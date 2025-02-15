Встретим вас в аэропорту в 8:30 или на ж/д вокзале в 9:30, вкусно позавтракаем, познакомимся и отправимся к Малому Морю. По пути вы будете любоваться пейзажами Тажеранской степи, Прибайкальского хребта и тайги и слушать удивительную историю самого глубокого озера. Обязательно будем останавливаться и фотографироваться.

Считается, что на Байкал нужно ехать только с чистой душой и помыслами, обязательно задобрив местных духов. Не будем нарушать традиций и мы. Гид расскажет нам о религии, обрядах и правилах поведения в этих краях. Проведём обряд на удачу и поедем дальше.

По пути остановимся у памятников Орлу и Бродяге, и вот уже перед нами предстанет наконец Байкал! После заселения в отель пообедаем, разместимся в хивусе (судне на воздушной подушке) и поедем на лёд.

Будем любоваться невероятными пейзажами и блестящими на солнце ледяными глыбами. Советуем взять с собой яркие вещи, чтобы сделать особенно эффектные снимки.