Девичник на Байкале: SPA по-сибирски, фотосессия на льду и бурятский фольклор

Искупаться в сибирском чане под звёздами, устроить пикник с вином на льду и сделать лучшие кадры
Масштабная перезагрузка начинается — пора уделить время себе любимым! Попаримся в русской баньке с байкальскими травами и окунёмся в чан с горячей водой на свежем воздухе. Согреемся чаем из самовара
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и выпьем бокальчик шампанского прямо на льду. Сделаем невероятные фотографии с яркими деталями в хрустальных гротах и огромных ледовых наплесках.

Увидим настоящий Байкальский космос с мириадами пузырей, вырывающихся из глубины озера, удивительные торосы и даже буддийскую ступу Просветления. Попробуем воду из проруби и покатаемся по Байкалу на коньках.

Девичник на Байкале: SPA по-сибирски, фотосессия на льду и бурятский фольклор
Девичник на Байкале: SPA по-сибирски, фотосессия на льду и бурятский фольклор
Девичник на Байкале: SPA по-сибирски, фотосессия на льду и бурятский фольклор
Ближайшие даты:
15
фев16
мар
Время начала: 08:30

Описание тура

Организационные детали

В зависимости от погодных условий и ледовой обстановки, программа экскурсий может меняться.

Проживание. Будем жить в отеле на берегу Байкала, 2-местное размещение. Проживание возможно на турбазе «Гэсэр», «Мир Байкала» или «Баяр». В Иркутске остановимся в отеле 4*.

Питание. В программу включены завтраки, обеды с 1-го по 4-й дни и ужины с 1-го по 3-й дни.

Транспорт. Будем передвигаться на минивэнах, автомобилях «УАЗ», хивусах и трэколах.

Дети. Без детей.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Иркутск и путешествие на Байкал

Встретим вас в аэропорту в 8:30 или на ж/д вокзале в 9:30, вкусно позавтракаем, познакомимся и отправимся к Малому Морю. По пути вы будете любоваться пейзажами Тажеранской степи, Прибайкальского хребта и тайги и слушать удивительную историю самого глубокого озера. Обязательно будем останавливаться и фотографироваться.

Считается, что на Байкал нужно ехать только с чистой душой и помыслами, обязательно задобрив местных духов. Не будем нарушать традиций и мы. Гид расскажет нам о религии, обрядах и правилах поведения в этих краях. Проведём обряд на удачу и поедем дальше.

По пути остановимся у памятников Орлу и Бродяге, и вот уже перед нами предстанет наконец Байкал! После заселения в отель пообедаем, разместимся в хивусе (судне на воздушной подушке) и поедем на лёд.

Будем любоваться невероятными пейзажами и блестящими на солнце ледяными глыбами. Советуем взять с собой яркие вещи, чтобы сделать особенно эффектные снимки.

Прибытие в Иркутск и путешествие на БайкалПрибытие в Иркутск и путешествие на БайкалПрибытие в Иркутск и путешествие на БайкалПрибытие в Иркутск и путешествие на Байкал
2 день

Байкальские торосы, катание на коньках и спа

Утром — вкусный и сытный завтрак, после которого мы отправляемся на Большой Байкал. В этой поездке вы сможете не только увидеть невероятные ледяные торосы Байкала и прозрачный лёд, но и сделать впечатляющие фотографии. Мы предоставим всё необходимое для отличной фотосессии.

Мы пробурим лунки и попробуем кристально чистую воду прямо из Байкала. Здесь же увидим торосы — ледяные глыбы, образованные силой Байкала. Они возникают вдоль трещин при расширении и сужении льда, создавая яркие ледяные валы, которые меняются каждый день. Под солнцем и среди сияющих льдов Байкала вас ждёт дегустация охлаждённого шампанского и вина. На льду устроим пикник и затопим самовар, будем пить горячий чай на сибирских травах.

Покатаемся на коньках, пофотографируемся и просто насладимся моментом.

По возвращении в отель отдохнём, а затем отправимся в спа по-сибирски: будем париться в баньке, окунаться в банный чан с горячей водой и отваром из трав на улице, прямо под звёздами.

Байкальские торосы, катание на коньках и спаБайкальские торосы, катание на коньках и спаБайкальские торосы, катание на коньках и спаБайкальские торосы, катание на коньках и спа
3 день

Ледяные гроты, скала Шаманка, мыс Хобой и остров Огой

Утро начнём с вкусного завтрака и чашечки кофе, любуясь потрясающими видами из окна ресторана нашего отеля. Сегодня поедем к ледяным гротам, напоминающим залы настоящего замка!

Остановимся у мыса Бурхан (скала Шаманка), энергетически мощного места и одной из 9 святынь Азии. Следующая локация — мыс Хобой. В профиль он напоминает девушку, с которой связано местное поверье.

На обратном пути побываем на необитаемом острове Огой — самом большом на Малом Море. Здесь находится буддийская ступа Просветления, возведённая в 2005 году. Считается, чем больше раз обойти святыню, тем больше вероятность того, что загаданное желание сбудется.

На остров прибудем в самое красивое время — на закате. Всё для ваших лучших кадров! Сфотографируем знаменитую скалу Дракон. По возвращении в отель вас ждёт вкусный ужин и сюрприз от нашего сомелье, ведь сегодня последний вечер нашего тура на Байкале.

Ледяные гроты, скала Шаманка, мыс Хобой и остров ОгойЛедяные гроты, скала Шаманка, мыс Хобой и остров ОгойЛедяные гроты, скала Шаманка, мыс Хобой и остров ОгойЛедяные гроты, скала Шаманка, мыс Хобой и остров Огой
4 день

Чудесный байкальский лёд

Продолжаем любоваться льдом. Мы покажем удивительное природное явление — тысячи застывших пузырей в ледяной толще. А ещё увидим сокуи — наплески байкальских волн на скалах.

После обеда поедем в Иркутск, заселимся в отель и отдохнём. Вечером вы сможете самостоятельно погулять по городу. Ужин — не включён.

Чудесный байкальский лёдЧудесный байкальский лёдЧудесный байкальский лёдЧудесный байкальский лёд
5 день

Отъезд

После завтрака выселимся из отеля до 12:00. За доплату можем организовать трансфер в аэропорт или на ж. -д. вокзал.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет74 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды с 1-го по 4-й дни и ужины с 1-го по 3-й дни
  • Трансферы по программе
  • Экскурсии по программе
  • Спа по-сибирски (русская баня с байкальскими травами и сибирский чан под открытым небом)
  • Пикник на льду с самоваром
  • Катание на хивусе и на коньках
  • Винная дегустация на льду
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Проживание в отелях другого уровня
  • Дополнительные экскурсии (по желанию)
  • Трансфер до аэропорта или ж/д вокзала в 5-й день
  • Заезды: 10.02., 15.02., 16.03
  • 2 - и 3-местное размещение - 74 300 ₽ с человека
  • 1-местное размещение - 100 600 ₽ с человека
  • Заезды: 21.02., 26.02., 02.03., 09.03., 10.03
  • 2 - и 3-местное размещение - 88 000 ₽ с человека
  • 1-местное размещение - 108 600 ₽ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, в аэропорту в 8:00-8:30, на ж/д вокзале в 9:00-9:30
Завершение: Иркутск, 18:00-19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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