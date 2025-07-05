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прогулки». Необыкновенно классное приключение! Сначала возникла накладка на этапе бронирования,но организаторы все решили! Отдельное огромное спасибо Марии - просто супер подарок моим выпускникам! А гид-водитель Устим - самый крутой из всех,с кем когда-либо сталкивались в путешествиях! Профессиональный водитель-экстремал,с которым не страшно вообще никак)))), с великолепным чувством юмора и знанием своего дела! Окружил нас заботой и взиманием,рассказал миллион классных историй, показал чудесные места!!!! Если соберетесь на Ольхон-только с ним! Ещё раз огромное спасибо 😊