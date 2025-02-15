Описание тура
Организационные детали
В зависимости от погодных условий и ледовой обстановки, программа экскурсий может меняться.
Проживание. Будем жить в отеле на берегу Байкала, 2-местное размещение. Проживание возможно на турбазе «Гэсэр», «Мир Байкала» или «Баяр». В Иркутске остановимся в отеле 4*.
Питание. В программу включены завтраки, обеды с 1-го по 4-й дни и ужины с 1-го по 3-й дни.
Транспорт. Будем передвигаться на минивэнах, автомобилях «УАЗ», хивусах и трэколах.
Дети. Без детей.
Программа тура по дням
Прибытие в Иркутск и путешествие на Байкал
Встретим вас в аэропорту в 8:30 или на ж/д вокзале в 9:30, вкусно позавтракаем, познакомимся и отправимся к Малому Морю. По пути вы будете любоваться пейзажами Тажеранской степи, Прибайкальского хребта и тайги и слушать удивительную историю самого глубокого озера. Обязательно будем останавливаться и фотографироваться.
Считается, что на Байкал нужно ехать только с чистой душой и помыслами, обязательно задобрив местных духов. Не будем нарушать традиций и мы. Гид расскажет нам о религии, обрядах и правилах поведения в этих краях. Проведём обряд на удачу и поедем дальше.
По пути остановимся у памятников Орлу и Бродяге, и вот уже перед нами предстанет наконец Байкал! После заселения в отель пообедаем, разместимся в хивусе (судне на воздушной подушке) и поедем на лёд.
Будем любоваться невероятными пейзажами и блестящими на солнце ледяными глыбами. Советуем взять с собой яркие вещи, чтобы сделать особенно эффектные снимки.
Байкальские торосы, катание на коньках и спа
Утром — вкусный и сытный завтрак, после которого мы отправляемся на Большой Байкал. В этой поездке вы сможете не только увидеть невероятные ледяные торосы Байкала и прозрачный лёд, но и сделать впечатляющие фотографии. Мы предоставим всё необходимое для отличной фотосессии.
Мы пробурим лунки и попробуем кристально чистую воду прямо из Байкала. Здесь же увидим торосы — ледяные глыбы, образованные силой Байкала. Они возникают вдоль трещин при расширении и сужении льда, создавая яркие ледяные валы, которые меняются каждый день. Под солнцем и среди сияющих льдов Байкала вас ждёт дегустация охлаждённого шампанского и вина. На льду устроим пикник и затопим самовар, будем пить горячий чай на сибирских травах.
Покатаемся на коньках, пофотографируемся и просто насладимся моментом.
По возвращении в отель отдохнём, а затем отправимся в спа по-сибирски: будем париться в баньке, окунаться в банный чан с горячей водой и отваром из трав на улице, прямо под звёздами.
Ледяные гроты, скала Шаманка, мыс Хобой и остров Огой
Утро начнём с вкусного завтрака и чашечки кофе, любуясь потрясающими видами из окна ресторана нашего отеля. Сегодня поедем к ледяным гротам, напоминающим залы настоящего замка!
Остановимся у мыса Бурхан (скала Шаманка), энергетически мощного места и одной из 9 святынь Азии. Следующая локация — мыс Хобой. В профиль он напоминает девушку, с которой связано местное поверье.
На обратном пути побываем на необитаемом острове Огой — самом большом на Малом Море. Здесь находится буддийская ступа Просветления, возведённая в 2005 году. Считается, чем больше раз обойти святыню, тем больше вероятность того, что загаданное желание сбудется.
На остров прибудем в самое красивое время — на закате. Всё для ваших лучших кадров! Сфотографируем знаменитую скалу Дракон. По возвращении в отель вас ждёт вкусный ужин и сюрприз от нашего сомелье, ведь сегодня последний вечер нашего тура на Байкале.
Чудесный байкальский лёд
Продолжаем любоваться льдом. Мы покажем удивительное природное явление — тысячи застывших пузырей в ледяной толще. А ещё увидим сокуи — наплески байкальских волн на скалах.
После обеда поедем в Иркутск, заселимся в отель и отдохнём. Вечером вы сможете самостоятельно погулять по городу. Ужин — не включён.
Отъезд
После завтрака выселимся из отеля до 12:00. За доплату можем организовать трансфер в аэропорт или на ж. -д. вокзал.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|74 300 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды с 1-го по 4-й дни и ужины с 1-го по 3-й дни
- Трансферы по программе
- Экскурсии по программе
- Спа по-сибирски (русская баня с байкальскими травами и сибирский чан под открытым небом)
- Пикник на льду с самоваром
- Катание на хивусе и на коньках
- Винная дегустация на льду
- Сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Проживание в отелях другого уровня
- Дополнительные экскурсии (по желанию)
- Трансфер до аэропорта или ж/д вокзала в 5-й день
- Заезды: 10.02., 15.02., 16.03
- 2 - и 3-местное размещение - 74 300 ₽ с человека
- 1-местное размещение - 100 600 ₽ с человека
- Заезды: 21.02., 26.02., 02.03., 09.03., 10.03
- 2 - и 3-местное размещение - 88 000 ₽ с человека
- 1-местное размещение - 108 600 ₽ с человека