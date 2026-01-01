Летний отдых на Байкале

Путешествие начинается в Листвянке, живописной деревне у берегов Байкала, где можно полюбоваться легендарной бухтой Иркутского залива и отправиться на экскурсию вдоль старейшей железной дороги КБЖД.

Далее маршрут продолжается к острову Ольхон,
самому большому острову Байкала, известному своей магической красотой.

Традиционно предлагается посетить знаменитый мыс Хобой, у которого открывается широкий горизонт, ветряные просторы и уникальная атмосфера. Тур идеально подойдет для ценителей невероятных легенд и природных красот.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и знакомство с регионом

12:00 Встреча в аэропорту Иркутска.

Трансфер на комфортабельном микроавтобусе.

Экскурсия в этнографический музей под открытым небом Тальцы.

Знакомство с историей Прибайкалья.

Посещение старинных построек.

Осмотр уникальных экспонатов.

Прибытие в поселок Листвянка.

Заселение в отель с видом на Байкал (стандартные номера с удобствами).

Вечерний отдых с видом на озеро.

Свободное время, в которое вы можете посетить местные кафе.

Питание не включено.

2 день

Золотая пряжка в стальном поясе

Наше путешествие будет проходить на катере вдоль КБЖД.

Начало экскурсии в 10:00.

Кругобайкальская железная дорога или «золотая пряжка» России – обязательный пункт посещения на Байкале, ведь это уникальный памятник инженерного искусства, известный во всем мире, и по праву считается одной из самых красивых железных дорог мира!

Всю экскурсию вас будет сопровождать гид, который поведает немало интересных исторических фактов, баек и легенд, которых с КБЖД связано очень-очень много.

Обед пройдёт на свежем воздухе с видом на Байкал и горные вершины.

Вечером у вас будет прекрасная возможность прогуляться по прибрежному посёлку Листвянка – приобрести байкальскую рыбку и необычные сувениры.

Питание: завтрак, обед-перекус во время экскурсии.

3 день

Бухта Песчаная

В 10:00 Отправляемся любоваться красотами в бухту Песчаную.

Добраться до бухты возможно только водным транспортом или на вертолете, поэтому это место сумело сохранить всё своё великолепие и первозданность.

Мы отправимся в наше путешествие на быстроходном катере.

Наш путь будет пролегать вдоль западного берега Байкала, что дает возможность любоваться прекрасным озером и его скалистыми берегами.

Во время поездки вас будет сопровождать гид, который расскажет интересные и увлекательные истории о Байкале, и, конечно, покажет самые красивые места во время экскурсии.

И вот, с полным багажом впечатлений и с переполненной памятью телефонов и фотоаппаратов, мы возвращаемся в отель.

Питание: завтрак, обед-перекус на берегу.

4 день

Живописная дорога на Ольхон

Стартуем с вами в 7:40.

Сегодня вам предстоит дальняя, но интересная, дорога – едем на остров Ольхон!

Трансфер заберет вас в п. Листвянка, проедет через Иркутск и отправится в сторону острова Ольхон.

В Иркутске возможна пересадка в другой вид транспорта.

По пути вас ждут красивейшие пейзажи: это и густая сибирская тайга, и богатые луга, и бескрайние степи.

Всего дорога займет 5-6 часов.

По пути будет остановка на 30 минут в п. Баяндай.

Примерно в 14:00 прибытие в Хужир (поселок на о. Ольхон), где вы размещаетесь на базе отдыха в уютных номерах.

После заселения в отель вы можете сходить на обед в одно из местных кафе, а так же прогуляться по поселку.

Питание: завтрак.

5 день

Байкальские развлечения

После завтрака, сборов и инструктажа садимся в автомобиль и в путь!

В 10:00 отправляемся на экскурсию на автомобиле УАЗ на самую северную точку острова — мыс Хобой.

По пути вас ждет несколько остановок, чтобы сделать замечательные снимки байкальского пейзажа и «побурханить» (знаменитый бурятский ритуал задабривания духов).

Осмотрим мыс Хобой, после чего устроим обед.

К вечеру возвращение на базу, ваше свободное время.

Питание: завтрак, перекус-пикник во время экскурсии.

6 день

Прощание с Байкалом

С утра обязательно встречаем красивейший рассвет на Байкале и еще раз идем прогуляться, чтобы насладиться природой Ольхона, ведь уже после завтрака трансфер заберет вас с отеля и вы возвращаетесь в Иркутск.

В 09:30 отправляемся в путь.

16:00 Ориентировочное время прибытия в город Иркутск.

Вы можете выбрать вечерний рейс и поскорее улететь домой или самостоятельно поселиться в отель, оставить вещи в номере и побродить по сувенирным лавочкам Иркутска, наслаждаясь атмосферой города.

Дополнительно можем организовать индивидуальный трансфер до аэропорта.

Какой бы вариант вы бы ни выбрали мы будем ждать встречи снова – зимой, весной или осенью.

Ведь Байкал прекрасен в любое время года!

Питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в Листвянке и на Ольхоне.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеДоплата за одноместное
79 00015 000

Ниже представлены возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка»

3 ночи

Гостевой дом расположен в поселке Листвянка, примерно в 70 км от Иркутска и недалеко от берега Байкала. Это небольшой вариант размещения для поездки на озеро в любое время года. Из окон и с балконов номеров открывается вид в сторону Байкала и окружающих холмов.

Гостевой дом представляет собой трехэтажное деревянное здание, выполненное в стиле шале. Для размещения предлагаются 13 двухместных номеров со всеми основными удобствами: в каждом есть ванная комната, горячая и холодная вода, необходимая мебель и доступ к Wi-Fi.

Завтрак включен в стоимость проживания, а по предварительной договоренности можно заказать обед или ужин.

Гостям доступны дополнительные услуги, включая прачечную, баню и помощь в организации отдыха. По запросу можно получить информацию об экскурсиях, прогулках, аренде велосипедов и других вариантах досуга. В Листвянке также доступны музеи, аквариум, водные прогулки и сезонные активности.

До пристани, остановки автобусов, кафе, ресторанов и сувенирного рынка можно дойти примерно за 10 минут. Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка» подойдет тем, кто ищет спокойное размещение в Листвянке рядом с Байкалом и основными туристическими точками поселка.

Гостевой дом «Отдых на Байкале»

2 ночи

Гостевой дом «Отдых на Байкале», в котором возможно размещение с домашними животными, находится в поселке Хужир.

К услугам гостей принадлежности для барбекю, детская игровая площадка, терраса и ресторан.

На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Из нескольких номеров открывается вид на горы или реку.

Номера с 2-местным размещением, благоустроенные. По желанию, за дополнительную плату, можно приобрести одноместный номер.

В числе удобств всех номеров — телевизор с плоским экраном и кабельными каналами.

Общий лаундж отлично подходит для отдыха.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Встреча в аэропорту
  • Групповой общественный трансфер по программе
  • Услуги гида в музее Тальцы
  • Услуги гида (2 и 3 день)
  • Услуги гида-водителя во время экскурсии на мыс Хобой
  • Питание по программе: завтраки в отелях, обеды-перекусы во время экскурсий (2, 3 и 5 дни)
  • Экскурсия на катере вдоль КБЖД и в Бухту Песчаная
  • Экскурсионная программа на мыс Хобой
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды и ужины не по программе, по запросу возможна организация доп. питания)
  • Медицинская страховка
  • Спиртные напитки
  • Трансфер до аэропорта (по запросу)
  • Размещение в номерах более высокой категории (по запросу)
  • Покупки на рыбном рынке
  • Дополнительные экскурсии не по программе
  • Размещение в гостинице в Иркутске до/после тура (по запросу)
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?
Транспорт для передвижения: легковые автомобили, микроавтобусы, автобусы не позднее 2015 года производства, кондиционеры предусмотрены.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

