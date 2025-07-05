Ольхон: джип-сафари и водные прогулки
Проехать по острову с севера на юг, побывать в священных местах и зарядиться энергией Байкала
Начало: Иркутск, 08:00
«Встретим вас в Иркутске и отправимся в настоящее приключение — джип-сафари по Тажеранским степям»
16 июл в 08:00
23 июл в 08:00
88 000 ₽ за человека
Байкальская сокровищница: Иркутск, Листвянка, Тажеранские степи, острова Огой и Ольхон
Отправиться в джип-сафари, увидеть скалу Шаманку и полюбоваться Малым и Большим морями
Начало: Аэропорт Иркутска, до 10:00
«Вас ждёт джип-сафари по Тажеранским степям, древние петроглифы, сосновые боры и закат у скалы Шаманка»
22 июл в 10:00
29 июл в 10:00
120 000 ₽ за человека
Всё, что вы хотели увидеть на Байкале в мини-группе: главные места и прогулка на катере
Поехать в джип-сафари по Тажеранским степям, встретить закат у Шаманки и посетить Иволигский дацан
Начало: Аэропорт Иркутска, выбирайте рейсы с прибытием до ...
«После завтрака вас ждёт незабываемое джип-сафари по Тажеранским степям»
9 авг в 13:00
150 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ББобунникова5 июля 2025Со 2 по 5 июля мы (я и мои дети выпускники школы) были на Ольхоне по маршруту: «Ольхон:джип-сафари и водные
- ООльга6 августа 2024Джип-Сафари просто бомба. Понравилось очень. Анна наш гид, супер-гид. Провезла нас по всему Ольхону рассказала много того что в книжках
- ЮЮлия3 января 2024Просто чудесные четыре дня! Каждый день как отдельное приключение!!! Большое спасибо организаторам: слышат наши пожелания и реализуют все наши хотелки! Спасибо огромное
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Сафари»
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Сейчас в Иркутске в категории "Сафари" можно забронировать 3 тура от 88 000 до 150 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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