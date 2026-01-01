Далее маршрут продолжается к острову Ольхон,
Программа тура по дням
Прибытие и знакомство с регионом
12:00 Встреча в аэропорту Иркутска.
Трансфер на комфортабельном микроавтобусе.
Экскурсия в этнографический музей под открытым небом Тальцы.
Знакомство с историей Прибайкалья.
Посещение старинных построек.
Осмотр уникальных экспонатов.
Прибытие в поселок Листвянка.
Заселение в отель с видом на Байкал (стандартные номера с удобствами).
Вечерний отдых с видом на озеро.
Свободное время, в которое вы можете посетить местные кафе.
Питание не включено.
Золотая пряжка в стальном поясе
Наше путешествие будет проходить на катере вдоль КБЖД.
Начало экскурсии в 10:00.
Кругобайкальская железная дорога или «золотая пряжка» России – обязательный пункт посещения на Байкале, ведь это уникальный памятник инженерного искусства, известный во всем мире, и по праву считается одной из самых красивых железных дорог мира!
Всю экскурсию вас будет сопровождать гид, который поведает немало интересных исторических фактов, баек и легенд, которых с КБЖД связано очень-очень много.
Обед пройдёт на свежем воздухе с видом на Байкал и горные вершины.
Вечером у вас будет прекрасная возможность прогуляться по прибрежному посёлку Листвянка – приобрести байкальскую рыбку и необычные сувениры.
Питание: завтрак, обед-перекус во время экскурсии.
Бухта Песчаная
В 10:00 Отправляемся любоваться красотами в бухту Песчаную.
Добраться до бухты возможно только водным транспортом или на вертолете, поэтому это место сумело сохранить всё своё великолепие и первозданность.
Мы отправимся в наше путешествие на быстроходном катере.
Наш путь будет пролегать вдоль западного берега Байкала, что дает возможность любоваться прекрасным озером и его скалистыми берегами.
Во время поездки вас будет сопровождать гид, который расскажет интересные и увлекательные истории о Байкале, и, конечно, покажет самые красивые места во время экскурсии.
И вот, с полным багажом впечатлений и с переполненной памятью телефонов и фотоаппаратов, мы возвращаемся в отель.
Питание: завтрак, обед-перекус на берегу.
Живописная дорога на Ольхон
Стартуем с вами в 7:40.
Сегодня вам предстоит дальняя, но интересная, дорога – едем на остров Ольхон!
Трансфер заберет вас в п. Листвянка, проедет через Иркутск и отправится в сторону острова Ольхон.
В Иркутске возможна пересадка в другой вид транспорта.
По пути вас ждут красивейшие пейзажи: это и густая сибирская тайга, и богатые луга, и бескрайние степи.
Всего дорога займет 5-6 часов.
По пути будет остановка на 30 минут в п. Баяндай.
Примерно в 14:00 прибытие в Хужир (поселок на о. Ольхон), где вы размещаетесь на базе отдыха в уютных номерах.
После заселения в отель вы можете сходить на обед в одно из местных кафе, а так же прогуляться по поселку.
Питание: завтрак.
Байкальские развлечения
После завтрака, сборов и инструктажа садимся в автомобиль и в путь!
В 10:00 отправляемся на экскурсию на автомобиле УАЗ на самую северную точку острова — мыс Хобой.
По пути вас ждет несколько остановок, чтобы сделать замечательные снимки байкальского пейзажа и «побурханить» (знаменитый бурятский ритуал задабривания духов).
Осмотрим мыс Хобой, после чего устроим обед.
К вечеру возвращение на базу, ваше свободное время.
Питание: завтрак, перекус-пикник во время экскурсии.
Прощание с Байкалом
С утра обязательно встречаем красивейший рассвет на Байкале и еще раз идем прогуляться, чтобы насладиться природой Ольхона, ведь уже после завтрака трансфер заберет вас с отеля и вы возвращаетесь в Иркутск.
В 09:30 отправляемся в путь.
16:00 Ориентировочное время прибытия в город Иркутск.
Вы можете выбрать вечерний рейс и поскорее улететь домой или самостоятельно поселиться в отель, оставить вещи в номере и побродить по сувенирным лавочкам Иркутска, наслаждаясь атмосферой города.
Дополнительно можем организовать индивидуальный трансфер до аэропорта.
Какой бы вариант вы бы ни выбрали мы будем ждать встречи снова – зимой, весной или осенью.
Ведь Байкал прекрасен в любое время года!
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в Листвянке и на Ольхоне.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|79 000
|15 000
Ниже представлены возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка»
Гостевой дом расположен в поселке Листвянка, примерно в 70 км от Иркутска и недалеко от берега Байкала. Это небольшой вариант размещения для поездки на озеро в любое время года. Из окон и с балконов номеров открывается вид в сторону Байкала и окружающих холмов.
Гостевой дом представляет собой трехэтажное деревянное здание, выполненное в стиле шале. Для размещения предлагаются 13 двухместных номеров со всеми основными удобствами: в каждом есть ванная комната, горячая и холодная вода, необходимая мебель и доступ к Wi-Fi.
Завтрак включен в стоимость проживания, а по предварительной договоренности можно заказать обед или ужин.
Гостям доступны дополнительные услуги, включая прачечную, баню и помощь в организации отдыха. По запросу можно получить информацию об экскурсиях, прогулках, аренде велосипедов и других вариантах досуга. В Листвянке также доступны музеи, аквариум, водные прогулки и сезонные активности.
До пристани, остановки автобусов, кафе, ресторанов и сувенирного рынка можно дойти примерно за 10 минут. Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка» подойдет тем, кто ищет спокойное размещение в Листвянке рядом с Байкалом и основными туристическими точками поселка.
Гостевой дом «Отдых на Байкале»
Гостевой дом «Отдых на Байкале», в котором возможно размещение с домашними животными, находится в поселке Хужир.
К услугам гостей принадлежности для барбекю, детская игровая площадка, терраса и ресторан.
На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Из нескольких номеров открывается вид на горы или реку.
Номера с 2-местным размещением, благоустроенные. По желанию, за дополнительную плату, можно приобрести одноместный номер.
В числе удобств всех номеров — телевизор с плоским экраном и кабельными каналами.
Общий лаундж отлично подходит для отдыха.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Встреча в аэропорту
- Групповой общественный трансфер по программе
- Услуги гида в музее Тальцы
- Услуги гида (2 и 3 день)
- Услуги гида-водителя во время экскурсии на мыс Хобой
- Питание по программе: завтраки в отеляхобеды-перекусы во время экскурсий (2, 3 и 5 дни)
- Завтраки в отелях
- Обеды-перекусы во время экскурсий (2, 3 и 5 дни)
- Экскурсия на катере вдоль КБЖД и в Бухту Песчаная
- Экскурсионная программа на мыс Хобой
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды и ужины не по программе, по запросу возможна организация доп. питания)
- Медицинская страховка
- Спиртные напитки
- Трансфер до аэропорта (по запросу)
- Размещение в номерах более высокой категории (по запросу)
- Покупки на рыбном рынке
- Дополнительные экскурсии не по программе
- Размещение в гостинице в Иркутске до/после тура (по запросу)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.