходная прогулка
Бодрящая снегоходная прогулка
Покатаемся на снегоходах по красивому зимнему лесу
Вкусные бурятские традиции
Вкусные бурятские традиции
Научимся готовить главное национальное блюдо – буузы
Новогодний банкет
Новогодний банкет
Встретим Новый Год в веселой компании деда мороза и лучшего ведущего Прибайкалья
Байкальская рыбка
Байкальская рыбка
Попробуем сагудай, фирменную уху и свежевыловленную рыбу-гриль

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Иркутску. Усадьба декабристов Волконских. Листвянка

10:00 – старт маршрута из аэропорта Иркутска.

Прибыть в Иркутск необходимо не позднее 09:00.

Сразу после встречи всей группы начинается наше знакомство с Иркутском.

В программе экскурсии только самые значимые в истории Иркутска места.

Насладившись живописными красотами города и ощутив колкий сибирский морозец на щеках и носах отправляемся на обед в ресторан традиционной русской кухни.

Одной из главных страниц в истории Иркутска являются декабристы, поэтому после сытного обеда едем в гости в усадьбу декабристов Волконских.

После экскурсии по дому-музею нас ожидает музыкальный вечер с прохладным шампанским под звуки рояля Марии Волконской.

После насыщенной культурной программы отправляемся на долгожданную встречу с Байкалом в п. Листвянка.

По пути сделаем остановку у истока Ангары – единственной реки, вытекающей из Байкала.

Жить будем в отеле «Байкал».

Питание: обед.

Экскурсия по Иркутску. Усадьба декабристов Волконских. ЛиствянкаЭкскурсия по Иркутску. Усадьба декабристов Волконских. ЛиствянкаЭкскурсия по Иркутску. Усадьба декабристов Волконских. ЛиствянкаЭкскурсия по Иркутску. Усадьба декабристов Волконских. Листвянка
2 день

Байкальский музей. Подъем на Камень Черского. Новогодний банкет

Сегодняшний день проведем не за нарезкой салата Оливье, поисками майонеза или просмотром «Иронии судьбы», а посвятим его изучению озера Байкал.

После завтрака, в 9:30 мы отправляемся в Байкальский музей, где познакомимся с главным эндемиком озера – байкальской нерпой.

В конце экскурсии совершим виртуальное погружение на дно озера.

После насыщенной научно-познавательной программы едем на обед традиционной байкальской кухни.

Попробуем сагудай, фирменную уху, свежевыловленную рыбу, томленую в сливках с овощами (каждое блюдо только из байкальской рыбы) и блинчики по-сибирски с медом/сметаной.

Далее поднимемся на кресельном подъемнике на обзорную площадку – Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на парящее озеро Байкал, исток реки Ангара и противоположный берег с заснеженными хребтами.

Ощутив морозное дыхание Байкала едем готовится к новому году, ведь сегодня мы встретим его в ресторане отеля «Байкал» в веселой компании Дедушки Мороза.

Питание: завтрак, обед, новогодний банкет.

Байкальский музей. Подъем на Камень Черского. Новогодний банкетБайкальский музей. Подъем на Камень Черского. Новогодний банкетБайкальский музей. Подъем на Камень Черского. Новогодний банкетБайкальский музей. Подъем на Камень Черского. Новогодний банкет
3 день

Катание на собачьих упряжках и снегоходах

После празднования нового года как следует выспимся и наберемся сил, чтобы чувствовать себя бодрыми и веселыми, ведь впереди очень интересный и активный день.

В 13:00 отправляемся на обед в ресторан с панорамным видом на парящий Байкал.

Подкрепившись отправляемся на встречу к зимним сказочным приключениям!

Сначала нас ждет катание на собачьих упряжках по заснеженной сибирской тайге.

Незабываемые ощущения от катания с ветерком по заснеженной дороге, словно очутился в далекой Лапландии, но нет, это наш родной Байкал!

Дальше – больше: нас ждет захватывающая дух поездка на снегоходах по зимнему лесу.

В пути будем делать остановки в самых красивых местах, чтобы сделать уникальные зимние фото, поваляться в мягких сугробах или обрушить на себя снег, окутывающий могучие деревья.

Повеселившись от души едем отдыхать в отель и готовиться ко встречи с байкальским льдом.

Питание: завтрак, обед.

Катание на собачьих упряжках и снегоходахКатание на собачьих упряжках и снегоходахКатание на собачьих упряжках и снегоходахКатание на собачьих упряжках и снегоходах
4 день

Музей «Тальцы». Малое море

Сегодня нам предстоит дальняя, но интересная, дорога – едем на Малое Море.

Поэтому встаем пораньше, плотно завтракаем и отправляемся в путь.

9:30 – старт маршрута.

По пути посетим уникальное собрание памятников истории и архитектуры народов Восточной Сибири 18-20 века – музей «Тальцы».

Во время экскурсии узнаем о культурных и бытовых об особенностях жизни Прибайкальских народов, а также походим в гигантских лыжах и устроим забег на ходулях.

Повеселившись в музее возвращаемся в Иркутск, встречаем новую группу путешественников и едем знакомиться друг с другом и с Байкалом на Малое Море.

В пути нас ждут красивейшие пейзажи для фото: это и густая сибирская тайга, и богатые луга, и бескрайние степи.

Всего дорога займет 5-6 часов, однако в нашем комфортном транспорте, это время пролетит незаметно.

К тому же мы будем часто останавливаться, чтобы «побурханить» (знаменитый бурятский ритуал задабривания духов).

Также по пути будет остановка на обед в придорожном кафе национальной бурятской кухни (оплачивается самостоятельно).

Ближе к вечеру прибытие на базу отдыха «Фрегат», расположенную на берегу Байкала, где можно будет прогуляться по совсем еще свежему, но уже такому прочному байкальскому льду.

Питание: завтрак.

Музей «Тальцы». Малое мореМузей «Тальцы». Малое мореМузей «Тальцы». Малое мореМузей «Тальцы». Малое море
5 день

Экскурсия по льду Малого Моря на Хивусе

Сегодняшний день все ждут с нетерпением, ведь нам предстоит встреча с байкальским льдом.

Мы будем исследовать пролив Малое Море.

После плотного завтрака в 11:00 стартуем на экскурсию по льду Малого на чудо-технике – судне на воздушной подушке хивус.

Продолжительность экскурсии 3 часа.

Этого времени достаточно, чтобы вдоволь насладиться чистейшим байкальским льдом, посмотреть наплески, отыскать ледяные пещеры – гроты и устроить незабываемый пикник на льду Байкала, а также попробовать фирменный коктейль «Поцелуй Байкала».

Вечером по желанию можно самостоятельно заказать русскую баньку с возможностью окунуться в свежем снегу.

Внимание! Важно! Байкальская погода и особенно становление байкальского льда, одна из самих непредсказуемых вещей в мире. Ледовая ситуация меняется не только из года в год, но изо дня в день. Там, где сегодня стоит крепкий лед, после ветреной ночи, может выйти вода или образоваться непроходимые торосы (нагромождение обломков льда высотой до 3-4 метров). При проведении тура мы ежедневно мониторим ситуацию и выбираем самый безопасный маршрут, но при этом всегда стараемся максимально выполнить обозначенную программу. Поэтому при выборе тура будьте готовы к тому, что программа может в любую минуту измениться, ведь на Байкале последнее слово остается за самим Байкалом.

Питание: завтрак, обед-пикник.

Экскурсия по льду Малого Моря на ХивусеЭкскурсия по льду Малого Моря на ХивусеЭкскурсия по льду Малого Моря на ХивусеЭкскурсия по льду Малого Моря на Хивусе
6 день

Этнопарк «Золотая Орда». Отъезд

С утра обязательно встречаем красивейший рассвет на Байкале и еще раз идем гулять по чистейшему прозрачному льду, ведь уже после завтрака мы отправляемся в Иркутск.

Отправляемся в путь в 10:00.

Сегодняшний день будет посвящен знакомству с культурой коренных народов Байкала – бурят.

По пути посетим очень интересное место – этнопарк «Золотая Орда».

Нас встретит хозяин юрты (бурятское жилище) и поприветствует белой пищей, а также проведет обряд очищения огнем.

Далее хозяйка юрты расскажет про быт бурятского народа и научит готовить главное национальное блюдо – буузы, а хозяин юрты сыграет для нас на национальном инструменте Морин Хур и споет горловым пением удивительную песнь об одиноком волке.

А в завершении все пустимся в пляс и станцуем круговой танец хоровод Ёхор.

После духовной пищи нас ждет вкуснейшая пища физическая бурятская национальная.

Попробуем те самые буузы, которые совсем недавно сами слепили.

Наевшись досыта едем в Иркутск.

16:30 – ориентировочное время прибытия в аэропорт города Иркутска.

Вы можете выбрать вечерний рейс и поскорее улететь домой или самостоятельно поселиться в отель, оставить вещи в номере и побродить по сувенирным лавочкам Иркутска, наслаждаясь атмосферой праздничного зимнего города.

Дополнительно можем организовать индивидуальный трансфер до аэропорта и проживание в гостинице Иркутска.

Питание: завтрак, обед.

Этнопарк «Золотая Орда». ОтъездЭтнопарк «Золотая Орда». ОтъездЭтнопарк «Золотая Орда». ОтъездЭтнопарк «Золотая Орда». Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Листвянке и на базе отдыха на Малом Море.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
обычная стоимость113 500146 000
стоимость по акции до 1 декабря98 000120 750

Ниже представлены возможные варианты размещения.

Варианты проживания

Отель «Байкал»

3 ночи

Отель прошел масштабную реновацию и открыл свои двери для всех путешественников в июле 2023 года. Уютное пребывание, вкусные завтраки и высококлассный гостиничный сервис сделают ваш отдых комфортным и приятным. Расположен отель вдалеке от шума центральной улицы Листвянки, на возвышенности, что гарантирует живописный вид на Байкал и умиротворенную атмосферу отдыха. В программе тура мы предлагаем размещение в 2-местном комфортабельном номере c двумя раздельными кроватями. Часть номеров с видом на Байкал, часть – на сибирскую тайгу. Площадь номера 20 кв. м. В каждом номере есть, плательный шкаф, прикроватная тумба, комод, зеркало, полноценная ванная комната, кондиционер, трюмо с зеркалом, Wi-Fi, Мини-холодильник, балкон.

Отель «Байкал»Отель «Байкал»Отель «Байкал»Отель «Байкал»Отель «Байкал»Отель «Байкал»

База отдыха «Фрегат»

2 ночи

«Фрегат» расположен в живописной бухте Малого моря озера Байкал и занимает восточное побережье полуострова Улан-Хада и мыс Бурлюк. Вас ожидает радушный приём, отличное питание, уютное пребывание и благоустроенный пляж. А как завораживающе выглядит вечернее освещение базы и особенно пляжа, которое вечерами помогает впитывать энергетику Байкала. Это то место, где можно получить удовольствие как от активного отдыха, так и от спокойного времяпровождения самостоятельно, семьей или дружеской компанией. В программе тура мы предлагаем размещение в 2-местном номере с двумя односпальными кроватями и живописным видом на Байкал. Также в номере имеются две прикроватные тумбы, платяной шкаф, туалетный столик с зеркалом и пуфом, прикроватные светильники. В номере есть телевизор, электрический чайник, холодильник. Чайные пары, стаканы и графин под воду. В ванной комнате: унитаз, раковина с зеркалом, душевая кабина, мыло, шампунь, фен, полотенца.

База отдыха «Фрегат»База отдыха «Фрегат»База отдыха «Фрегат»База отдыха «Фрегат»База отдыха «Фрегат»База отдыха «Фрегат»База отдыха «Фрегат»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Новогодняя программа и банкет
  • Трансферы по программе
  • Питание по программе:1 день: обед2 день: завтрак, обед, ужин-банкет3 день: завтрак, обед4 день: завтрак5 день: завтрак, обед-пикник6 день: завтрак, обед
  • 1 день: обед
  • 2 день: завтрак, обед, ужин-банкет
  • 3 день: завтрак, обед
  • 4 день: завтрак
  • 5 день: завтрак, обед-пикник
  • 6 день: завтрак, обед
  • Коктейль «Поцелуй Байкала»
  • Входные билеты в музеи с экскурсионным сопровождением
  • Катание на снегоходах
  • Катание на собачьих упряжках
  • Экскурсия на СВП «Хивус» по льду Байкала
  • Пикник на льду Байкала
  • Вечер в усадьбе декабристов Волконских
  • Услуги аттестованного гида
  • Памятные подарки
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Медицинская страховка
  • Питание, не указанное в программе
  • Алкогольная и табачная продукция
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая куртка или пуховка, теплые брюки, желательно ветронепродуваемые (горнолыжный костюм будет очень удобен) костюм должен быть не продуваемым и очень теплым, как, впрочем, и всё остальное. Заостряем продуваемости: ветра на Байкале сильные и холодные. Пуховик и комбинезон – отличный вариант для экспедиции!
  • шапка (вязаная или меховая) и шарф;
  • хорошая обувь – залог вашего комфорта. Необходимо, чтобы обувь была теплой, качественной. Можно взять с собой обувь как из натуральных материалов, так и из искусственных – у каждого вида свои плюсы. К примеру, в унтах вы точно не замерзнете, но при этом спортивные ботинки – намного легче и динамичнее, искусственный утеплитель быстрее сушится. На что необходимо обратить внимание: качественный утеплитель, мембраны, нескользящая подошва. Удобные теплые ботинки (без каблуков), желательно высокие. Чтобы можно было комфортно ходить по снегу и льду;
  • теплые носки (шерстяные или треккинговые);
  • флисовое термобелье;
  • флисовые куртки /кофты /брюки;
  • флисовые непродуваемые перчатки;
  • теплые варежки или краги;
  • флисовая непродуваемая шапка;
  • термоноски;
  • средства личной гигиены;
  • солнцезащитные очки (!);
  • солнцезащитный крем (минимум 30сп, лучше 50);
  • крем от обветривания (питательный, детский);
  • личная аптечка (медикаменты, принимаемые вами;
  • постоянно и медикаменты первой необходимости);
  • фото и видеоаппаратура;
  • зарядные устройства для своей техники, батарейки, аккумуляторы;
  • фонарик (обычный, налобный).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли в тур с детьми и какого возраста?

На этот вопрос однозначного ответа нет, ведь все детки очень разные. Мы рекомендуем ездить зимой на Байкал с детьми не младше 6-ти лет, однако на сегодняшний день самый маленький участник этого тура был возраста 9-ти лет. В любом случае всегда оценивайте свои силы и силы ребенка реально – в туру вам предстоят большие, пусть и неутомительные, переезды, а также будем очень много гулять на свежем байкальском воздухе.

Что привезти с Байкала в подарок?

Сувенирные лавочки и рынки на Байкале есть во всех городах, районных центрах, а также при музеях. Там вы можете купить футболки, магниты, мягкие игрушки, статуэтки из камни и дерева, украшения. Самый обаятельный образ Байкала – нерпа, поэтому подарку с изображением этого милого зверька обрадуются и взрослые и дети! Так же в подарки стоит покупать различные чаи и сборы на байкальских травах. Если вы хотите порадовать друзей и родных рыбой, покупайте холодного копчения либо вяленную в вакуумных упаковках. Такая рыба не теряет свойств от перелета, поэтому ее можно класть в багаж.

Какие температуры на Байкале в это время?

Байкал вещь удивительная и никогда не угадаешь, что он приготовил на этот раз. Среднемесячная температура января – 20 градусов. В Иркутске в январе температура может опускаться до -30 градусов, а вот на Байкале градусов на 5-7 теплее. Происходит это из-за того, что пока Байкал не схватиться льдом, от него исходит тепло, набранное за лето. Такой вот «обогреватель».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
24 мая 2024
Всё замечательно! Нам повезло и с погодой, и с гидом. Увидели живой Байкал, когда он засыпает и настоящий зимний! Спасибо за чудесный отдых! Гиду Светлане отдельное большое спасибо!
Всё замечательно! Нам повезло и с погодой, и с гидом. Увидели живой Байкал, когда он засыпаетВсё замечательно! Нам повезло и с погодой, и с гидом. Увидели живой Байкал, когда он засыпаетВсё замечательно! Нам повезло и с погодой, и с гидом. Увидели живой Байкал, когда он засыпаетВсё замечательно! Нам повезло и с погодой, и с гидом. Увидели живой Байкал, когда он засыпает
Е
11 янв 2024
Большое спасибо за прекрасное путешествие!
Большое спасибо за прекрасное путешествие!Большое спасибо за прекрасное путешествие!Большое спасибо за прекрасное путешествие!Большое спасибо за прекрасное путешествие!Большое спасибо за прекрасное путешествие!Большое спасибо за прекрасное путешествие!
Я
9 янв 2023
Большое спасибо за путешествие!
Организация шикарная!
Наполнение изумительное!
Программа роскошная, качественная!
Эмоции - восторг!
Байкал прекрасен 🧊❄️💎

Успехов в Новом 2023 году 💫

Тур входит в следующие категории Иркутска

На автобусеМожно с детьмиВсе турыНа снегоходах6-дневные турыТуры на собачьих упряжкахНовогодние 2024Новогодние туры 2024

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