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Сафари и дикая природа в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «Сафари» в Иркутске, цены от 88 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Ольхон: джип-сафари и водные прогулки
Джиппинг
4 дня
4 отзыва
Ольхон: джип-сафари и водные прогулки
Проехать по острову с севера на юг, побывать в священных местах и зарядиться энергией Байкала
Начало: Иркутск, 08:00
«Встретим вас в Иркутске и отправимся в настоящее приключение — джип-сафари по Тажеранским степям»
16 июл в 08:00
23 июл в 08:00
88 000 ₽ за человека
Байкальская сокровищница: Иркутск, Листвянка, Тажеранские степи, острова Огой и Ольхон
На машине
Джиппинг
7 дней
Байкальская сокровищница: Иркутск, Листвянка, Тажеранские степи, острова Огой и Ольхон
Отправиться в джип-сафари, увидеть скалу Шаманку и полюбоваться Малым и Большим морями
Начало: Аэропорт Иркутска, до 10:00
«Вас ждёт джип-сафари по Тажеранским степям, древние петроглифы, сосновые боры и закат у скалы Шаманка»
22 июл в 10:00
29 июл в 10:00
120 000 ₽ за человека
Всё, что вы хотели увидеть на Байкале в мини-группе: главные места и прогулка на катере
На машине
Джиппинг
На катере
7 дней
Всё, что вы хотели увидеть на Байкале в мини-группе: главные места и прогулка на катере
Поехать в джип-сафари по Тажеранским степям, встретить закат у Шаманки и посетить Иволигский дацан
Начало: Аэропорт Иркутска, выбирайте рейсы с прибытием до ...
«После завтрака вас ждёт незабываемое джип-сафари по Тажеранским степям»
9 авг в 13:00
150 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Б
    Бобунникова
    5 июля 2025
    Ольхон: джип-сафари и водные прогулки
    Со 2 по 5 июля мы (я и мои дети выпускники школы) были на Ольхоне по маршруту: «Ольхон:джип-сафари и водные
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    прогулки». Необыкновенно классное приключение! Сначала возникла накладка на этапе бронирования,но организаторы все решили! Отдельное огромное спасибо Марии - просто супер подарок моим выпускникам! А гид-водитель Устим - самый крутой из всех,с кем когда-либо сталкивались в путешествиях! Профессиональный водитель-экстремал,с которым не страшно вообще никак)))), с великолепным чувством юмора и знанием своего дела! Окружил нас заботой и взиманием,рассказал миллион классных историй, показал чудесные места!!!! Если соберетесь на Ольхон-только с ним! Ещё раз огромное спасибо 😊

    Со 2 по 5 июля мы (я и мои дети выпускники школы) были на Ольхоне поСо 2 по 5 июля мы (я и мои дети выпускники школы) были на Ольхоне поСо 2 по 5 июля мы (я и мои дети выпускники школы) были на Ольхоне поСо 2 по 5 июля мы (я и мои дети выпускники школы) были на Ольхоне по
  • О
    Ольга
    6 августа 2024
    Ольхон: джип-сафари и водные прогулки
    Джип-Сафари просто бомба. Понравилось очень. Анна наш гид, супер-гид. Провезла нас по всему Ольхону рассказала много того что в книжках
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    мы бы не прочитали. Были в таких местах,куда не ступала нога человека. Купались в Байкале и не раз. Обедали возле Байкала. Огорчило одно размещение в гостинице которая не стоит и одной звёзды. Анне респект. Спасибо

    Джип-Сафари просто бомба. Понравилось очень. Анна наш гид, супер-гид. Провезла нас по всему Ольхону рассказала много
  • Ю
    Юлия
    3 января 2024
    Ольхон: джип-сафари и водные прогулки
    Просто чудесные четыре дня! Каждый день как отдельное приключение!!! Большое спасибо организаторам: слышат наши пожелания и реализуют все наши хотелки! Спасибо огромное
    Просто чудесные четыре дня! Каждый день как отдельное приключение!!! Большое спасибо организаторам: слышат наши пожелания иПросто чудесные четыре дня! Каждый день как отдельное приключение!!! Большое спасибо организаторам: слышат наши пожелания иПросто чудесные четыре дня! Каждый день как отдельное приключение!!! Большое спасибо организаторам: слышат наши пожелания и

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Сафари»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Ольхон: джип-сафари и водные прогулки
  2. Байкальская сокровищница: Иркутск, Листвянка, Тажеранские степи, острова Огой и Ольхон
  3. Всё, что вы хотели увидеть на Байкале в мини-группе: главные места и прогулка на катере
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тажеранские степи
  6. Тункинская долина
  7. Озеро Байкал
  8. Набережная
  9. Мыс Кобылья голова
  10. Ангара
Сколько стоит тур в Иркутске в июле 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Сафари" можно забронировать 3 тура от 88 000 до 150 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Цены на сафари в Иркутске, самые популярные туры 2025 которые можно забронировать онлайн. Есть как джип-сафари, так и прогулки с фотосессией или на квадроциклах, багги. Выбирайте ближайшую дату для тура в дикую природу. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь